EA SPORTS FC 27. Mbappé wraca na okładkę po 4 latach

EA SPORTS FC 27 ma już pierwszą oficjalnie ujawnioną gwiazdę. Kylian Mbappé pojawi się na okładce edycji Ultimate, wracając do tej roli po czterech latach przerwy. Dla francuskiego napastnika będzie to jednocześnie debiut na okładce gry wydawanej już pod marką EA SPORTS FC. Piłkarz Realu Madryt trafi również na okładkę EA SPORTS FC Mobile. Ogłoszenie rozpoczyna tydzień zapowiedzi związanych z kolejną odsłoną popularnej serii piłkarskiej. Oficjalny zwiastun EA SPORTS FC 27 zostanie opublikowany 23 lipca o godzinie 18:00.

EA SPORTS FC 27

Kylian Mbappé na okładce EA SPORTS FC 27

Kylian Mbappé został wybrany na gwiazdę okładki edycji Ultimate gry EA SPORTS FC 27. Francuski napastnik wraca do tej roli po czterech latach, ale po raz pierwszy pojawi się na froncie produkcji należącej już do marki EA SPORTS FC.

Piłkarz był wcześniej twarzą kolejnych odsłon FIFA wydawanych przez Electronic Arts. Po zmianie nazwy serii na EA SPORTS FC okładki zdążyli jednak przejąć inni zawodnicy. Powrót Mbappé można więc traktować jako nawiązanie do okresu, w którym był on jednym z najważniejszych ambasadorów piłkarskich produkcji EA.

Wydawca potwierdził także jego obecność na okładce EA SPORTS FC Mobile. Mbappé stanie się więc jednocześnie twarzą konsolowo-komputerowej edycji Ultimate i mobilnej odsłony gry.

Dlaczego EA ponownie wybrało Mbappé?

Electronic Arts uzasadnia wybór formą sportową napastnika oraz jego znaczeniem dla współczesnej piłki nożnej. Jeff Sharma, odpowiadający za strategię i marketing marki EA SPORTS FC, wskazuje między innymi na osiągnięcia zawodnika w klubie i reprezentacji.

Mbappé przeszedł do Realu Madryt w 2024 roku. Według przedstawionych informacji w obu sezonach spędzonych w Hiszpanii został królem strzelców rozgrywek LaLiga. W sezonie 2025/26 dołożył do tego Złotego Buta Ligi Mistrzów UEFA, zdobywając w tych rozgrywkach 15 bramek.

Producent zwraca również uwagę na jego występy w reprezentacji Francji. Wszystkie te wyniki mają potwierdzać, że napastnik nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych zawodników swojego pokolenia.

EA SPORTS FC 27

Pierwsza okładka pod marką EA SPORTS FC

Choć Mbappé dobrze zna rolę gwiazdy okładki, EA SPORTS FC 27 będzie dla niego pod tym względem nowym rozdziałem. Poprzednio pojawiał się na materiałach promujących gry noszące jeszcze nazwę FIFA.

Sam zawodnik podkreśla, że powrót jest dla niego ważnym momentem i kontynuacją wieloletniej współpracy z serią. Wspomina również o możliwości wystąpienia obok piłkarzy, którzy wcześniej tworzyli historię tych produkcji.

Sformułowanie to może sugerować, że oprawa edycji Ultimate nie ograniczy się wyłącznie do pojedynczego portretu Francuza. Udostępnione informacje nie wyjaśniają jednak jeszcze, jakie inne postacie lub motywy znajdą się na okładce. Na tym etapie potwierdzono przede wszystkim główną rolę Mbappé.

EA SPORTS FC 27 rozpoczyna tydzień zapowiedzi

Ujawnienie gwiazdy edycji Ultimate jest początkiem większej serii komunikatów. Electronic Arts zapowiada tydzień poświęcony EA SPORTS FC 27, podczas którego powinny pojawić się kolejne informacje o grze.

Najważniejszym wydarzeniem będzie publikacja oficjalnego zwiastuna. Materiał zostanie udostępniony na YouTubie w czwartek, 23 lipca, o godzinie 18:00.

Właśnie wtedy możemy poznać pierwsze szczegóły dotyczące zawartości, zmian w rozgrywce oraz kierunku rozwoju poszczególnych trybów. W udostępnionych informacjach nie podano jeszcze daty premiery, listy platform ani cen poszczególnych wydań.

EA SPORTS FC 27

Co może wyróżniać edycję Ultimate?

Na razie wiadomo jedynie, że to Kylian Mbappé będzie promował wydanie Ultimate. Producent nie ujawnił jeszcze jego pełnej zawartości ani dodatkowych bonusów.

W poprzednich odsłonach droższe edycje serii oferowały między innymi wcześniejszy dostęp do gry i dodatki przeznaczone do wybranych trybów. Nie można jednak zakładać, że identyczne zasady będą obowiązywały w EA SPORTS FC 27. Szczegóły muszą zostać potwierdzone przez wydawcę.

Wybór gwiazdy okładki pokazuje natomiast, że Electronic Arts chce rozpocząć kampanię promocyjną od jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Mbappé łączy sukcesy klubowe, popularność wśród młodszych fanów i wieloletnią historię współpracy z serią.

EA SPORTS FC 27

Powrót, który trudno przeoczyć

Kylian Mbappé ponownie staje się twarzą piłkarskiej produkcji Electronic Arts, ale tym razem robi to już w nowych realiach. Seria zmieniła nazwę, francuski napastnik przeniósł się do Realu Madryt, a jego sportowa pozycja nadal pozostaje bardzo mocna.

EA SPORTS FC 27 zaczyna więc swoją kampanię od nazwiska, które nie wymaga szczególnego przedstawiania. Dla części graczy będzie to sentymentalny powrót do wcześniejszych okładek, a dla innych pierwsze spotkanie Mbappé jako głównego ambasadora marki EA SPORTS FC.

Najważniejsze pytania dotyczące samej gry pozostają jeszcze bez odpowiedzi. Więcej powinien ujawnić oficjalny zwiastun, który rozpocznie właściwą prezentację kolejnej odsłony serii.

Źródło zdjęć: www.depositphotos.com

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