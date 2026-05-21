Flovi. Elastyczna praca za kierownicą bez sztywnego grafiku

Flovi otwiera nowy sposób na elastyczną pracę za kierownicą. Nie każdy chce klasycznej pracy od poniedziałku do piątku, a dodatkowy zarobek coraz częściej musi dać się dopasować do studiów, etatu, wakacyjnych planów albo życia w trasie. Fiński start-up wchodzi w ten trend z modelem współpracy dla kierowców-partnerów, którzy sami wybierają zlecenia w aplikacji i realizują przejazdy wtedy, kiedy mają na to czas.

Nie chodzi tu o wożenie pasażerów ani dostarczanie jedzenia, tylko o relokację samochodów na terenie Polski. Platforma pozwala zarejestrować się online, przejść zdalną weryfikację i wybierać trasy z widoczną stawką, terminem oraz miejscem odbioru pojazdu. Dla studentów, osób szukających dodatkowego zajęcia na wakacje i ludzi, którzy lubią prowadzić, może to być ciekawy sposób na elastyczną pracę za kierownicą. Zwłaszcza że wśród przewożonych aut pojawiają się również modele premium, sportowe i luksusowe.

To nie przewóz osób. To relokacja samochodów

Rynek pracy za kierownicą kojarzy się zwykle z przewozem osób, dostawami albo klasyczną logistyką. Flovi działa inaczej. Kierowcy-partnerzy nie odbierają pasażerów i nie krążą po mieście z torbą termiczną. Ich zadaniem jest relokacja samochodów, czyli przewiezienie pojazdu z jednego punktu do drugiego.

To może być auto jadące do detailingu, samochód przemieszczany między punktami logistycznymi albo pojazd, który musi trafić dokładnie tam, gdzie potrzebuje go klient biznesowy. Brzmi prosto, ale za tym stoi cały system koordynacji. Flovi jest platformą logistyczną opartą na sztucznej inteligencji, która pomaga firmom motoryzacyjnym transportować pojazdy we właściwe miejsce i w odpowiednim czasie.

Dla kierowcy najważniejsze jest jednak to, że zlecenia są dostępne w aplikacji. Widać trasę, termin odbioru i stawkę. Można wybrać przejazd, który pasuje do grafiku, miejsca pobytu i planów na dany dzień. Flovi nie wymaga narzuconej liczby zleceń ani stałego harmonogramu. To model oparty na dobrowolności.

Rejestracja online i szybki start

Proces rozpoczęcia współpracy z Flovi odbywa się zdalnie. Osoba zainteresowana wypełnia krótki formularz, a potem przechodzi weryfikację realizowaną przez partnera flotowego Ravapi. Sprawdzana jest między innymi ważność prawa jazdy i wymagane dokumenty. Kandydaci muszą też płynnie mówić po polsku.

Po pozytywnej weryfikacji kierowca-partner otrzymuje dostęp do aplikacji i może samodzielnie wybierać przejazdy. To ważne, bo próg wejścia jest dużo niższy niż w wielu tradycyjnych formach pracy logistycznej. Nie trzeba budować własnej floty, inwestować w samochód ani wiązać się ze sztywnym grafikiem.

Flovi podkreśla też wsparcie operacyjne dla nowych użytkowników. Po zaakceptowaniu pierwszego przejazdu kierowca-partner otrzymuje pomoc dotyczącą korzystania z aplikacji oraz realizacji zleceń. Dzięki temu łatwiej przejść przez pierwsze procedury związane z odbiorem i przekazaniem pojazdu.

Jak wygląda zlecenie we Flovi?

Każdy przejazd ma jasno określony proces. Po dotarciu do punktu odbioru kierowca-partner potwierdza obecność w aplikacji, wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdu i wpisuje aktualny przebieg auta. Po zakończeniu trasy podobna procedura odbywa się w miejscu docelowym.

To ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze, zabezpiecza klienta, bo stan pojazdu jest dokumentowany przed i po przejeździe. Po drugie, zabezpiecza kierowcę-partnera, bo cały proces jest transparentny. Przy relokacji cudzych samochodów, zwłaszcza droższych modeli, dokumentacja nie jest formalnością. To podstawowy element zaufania.

Flovi obsługuje również auta premium, w tym samochody sportowe i luksusowe. Dla wielu kierowców może to być dodatkowy smaczek, ale jednocześnie wymaga odpowiedzialności. To nie jest przejażdżka dla frajdy. To zlecenie logistyczne, w którym liczą się punktualność, ostrożność i procedury.

Aplikacja, alerty i szybkie reagowanie na trasy

W aplikacji Flovi kierowcy-partnerzy widzą szczegóły dostępnych zleceń. Mogą też ustawiać alerty dla wybranych miast i tras, dzięki czemu szybciej reagują na nowe oferty. To ważne, bo firma zaznacza, że zlecenia są często realizowane w krótkim czasie od momentu publikacji.

W praktyce najwięcej zyskają osoby aktywnie śledzące aplikację i mające elastyczny grafik. Jeśli jesteś w konkretnym mieście, masz wolne popołudnie i pojawia się atrakcyjna trasa, możesz szybko ją przyjąć. Jeśli nie masz czasu, po prostu nie bierzesz zlecenia.

