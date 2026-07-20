Masters of the Universe: Legends Unite. 400 kart

Masters of the Universe: Legends Unite rozwija swoją zawartość i daje fanom Eternii więcej powodów do ponownego uruchomienia gry. Produkcja dostępna wyłącznie w Amazon Luna łączy strategiczne budowanie talii z lokalną współpracą i zręcznościowymi próbami. Obecna wersja oferuje osiem grywalnych legend, ponad 400 kart oraz kilka wariantów rozgrywki. Wśród postaci znaleźli się zarówno bohaterowie, jak i przeciwnicy znani z uniwersum He-Mana. Gra obsługuje zabawę w pojedynkę oraz w grupie liczącej do czterech osób. Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z niej poprzez usługę Luna.

Masters of the Universe: Legends Unite

Masters of the Universe: Legends Unite ma osiem postaci

Lista grywalnych legend obejmuje He-Mana, Teelę, Man-At-Arms, Ram Mana, Szkieletora, Evil-Lyn, Beast Mana oraz Trap Jaws. Zestaw łączy postacie stojące zwykle po przeciwnych stronach konfliktu, ponieważ zagrożeniem dla całej Eternii jest Hordak wraz z Anti-Eternianami.

Każda z postaci ma odmienny sposób działania. Gracze dobierają karty odpowiadające jej umiejętnościom, a podczas wspólnej rozgrywki mogą budować kombinacje wzmacniające całą drużynę. To szczególnie ważne przy czterech osobach, gdy źle dobrane ruchy mogą utrudnić wykorzystanie silniejszych efektów.

Ponad 400 kart do budowania talii

Rozbudowana pula obejmuje ponad 400 unikalnych kart. Każda rozgrywka pozwala więc rozwijać talię inaczej. Służą one do zadawania obrażeń, wzmacniania obrony, leczenia oraz tworzenia efektów charakterystycznych dla poszczególnych bohaterów i złoczyńców.

Przykładem jest karta Szkieletora zadająca obrażenia wszystkim przeciwnikom. Teela może natomiast zamieniać zgromadzone osłony w dodatkowy atak. Istotna jest również karta Ultimate Power, do której działania dokładają się wszyscy członkowie zespołu. Oznacza to, że nawet przy losowo dobieranych kartach warto uzgadniać kolejne ruchy.

Masters of the Universe: Legends Unite

Adventure, Rampage i gra solo

Podstawowym wariantem pozostaje Adventure Mode. Gracze rozpoczynają z taliami startowymi, przechodzą przez kolejne spotkania, zdobywają mocniejsze karty i uczestniczą w zręcznościowych minigrach. Układ wyzwań może zmieniać się pomiędzy podejściami, co zachęca do ponownego przechodzenia przygody.

Rampage Mode szybciej podnosi poziom trudności i przekazuje uczestnikom losowe talie. Ten wariant jest przeznaczony dla osób, które nie chcą długo rozwijać zestawu i wolą od razu sprawdzić współpracę pod większą presją.

Dostępny jest także tryb solo. Wszystkie warianty mogą zostać ograniczone wyłącznie do karcianych starć z Anti-Eternianami, bez dodatkowych minigier. Pozwala to dopasować sesję do czasu i rodzaju zabawy, na jaki akurat ma ochotę grupa.

Telefon staje się kontrolerem

Masters of the Universe: Legends Unite należy do kolekcji GameNight w Amazon Luna. Do rozpoczęcia wspólnej zabawy nie jest potrzebna konsola ani komputer gamingowy. Wystarczą telewizor, urządzenie obsługujące Lunę oraz smartfony uczestników.

Telefon pełni funkcję kontrolera i ręki z kartami. Gracz wybiera akcję na własnym ekranie, a następnie przesyła ją do rozgrywki wyświetlanej na telewizorze. Taki sposób sterowania pozwala zachować część informacji dla siebie i jednocześnie upraszcza dołączanie kolejnych osób.

Masters of the Universe: Legends Unite

Kooperacja przeplatana rywalizacją

Głównym celem jest wspólne pokonanie armii Hordaka, ale uczestnicy nie zawsze działają wyłącznie jako jedna drużyna. Próby Eternii wprowadzają krótkie wyzwania zręcznościowe, w których gracze rywalizują o dodatkowe premie.

Zadania obejmują między innymi przejmowanie skarbów, unikanie spadających głazów i omijanie pułapek. Zdobyte bonusy mogą później pomóc w dalszych karcianych starciach. Dzięki temu spokojniejsze planowanie talii jest przełamywane krótszymi sekwencjami wymagającymi szybkiej reakcji.

Gdzie można zagrać?

Gra zadebiutowała 5 czerwca 2026 roku i pozostaje tytułem dostępnym wyłącznie w Amazon Luna. Członkowie Prime otrzymują do niej dostęp w ramach usługi, bez konieczności osobnego kupowania gry. Produkcja jest dostępna również w Polsce.

Rozbudowana zawartość może zachęcić do powrotu osoby, które zdążyły już poznać podstawowy tryb przygody. Osiem legend, setki kart i kilka wariantów rozgrywki pozwalają budować różne drużyny oraz zmieniać tempo kolejnych sesji. Największą atrakcją pozostaje jednak możliwość wspólnej gry na jednym ekranie, bez wyciągania dodatkowych kontrolerów.

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