Volvo For Safety. Wsiadasz i dachujesz. Volvo daje lekcję pokory

Volvo For Safety

Bezpieczeństwo w samochodzie brzmi dobrze w folderze, ale dopiero symulator dachowania pokazuje, jak brutalna potrafi być fizyka. Wystarczy kilka sekund, żeby człowiek przestał traktować pasy, fotelik, prędkość i odległość jak nudne tematy z kursu prawa jazdy. Volvo For Safety działa właśnie na tym poziomie: nie moralizuje z plakatu, tylko pozwala ludziom poczuć, co dzieje się z ciałem podczas ostrego hamowania, utraty kontroli czy przewrócenia auta. Niemal 42 tysiące osób odwiedziło pierwsze trzy miasteczka bezpieczeństwa Volvo w Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie. To pokazuje, że kierowcy nadal chcą rozmawiać o bezpieczeństwie, jeśli ktoś robi to konkretnie, praktycznie i bez infantylnego tonu. A w świecie coraz mocniejszych samochodów, większych ekranów i codziennego pośpiechu taka edukacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Każdy kierowca deklaruje, że bezpieczeństwo jest ważne. Problem w tym, że za kierownicą deklaracje bardzo szybko przegrywają z przyzwyczajeniami. Za mały odstęp. Telefon w ręce na czerwonym świetle. Dziecko przypięte „tylko na chwilę”. Pasy zapięte, ale niedociągnięte. Prędkość o kilkanaście kilometrów za duża, bo przecież droga pusta. To nie są ekstremalne przypadki. To codzienność, która najczęściej działa — aż do momentu, w którym nagle przestaje.

Dlatego takie projekty jak Volvo For Safety mają sens. Nie dlatego, że kolejna marka mówi o odpowiedzialności, tylko dlatego, że edukacja przez doświadczenie zostaje w głowie dłużej niż plansza z przepisami. Symulator dachowania robi coś, czego nie zrobi żadna prezentacja. Pokazuje, że ciało w aucie nie ma własnego planu awaryjnego. Jeśli pasy, fotelik i pozycja za kierownicą nie działają jak trzeba, w krytycznej sytuacji nie ma czasu na korektę.

W pierwszych trzech miasteczkach Volvo uczestnicy mogli skorzystać z 12 symulatorów i sprawdzić, co dzieje się podczas dachowania czy ostrego hamowania. To właśnie takie aktywności budują świadomość, bo przenoszą temat bezpieczeństwa z poziomu „wiem” na poziom „poczułem”.

42 tysiące osób to sygnał, że temat nadal działa

Niemal 42 tysiące odwiedzających w Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie to wynik, którego nie da się zbyć zdaniem o „ładnej frekwencji”. To pokazuje, że ludzie są gotowi poświęcić czas na rozmowę o bezpieczeństwie, jeśli dostają coś więcej niż ulotkę i stanowisko z logotypem.

Wydarzenia tego typu mają szczególną wartość, bo trafiają nie tylko do kierowców. W ruchu drogowym ważni są pasażerowie, dzieci, rodzice, seniorzy, rowerzyści, piesi i wszyscy ci, którzy codziennie podejmują małe decyzje wpływające na ryzyko. Bezpieczeństwo nie jest tylko sprawą człowieka trzymającego kierownicę. Pasażer bez pasów też staje się zagrożeniem. Źle przypięte dziecko nie jest „prawie zabezpieczone”. Telefon w ręce pieszego przy przejściu też zmienia sytuację na drodze.

Volvo dobrze to rozumie, bo od lat buduje swoją markę wokół bezpieczeństwa, ale ważne jest coś jeszcze: w tym projekcie bezpieczeństwo nie jest produktem. Jest tematem społecznym. Samochód może mieć najlepsze systemy, ale nadal człowiek decyduje, czy jedzie rozsądnie, czy ignoruje podstawy.

Nowe pasy w Volvo EX60. Technologia robi się bardziej osobista

W materiale Volvo pojawia się też nowy EX60, a razem z nim wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa. To rozwiązanie ma dopasowywać siłę ochrony między innymi do wzrostu, wagi kierowcy lub pasażera oraz sytuacji na drodze.

To bardzo ciekawy kierunek, bo klasyczny pas bezpieczeństwa przez dekady był jednym z najprostszych i najskuteczniejszych wynalazków w motoryzacji. Volvo ma tu zresztą wyjątkowe miejsce w historii: trzypunktowy pas bezpieczeństwa opracowany przez Nilsa Bohlina i wprowadzony przez Volvo w 1959 roku stał się jednym z najważniejszych rozwiązań chroniących życie w samochodach. Dziś rozwój idzie dalej — od jednego uniwersalnego mechanizmu w stronę systemu, który lepiej rozumie człowieka siedzącego w fotelu.

Adaptacyjność ma sens, bo pasażerowie nie są tacy sami. Inaczej zachowuje się ciało wysokiego dorosłego mężczyzny, inaczej drobniejszej kobiety, inaczej starszej osoby, inaczej nastolatka. Jeżeli samochód potrafi lepiej dopasować działanie pasów do realnej osoby i sytuacji, może skuteczniej zarządzać siłami działającymi podczas wypadku.

Oczywiście sam pas nie zwalnia z myślenia. Najlepsza technologia działa najlepiej wtedy, gdy człowiek jej nie sabotuje. Pas musi być zapięty poprawnie, fotel ustawiony sensownie, a kierowca powinien rozumieć, że systemy bezpieczeństwa nie są zaproszeniem do ryzyka.

