Beckham wchodzi do kuchni. Ninja Luxe Cafe robi kawę premium

Kawa w domu przestała być kompromisem. Coraz więcej osób nie chce już wybierać między przeciętnym przelewem z automatu a codziennym wydawaniem pieniędzy w kawiarni. Dobry ekspres stał się elementem stylu życia, tak samo jak porządny nóż w kuchni, dobre audio w salonie czy zegarek, który nie potrzebuje wielkiego logo, żeby robić wrażenie.

Ninja Luxe Café Beckham

Ninja Luxe Café w limitowanej edycji stworzonej z Davidem Beckhamem wchodzi właśnie w ten świat: kawa ma smakować jak z kawiarni, ale urządzenie ma też wyglądać jak sprzęt, którego nie chowa się do szafki. Czarna szkiełkowana stal nierdzewna, drewno kasztanowe i złote akcenty to wyraźny sygnał, że chodzi tu nie tylko o kofeinę. To ekspres dla ludzi, którzy rano chcą espresso, po południu cold brew, a przez cały dzień dobrze zaprojektowany detal na blacie.

Domowa kawa weszła na wyższy poziom

Kiedyś ekspres w domu miał po prostu robić kawę. Dziś to za mało. Wymagający użytkownik chce mieć kontrolę nad ziarnem, mieleniem, temperaturą, mlekiem, powtarzalnością i stylem urządzenia. Zwłaszcza jeśli ekspres stoi na blacie każdego dnia i staje się częścią kuchni. Nie może wyglądać jak przypadkowy plastikowy sprzęt, który zagraca przestrzeń. Musi pracować i dobrze wyglądać.

Ninja Luxe Café dobrze wpisuje się w ten trend. To nie jest sprzęt dla człowieka, który raz na tydzień wciska przycisk „kawa duża” i nie chce wiedzieć nic więcej. To urządzenia dla kogoś, kto lubi rytuał, ale niekoniecznie chce codziennie ręcznie ustawiać każdy parametr jak barista na zawodach. Tu wchodzi technologia, która ma uprościć proces, ale nie odebrać poczucia jakości.

Najważniejsze jest to, że kolekcja nie ogranicza się do jednego typu napoju. Espresso, kawa przelewowa, cold brew, cold press espresso, spienianie mleka, ustawienia napojów — to ma być centrum kawowe, a nie klasyczny ekspres z jedną funkcją.

Beckham daje styl, ale liczy się sprzęt

Nazwisko Davida Beckhama w takim projekcie działa natychmiast. Styl, rozpoznawalność, brytyjska elegancja, sportowy background i globalna marka osobista — wszystko się zgadza. Ale produkt lifestyle’owy z celebrytą ma sens tylko wtedy, gdy nie kończy się na podpisie i kolorze obudowy. Tutaj materiał prasowy podkreśla sześciomiesięczny proces twórczy, pracę nad materiałami, prototypami i dopracowaniem detali.

Efekt? Szkiełkowana czarna obudowa ze stali nierdzewnej, wykończenie z drewna kasztanowego i złote akcenty. To zestaw, który brzmi bardziej jak opis zegarka albo wnętrza samochodu niż ekspresu do kawy. I właśnie o to chodzi. Kuchnia premium coraz częściej wygląda jak dobrze zaprojektowana przestrzeń lifestyle’owa, a nie zaplecze do gotowania.

Trzeba jednak zachować rozsądek. Beckham nie sprawi, że kawa będzie lepsza. O tym decydują ziarna, mielenie, ekstrakcja, temperatura, proporcje i spienianie mleka. Jego udział ma nadać urządzeniu charakter i wykończenie. Technicznie robotę musi wykonać Ninja Luxe Cafe.

