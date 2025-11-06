Promocje MOVA na Black Friday 2025. Mocne rabaty! 54% taniej

Czas oszczędzania nadchodzi! Sprawdźmy promocje MOVA na Black Friday 2025. Rabaty sięgają nawet 54%, co sprawia, że możesz kupić świetny i przede wszystkim sprawdzony sprzęt w bardzo atrakcyjnych cenach. Wybrałem kilka modeli, które chcę zaprezentować. Zobaczcie sami, jakie rabaty przygotowała marka MOVA na Black Friday 2025.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra.

Każdy lubi oszczędzać, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeśli masz w planach zakup sprzętu, który ułatwi Ci utrzymanie porządku w domu, dobrze trafiłeś. Promocje MOVA na Black Friday 2025 sięgają nawet 54%, aczkolwiek te, które prezentuję w tym artykule wynoszą 46% co oznacza, że w Twoim portfelu może zostać nawet kilka tysięcy złotych! Zobacz dalszą część artykułu. Przedstawiam tam pięć najlepszych przecen, jakie zaoferowała marka MOVA swoim klientom w ramach oferty Black Friday 2025.

MOVA na Black Friday 2025 – topowe produkty w znacznie niższych cenach!

Wielu producentów chce zachęcić klientów do zakupów. Nic dziwnego – każdy chce wypaść jak najlepiej na tle konkurencji. Mam tu na myśli zarówno jakość produktu, jak i ofertę cenową. W przypadku marki MOVA wiem, że jakość wykonania oraz wydajność idzie w parze z dobrą ceną – i to już na starcie większość produktów jest bardzo dobrze wyceniona. Jeśli dodamy do tego ofertę promocyjną z okazji Black Friday, konkurencja może mieć powody do… strachu. Nawet pomimo tego, że Halloween już za nami. Dodam jeszcze, że promocja MOVA na Black Friday 2025 startuje 12 listopada i obowiązuje do 1 grudnia bieżącego roku.

Jeśli chodzi o MOVA na Black Friday 2025, mamy tak naprawdę trzy produkty: Z50, V50 i P50. Są to roboty sprzątające z wyższej półki – wręcz flagowce, które potrafią z podłogą zadziałać cuda. Tak, mam na myśli brud, który zniknie w mgnieniu oka, a my będziemy mogli cieszyć się czystymi płytkami, panelami, parkietem, dywanem czy innym rodzajem nawierzchni. Dlaczego więc piszę o pięciu propozycjach, skoro produkty są trzy? Już wyjaśniam. Chodzi o to, że dany model możemy kupić w różnych wariantach. Różnice dotyczą głównie wyposażenia, które otrzymujemy wraz z robotem. W ramach promocji MOVA na Black Friday 2025 mamy więc pięć propozycji:

MOVA V50 Ultra – 41% rabatu

MOVA V50 Ultra Complete – 42% rabatu

MOVA Z50 Ultra – 47% rabatu

MOVA P50 Ultra – 46% rabatu

MOVA P50 Pro Ultra – 41% rabatu

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra.

MOVA V50 Ultra – obniżka 41% od ceny katalogowej

Zacznijmy od V50 Ultra, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 5549 zł. Z okazji oferty promocyjnej MOVA na Black Friday 2025 jest ona obniżona aż o 41% co sprawia, że mówimy o bardzo dobrej ofercie. Co może nam zaproponować ten model? Przede wszystkim to jeden z flagowych modeli zaprezentowanych w tym roku. Bez problemu pokonuje przeszkody o wysokości do 6 cm, a to za sprawą systemu StepMaster. Oprócz tego mamy rekordową wręcz siłę ssania na poziomie 24000 Pa, co przekłada się na skuteczne pozbywanie się wszelakich nieczystości – także z dywanów.

Nie sposób nie wspomnieć o technologii FlexiRise Navigation, która sprawia, że robot wjeżdża pod niskie meble. Wszystko dzięki wysokości robota, która wynosi 89 mm! Robot sprzątający MOVA V50 Ultra posiada mechanizm mający za zadanie zlikwidować problem związany z plątaniem się włosów. Czy to się udaje? Oczywiście, że tak – nie są mu straszne nawet 30-centymetrowe włosy, które nie owijają się wokół szczotek. To z kolei sprawia, że nie będziemy musieli często zajmować się czyszczeniem robota.

Wartą uwagi jest również technologia mopowania. W skrócie, chodzi o system FlexiPress Mop Pad, który sprawia, że uchwyt nakładki może się poruszać w górę i w dół. Do tego dochodzi regulacja kąta i 260 obrotów padów na minutę, które wywierają nacisk 8N na podłogę. Finalnie mamy bardzo czystą powierzchnię, z której można jeść (robot i tak później ją posprząta)! Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat tego modelu, warto zerknąć na osobny artykuł o MOVA V50 Ultra.