Volvo sprzedaje auta, ale tu ważniejsza jest kultura jazdy

Można cynicznie powiedzieć, że każdy producent samochodów lubi mówić o bezpieczeństwie. To prawda. Ale Volvo ma w tej kategorii wyjątkowo silne prawo głosu, bo zbudowało na niej większość swojej tożsamości. Dlatego Volvo For Safety nie wygląda jak temat doklejony do kampanii. Bardziej jak naturalne rozwinięcie tego, czym marka chce być od dekad.

Najważniejsze jest jednak to, żeby nie zostawiać bezpieczeństwa w świecie technologii. Dzisiejsze auta potrafią hamować, ostrzegać, trzymać pas ruchu, monitorować martwe pole, kontrolować uwagę kierowcy i analizować otoczenie. Ale żaden system nie naprawi wszystkich błędów człowieka. Zwłaszcza tych powtarzanych codziennie, z przekonaniem, że „przecież nic się nie stanie”.

Volvo For Safety przypomina, że bezpieczeństwo składa się z dwóch warstw. Pierwsza to technologia. Druga to zachowanie. Najlepszy efekt pojawia się dopiero wtedy, gdy obie działają razem.

Symulator dachowania uczy szybciej niż wykład

Dachowanie to jeden z tych scenariuszy, o których większość kierowców woli nie myśleć. I właśnie dlatego symulator jest tak mocny. Nagle okazuje się, że pasy nie są dodatkiem wymaganym przez przepisy, tylko jedyną rzeczą, która trzyma ciało w miejscu. Luźne przedmioty w kabinie przestają być drobiazgami. Źle ustawiony zagłówek przestaje być niewinnym kompromisem. Pozycja za kierownicą zaczyna mieć znaczenie.

Takie doświadczenie zostawia ślad, bo jest fizyczne. Człowiek może przeczytać dziesięć artykułów o bezpieczeństwie i nadal ignorować pasy na krótkiej trasie. Ale po symulatorze dachowania trudniej udawać, że „na chwilę” nie ma znaczenia.

Ostre hamowanie działa podobnie. Dopiero wtedy widać, jak wielkie siły działają na ciało, telefon, torbę, laptopa, butelkę wody czy dziecko w foteliku. Samochód w normalnej jeździe wydaje się spokojnym miejscem. W nagłym manewrze staje się przestrzenią, w której wszystko musi być pod kontrolą.

Edukacja drogowa musi być dla dorosłych, nie tylko dla dzieci

W Polsce dużo mówi się o edukacji dzieci w ruchu drogowym. I dobrze. Ale prawdziwy problem często siedzi za kierownicą i ma wieloletnie doświadczenie. Dorosły kierowca bywa najbardziej opornym uczniem, bo uważa, że skoro jeździ od lat, to wie wystarczająco dużo. Tymczasem rutyna jest jedną z najgroźniejszych rzeczy na drodze.

Volvo For Safety ma wartość właśnie dlatego, że nie kieruje przekazu tylko do najmłodszych. Pokazuje bezpieczeństwo jako temat rodzinny, pasażerski i kierowcy. Dziecko może nauczyć się, dlaczego fotelik jest ważny. Rodzic może zobaczyć, jak działa źle zabezpieczony przedmiot w kabinie. Kierowca może poczuć, co dzieje się podczas gwałtownego manewru.

To nie jest wiedza „dla początkujących”. To wiedza, którą trzeba odświeżać, bo samochody się zmieniają, ruch drogowy się zmienia, a nasze nawyki nie zawsze nadążają.

Kolejne miasteczka Volvo For Safety

Volvo zaprasza na stronę Volvo For Safety, gdzie można znaleźć harmonogram kolejnych miasteczek oraz więcej informacji o inicjatywie. Po Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie projekt ma kontynuować rozmowę o bezpieczeństwie w przystępny i angażujący sposób.

I bardzo dobrze, bo taka edukacja ma sens tylko wtedy, gdy wychodzi do ludzi. Nie każdy pojedzie na specjalistyczne szkolenie z techniki jazdy. Nie każdy przeczyta instrukcję obsługi systemów bezpieczeństwa w swoim samochodzie. Ale wiele osób podejdzie do symulatora, porozmawia, sprawdzi reakcję ciała i wyjdzie z jedną konkretną myślą: następnym razem zrobię coś inaczej.

Bezpieczeństwo zaczyna się przed uruchomieniem silnika

Największy błąd kierowców polega na przekonaniu, że bezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy robi się niebezpiecznie. Nie. Ono zaczyna się wcześniej. Przy ustawieniu fotela. Przy zapięciu pasów. Przy sprawdzeniu, czy dziecko jest dobrze przypięte. Przy odłożeniu telefonu. Przy decyzji, czy jedziesz 50 czy 70 km/h tam, gdzie ktoś może wejść na przejście. Przy tym, czy jesteś wypoczęty, skupiony i świadomy.

Volvo For Safety ma siłę, bo mówi o tym językiem doświadczenia. Nie straszy dla samego straszenia. Pokazuje, jak działa fizyka i gdzie kończy się pewność siebie kierowcy. A to cenna lekcja, bo na drodze najgorsze są nie tylko błędy. Najgorsze jest przekonanie, że akurat nas nie dotyczą.

Niemal 42 tysiące osób w pierwszych trzech miasteczkach to dobry wynik. Ale ważniejsze będzie to, ile z nich po powrocie do auta poprawi zagłówek, dopnie pas, odłoży telefon i zwolni tam, gdzie trzeba. Bo prawdziwe bezpieczeństwo nie zaczyna się w laboratorium producenta. Zaczyna się w głowie kierowcy.

