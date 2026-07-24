NBA 2K27. Trzy gwiazdy, trzy wyjątkowe okładki

NBA 2K27 ma już oficjalne gwiazdy okładek. Victor Wembanyama pojawi się na Edycji Standardowej, Caitlin Clark będzie promować Edycję Deluxe, a Derrick Rose trafi na limitowaną czasowo Edycję Ultra. Każde z tych nazwisk reprezentuje inną historię współczesnej koszykówki. Wembanyama jest symbolem nowej generacji zawodników, Clark zmieniła sposób postrzegania kobiecej koszykówki, a Rose pozostaje najmłodszym MVP w historii NBA. Premiera gry odbędzie się 4 września 2026 roku. Posiadacze edycji Deluxe i Ultra rozpoczną zabawę wcześniej, bo już 28 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.

NBA 2K27

Victor Wembanyama na okładce NBA 2K27

Victor Wembanyama zostanie twarzą Edycji Standardowej. Środkowy San Antonio Spurs zapisał się w historii NBA jako pierwszy zawodnik jednogłośnie wybrany Obrońcą Roku. Już od początku kariery jest postrzegany jako gracz, który przesuwa granice możliwości wysokich zawodników.

Łączy imponujący wzrost, duży zasięg ramion, mobilność i umiejętności typowe dla znacznie niższych koszykarzy. Potrafi bronić obręczy, prowadzić piłkę oraz rzucać z dystansu.

Jego obecność na głównej okładce NBA 2K27 wydaje się więc naturalna. Wembanyama symbolizuje kierunek, w którym zmierza współczesna koszykówka i pokazuje, że klasyczny podział zawodników na pozycje staje się coraz mniej oczywisty.

NBA 2K27

Caitlin Clark promuje Edycję Deluxe

Caitlin Clark pojawi się na okładce Edycji Deluxe. Rozgrywająca Indiana Fever została debiutantką Kia WNBA w 2024 roku i trzykrotnie wystąpiła w Meczu Gwiazd WNBA.

Jej wpływ na kobiecą koszykówkę wykracza jednak poza statystyki i indywidualne wyróżnienia. Clark przyciągnęła uwagę nowych widzów, zwiększyła zainteresowanie rozgrywkami i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci WNBA.

Jej znakiem rozpoznawczym są rzuty oddawane z bardzo dużej odległości. 2K podkreśla, że zawodniczka na nowo definiuje zasięg rzutu i zmienia sposób postrzegania kobiecej koszykówki.

Wybór Clark na jedną z twarzy NBA 2K27 pokazuje również, że producent chce mocniej podkreślić znaczenie WNBA w najnowszej odsłonie serii.

NBA 2K27

Derrick Rose uhonorowany w Edycji Ultra

Najbardziej sentymentalną okładkę otrzyma Derrick Rose. Legenda Chicago Bulls pojawi się na limitowanej czasowo Edycji Ultra.

Rose trzykrotnie brał udział w Meczu Gwiazd NBA i pozostaje najmłodszym MVP w historii ligi. W najlepszych latach był jednym z najbardziej dynamicznych rozgrywających swojego pokolenia.

Szybkość, siła i agresywne wejścia pod kosz sprawiły, że stał się ulubieńcem fanów nie tylko w Chicago. Jego karierę mocno skomplikowały kontuzje, ale Rose wielokrotnie wracał do gry i próbował odbudowywać swoją pozycję.

Dlatego wybór go na okładkę Edycji Ultra ma znaczenie większe niż zwykły element kampanii promocyjnej. To ukłon w stronę zawodnika, który zapisał się w historii NBA i pozostał symbolem determinacji.

Kiedy premiera NBA 2K27?

NBA 2K27 zadebiutuje 4 września 2026 roku. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, komputerach PC za pośrednictwem Steam oraz Nintendo Switch 2.

Posiadacze Edycji Deluxe i Edycji Ultra otrzymają wcześniejszy dostęp. Rozpocznie się on 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego, czyli tydzień przed oficjalną premierą.

2K nie podało jeszcze pełnej zawartości poszczególnych wydań. Więcej informacji o dostępności, bonusach i różnicach między edycjami ma pojawić się na oficjalnej stronie NBA 2K27.

Trzy historie na trzech okładkach

Wembanyama, Clark i Rose pochodzą z różnych koszykarskich światów, ale każde z nich wpłynęło na grę w charakterystyczny sposób. Francuz pokazuje, jak wszechstronny może być współczesny środkowy. Clark zwiększyła zainteresowanie WNBA i przesunęła granicę skutecznego rzutu. Rose zmienił sposób postrzegania dynamicznego rozgrywającego.

Podział gwiazd pomiędzy trzy wydania nie jest przypadkowy. Edycja Standardowa stawia na przyszłość ligi, Deluxe podkreśla rosnące znaczenie WNBA, a Ultra odwołuje się do historii i emocji związanych z Derrickiem Rose’em. Dzięki temu każda okładka trafia do nieco innej grupy fanów koszykówki i samej serii. To prosty, lecz skuteczny zabieg.

NBA 2K27 stawia więc na trzy różne emocje: przyszłość, rewolucję i nostalgię. To zestaw, który może zainteresować zarówno młodszych graczy, jak i fanów pamiętających najlepsze lata Derricka Rose’a.

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