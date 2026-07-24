Škoda ratuje Volkswagena. Reszta grupy ma poważny problem

W centrali Volkswagena trwa wielkie liczenie kosztów, modeli, fabryk i pracowników. Niemcy zastanawiają się, jak zmniejszyć potężny koncern, zanim jego własna masa zacznie ciągnąć go na dno. Tymczasem kilkaset kilometrów dalej Czesi robią dokładnie odwrotnie: sprzedają więcej samochodów, zwiększają zysk i zdobywają kolejnych klientów. Škoda nie potrzebuje dziś skomplikowanych wymówek dotyczących Chin, kosztów produkcji czy trudnej transformacji. Po prostu dostarcza wyniki. Oczywiście hasło „Škoda ratuje Volkswagena” jest pewnym uproszczeniem, ale najnowsze liczby wyraźnie pokazują, kto w tej motoryzacyjnej rodzinie naprawdę odrobił pracę domową.

Škoda ratuje Volkswagena

Škoda ratuje Volkswagena, bo nadal ma klientów

Kontrast trudno przeoczyć. Grupa Volkswagen zakończyła pierwszą połowę 2026 roku ze spadkiem dostaw do klientów o 6,3 procent. W samym drugim kwartale dostawy zmniejszyły się o 8,6 procent, a zysk operacyjny spadł o 9,5 procent. Koncern rozważa zmniejszenie gamy modelowej nawet o połowę, ograniczenie liczby konfiguracji o 75 procent oraz znacznie większą redukcję zatrudnienia. Najpoważniejszym problemem pozostają Chiny, gdzie sprzedaż grupy w pierwszej połowie roku poleciała w dół o 31,6 procent. Pisaliśmy o tym szerzej w materiale dotyczącym kryzysu Volkswagena.

Na tym tle zdanie „Škoda ratuje Volkswagena” przestaje brzmieć jak przesadzony nagłówek. Od stycznia do czerwca 2026 roku czeska marka dostarczyła klientom 555 700 samochodów. To o 9,1 procent więcej niż rok wcześniej. W Europie Škoda utrzymała drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych marek samochodowych, a więc nie mówimy o wzroście z niskiego poziomu ani o sukcesie na małym, lokalnym rynku.

Przychody wzrosły o 6,3 procent i osiągnęły 16 mld euro. Zysk operacyjny zwiększył się również o 6,3 procent, do 1,4 mld euro. Rentowność sprzedaży pozostała na wysokim poziomie 8,5 procent, natomiast przepływy pieniężne netto wzrosły o 14,3 procent, do 1,7 mld euro. To są wyniki firmy, która nie tylko sprzedaje więcej samochodów, ale jeszcze potrafi na nich dobrze zarabiać.

Škoda ratuje Volkswagena

Škoda ratuje Volkswagena tym, czego dziś brakuje Niemcom

Volkswagen przez lata budował swoją przewagę na skali. Dzisiaj jednak to Škoda ratuje Volkswagena przed jeszcze bardziej bolesnym obrazem finansowym i sprzedażowym. Niemiecki koncern ma więcej marek, więcej fabryk, więcej modeli, więcej silników i więcej konfiguracji niż niemal każdy konkurent.Problem w tym, że ta ogromna struktura działa dobrze tylko wtedy, gdy klienci ustawiają się w kolejce, fabryki pracują pełną parą, a sprzedaż rośnie.

Dziś rozbudowana grupa zaczyna przypominać wielki statek, który potrzebuje kilku kilometrów, żeby zmienić kierunek. Każda decyzja musi przejść przez dziesiątki działów, zarządów, rad nadzorczych, przedstawicieli pracowników i lokalnych struktur. Chińscy producenci potrafią w tym czasie zaprojektować nowy model, zbudować fabrykę i jeszcze wrzucić trzy aktualizacje systemu multimedialnego.

Škoda korzysta z tych samych platform, technologii, komponentów i możliwości produkcyjnych co pozostałe marki grupy. Różnica polega na tym, że Czesi wyjątkowo skutecznie zamieniają je w samochody, które klienci rozumieją. Nie próbują na siłę udowadniać, że każdy ekran jest rewolucją, a każde nowe światło LED zmienia historię motoryzacji. Dostarczają przestronne, praktyczne i rozsądnie wycenione auta, które nie wymagają od kupującego tygodniowego szkolenia z filozofii marki.

To może brzmieć banalnie, ale właśnie takie podejście okazuje się dziś ogromną przewagą.

Elektryki Škody naprawdę się sprzedają

Jeszcze ciekawiej robi się przy samochodach elektrycznych. W pierwszej połowie 2026 roku Škoda dostarczyła 108 200 modeli w pełni elektrycznych. Oznacza to wzrost aż o 48,3 procent. Kolejne 24 100 samochodów stanowiły hybrydy plug-in, których sprzedaż zwiększyła się o 11,8 procent.

Łącznie do klientów trafiło 132 300 zelektryfikowanych Škód. W Europie modele BEV i PHEV odpowiadały już za 27,7 procent wszystkich dostaw marki. Innymi słowy, więcej niż co czwarta nowa Škoda sprzedawana na naszym kontynencie miała napęd wymagający podłączenia do ładowarki.