Ninja Luxe Café Premier Series. 3 urządzenia w 1

Ninja Luxe Café Premier Series kosztuje 2399,99 zł i jest opisywany jako urządzenie 3w1. Przygotowuje espresso, kawę przelewową oraz szybkie cold brew. To bardzo sensowny zestaw funkcji, bo wiele osób nie chce wybierać między ekspresem ciśnieniowym a wygodnym urządzeniem do większej kawy. Rano espresso, do pracy przelew, latem cold brew — jeden sprzęt ma obsłużyć kilka scenariuszy.

Ważnym elementem jest system Dual Froth, który automatycznie spienia mleko do gładkiej mikropiany. Producent podkreśla, że system działa zarówno z mlekiem krowim, jak i alternatywami roślinnymi. To istotne, bo spienianie napojów roślinnych bywa problematyczne, a domowa kawa mleczna bez dobrej pianki szybko traci efekt kawiarni.

Premier Series wygląda więc jak model dla kogoś, kto chce wejść w bardziej zaawansowaną domową kawę, ale bez przesady. Ma mieć szerokie możliwości, ale nadal pozostać urządzeniem, które nie wymaga doktoratu z ekstrakcji.

Ninja Luxe Café Pro Series. Więcej ustawień i pełniejsza kontrola

Ninja Luxe Café Pro Series kosztuje 2999,99 zł i jest ustawiony jako najbardziej zaawansowany technologicznie ekspres do kawy stworzony przez SharkNinja. To urządzenie 4w1, z 29 ustawieniami napojów oraz systemem Dual Froth z pięcioma ustawieniami wstępnymi.

Różnica względem tańszego modelu nie polega wyłącznie na dopłacie za nazwę „Pro”. Ten model jest dla kogoś, kto chce większej elastyczności. 29 ustawień napojów oznacza większy wybór profili i bardziej rozbudowaną obsługę różnych kawowych preferencji. Jednego dnia klasyczne espresso, drugiego cappuccino, później cold brew, a jeszcze później eksperyment z mlekiem roślinnym i inną teksturą piany.

Pro Series będzie naturalnym wyborem dla domu, w którym z ekspresu korzysta więcej niż jedna osoba i każda ma własne przyzwyczajenia. Jeden lubi mocne espresso, drugi kawę mleczną, ktoś pije cold brew, a ktoś chce dużą kawę do pracy. Wtedy większa liczba ustawień przestaje być pokazem możliwości, a zaczyna być praktyczna.

Barista Assist, młynek i waga. Tu zaczyna się powtarzalność

Najważniejsze w całej kolekcji są inteligentne technologie parzenia. Barista Assist automatycznie kalibruje ustawienia, od rekomendacji stopnia zmielenia ziaren po dopasowanie parametrów parzenia. To funkcja dla tych, którzy chcą lepszej kawy, ale nie chcą codziennie walczyć z ustawieniami młynka i ekstrakcją.

Zintegrowany młynek ma 25 ustawień, co pozwala dobrać mielenie do różnych napojów, od espresso po kawę przelewową. To kluczowe, bo dobra kawa zaczyna się nie w filiżance, lecz w mieleniu. Zbyt grubo, zbyt drobno, nierówno albo przypadkowo — i nawet najlepszy ekspres nie uratuje smaku.

Wbudowana waga odpowiada za precyzyjne dozowanie. To kolejny element, który pokazuje, że Ninja chce iść w stronę powtarzalności. Domowa kawa często przegrywa z kawiarnią nie dlatego, że sprzęt jest zły, tylko dlatego, że za każdym razem robimy ją trochę inaczej. Raz za dużo ziaren, raz za mało, raz inny stopień mielenia, raz mleko spienione inaczej. Waga i automatyczna kalibracja mają ten chaos ograniczyć.

Cold Press Espresso. Letnia kawa bez kombinowania

Ciekawą funkcją jest Cold Press Espresso. Pozwala zaparzyć kawę w niższej temperaturze i przy niższym ciśnieniu, co ma dawać orzeźwiające napoje idealne na lato. To nie jest drobiazg, bo kawa na zimno przestała być sezonową ciekawostką. Cold brew, espresso tonic, kawy lodowe i mleczne napoje na zimno weszły do codziennych nawyków wielu osób.

