Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. Co zawiera?

Grand Theft Auto VI to jedna z tych gier, przy których normalny kalendarz premier przestaje mieć znaczenie. Ludzie nie pytają już tylko, kiedy zagrają, ale w jakiej wersji, z jakimi dodatkami i czy warto brać coś więcej niż podstawową edycję.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition celuje dokładnie w tych graczy, którzy nie chcą wejść do Leonidy z pustymi rękami. Rockstar dorzuca pojazdy, garaże, bronie, ubrania, salony, warsztaty tuningowe, klasyczne auta i klimat Vice City, który od razu uderza w nostalgię. To nie wygląda jak kosmetyczny bonus wrzucony na odczepnego, tylko jak pakiet wpleciony w przygodę Jasona i Lucii. Pytanie brzmi więc nie „czy GTA VI będzie wielkie”, tylko czy Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition będzie tą wersją, po którą naprawdę warto sięgnąć na start.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition to nie tylko większe pudełko

Największy problem edycji specjalnych w grach jest prosty: często wyglądają dobrze w sklepie, ale po kilku godzinach okazuje się, że większość dodatków nie ma większego znaczenia. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition próbuje uniknąć tego wrażenia, bo zawartość została opisana jako element wpleciony w przygodę Jasona i Lucii. Nowe rzeczy mają pojawiać się wraz z kolejnymi rozdziałami, a nie wyłącznie jako pakiet przedmiotów wrzucony do ekwipunku na dzień dobry.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

To ważne, bo GTA zawsze działało najlepiej wtedy, gdy przedmioty były częścią świata. Samochód nie był tylko środkiem transportu, ale deklaracją stylu. Ubranie mówiło coś o bohaterze. Broń, garaż, łódź, warsztat, fryzjer i tatuaż budowały poczucie, że gracz nie tylko przechodzi misje, ale żyje w tym brudnym, przerysowanym, słonecznym chaosie.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition idzie właśnie w tę stronę. Nie obiecuje jednego wielkiego dodatku fabularnego, tylko pakiet elementów, które mają rozszerzyć sposób poruszania się po Leonidzie, personalizacji bohaterów i budowania własnego stylu w Vice City oraz poza nim.

Samochody, garaże i tuning. Tu zaczyna się GTA

Najmocniejsza część Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition to motoryzacja. Vapid Dominator Buggy ’67 wygląda jak sprzęt do brudnej roboty poza asfaltem. Ma sprawdzić się na bezdrożach Góry Kalaga i innych trudniejszych fragmentach świata gry. Do tego dochodzi garaż Paradise w Watson Bay, w którym znajdzie się schowek na broń oraz miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Jest też Grotti Cheetah ’95, czyli klasyczny sportowy samochód Grotti z połowy lat 90. To ukłon w stronę starego Vice City, ale bez nachalnego odcinania kuponów od nostalgii. W GTA takie auta mają znaczenie, bo są czymś więcej niż statystyką prędkości. Cheetah to nazwa, która u graczy od razu uruchamia konkretne skojarzenia: neon, szybka jazda, nocne miasto i radiostacja grająca tak, jakby mandat był tylko sugestią.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition dorzuca też pojazdy i Vapid Ganado z konfiguracją retro w kryjówce Jasona. Pojawia się motocykl Dinka Enduro w wojskowych barwach, kajak Crest oraz ekskluzywne modyfikacje pickupa Jasona, w tym spojler, anteny i specjalne oznaczenie. Brzmi jak detal, ale w GTA detale motoryzacyjne potrafią zjadać więcej czasu niż główna misja.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Warsztaty tuningowe tylko dla Ultimate Edition

Dwa warsztaty tuningowe dostępne wyłącznie dla posiadaczy Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition mogą być jednym z ciekawszych elementów całego pakietu. Rideout Customs w Vice City ma pozwalać na przerabianie zwykłych pojazdów w mocno stylizowane maszyny z dopracowanymi wnętrzami, felgami i stylizacją donk. To brzmi jak mokry sen graczy, którzy w GTA Online spędzali godziny na dopieszczaniu auta, którym później jechali trzy przecznice.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Drugi punkt to Warsztat Jednookiego Williego nad jeziorem Leonida. Tam centrum uwagi mają być pojazdy terenowe, ręcznie malowane projekty i ekskluzywne modyfikacje. Jeśli mapa GTA VI faktycznie mocno wykorzysta różnorodność terenu, taki warsztat może być czymś więcej niż kosmetyczną miejscówką.

