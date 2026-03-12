Continental, Tarpan, Polonez i Fiat. Co je łączy? Lata 90-te

Nostalgia sprzedaje się dziś świetnie – zwłaszcza jeśli pachnie pikselami, starymi konsolami i wspomnieniami z dzieciństwa. Doskonale wie o tym firma Continental, która z okazji 30-lecia swojej obecności na polskim rynku przygotowała coś wyjątkowego. Marka uruchomiła nową grę retro inspirowaną klasycznymi wyścigami arcade z lat 80. I 90.
To nie tylko marketingowa ciekawostka, ale też prawdziwa podróż w czasie. Produkcja nawiązuje stylistyką do legendarnej gry Out Run od Sega, która w 1986 roku podbiła automaty arcade na całym świecie.
Piksele, nostalgia i polskie drogi
Nowa gra powstała w ramach kampanii „Razem nam po drodze” i jest utrzymana w klasycznym, pixelartowym stylu. Gracze mogą wskoczyć za kierownicę jednego z sześciu kultowych samochodów i ruszyć na dwie trasy inspirowane polskimi drogami z lat 90.
W garażu znajdziemy prawdziwe legendy tamtej epoki, takie jak:
- Polonez Caro 2000 GLE
- Polonez Coupe 2000
- Fiat 126p 650
- Tarpan 233 Pick‑up.
Już sam zestaw aut pokazuje, że twórcy chcieli oddać klimat polskich dróg sprzed kilku dekad. W trakcie jazdy gracze zobaczą też charakterystyczne billboardy Continental, a wszystko odbywa się w towarzystwie soundtracku inspirowanego klimatem synthwave z lat 80.
Gra Continental to prosta rozgrywka, jak za dawnych lat
Mechanika gry jest bardzo prosta – dokładnie tak, jak w klasycznych produkcjach arcade.
- Wybierasz auto,
- Ustawiasz trasę,
- Jedziesz jak najszybciej do mety.
Sterowanie ogranicza się do strzałek na klawiaturze, a w wersji mobilnej wystarczy dotykać ekran smartfona. Twórcy dorzucili też element rywalizacji – w grze działa tabela wyników z najlepszymi czasami przejazdu. Żeby się w niej znaleźć, trzeba jednak nie tylko jechać szybko, ale też nie uszkodzić samochodu po drodze.
Powrót do 1996 roku
Twórcy projektu podkreślają, że wybór stylistyki retro nie jest przypadkowy. Lata 90. Były momentem ogromnych zmian zarówno w motoryzacji, jak i w świecie gier.
To właśnie wtedy rozwijały się nowe technologie opon, a jednocześnie młodzi gracze godzinami ścigali się w wyścigach na konsolach podłączonych do kineskopowych telewizorów. Wspólnym mianownikiem była adrenalina i radość z jazdy – czy to cyfrowej czy prawdziwej.
Retro wraca do łask
Powrót do stylistyki retro to dziś globalny trend. Coraz więcej młodych graczy odkrywa na nowo prostotę 8-bitowych produkcji, a starsze pokolenia chętnie wracają do gier, które pamiętają z dzieciństwa.
Nowa produkcja Continental ma być właśnie takim mostem między pokoleniami – dla tych, którzy pamiętają pierwsze konsole, i dla tych, którzy dopiero odkrywają klimat retro. Jedno pozostaje niezmienne: emocje związane z jazdą. Niezależnie od tego, czy siedzimy przed komputerem, czy za kierownicą prawdziwego auta.
Sprawdź jak wygląda Bentley Bentayga X Concept. To prawdziwa luksusowa terenówka.