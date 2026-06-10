BYD DOLPHIN G DM-i wprowadza technologię Super Hybrydy DM do europejskiego segmentu B. To kompaktowy hatchback typu plug-in, który według producenta jako jedyny model w segmencie aut miejskich oferuje taką technologię napędu. Samochód ma przejechać do 105 km wyłącznie na energii elektrycznej, a jego całkowity zasięg na pełnym baku i pełnej baterii może wynieść do 1040 km. Do tego dochodzi bagażnik o pojemności 425 litrów, pięć miejsc, bateria Blade, średnie zużycie paliwa od 1,4 l/100 km w cyklu ważonym WLTP oraz wyposażenie znane raczej z większych aut.
Segment B w Europie jest trudny, zatłoczony i bardzo wrażliwy na cenę, koszty użytkowania oraz praktyczność. BYD DOLPHIN G DM-i wchodzi właśnie w ten obszar, ale nie jako zwykły miejski hatchback z małym silnikiem spalinowym. To plug-in z technologią Super Hybrydy DM, który ma łączyć jazdę elektryczną na co dzień z dużym zasięgiem w trasie.
Największy wyróżnik jest prosty: do 105 km jazdy wyłącznie na prądzie. To dystans, który w wielu przypadkach wystarczy na codzienne dojazdy, zakupy, szkołę, pracę i powrót do domu bez uruchamiania silnika benzynowego.
A gdy trzeba pojechać dalej, hybrydowy układ ma zapewnić całkowity zasięg do 1040 km.
Super Hybryda DM, czyli elektryk na co dzień i benzyna w trasie
BYD podkreśla, że układ Super Hybrydy DM działa inaczej niż wiele klasycznych hybryd plug-in. W większości sytuacji główną rolę ma odgrywać silnik elektryczny, który zapewnia płynną i cichą jazdę.
Silnik benzynowy Xiaoyun o pojemności 1,5 litra wspiera układ wtedy, gdy jest to potrzebne. Może ładować baterię Blade, wspomagać jazdę i zwiększać całkowity zasięg samochodu.
Oznaczenie DM-i pochodzi od „Dual Mode Intelligence”. Układ obejmuje silnik napędowy, generator, silnik benzynowy oraz systemy sterujące, które automatycznie dobierają tryb pracy napędu.
Do 105 km bez benzyny
BYD DOLPHIN G DM-i będzie dostępny z dwoma wersjami baterii Blade. Bazowa odmiana Active ma akumulator 7,42 kWh i pozwala przejechać do 40 km w trybie elektrycznym według WLTP. Jej całkowity zasięg wynosi do 1020 km.
Wersje Boost, Comfort i Sport otrzymują większą baterię 18,3 kWh. To właśnie ona pozwala osiągnąć do 105 km jazdy wyłącznie na prądzie i do 1040 km całkowitego zasięgu.
W cyklu ważonym WLTP zużycie paliwa wynosi 2,6 l/100 km dla wersji Active i 1,4 l/100 km dla mocniejszych odmian z większą baterią. Emisja CO₂ spada odpowiednio z 60 g/km do 32 g/km.
Ładowanie DC w 26 minut
Wersja Active ma ładowarkę pokładową 3,3 kW. Naładowanie baterii od 15 do 100 proc. ma trwać niespełna trzy godziny.
Odmiany Boost, Comfort i Sport oferują ładowarkę AC 6,6 kW oraz możliwość ładowania prądem stałym z mocą do 39 kW. Większą baterię 18,3 kWh można wtedy naładować od 10 do 80 proc. w 26 minut.
To ważne, bo w małym aucie plug-in ładowanie DC nie zawsze jest oczywistością. Tu może pomóc kierowcom, którzy chcą częściej korzystać z jazdy elektrycznej, ale nie zawsze mają czas na długie ładowanie z gniazdka.
8,3 sekundy do setki
BYD DOLPHIN G DM-i rozwija moc systemową od 129 do 156 kW, zależnie od wersji. Maksymalny moment obrotowy układu napędowego wynosi 210 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 sekundy.
To oznacza, że auto nie ma być tylko oszczędnym miejskim hatchbackiem. Ma zapewnić wystarczającą dynamikę także poza miastem i na autostradzie.
Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h, a napęd trafia na przednie koła.
Małe auto, ale bagażnik jak w większym samochodzie
BYD DOLPHIN G DM-i ma 4160 mm długości, 1825 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2610 mm, czyli według producenta więcej niż u wszystkich rywali z konwencjonalnym napędem w tym segmencie.
Największe zaskoczenie może jednak dotyczyć bagażnika. Standardowa pojemność wynosi 425 litrów, a pod podłogą znajduje się dodatkowy schowek o pojemności 45 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1225 litrów.
To wartości, które mogą zawstydzić część większych rodzinnych hatchbacków i małych SUV-ów. BYD wyraźnie chce pokazać, że miejskie auto nie musi oznaczać mało praktycznego wnętrza.
