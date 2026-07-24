NBA 2K27. Trzy gwiazdy, trzy wyjątkowe okładki

NBA 2K27 ma już oficjalne gwiazdy okładek. Victor Wembanyama pojawi się na Edycji Standardowej, Caitlin Clark będzie promować Edycję Deluxe, a Derrick Rose trafi na limitowaną czasowo Edycję Ultra. Każde z tych nazwisk reprezentuje inną historię współczesnej koszykówki. Wembanyama jest symbolem nowej generacji zawodników, Clark zmieniła sposób postrzegania kobiecej koszykówki, a Rose pozostaje najmłodszym MVP w historii NBA. Premiera gry odbędzie się 4 września 2026 roku. Posiadacze edycji Deluxe i Ultra rozpoczną zabawę wcześniej, bo już 28 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.
Victor Wembanyama na okładce NBA 2K27
Victor Wembanyama zostanie twarzą Edycji Standardowej. Środkowy San Antonio Spurs zapisał się w historii NBA jako pierwszy zawodnik jednogłośnie wybrany Obrońcą Roku. Już od początku kariery jest postrzegany jako gracz, który przesuwa granice możliwości wysokich zawodników.
Łączy imponujący wzrost, duży zasięg ramion, mobilność i umiejętności typowe dla znacznie niższych koszykarzy. Potrafi bronić obręczy, prowadzić piłkę oraz rzucać z dystansu.
Jego obecność na głównej okładce NBA 2K27 wydaje się więc naturalna. Wembanyama symbolizuje kierunek, w którym zmierza współczesna koszykówka i pokazuje, że klasyczny podział zawodników na pozycje staje się coraz mniej oczywisty.
Caitlin Clark promuje Edycję Deluxe
Caitlin Clark pojawi się na okładce Edycji Deluxe. Rozgrywająca Indiana Fever została debiutantką Kia WNBA w 2024 roku i trzykrotnie wystąpiła w Meczu Gwiazd WNBA.
Jej wpływ na kobiecą koszykówkę wykracza jednak poza statystyki i indywidualne wyróżnienia. Clark przyciągnęła uwagę nowych widzów, zwiększyła zainteresowanie rozgrywkami i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci WNBA.
Jej znakiem rozpoznawczym są rzuty oddawane z bardzo dużej odległości. 2K podkreśla, że zawodniczka na nowo definiuje zasięg rzutu i zmienia sposób postrzegania kobiecej koszykówki.
Wybór Clark na jedną z twarzy NBA 2K27 pokazuje również, że producent chce mocniej podkreślić znaczenie WNBA w najnowszej odsłonie serii.
Derrick Rose uhonorowany w Edycji Ultra
Najbardziej sentymentalną okładkę otrzyma Derrick Rose. Legenda Chicago Bulls pojawi się na limitowanej czasowo Edycji Ultra.
Rose trzykrotnie brał udział w Meczu Gwiazd NBA i pozostaje najmłodszym MVP w historii ligi. W najlepszych latach był jednym z najbardziej dynamicznych rozgrywających swojego pokolenia.
Szybkość, siła i agresywne wejścia pod kosz sprawiły, że stał się ulubieńcem fanów nie tylko w Chicago. Jego karierę mocno skomplikowały kontuzje, ale Rose wielokrotnie wracał do gry i próbował odbudowywać swoją pozycję.
Dlatego wybór go na okładkę Edycji Ultra ma znaczenie większe niż zwykły element kampanii promocyjnej. To ukłon w stronę zawodnika, który zapisał się w historii NBA i pozostał symbolem determinacji.
Kiedy premiera NBA 2K27?
NBA 2K27 zadebiutuje 4 września 2026 roku. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, komputerach PC za pośrednictwem Steam oraz Nintendo Switch 2.
Posiadacze Edycji Deluxe i Edycji Ultra otrzymają wcześniejszy dostęp. Rozpocznie się on 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego, czyli tydzień przed oficjalną premierą.
2K nie podało jeszcze pełnej zawartości poszczególnych wydań. Więcej informacji o dostępności, bonusach i różnicach między edycjami ma pojawić się na oficjalnej stronie NBA 2K27.
Trzy historie na trzech okładkach
Wembanyama, Clark i Rose pochodzą z różnych koszykarskich światów, ale każde z nich wpłynęło na grę w charakterystyczny sposób. Francuz pokazuje, jak wszechstronny może być współczesny środkowy. Clark zwiększyła zainteresowanie WNBA i przesunęła granicę skutecznego rzutu. Rose zmienił sposób postrzegania dynamicznego rozgrywającego.
Podział gwiazd pomiędzy trzy wydania nie jest przypadkowy. Edycja Standardowa stawia na przyszłość ligi, Deluxe podkreśla rosnące znaczenie WNBA, a Ultra odwołuje się do historii i emocji związanych z Derrickiem Rose’em. Dzięki temu każda okładka trafia do nieco innej grupy fanów koszykówki i samej serii. To prosty, lecz skuteczny zabieg.
NBA 2K27 stawia więc na trzy różne emocje: przyszłość, rewolucję i nostalgię. To zestaw, który może zainteresować zarówno młodszych graczy, jak i fanów pamiętających najlepsze lata Derricka Rose’a.
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