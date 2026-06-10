BYD DOLPHIN G DM-i wprowadza technologię Super Hybrydy DM do europejskiego segmentu B. To kompaktowy hatchback typu plug-in, który według producenta jako jedyny model w segmencie aut miejskich oferuje taką technologię napędu. Samochód ma przejechać do 105 km wyłącznie na energii elektrycznej, a jego całkowity zasięg na pełnym baku i pełnej baterii może wynieść do 1040 km. Do tego dochodzi bagażnik o pojemności 425 litrów, pięć miejsc, bateria Blade, średnie zużycie paliwa od 1,4 l/100 km w cyklu ważonym WLTP oraz wyposażenie znane raczej z większych aut.

BYD DOLPHIN G DM-i

Segment B w Europie jest trudny, zatłoczony i bardzo wrażliwy na cenę, koszty użytkowania oraz praktyczność. BYD DOLPHIN G DM-i wchodzi właśnie w ten obszar, ale nie jako zwykły miejski hatchback z małym silnikiem spalinowym. To plug-in z technologią Super Hybrydy DM, który ma łączyć jazdę elektryczną na co dzień z dużym zasięgiem w trasie.

Największy wyróżnik jest prosty: do 105 km jazdy wyłącznie na prądzie. To dystans, który w wielu przypadkach wystarczy na codzienne dojazdy, zakupy, szkołę, pracę i powrót do domu bez uruchamiania silnika benzynowego.

A gdy trzeba pojechać dalej, hybrydowy układ ma zapewnić całkowity zasięg do 1040 km.

Super Hybryda DM, czyli elektryk na co dzień i benzyna w trasie

BYD podkreśla, że układ Super Hybrydy DM działa inaczej niż wiele klasycznych hybryd plug-in. W większości sytuacji główną rolę ma odgrywać silnik elektryczny, który zapewnia płynną i cichą jazdę.

Silnik benzynowy Xiaoyun o pojemności 1,5 litra wspiera układ wtedy, gdy jest to potrzebne. Może ładować baterię Blade, wspomagać jazdę i zwiększać całkowity zasięg samochodu.

Oznaczenie DM-i pochodzi od „Dual Mode Intelligence”. Układ obejmuje silnik napędowy, generator, silnik benzynowy oraz systemy sterujące, które automatycznie dobierają tryb pracy napędu.

Do 105 km bez benzyny

BYD DOLPHIN G DM-i będzie dostępny z dwoma wersjami baterii Blade. Bazowa odmiana Active ma akumulator 7,42 kWh i pozwala przejechać do 40 km w trybie elektrycznym według WLTP. Jej całkowity zasięg wynosi do 1020 km.

Wersje Boost, Comfort i Sport otrzymują większą baterię 18,3 kWh. To właśnie ona pozwala osiągnąć do 105 km jazdy wyłącznie na prądzie i do 1040 km całkowitego zasięgu.

W cyklu ważonym WLTP zużycie paliwa wynosi 2,6 l/100 km dla wersji Active i 1,4 l/100 km dla mocniejszych odmian z większą baterią. Emisja CO₂ spada odpowiednio z 60 g/km do 32 g/km.

BYD DOLPHIN G DM-i

Ładowanie DC w 26 minut

Wersja Active ma ładowarkę pokładową 3,3 kW. Naładowanie baterii od 15 do 100 proc. ma trwać niespełna trzy godziny.

Odmiany Boost, Comfort i Sport oferują ładowarkę AC 6,6 kW oraz możliwość ładowania prądem stałym z mocą do 39 kW. Większą baterię 18,3 kWh można wtedy naładować od 10 do 80 proc. w 26 minut.

To ważne, bo w małym aucie plug-in ładowanie DC nie zawsze jest oczywistością. Tu może pomóc kierowcom, którzy chcą częściej korzystać z jazdy elektrycznej, ale nie zawsze mają czas na długie ładowanie z gniazdka.

8,3 sekundy do setki

BYD DOLPHIN G DM-i rozwija moc systemową od 129 do 156 kW, zależnie od wersji. Maksymalny moment obrotowy układu napędowego wynosi 210 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 sekundy.

To oznacza, że auto nie ma być tylko oszczędnym miejskim hatchbackiem. Ma zapewnić wystarczającą dynamikę także poza miastem i na autostradzie.

Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h, a napęd trafia na przednie koła.

Małe auto, ale bagażnik jak w większym samochodzie

BYD DOLPHIN G DM-i ma 4160 mm długości, 1825 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2610 mm, czyli według producenta więcej niż u wszystkich rywali z konwencjonalnym napędem w tym segmencie.

Największe zaskoczenie może jednak dotyczyć bagażnika. Standardowa pojemność wynosi 425 litrów, a pod podłogą znajduje się dodatkowy schowek o pojemności 45 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1225 litrów.