Wnętrze z cyfrowymi ekranami i miejscem dla pięciu osób
Kabina została zaprojektowana z naciskiem na przestronność i prostą obsługę. Przed kierowcą znajduje się cyfrowy zestaw wskaźników 8,8 cala. Centralny ekran multimedialny ma 10,1 cala w bazowej wersji lub 12,8 cala w wyższych odmianach.
Selektor biegów przeniesiono przy kolumnę kierownicy, co pozwoliło wygospodarować więcej miejsca między fotelami. W kabinie znalazł się też dwupoziomowy schowek, uchwyty na napoje i, w większości wersji, bezprzewodowa ładowarka do smartfona.
Najczęściej używane funkcje, takie jak odmrażanie przedniej szyby czy tryby jazdy, obsługiwane są fizycznymi przyciskami pod ekranem.
Cztery wersje wyposażenia
Gamę otwiera wersja Active. Ma 16-calowe felgi, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, światła LED, 10,1-calowy ekran multimedialny, Apple CarPlay, Android Auto, inteligentne sterowanie głosowe, cyfrowe zegary 8,8 cala i automatyczną klimatyzację.
Wersja Boost dostaje większą baterię 18,3 kWh, 12,8-calowy ekran, podgrzewane fotele i kierownicę, elektrochromatyczne lusterko, składane elektrycznie lusterka, oświetlenie ambientowe, ładowarkę indukcyjną 15 W, nawiewy dla drugiego rzędu, porty USB z tyłu, audio z ośmioma głośnikami i funkcję V2L.
Comfort dokłada m.in. wyświetlacz head-up, panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą, system kamer 360°, 18-calowe felgi, tapicerkę z materiału i skóry wegańskiej oraz elektryczną regulację fotela kierowcy z podparciem lędźwiowym.
Na szczycie stoi Sport, który bazuje na odmianie Comfort, ale dodaje bardziej dynamiczne elementy stylistyczne, ciemne 18-calowe felgi i dwukolorowe wnętrze.
V2L, czyli samochód jako powerbank
Wersja Boost i wyższe odmiany oferują funkcję Vehicle-to-Load. Dzięki niej BYD DOLPHIN G DM-i może zasilać zewnętrzne urządzenia energią zgromadzoną w baterii.
Producent podaje przykłady takie jak laptop, ekspres do kawy, oświetlenie dekoracyjne czy przenośny grill. To funkcja, która może przydać się na działce, podczas wyjazdu, pracy poza domem albo w sytuacjach awaryjnych.
W segmencie B nadal jest to rozwiązanie rzadko spotykane.
Bezpieczeństwo z większych aut
BYD DOLPHIN G DM-i ma też otrzymać szeroki zestaw systemów wsparcia kierowcy. W standardzie dostępne są m.in. adaptacyjny tempomat, inteligentny tempomat, system awaryjnego utrzymania pasa ruchu, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa, monitoring martwego pola, monitorowanie uwagi kierowcy oraz ostrzeganie o nadjeżdżających pojazdach podczas otwierania drzwi.
Auto ma też system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu z funkcją automatycznego hamowania.
Wersje Comfort i Sport oferują system kamer 360°, który ma ułatwiać manewrowanie w mieście.
Sprzedaż latem, dostawy jesienią
BYD zapowiada, że sprzedaż DOLPHIN G DM-i ruszy latem, a pierwsze dostawy zaplanowano na jesień. Auto będzie dostępne w sześciu kolorach nadwozia: Skiing White, Time Grey, Obsidian Black, Ocean Blue, Oxford White i Orange Sunset.
Wersje Active, Boost i Comfort otrzymają wnętrze czarne lub szare. Sport będzie dostępny z bardziej wyrazistymi kombinacjami: czarno-pomarańczową lub czarno-niebieską.
BYD DOLPHIN G DM-i może być groźny dla klasycznych miejskich aut
BYD DOLPHIN G DM-i wchodzi do segmentu, w którym przez lata liczyły się proste silniki benzynowe, niskie spalanie i rozsądna cena. Chińska marka próbuje zmienić tę rozmowę, dokładając do miejskiego hatchbacka zasięg elektryczny do 105 km, plug-in, duży bagażnik, bogate wyposażenie i całkowity zasięg do 1040 km.
To nie musi być auto dla każdego. Kierowcy bez możliwości ładowania mogą patrzeć na plug-ina inaczej niż osoby z garażem, wallboxem lub regularnym dostępem do ładowarki. Ale sam pomysł jest mocny: mały samochód, który na co dzień może jeździć jak elektryk, a w trasie nie wymaga planowania ładowania.
Jeśli cena okaże się agresywna, BYD DOLPHIN G DM-i może stać się jednym z ciekawszych nowych graczy w europejskim segmencie B.
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