Największą niespodzianką jest Elroq. Model osiągnął 59 900 dostaw i został trzecim najczęściej wybieranym samochodem elektrycznym w Europie. W Niemczech oraz Danii znalazł się nawet na pierwszym miejscu. Co ciekawe, Elroq jest już piątym najpopularniejszym modelem Škody bez względu na rodzaj napędu.

Enyaq dołożył kolejne 48 300 egzemplarzy. W europejskim rankingu samochodów elektrycznych zajął czwarte miejsce. Razem oba modele pozwoliły Škodzie zostać czwartą najchętniej wybieraną marką samochodów elektrycznych w Europie.

To szczególnie istotne, ponieważ elektryczna transformacja jest jednym z głównych źródeł problemów całej Grupy Volkswagen. Koncern wydał miliardy na platformy, oprogramowanie i fabryki, ale nie każdy model osiągnął zakładaną skalę. Škoda pokazuje, że wspólna technologia nie musi być problemem. Problemem może być sposób, w jaki zostanie opakowana, wyceniona i przedstawiona klientowi.

Škoda ratuje Volkswagena

Octavia nadal robi swoje

Oczywiście Škoda nie żyje wyłącznie elektrykami. Najpopularniejszym modelem pozostaje Octavia, która w pierwszej połowie roku osiągnęła 96 500 dostaw. Wynik był wprawdzie o 1 procent niższy niż rok wcześniej, ale nadal pokazuje siłę samochodu, który od lat pełni funkcję europejskiego auta do wszystkiego.

Kodiaq zanotował 74 600 dostaw i wzrost o 15,2 procent. Kamiq osiągnął 65 400 egzemplarzy, a Fabia 61 900. Właśnie tutaj najlepiej widać przewagę Škody. Marka nie jest zależna od jednego hitu ani jednej technologii. Ma popularne samochody miejskie, kompaktowe crossovery, rodzinne SUV-y, kombi, hybrydy oraz elektryki.

Volkswagen ma podobne możliwości, ale przy znacznie większej liczbie nakładających się produktów. T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron oraz ich odpowiedniki w innych markach grupy walczą częściowo o tych samych klientów. Škoda również korzysta ze wspólnej konstrukcji koncernu, ale jej gama wydaje się bardziej czytelna.

Octavia jest Octavią. Kodiaq jest dużym rodzinnym SUV-em. Fabia pozostaje relatywnie prostym samochodem miejskim. Klient wie, za co płaci i dlaczego dany model istnieje.

Niemcy kupują Škody, kiedy Volkswagen szuka oszczędności

Symboliczne są wyniki osiągnięte na niemieckim rynku. Dostawy Škody wzrosły tam o 19,6 procent, do rekordowych 120 400 samochodów. Czeska marka została drugą najchętniej wybieraną marką w Niemczech.

Tak, dokładnie w kraju, w którym Volkswagen rozważa przyszłość swoich fabryk, redukuje koszty i przygotowuje się do ograniczenia zatrudnienia, klienci coraz częściej wybierają Škodę. Trudno o bardziej symboliczny dowód na to, że Škoda ratuje Volkswagena nie marketingiem, lecz zwyczajną sprzedażą samochodów.

Mocny wzrost pojawił się również w Polsce. Dostawy zwiększyły się u nas o 14,2 procent, do 34 500 samochodów. Škoda rosła także w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Austrii oraz Hiszpanii. Nie jest więc tak, że dobry wynik został wypracowany dzięki jednemu wyjątkowo udanemu rynkowi.

Marka rozwija się również poza Europą. W Indiach dostarczyła 35 700 samochodów, co oznacza wzrost o 7,4 procent. To ważne, ponieważ właśnie rynki pozaeuropejskie mają w przyszłości odpowiadać za coraz większą część sprzedaży producenta.

Škoda ratuje Volkswagena

Škoda ratuje Volkswagena, ale sama nie wystarczy

Oczywiście Škoda nie utrzymuje samotnie całej Grupy Volkswagen. Audi, Porsche, Volkswagen Samochody Użytkowe, Bentley czy Lamborghini nadal prowadzą własne biznesy i generują przychody. Czeska marka nie jest magicznym respiratorem podłączonym do koncernu.

Jej wyniki pokazują jednak coś bardziej niewygodnego. Problemy Volkswagena nie wynikają wyłącznie z trudnego rynku, kosztów energii, regulacji, Chin i rosnącej konkurencji. W dokładnie tych samych warunkach Škoda zwiększa sprzedaż, poprawia zysk i zdobywa wyższą pozycję w Europie.

Czesi nie wymyślili nowego modelu prowadzenia biznesu. Skupili się na samochodach, które mają sens dla klientów. Są przestronne, praktyczne, odpowiednio pozycjonowane i zazwyczaj nie próbują udawać czegoś droższego, niż są w rzeczywistości.

Volkswagen przez lata patrzył na Škodę jak na rozsądną, tańszą część swojego imperium. Dziś to właśnie Škoda ratuje Volkswagena, udowadniając, że rozsądek, dobra cena i właściwie skrojona gama mogą być najcenniejszymi produktami w całej grupie.

A kiedy w Wolfsburgu analizują, które modele, fabryki i miejsca pracy trzeba usunąć, w Mladá Boleslav ktoś najwyraźniej po prostu buduje samochody, które ludzie nadal chcą kupować.