Warsztat Jednookiego Williego nad jeziorem Leonida

Do tego dochodzi kolekcja klasycznych samochodów. Gracz ma tropić porzucone auta i niedokończone projekty motoryzacyjne, a następnie odrestaurowywać je dla Wymana, ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka. Część tych maszyn będzie można przejąć na własność, w tym cztery dostępne wyłącznie w Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. To brzmi jak aktywność idealna dla ludzi, którzy w GTA nie jadą od znacznika do znacznika, tylko skręcają w boczną drogę, bo zobaczyli coś podejrzanie ciekawego.

Broń, łódź i brudna robota w Vice City

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition nie kończy się na samochodach. W pakiecie pojawia się Shitzu Squalo w gradientowych różowo-niebieskich barwach. Łódź czeka w Washington Beach i ma być przygotowana do oceanicznych podbojów, włącznie ze skrzynią wypchaną materiałami wybuchowymi. To dokładnie ten rodzaj absurdu, który w GTA brzmi całkowicie normalnie.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Są też rewolwery Morgan Hawk & Little, dostępne wraz z postępami przygód Jasona i Lucii. Obie wersje mają pochodzić z kolekcji Vercettiego i dostać klasyczną stylizację Vice City. Palma na chwycie, grawerunki, luneta i spersonalizowane szczegóły pasują do klimatu gry, która od zawsze lubiła robić z broni przedmiot z charakterem, a nie tylko narzędzie do przełączania w kole broni.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Do tego dochodzą spersonalizowane warianty pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ma więc podbijać nie tylko mobilność i wygląd bohaterów, ale też to, jak gracz buduje ich przestępczy wizerunek. W GTA to ważne, bo styl często jest równie istotny jak skuteczność.

Młode $pluwy, Stock 305 i życie w Leonidzie

Ciekawie wygląda też zawartość związana z gangiem Młode $pluwy. To jedna z aktywnych społecznie grup Leonidy, której uprawy mają czasem trafiać w bardzo nieoczywiste miejsca. Gracz będzie mógł wykonać nalot na magazyn nielegalnych towarów w Southside w Vice City, uciec z łupem i zdobyć specjalne przedmioty oraz wyjątkową kontrabandę.

Takie elementy są ważne, bo Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition może dzięki nim wyglądać mniej jak sucha lista bonusów, a bardziej jak zestaw dodatkowych historii, miejsc i aktywności. GTA żyje ulicami, lokalnymi idiotami, gangsterami, oszustami i ludźmi, którzy są tak przerysowani, że aż wiarygodni w tej satyrze na Amerykę.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Do tego dochodzi Stock 305, sklep z wyrafinowaną odzieżą uliczną w Stockyard, dostępny tylko dla posiadaczy Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. Jest też Fryzjer Damsko-Męski Sary, oferujący specjalne style dla Jasona i Lucii, oraz Electric Fang Tattoo z ponad 50 wzorami tatuaży zaprojektowanymi przez grupę artystyczną FAILE. To pokazuje, że Rockstar nadal rozumie jedną rzecz: gracze w GTA chcą nie tylko robić chaos, ale też wyglądać dobrze, kiedy ten chaos robią.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Pakiet Vintage Vice City to nostalgiczny haczyk

Pakiet Vintage Vice City jest dodatkiem przedpremierowym i wygląda jak świadome mrugnięcie do ludzi, którzy pamiętają klimat dawnego Vice City. W zestawie jest Vapid Stanier ’55, klasyczny dwubarwny sedan, oraz garaż w Shore Court niedaleko Ocean Beach. Garaż ma zawierać schowek na broń i miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Najbardziej sentymentalny jest jednak tropikalny wzór broni inspirowany Tommym Vercettim. To już bezpośrednia gra na wspomnieniach fanów. Jason dostaje pastelowy lniany garnitur i fryzurę z dekady dekadencji, a Lucia czerwoną cekinową mini i loki. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition może mieć własny rozmach, ale Pakiet Vintage Vice City przypomina, że dla wielu osób Vice City to nie tylko miejsce na mapie. To konkretny klimat, muzyka, kolor i styl.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Pakiet Vintage Vice City jest dołączony do wszystkich cyfrowych wersji Grand Theft Auto VI zakupionych przed 20 listopada 2026 roku oraz do zamówień przedpremierowych wersji pudełkowych do wyczerpania zapasów. Wszystkie przedmioty mają być dostępne dla Jasona i Lucii wraz z postępami w historii.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Pudełko bez płyty i darmowy miesiąc GTA+

