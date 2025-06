Trzy nowe airfryery Ninja: AF180EU, AF500EU i SL400EU

Niby to takie zminiaturyzowane piekarniki, a jednak, wiele osób nie wyobraża sobie życia bez nich. Trzy nowe airfryery Ninja trafiły do sprzedaży. Chodzi o modele AF180EU, AF500EU i SL400EU. Czemu producent twierdzi, że te frytkownice beztłuszczowe są inteligentne? Sprawdźmy to.

Nowe airfryery Ninja: AF180EU, AF500EU i SL400EU

Telefony, komputery, a nawet airfryery są dziś inteligentne. To chyba taka moda, bo jak inaczej to nazwać? Nie zmienia to faktu, że to świetny sprzęt, który pozwala na przyrządzanie wielu smacznych i zdrowych potraw. Szczególnie teraz, gdy zaczęły pojawiać się smaczne sezonowe warzywa. Lubisz szparagi z boczkiem i jajkiem sadzonym? A może masz chęć na stek lub babeczki? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, sugeruję czytać dalej. Poznamy dzięki temu trzy nowości marki Ninja.

Nowe airfryery Ninja. Czym się cechują?

Zanim podyskutujemy o nowościach tej marki, zastanówmy się, kto powinien zainteresować się frytkownicą beztłuszczową. Szczerze? Chyba każdy – niezależnie czy mówimy o rodzinie, singlu czy o parze. Warto jednak przeanalizować swoje potrzeby. Jeśli planujecie gotować dla większej liczby osób, sugeruję wybrać sprzęt z dużą misą. Często pieczesz? Zerknij w kierunku modeli z okienkiem, by podglądać rosnące ciasto. Czasami airfryer ma jedną komorę, innym znów razem ma dwie, co pozwala na jednoczesne przyrządzenie warzyw i mięsa. Ogólne wskazówki już znasz. Teraz czas na sprawdzenie nowości marki Ninja.

Frytkownica beztłuszczowa Ninja AF180EU

Model ten posiada regulowany talerz Crisper, który ułatwia przygotowanie potraw na dwóch poziomach. W skrócie, tej 6,2-litrowej misie będziemy równomiernie przypieczemy większe porcje. Warto również wspomnieć o tym, że sprzęt piecze o 50% szybciej niż tradycyjny piekarnik. Mamy więc oszczędność czasu i pieniędzy. Oczywiście, są to słowa producenta.

Airfryer Ninja AF500EU

6-litrowy garnek jest za mały? Sprawdź więc ten model. Tutaj możesz przygotować znacznie większą potrawę, ponieważ masz do dyspozycji misę o pojemności 10,4 litra. Do tego dochodzi system DualZone. Masz możliwość wyjęcia przegrody, która ułatwia wykorzystanie przestrzeni. Możemy np. przygotować dwa dania jednocześnie, bądź zaserwować posiłek dla dużej rodziny. Kolejnym atutem jest zastosowanie funkcji Prove, która ułatwia wyrastanie ciasta. Nie musisz więc korzystać np. z piekarnika, bądź suszarki do żywności. Producent zastosował również siedem programów gotowania, dzięki czemu nie musimy analizować tego, jak dobrać temperaturę i czas przygotowania potrawy.

Ninja Double Stack XL SL400EU

Ostatni z prezentowanych modeli wyróżnia się na tle pozostałych głównie konstrukcją. Czy da się wymyślić cos nowego? Najwidoczniej tak. W tym przypadku jest to pionowa konstrukcja, a więc sprzęt zajmuje znacznie mniej miejsca na blacie. Co ciekawe, możemy przygotować aż cztery potrawy jednocześnie. Jakiś kosmos! Korzystam z innego airfryera, bez takich „bajerów” i jestem nim zachwycony, a co dopiero taki szereg rozwiązań, jak prezentowany sprzęt marki Ninja? Warto jeszcze dodać, że Double Stack XL SL400EU posiada dwie niezależnie sterowane szuflady oraz funkcję SYNC, która ma zapewnić, jak sama nazwa mówi, synchronizację przygotowania potraw.

Wtrącę tu jeszcze „słówko” o modelu SL451EU, którą wyposażono dodatkowo w termometr Foodi. W skrócie: przygotujemy stek tak, jakbyśmy faktycznie tego oczekiwali. Oczywiście, to tylko przykład, bo zastosowań termometra w gastronomii jest znacznie więcej.

Gdzie kupić nowe airfryery Ninja?

Wszystko zależy od naszych preferencji, bowiem sprzęt jest dostępny w popularnych sieciach handlowych takich jak Media Expert czy RTV EURO AGD. Dodatkowo możemy „wybrać się” na zakupy online do sklepu internetowego SharkNinja na Allegro, sklepu internetowego Shark oraz sklepu internetowego Ninja. Pozostaje jeszcze jeden nierozwiązany temat. Mowa o tej sztucznej inteligencji. Cóż, ja w opisach tych trzech, a w zasadzie czterech modeli takowej nie zauważyłem. Może coś przeoczyłem? Nie wiem. Jedno jest pewne. Niezależnie od frytkownicy, na którą się zdecydujecie, ten sprzęt będzie przez was mocno eksploatowany. Wiem to z doświadczenia.

Przy okazji, oczywiście, jeśli tylko masz chęć i czas, zerknij na moją recenzję innej frytownicy beztłuszczowej – CECOTEC Cecofry Absolute 7600. Testowałem ją jeszcze w ubiegłym roku, jednak jest w mojej kuchni do dziś i sprawdza się wzorowo.