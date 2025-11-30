Test REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2. Świetna zabawa!

Rynek akcesoriów gamingowych rozwija się w zawrotnym tempie, a producenci prześcigają się w projektowaniu coraz bardziej zaawansowanych kontrolerów, aby sprostać oczekiwaniom wymagających graczy. Jednym z takich produktów jest REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 – urządzenie, które przykuwa uwagę zarówno nietuzinkowym designem, jak i bogatą funkcjonalnością. Sprawdźmy jego możliwości, mocne i słabsze strony, a także przetestuję komfort użytkowania w codziennych rozgrywkach.

Specyfikacja techniczna REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2

REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 to urządzenie, które powstało z myślą o graczach mobilnych. Mowa tutaj o posiadaczach smartfonów w rozmiarze od 110 do 179 mm. Dodam już na wstępie, że Apple iPhone 17 Pro Max współgra z nim rewelacyjnie. Kontroler wyposażony jest w szeroką gamę przycisków funkcyjnych, dwie gałki analogowe, D-pad, zestaw bumperów i triggerów, a także dodatkowe przyciski programowalne. Łączność realizowana jest przewodowo. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Android oraz iOS.

Łączność: USB-C

Kompatybilność: Android, iOS

Liczba przycisków: 15 (w tym programowalne) + dwa drążki analogowe + przycisk sterujący (krzyżak)

Waga: ok. 228 g

Wymiary: 105 mm x 295 mm x 4,5 mm

W zestawie oprócz samego urządzenia znajdziemy instrukcję obsługi i trzy dodatkowe (wymienne) gałki analogowe.

Wygląd

REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 od pierwszego spojrzenia wyróżnia się nowoczesnym, agresywnym wzornictwem, które nawiązuje do stylistyki gamingowej. Osobiście widzę tu duże nawiązanie do pada z konsoli Xbox. Połączenie matowych i błyszczących elementów, subtelne podświetlenie LED oraz wyraźne, czerwone akcenty nadają mu dynamiczny charakter. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest przyjemne w dotyku, nie ślizga się w dłoniach i sprawia wrażenie solidności. Kolejnym atutem jest podświetlenie, które również wpływa pozytywnie na odbiór kwestii wizualnej tego kontrolera.

Pod względem ergonomii REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 wypada bardzo pozytywnie. Szczególnie, że lubię pady przypominające te znane z konsoli Microsoft. Uchwyty są odpowiednio wyprofilowane, co sprawia, że nawet podczas dłuższych sesji nie odczuwa się zmęczenia rąk. Gałki analogowe pokryte są antypoślizgową powłoką, a przyciski mają wyraźny skok i odpowiedni opór, co przekłada się na precyzję sterowania.

Co ciekawe, boki uchwytów można wymieniać za sprawą magnetycznych nakładek. To duży atut dla fanów personalizacji urządzeń. Kolejna kwestia dotyczy portu USB typu C. Jest on regulowany, co ułatwia podłączenie kontrolera do telefonu.

Najważniejsze funkcje

Gamepad oferuje szereg funkcji, które znacząco podnoszą komfort i jakość rozgrywki. Jedną z nich jest możliwość personalizacji przycisków – do dyspozycji mamy dodatkowe przyciski programowalne, które można przypisać do dowolnej funkcji w grze. Użytkownicy mogą konfigurować profile sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji, która pozwala również na dostosowanie czułości gałek i triggerów.

Plusem jest również możliwość ładowania smartfonu podczas grania w gry. Co ważne, kontroler posiada również port audio, co umożliwia podłączenie słuchawek przewodowych.

Frajda z użytkowania REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2

Najważniejszym testem każdego gamepada jest praktyka, czyli to, jak sprawdza się on podczas codziennego grania. REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 pozytywnie zaskakuje płynnością działania i reakcją na komendy. Niezależnie od tego, czy gramy w dynamiczne tytuły FPS, gry sportowe czy platformówki, kontroler zachowuje się wzorowo – nie ma wyczuwalnych opóźnień, a wszystkie ruchy są przekładane na akcje w grze niemal natychmiastowo.

Nie można pominąć także komfortu ergonomicznego – nawet po kilku godzinach rozgrywki dłonie nie są zmęczone, a wszystkie przyciski pozostają łatwo dostępne. Powłoka antypoślizgowa i solidna konstrukcja budzą zaufanie i sprawiają, że korzystanie z tego gamepada to czysta przyjemność.

Zastanawiam się jednak nad kwestią związaną z samą współpracą kontrolera z iPhone. Oczywiście, podłączasz go na zasadzie „podłącz i używaj”, jednak moje odczucia niekoniecznie pokrywały się z tą techniką. Co mam na myśli? OK, on działa, to fakt, jednak np. nie działało mi ładowanie przez wbudowany port USB typu C. Do tego wydaje mi się, że te przyciski (także funkcyjne – dodatkowe) będą lepiej współpracować z Androidem.

Podsumowanie

REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 to propozycja, która zadowoli mobilnych graczy. Kontroler wyróżnia się wysoką jakością wykonania, szeroką gamą funkcji oraz wyjątkową ergonomią. Bogate możliwości personalizacji sprawiają, że każdy może dostosować urządzenie do własnego stylu gry, a uniwersalność łączności pozwala na swobodne przełączanie się pomiędzy różnymi platformami.

Oczywiście, znajdą się osoby, które uznają, że cena urządzenia jest nieco wygórowana, jednak biorąc pod uwagę oferowane możliwości, jest to inwestycja, która szybko się zwraca w postaci komfortu i przewagi w rozgrywkach. Jeśli szukasz gamepada, który nie zawiedzie Cię niezależnie od okoliczności, REDMAGIC Shadow Blade Gamepad 2 będzie strzałem w dziesiątkę. Za ile kupisz ten kontroler? Sugeruję odwiedzić na przykład sklep Media Expert, gdyż tam kupisz go za około 350 zł.