To wartości, które mogą zawstydzić część większych rodzinnych hatchbacków i małych SUV-ów. BYD wyraźnie chce pokazać, że miejskie auto nie musi oznaczać mało praktycznego wnętrza.

Wnętrze z cyfrowymi ekranami i miejscem dla pięciu osób

Kabina została zaprojektowana z naciskiem na przestronność i prostą obsługę. Przed kierowcą znajduje się cyfrowy zestaw wskaźników 8,8 cala. Centralny ekran multimedialny ma 10,1 cala w bazowej wersji lub 12,8 cala w wyższych odmianach.

Selektor biegów przeniesiono przy kolumnę kierownicy, co pozwoliło wygospodarować więcej miejsca między fotelami. W kabinie znalazł się też dwupoziomowy schowek, uchwyty na napoje i, w większości wersji, bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

Najczęściej używane funkcje, takie jak odmrażanie przedniej szyby czy tryby jazdy, obsługiwane są fizycznymi przyciskami pod ekranem.

BYD DOLPHIN G DM-i

Cztery wersje wyposażenia

Gamę otwiera wersja Active. Ma 16-calowe felgi, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, światła LED, 10,1-calowy ekran multimedialny, Apple CarPlay, Android Auto, inteligentne sterowanie głosowe, cyfrowe zegary 8,8 cala i automatyczną klimatyzację.

Wersja Boost dostaje większą baterię 18,3 kWh, 12,8-calowy ekran, podgrzewane fotele i kierownicę, elektrochromatyczne lusterko, składane elektrycznie lusterka, oświetlenie ambientowe, ładowarkę indukcyjną 15 W, nawiewy dla drugiego rzędu, porty USB z tyłu, audio z ośmioma głośnikami i funkcję V2L.

Comfort dokłada m.in. wyświetlacz head-up, panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą, system kamer 360°, 18-calowe felgi, tapicerkę z materiału i skóry wegańskiej oraz elektryczną regulację fotela kierowcy z podparciem lędźwiowym.

Na szczycie stoi Sport, który bazuje na odmianie Comfort, ale dodaje bardziej dynamiczne elementy stylistyczne, ciemne 18-calowe felgi i dwukolorowe wnętrze.

V2L, czyli samochód jako powerbank

Wersja Boost i wyższe odmiany oferują funkcję Vehicle-to-Load. Dzięki niej BYD DOLPHIN G DM-i może zasilać zewnętrzne urządzenia energią zgromadzoną w baterii.

Producent podaje przykłady takie jak laptop, ekspres do kawy, oświetlenie dekoracyjne czy przenośny grill. To funkcja, która może przydać się na działce, podczas wyjazdu, pracy poza domem albo w sytuacjach awaryjnych.

W segmencie B nadal jest to rozwiązanie rzadko spotykane.

Bezpieczeństwo z większych aut

BYD DOLPHIN G DM-i ma też otrzymać szeroki zestaw systemów wsparcia kierowcy. W standardzie dostępne są m.in. adaptacyjny tempomat, inteligentny tempomat, system awaryjnego utrzymania pasa ruchu, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa, monitoring martwego pola, monitorowanie uwagi kierowcy oraz ostrzeganie o nadjeżdżających pojazdach podczas otwierania drzwi.

Auto ma też system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu z funkcją automatycznego hamowania.

Wersje Comfort i Sport oferują system kamer 360°, który ma ułatwiać manewrowanie w mieście.

Sprzedaż latem, dostawy jesienią

BYD zapowiada, że sprzedaż DOLPHIN G DM-i ruszy latem, a pierwsze dostawy zaplanowano na jesień. Auto będzie dostępne w sześciu kolorach nadwozia: Skiing White, Time Grey, Obsidian Black, Ocean Blue, Oxford White i Orange Sunset.

Wersje Active, Boost i Comfort otrzymają wnętrze czarne lub szare. Sport będzie dostępny z bardziej wyrazistymi kombinacjami: czarno-pomarańczową lub czarno-niebieską.

BYD DOLPHIN G DM-i może być groźny dla klasycznych miejskich aut

BYD DOLPHIN G DM-i wchodzi do segmentu, w którym przez lata liczyły się proste silniki benzynowe, niskie spalanie i rozsądna cena. Chińska marka próbuje zmienić tę rozmowę, dokładając do miejskiego hatchbacka zasięg elektryczny do 105 km, plug-in, duży bagażnik, bogate wyposażenie i całkowity zasięg do 1040 km.

To nie musi być auto dla każdego. Kierowcy bez możliwości ładowania mogą patrzeć na plug-ina inaczej niż osoby z garażem, wallboxem lub regularnym dostępem do ładowarki. Ale sam pomysł jest mocny: mały samochód, który na co dzień może jeździć jak elektryk, a w trasie nie wymaga planowania ładowania.

Jeśli cena okaże się agresywna, BYD DOLPHIN G DM-i może stać się jednym z ciekawszych nowych graczy w europejskim segmencie B.

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