Nie wiem, jak Wy, ale ja przez ostatnie lata patrzyłam na ceny PS 5 z tym charakterystycznym grymasem: chciałabym, ale mój portfel zdecydowanie nie współpracuje. Gdzie kupić najtaniej PlayStation 5? Konsola była na rynku od dawna, hype dawno opadł, gry zdążyły doczekać się setek analiz, porównań i dramatycznych komentarzy, a mimo to cena ciągle trzymała się dumnie i wysoko. I nagle — bum. W Black Friday 2025 pojawia się promocja, która wreszcie wygląda sensownie. Tak sensownie, że kto planował zakup, ten teraz powinien naprawdę wcisnąć gaz do podłogi.

To tu kupisz najtaniej PlayStation 5. Zobacz!

PS5 na Allegro za 1595 zł — i znika szybciej niż pączki z ciepłej tacy

Gdzie kupisz najtaniej PlayStation 5? Allegro wrzuciło na Black Friday ofertę, o której jeszcze kilka miesięcy temu można było tylko pomarzyć: PlayStation 5 Digital Edition za 1595 zł. Bez napędu Blu-ray, czyli idealnie dla osób, które i tak od lat żyją w świecie cyfrowych bibliotek.

Najważniejsze jednak jest to, że ta oferta topnieje w szalonym tempie. Jeszcze niedawno na liczniku było lekko ponad 300 sztuk. A z każdą minutą ta liczba spada jak morale studenta przed sesją. Jeśli więc ktoś od dawna poluje na PS5, to nie ma co przeciągać — naprawdę może zabraknąć.

W zestawie jest klasycznie 825 GB pamięci (wystarczy, choć każdy wie, że współczesne gry potrafią “zjeść” pół dysku jednym tytułem), a do tego jeden kontroler DualSense i wgrane Astro’s Playroom — taka miła, lekka platformówka pokazująca, co ten kontroler potrafi.

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę PS5 na Allegro.

To tu kupisz najtaniej PlayStation 5

Gdzie kupisz najtaniej Playstation 5? Zobacz te sieci elektromarketów

W tych sieciach również kupisz najtaniej PlayStation 5. Bo przecież zawsze jest ktoś, kto ma podejście „biorę od ręki albo wcale”. I spoko — w tym roku wybór jest zaskakująco szeroki.

W Media Expert znajdziecie PS5 Slim Digital Edition 825 GB za 1599 zł. Czyli dopłata czterech złotych względem Allegro i po prostu można ją wyciągnąć ze sklepu od razu — bez odświeżania strony i sprawdzania, czy jeszcze jest, czy już nie.

Kliknij tutaj, a przeniesiesz się do oferty PlayStation 5 w Media Expert.

Z kolei RTV Euro AGD też dorzuciło swoją cegiełkę do tej małej cenowej rewolucji — PS5 Digital Edition za 1598 zł. Minimalnie wyżej niż Allegro, ale nadal w tej samej półce cenowej, zdecydowanie najniższej od premiery konsoli.

Kliknij, by zobaczyć ofertę PlayStation 5 w RTV Euro AGD.

Do tego dochodzi darmowa dostawa, więc przynajmniej nie ma tej klasycznej sytuacji, kiedy dopłacasz tyle za kuriera, że aż zaczynasz kwestionować sens istnienia zakupów online.

Dlaczego PS5 wciąż się sprzedaje, mimo że Sony nie wyważa już żadnych drzwi? To jest akurat proste: biblioteka gier. PlayStation 5, niezależnie od tego, czy ktoś ma wersję z napędem, czy bez, jest dziś praktycznie bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o wielkie produkcje.

To tu kupisz najtaniej PlayStation 5.

Na konsoli lądują:

hity największych wydawców, jak EA, Ubisoft czy Take Two — od EA Sports FC 26 po kolejne Assassin’s Creedy (w tym „Shadows”),

ekskluzywy PlayStation Studios, czyli to, na co ludzie kupują te konsole od dwóch dekad: Ghost of Yotei, Stellar Blade, Astro Bot, a w przyszłości Marvel’s Wolverine i Saros,

gry od Xbox Game Studios (tak, też mnie to kiedyś zaskoczyło): Forza Horizon 5, DOOM: The Dark Ages, Ninja Gaiden 4,

oraz największe niezależne perełki: Balatro, BALL X PIT, Hollow Knight: Silksong i oczywiście wyczekiwane Hades II.

Czyli jak ktoś gra sporo, to po prostu ciężko znaleźć platformę bardziej kompletną.

To tu kupisz najtaniej PlayStation 5

A na deser? GTA VI. Tak, to się naprawdę wydarzy

Zaplanowana premiera GTA VI na 19 listopada 2026 roku to pewnie najważniejsza informacja dla wielu osób, które od miesięcy, a czasem lat odkładają zakup PS5 „na później”. Bo wiecie — wszyscy chcą być gotowi na tę jedną, jedyną grę, która pewnie rozwali internet bardziej niż wszystkie poprzednie razem wzięte.

Jasne, producent może jeszcze rzucić klasycznym „usuń”, ale na ten moment data stoi i PS5 jest pierwszą platformą, na którą tytuł trafi. To trochę tłumaczy, dlaczego tak wiele osób właśnie teraz, przy pierwszej sensownej cenie od premiery, decyduje się w końcu kliknąć „kup teraz”.

To tu kupisz najtaniej PlayStation 5.

Warto? Jeśli planowaliście od dawna — to chyba najlepszy moment od premiery

Jeśli ktoś traktuje konsole jak inwestycję w rozrywkę na lata, a nie jako jednorazowy zakup, to 1595 zł za PS5 Digital Edition to bardzo przyzwoita cena. Dodając alternatywy — PS5 Digital Edition w Media Expert za 1599 zł i również Digital Edition w RTV Euro AGD za 1598 zł — robi nam się coś w rodzaju małego festiwalu promocji.

Czy pojawi się jeszcze taniej? Może kiedyś. Ale do tego czasu minie sporo miesięcy, a gry — zwłaszcza te głośne — wychodzą tu i teraz. Black Friday 2025 po latach wreszcie zrobił coś naprawdę przydatnego: dał sensowne ceny konsolom, które były drogie zbyt długo. Jeśli więc polowaliście na PlayStation 5 od dawna… cóż. Wygląda na to, że to jest ten moment.

Zobacz promocje MOVA na Black Friday 2025.