Turtle Beach Black Friday 2025! Świetne promocje dla graczy!

Co przygotowała marka Turtle Beach na Black Friday 2025? Święto zakupowe co roku wywołuje szaleństwo, ale jeśli jesteś graczem albo po prostu lubisz mieć solidny sprzęt pod ręką, to tegoroczna oferta popularnej marki oferującej solidny sprzęt gamingowy naprawdę może cię zainteresować. Firma przygotowała szeroki zestaw przecen na słuchawki, kontrolery, klawiatury oraz myszki. Krótko mówiąc – to świetny moment, żeby zrobić aktualizację swojego setupu jeszcze przed świątecznym sezonem, bez przepłacania i bez polowania na okazje po omacku. Wszystkie promocje znajdziesz na oficjalnej stronie Turtle Beach, więc wszystko masz w jednym miejscu.

Turtle Beach Black Friday 2025. Promocje na sprzęt gamingowy!

Duże obniżki na najpopularniejsze słuchawki

Zacznijmy od tego, co w gamingowym świecie robi największą robotę, czyli słuchawek. Turtle Beach przecenił swoje popularne modele z serii Stealth, więc jeśli planowałeś wymianę headsetu, to teraz masz ku temu najlepszy powód.

Stealth 700 Gen 3 kosztuje teraz 149,99 euro, podczas gdy normalnie trzeba za nie zapłacić 199,99 euro. To spora różnica, szczególnie przy modelu, który jest jednym z najlepiej ocenianych w ofercie marki.

Stealth 600 Gen 3 kupisz za 64,99 euro zamiast standardowych 109,99 euro, co czyni je jedną z najatrakcyjniejszych propozycji w budżetowej półce cenowej tej promocji.

Natomiast Stealth 500 przeceniono na 69,99 euro, choć zazwyczaj kosztują 89,99 euro. Jeśli ktoś szuka słuchawek zapewniających dobrą jakość dźwięku w rozsądnej cenie, ta oferta jest idealna.

To właśnie te modele użytkownicy najczęściej chwalą za wygodę podczas długich sesji, solidną konstrukcję i czysty dźwięk – czyli wszystko to, czego oczekuje się od sprzętu gamingowego, niezależnie od tego, czy ktoś gra okazjonalnie, czy spędza przed konsolą lub komputerem długie godziny.

Turtle Beach Black Friday 2025. Na zdjęciu Turtle Beach Airlite Fit – headset do Nintendo Switch 2.

Kontrolery w solidnych cenach

Jeśli jednak bardziej interesują cię kontrolery, to tutaj także dzieje się sporo. W tym roku Turtle Beach przecenił kilka modeli, które potrafią zupełnie odmienić wrażenia z gry.

Największą obniżkę złapał Victrix Pro BFG, który kosztuje teraz 139,99 euro zamiast 199,99 euro.

Stealth Pivot przeceniono na 109,99 euro, czyli o 20 euro mniej niż zwykle.

Z kolei Stealth Ultra kupisz za 139,99 euro, również przecenione z 199,99 euro.

Fanów muzycznych gier rytmicznych ucieszy też zniżka na Riffmaster – kontroler gitarowy. Zwykle kosztuje 149,99 euro, a teraz zapłacisz za niego 89,99 euro.

Do tego dochodzi jeszcze Rematch Core, który w promocji kosztuje 24,99 euro zamiast 29,99 euro – idealna propozycja dla tych, którzy chcą porządny kontroler bez dużego wydatku.

To właśnie dzięki takim urządzeniom można wyciągnąć z gier jeszcze więcej – większa precyzja, szybsza reakcja i po prostu lepsze doświadczenie z każdej rozgrywki.

Turtle Beach Black Friday 2025. Na zdjęciu kontroler do gier Turtle Beach.

Klawiatury dla tych, którzy kochają klik

Gaming bez dobrej klawiatury to żaden gaming, dlatego Turtle Beach zadbał także o fanów mechaników.

Vulcan II TKL Pro przeceniono na 109,99 euro zamiast tradycyjnych 159,99 euro. Ten model słynie z kompaktowej konstrukcji i świetnego skoku klawiszy, więc jeśli lubisz minimum przestrzeni i maksimum komfortu, będzie to dobry wybór.

Dla tych, którzy preferują pełnowymiarową klawiaturę z bardziej efektownym designem, jest Vulcan II Max. W promocji kosztuje 149,99 euro, podczas gdy standardowo trzeba wydać aż 229,99 euro. Różnica jest naprawdę duża, a model ten często jest wybierany przez osoby, które chcą mieć zarówno świetny wygląd sprzętu, jak i jego wysoką funkcjonalność.

Turtle Beach Black Friday 2025. Na zdjęciu klawiatura gamingowa Turtle Beach.

Myszki, które nadążą za twoimi ruchami

Na deser zostały jeszcze myszki gamingowe. I tutaj również znajdziesz obniżki.

Pure Air kosztuje teraz 69,99 euro, a jej regularna cena wynosi 99,99 euro. To dobra opcja dla osób, które szukają lekkiej myszki świetnie sprawdzającej się w szybkich grach.

Kone XP Air kupisz natomiast za 79,99 euro zamiast 109,99 euro. Ten model jest często wybierany przez graczy lubiących szeroki zestaw przycisków i funkcji dodatkowych, dzięki którym można dostosować mysz dokładnie do swojego stylu gry.

Turtle Beach Black Friday 2025. Na zdjęciu mysz dla graczy Turtle Beach

Dlaczego Black Friday to dobry moment na upgrade?

Black Friday zawsze wiąże się z promocjami, ale oferta Turtle Beach jest dobrą okazją szczególnie dla osób, które chcą wejść w nowy rok ze świeżym, odświeżonym sprzętem. Nieważne, czy grasz profesjonalnie, czy tylko po pracy chcesz odpalić ulubiony tytuł – lepszy dźwięk, większa precyzja i wygoda przekładają się na całe doświadczenie z gry. A że mówimy tu o urządzeniach tworzonych z myślą o wymagających użytkownikach, to można liczyć na dobrą jakość wykonania, charakterystyczny styl marki i funkcje, które po prostu ułatwiają życie.

Black Friday to moment, który wielu graczy czeka cały rok – i nic dziwnego. Duże obniżki, sprawdzony sprzęt i możliwość szybkiego upgradu bez przepłacania to kombinacja, której ciężko się oprzeć.

Wszystkie promocje znajdziesz na oficjalnej stronie Turtle Beach:

https://eu.turtlebeach.com/pages/black-friday. Przy okazji sprawdź naszą relację z wydarzenia, podczas którego oglądaliśmy nowości dla graczy od Turtle Beach.