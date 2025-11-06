Mova wyprzedza Black Friday 2025! Sprawdź co oferuje

Black Friday 2025 dopiero się zbliża, ale MOVA ma dla nas własną, totalnie atrakcyjną wersję listopadowego święta zakupów. I to taką, która zaczyna się wcześniej, trwa dłużej i… no, nie ukrywajmy — brzmi znacznie lepiej niż polowanie na promocje o 6 rano, kiedy z kubkiem kawy i wciąż półprzytomni próbujemy dorwać ostatni produkt w koszyku.

Black Friday 2025: Z MOVA G1 Pro nie będziesz musiał chodzić do groomera

Od 5 do 30 listopada MOVA odpala swoje przed–Black Friday’owe szaleństwo zakupowe, serwując rabaty sięgające 57%. A w ofercie? Cała gama inteligentnych urządzeń: dla pupili, do pielęgnacji, do wygody, do robienia życia prostszym. Krótko mówiąc — upgrade na pełnej i co tu dużo mówić- ten listopad zapowiada się naprawdę dobrze.

Pupile na pierwszym miejscu – kompleksowa oferta MOVA z okazji Black Friday 2025

Zacznijmy od naszych czworonożnych przyjaciół. MOVA postawiła w tym roku na rozwiązania, które nie tylko wyglądają futurystycznie, ale też naprawdę ułatwiają codzienność. Jeśli masz kota, psa albo cały zwierzyniec pod jednym dachem — listopad to miesiąc, w którym możesz zrobić im prezent, a przy okazji… sobie trochę odciążyć grafik.

MOVA G1 Pro – grooming level PRO

Pielęgnacja pupila potrafi być wyzwaniem. Sierść, kłębki włosów, latające po całym domu futerko — znasz to? MOVA G1 Pro ma to ogarnąć. To zestaw do pielęgnacji z wbudowanym odkurzaczem, który podczas strzyżenia od razu zasysa włoski, zanim zdążą osiąść na dywanie.

Najlepsze jest to, że urządzenie zaczyna pracę od 36 dB, więc nie straszy pupila nagłym hałasem. Moc rośnie stopniowo aż do 11 kPa, co robi robotę, gdy chcesz ogarnąć nieco gęstszą sierść. W zestawie aż 7 akcesoriów: szczotki, maszynki, końcówki do czyszczenia i nawet pilnik do pazurów. A przy tym jest lekkie, mobilne i ma 1-litrowy pojemnik, więc nie trzeba co chwilę biec go opróżniać.

Rabat? Do 48%. Zdecydowanie brzmi jak „biorę”.

Promocje Mova z okazji Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA G1 Pro.

MOVA PB10 Pro – transporter z klasą

Jeśli kiedykolwiek nosiliście kota do weterynarza w zwykłym transporterze, to wiecie, że to jest… przygoda. MOVA PB10 Pro to zupełnie inny poziom komfortu.

Plecak ma mini-wentylator 2,0 W, przewiewną siatkę, opcję nawilżającej mgiełki, a całość można rozszerzyć o 43%, kiedy zwierzak potrzebuje więcej przestrzeni.

Do tego wygląda po prostu fajnie — żadnych plastikowych pudełek rodem z lat 90. Tkanina Oxford 900D, mikrofibra, LED, USB-C, kompatybilność z pasami samochodowymi… Ten transporter naprawdę pamięta o wszystkim.

W promocji? Do 50% taniej. Jeśli pupil podróżuje często, to serio warto to przemyśleć.

Promocje Mova z okazji Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA PB10 Pro.

MOVA PF10 Pro – automatyczne karmienie bez stresu

Jesteś poza domem kilka godzin dłużej? Zdarza Ci się zapomnieć o podaniu karmy o stałej porze? Spokojnie — MOVA PF10 Pro robi to za Ciebie. Pojemność 3,4 l (ok. 2 kg karmy) wystarcza mniej więcej na 15 dni dla kota. Urządzenie można ustawić w aplikacji nawet na 20 posiłków dziennie, a każdą porcję — precyzyjnie dozować. Dodatkowo jest czujnik blokad, powiadomienia na telefon, antybakteryjne materiały i podwójne zasilanie. Tu także rabat robi wrażenie — do 43% taniej.

MOVA WF20 Pro – woda, która zawsze jest świeża

Każdy właściciel kota wie jedno: miska z wodą musi być czysta, świeża i najlepiej… ruchoma. MOVA WF20 Pro rozwiązuje ten temat od A do Z. Taca wykonana w 100% z antybakteryjnej stali 304, potrójna filtracja i trzy tryby pracy (ciągły, smart, eco). Przy tym urządzenie jest ultraciche — mniej niż 30 dB, więc nawet najbardziej wrażliwy kot nie ucieknie na drugi koniec domu. Duży zbiornik 3 l zapewnia spokój na wiele dni, a półprzezroczysta konstrukcja ułatwia kontrolę poziomu wody. Rabat? Do 53% taniej.

MOVA WF10 Pro – kompaktowy hit do mniejszych mieszkań

Jeśli masz dwa koty i tylko jeden metr wolnego blatu w kuchni, MOVA WF10 Pro będzie strzałem w dziesiątkę. Kompaktowa fontanna ma trzy tryby przepływu (fontanna, wodospad, basen), pracuje przy 30 dB i ma zintegrowaną, bezprzewodową pompę, dzięki której nie ma ryzyka przecieków. Pojemność 1,5 l wystarczy w zupełności na cały dzień dla kilku pupili. A zniżka? Do 50%.

Pielęgnacja osobista też ma swoje pięć minut

Black Friday 2025 to dobry moment, żeby zrobić coś dla siebie. MOVA ma też szeroką ofertę sprzętów do pielęgnacji włosów, stylizacji i codziennego ogarniania się — idealnych na poranki, które zaczynają się za szybko, i wieczory, które kończą się za późno.

Suszarki, prostownice, lokówki i inne urządzenia, które realnie ułatwiają życie, też są objęte rabatami. Jeśli myślisz o zmianie starego sprzętu na coś porządnego — to jest TEN moment

Promocje Mova z okazji Black Friday 2025.

Listopad pełen okazji

Na spokojnie, bez ścisku, bez stresu. Promocje Black Friday 2025 trwają prawie cały miesiąc, więc możesz przejrzeć wszystkie modele, porównać je, dobrać idealne urządzenie dla siebie i swojego zwierzaka — i kupić je wtedy, kiedy Tobie to pasuje. Listopad jeszcze nigdy nie był tak przyjemny. A pupile (i Ty!) będziecie zachwyceni.