To właśnie ten model odróżnia Flovi od klasycznej pracy kierowcy. Nie chodzi o codzienne raportowanie się na zmianę. Chodzi o wybieranie przejazdów wtedy, kiedy naprawdę pasują do twojego rytmu.

Dlaczego Flovi może zainteresować studentów?

Student w wakacje często szuka pracy, która nie zablokuje całego kalendarza. Jednego dnia chce dorobić, drugiego wyjechać, trzeciego załatwić swoje sprawy, a potem znowu przyjąć zlecenie. Flovi wpisuje się w taki styl, bo nie narzuca liczby przejazdów ani stałych godzin.

To może być atrakcyjne szczególnie dla osób, które lubią jeździć, chcą zobaczyć różne części Polski i nie boją się pracy opartej na aplikacji. Zlecenia można łączyć z innymi aktywnościami zawodowymi, studiami, weekendami albo wakacyjnymi wyjazdami. Kierowca sam wybiera trasy i terminy, które mu odpowiadają.

Michał Borek, General Manager Flovi Polska, podkreśla, że kierowcy-partnerzy doceniają swobodę wyboru zleceń i czasu ich realizacji. Dla jednych jest to podstawowe źródło dochodu, dla innych dodatkowy zarobek, a część osób przyjmuje zlecenia tylko w weekendy. Flovi widzi też rosnące zainteresowanie studentów, którzy chcą wykorzystać wakacje na zdobycie dodatkowych funduszy, podróżowanie i nowe doświadczenia.

Ponad tysiąc aktywnych współpracowników w Polsce

Flovi rozwija w Polsce zaufaną grupę kierowców-partnerów i chce pokryć siatką logistyczną cały kraj. Firma przekroczyła już liczbę ponad tysiąca aktywnych współpracowników, co ma umożliwiać sprawną realizację każdego zlecenia.

To ważne, bo relokacja pojazdów działa tylko wtedy, gdy sieć jest odpowiednio gęsta. Jeśli firma ma kierowców w różnych częściach kraju, może szybciej reagować na potrzeby klientów motoryzacyjnych. Dla kierowców oznacza to z kolei większą szansę na pojawianie się zleceń w różnych lokalizacjach.

Flovi działa w Polsce od października 2025 roku, ale firma ma znacznie dłuższą historię. Fiński start-up został założony w 2008 roku i działa także w krajach skandynawskich. W ubiegłym roku zrealizował ponad 160 000 przewozów pojazdów, wykorzystując sieć kierowców-partnerów, ciężarówek i statków oraz wewnętrzny zespół logistyczny.

Flovi jako zaplecze dla branży motoryzacyjnej

Z perspektywy kierowcy Flovi to aplikacja ze zleceniami. Z perspektywy firm motoryzacyjnych to narzędzie do ogarniania logistyki pojazdów. Platforma ma pomagać zmniejszać koszty operacyjne, ograniczać straty wynikające z przestojów aut i dostarczać pojazdy wtedy, gdy są potrzebne.

To szczególnie ważne w branży, w której samochód stojący w złym miejscu oznacza realny problem. Auto po usłudze musi wrócić do klienta. Pojazd flotowy musi trafić do właściwego punktu. Samochód premium może wymagać przewiezienia do detailingu albo między lokalizacjami. Ktoś musi to zrobić sprawnie, bezpiecznie i z dokumentacją.

Flovi bierze na siebie organizację tego procesu. Kierowcy-partnerzy są jednym z elementów większej układanki logistycznej.

Dla kogo jest praca z Flovi?

Flovi może być ciekawą opcją dla osób, które mają prawo jazdy, lubią prowadzić i szukają elastycznego modelu zarobku. Dla studentów, freelancerów, osób pracujących zmianowo, ludzi szukających dodatkowego dochodu albo kierowców, którzy wolą pojedyncze zlecenia od stałej pracy na etacie.

Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. Trzeba być odpowiedzialnym, punktualnym i uważnym. Przewozisz cudzy samochód, dokumentujesz jego stan i odpowiadasz za bezpieczne dostarczenie pojazdu do celu. To wymaga więcej niż samej chęci przejechania się ciekawym autem.

Największą zaletą Flovi jest elastyczność. Największym wyzwaniem — samodyscyplina. Aplikacja daje wybór, ale to kierowca musi sensownie planować czas, trasę i logistykę powrotu.

Flovi pokazuje nowy typ pracy za kierownicą

Najciekawsze w modelu Flovi jest to, że praca za kierownicą nie musi już oznaczać jednej znanej kategorii. To nie taksówka, nie kurierka i nie klasyczny transport samochodów na lawecie. To relokacja pojazdów realizowana przez sieć kierowców-partnerów, którzy mogą wybierać zlecenia w aplikacji.

Dla jednych będzie to sposób na dodatkowe pieniądze w wakacje. Dla innych — regularne źródło dochodu. Dla studentów — elastyczna opcja między zajęciami i wyjazdami. Dla fanów motoryzacji — możliwość pracy z różnymi samochodami, czasem także z modelami premium.

Flovi otwiera więc ciekawą niszę na rynku pracy. Nie obiecuje biura z owocowymi czwartkami ani stałego grafiku. Daje coś innego: aplikację, trasę, stawkę i decyzję po stronie kierowcy.