Ważny szczegół dotyczy wersji pudełkowych. Mają one zawierać kod do pobrania cyfrowej wersji gry, ale bez płyty. Dla części graczy to żadna niespodzianka, bo rynek od dawna idzie w stronę cyfry. Dla innych może to być kolejny moment, w którym pudełko zaczyna bardziej przypominać kolekcjonerską obudowę na kod niż fizyczną kopię gry.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Cyfrowe zamówienie przedpremierowe dowolnej edycji Grand Theft Auto VI w PlayStation Store lub Microsoft Store ma dawać darmowy miesiąc GTA+. Subskrypcja oferuje między innymi comiesięczny zastrzyk 500 000 GTA$ w GTA Online, specjalne karty gotówkowe Shark z 15 proc. większą ilością GTA$, dostęp do wybranych pojazdów, zniżek, klasycznych gier Rockstar Games oraz tytułów z biblioteki GTA+.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Darmowy miesiąc można wykorzystać od razu po złożeniu zamówienia przedpremierowego, ale po jego zakończeniu członkostwo odnawia się automatycznie co miesiąc w standardowej cenie, dopóki użytkownik go nie anuluje. To drobny, ale ważny detal. Bonus jest atrakcyjny, ale trzeba pamiętać, że subskrypcja po okresie próbnym żyje własnym życiem.



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Czy Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ma sens?

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition wygląda jak wersja dla graczy, którzy chcą wejść w nową odsłonę GTA głębiej niż tylko przez główną fabułę. Jeśli ktoś planuje po prostu przejść historię Jasona i Lucii, nie zwraca większej uwagi na auta, ciuchy, tuning, garaże i personalizację, podstawowa edycja może spokojnie wystarczyć.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Ale GTA rzadko jest grą do „samego przejścia”. To seria, w której ludzie godzinami jeżdżą bez celu, testują pojazdy, zmieniają styl postaci, robią misje poboczne, szukają dziwnych miejsc i bawią się światem tak, jakby sama fabuła była tylko jednym z elementów większej zabawki. Dla takiego gracza Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition może być najbardziej naturalnym wyborem.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Najmocniej działa tu połączenie trzech rzeczy: nostalgii Vice City, motoryzacyjnego mięsa i dodatkowych lokacji/usług w świecie gry. Vapid Dominator Buggy ’67, Grotti Cheetah ’95, warsztaty tuningowe, Stock 305, Electric Fang Tattoo, Fryzjer Sary i Pakiet Vintage Vice City budują poczucie, że Ultimate Edition ma dawać więcej sposobów na życie w Leonidzie, a nie tylko więcej ikon w menu.

GTA VI i oczekiwanie, które samo stało się wydarzeniem

Grand Theft Auto VI ma premierę 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Same zamówienia przedpremierowe są wydarzeniem, bo przy tej marce nawet szczegóły edycji potrafią odpalić dyskusje większe niż pełne premiery innych gier. Rockstar doskonale wie, że GTA VI nie jest po prostu kolejną premierą w kalendarzu. To gra, która przez lata będzie punktem odniesienia dla całej branży.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition może więc działać jak paliwo dla najbardziej zaangażowanych fanów. Daje więcej aut, więcej stylu, więcej personalizacji i więcej nostalgii. Nie zmienia podstawowego pytania o jakość samej gry, bo tę poznamy dopiero po premierze. Ale już teraz pokazuje, w jaki sposób Rockstar chce sprzedać Leonidę: nie tylko jako mapę do misji, ale jako świat, w którym gracz ma mieć własne garaże, własny styl, własne zabawki i własne powody, żeby nie wyłączać konsoli po napisach końcowych.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Jeśli ktoś czeka na GTA VI tylko dla fabuły, nie musi rzucać się na najbogatszą wersję. Jeśli jednak dla niego Vice City, auta, tuning, ubrania, bronie i klimat są połową całej zabawy, Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition wygląda jak edycja skrojona dokładnie pod ten sposób grania.

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