Jeśli ekspres potrafi obsłużyć ten kierunek bez dodatkowych akcesoriów i długiego czekania, jego użyteczność rośnie. Szczególnie latem, kiedy klasyczne gorące cappuccino o 15:00 brzmi mniej kusząco niż szybki zimny napój z dobrym ziarnem.

Czy ekspres za 3000 zł ma sens?

Cena 2399,99 zł za Premier Series i 2999,99 zł za Pro Series ustawia Ninja Luxe Café w segmencie premium, ale jeszcze nie w świecie półprofesjonalnych maszyn za kilka czy kilkanaście tysięcy. To sprzęt dla osób, które piją kawę regularnie i chcą mieć lepszy poziom w domu bez składania zestawu z osobnego ekspresu, młynka, wagi i spieniacza.

Czy to dużo? Tak. Zwłaszcza jeśli pijesz jedną kawę dziennie i nie masz większych wymagań niż „ma postawić na nogi”. Ale jeśli kawa jest codziennym rytuałem, a do tego często kupujesz napoje w kawiarni, matematyka zaczyna wyglądać inaczej. Dobry domowy ekspres nie zwraca się tylko pieniędzmi. Zwraca się wygodą, powtarzalnością i tym, że możesz zrobić dokładnie taki napój, jaki lubisz, bez wychodzenia z domu.

Wersja Pro ma sens dla tych, którzy lubią większy wybór i bardziej rozbudowane funkcje. Premier Series wygląda na lepszy wybór dla osób, które chcą mocnego, ale bardziej podstawowego centrum kawowego.

Design, którego nie trzeba chować

Największą przewagą limitowanej edycji z Beckhamem może być wygląd. W wielu kuchniach ekspres stoi na widoku przez cały czas. Jeśli ma kosztować kilka tysięcy złotych, dobrze, żeby nie wyglądał jak sprzęt z zaplecza biura. Czarna stal, drewno kasztanowe i złote akcenty mogą dobrze zagrać w nowoczesnych, ciemniejszych albo bardziej eleganckich wnętrzach.

To jest właśnie ten element lifestyle’owy, który trudno wpisać do specyfikacji, ale łatwo zauważyć codziennie rano. Dobry sprzęt kuchenny nie tylko działa. Buduje rytuał. Jeśli ekspres zachęca do zrobienia kawy i dobrze wygląda przy tym na blacie, robi coś więcej niż tylko podaje kofeinę.

Ninja Luxe Café z Beckhamem. Dla kogo?

To sprzęt dla osób, które chcą połączyć wygodę automatyzacji z poczuciem kawowego rzemiosła. Nie jest to klasyczny ekspres dla purysty, który chce ręcznie kontrolować każdy etap jak barista w speciality café. Nie jest to też prosty automat dla kogoś, kto chce tylko wcisnąć jeden przycisk i zapomnieć o temacie. Ninja Luxe Café stoi pośrodku: ma dać efekt kawiarni, ale z technologią, która prowadzi użytkownika za rękę.

Limitowana edycja z Beckhamem dokłada do tego styl. I tu będzie działać na ludzi, którzy lubią przedmioty z charakterem. Takie, które nie wyglądają przypadkowo i nie potrzebują osobnego tłumaczenia, dlaczego stoją na blacie.

Czy nazwisko Beckhama jest potrzebne, żeby zrobić dobrą kawę? Nie. Czy może sprawić, że ekspres staje się bardziej pożądanym elementem kuchni? Oczywiście. Najważniejsze jednak, że pod tym designem jest konkret: młynek, waga, Barista Assist, Dual Froth i Cold Press Espresso. Bez tego byłaby tylko ładna kampania. Z tym — robi się sprzęt, który może realnie zmienić poranek.