Gdzie kupić MOVA V50 Ultra? Możesz odwiedzić jedną z najpopularniejszych sieci elektromarketów – zobacz cenę V50 Ultra w Media Expert (kliknij by zobaczyć wersję czarną | kliknij, a zobaczysz wersję białą). Jeśli wolisz inny sklep, zerknij na porównywarkę Ceneo, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę dla robota MOVA V50 Ultra.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA V50 Ultra.

MOVA V50 Ultra Complete – obniżka o 42% od ceny katalogowej

Kolejną propozycją w przypadku oferty MOVA na Black Friday 2025 jest robot sprzątający V50 Ultra Complete. Tak, to ten sam sprzęt, który opisywałem wyżej – z mocą ssania na poziomie 24000 Pa, z potrójnym mechanizmem zapobiegającym splątaniu, z zaawansowanym mopowaniem termicznym z systemem DuoSolution i tak dalej i tak dalej.

Tu jednak możemy liczyć na bardzo bogate wyposażenie dodatkowe. Wersja Complete oferuje aż sześć par dodatkowych padów mopujących, trzy filtry, trzy worki na kurz, litrową butelkę środka czyszczącego, a także dodatkowe szczotki TroboWave DuoBrush. W praktyce oznacza to zestaw, który posłuży nam przez wiele lat, gdyż tak naprawdę otrzymujemy kompletne (jak sama nazwa mówi) pudełko, pełne akcesoriów, za które musielibyśmy przecież dodatkowo zapłacić. Co ciekawe, za sprawą dużej obniżki, która wynosi aż 42% od sugerowanej ceny katalogowej (5999 zł), kupujemy flagowego robota w cenie urządzenia z średniej półki. Brzmi rozsądnie? Oczywiście, że tak!

Gdzie kupić MOVA V50 Ultra Complete? Podobnie jak w przypadku modelu V50 Ultra, sugeruję sprawdzenie oferty w sieci Media Expert. Jeśli nie jesteście zwolennikiem sklepu, który włącza niskie ceny, możecie sprawdzić interesującą was opcję za pośrednictwem porównywarki cenowej Ceneo.pl. Jedno jest pewne – nie przepłacacie.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA V50 Ultra.

MOVA Z50 Ultra – obniżka o 47% od ceny katalogowej

Mój totalny hit, jeśli chodzi o obniżkę ceny z okazji MOVA na Black Friday 2025. Sami zobaczcie. Sugerowana cena katalogowa wynosi 5099 zł, a jak sami widzicie, będzie ona niższa prawie o połowę! Z50 Ultra to bardzo ciekawy model, który nie tylko odkurza, ale i mopuje podłogi, co raczej nie jest niczym „odkrywczym”. A jednak! Tu zaskakuje technologia mopowania HydroSync, która na bieżąco wymienia wodę, ponieważ oddziela tą brudną od czystej. Nie sposób nie wspomnieć również o Triple-Intelligence AI Sensing Tech, która odpowiada za wykrywanie zabrudzeń w czasie rzeczywistym. Dzięki temu robot dostosowuje moc działania (siła ssania wynosi 19000 Pa) oraz plan działania.

Kwestia związana z plątaniem się sierści czy włosów również nie dotyczy użytkowników MOVA Z50 Ultra, ponieważ robot został wyposażony w technologię, która ma temu zapobiec. W praktyce mamy więc świetny sprzęt dla właścicieli zwierzaków. Wróćmy jeszcze na chwilę do mopa, gdyż ten zasługuje za kilka dodatkowych słów. Z50 Ultra został zaprojektowany w ten sposób, by praktycznie w każdej kwestii odciążyć nas od pracy i konieczności wykonywania jakichkolwiek zadań. Dlatego też robot potrafi samodzielnie przepierać mop, by był odpowiednio przygotowany do wykonywania powierzonych przez nas zadań.

Można byłoby tak go wychwalać przez jeszcze kilka długich… akapitów. Jedno jest pewne – to skuteczny eliminator wszelakich podłogowych nieczystości. Jeśli chcesz o nim poczytać, zerknij na poradnik zakupowy dotyczący robotów MOVA, który opublikowaliśmy w sierpniu bieżącego roku.

Gdzie kupić MOVA Z50 Ultra? Cóż, przyzwyczaiłem się do Media Expert, którego jestem klientem, dlatego podpowiadam, by skorzystać z tej sieci elektromarketów, ale jeśli macie ochotę, zerknijcie w kierunku porównywarki cenowej Ceneo.pl. Tam również wyszczególniono wszystkie sklepy.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA Z50 Ultra.

MOVA P50 Ultra – obniżka o 46% od ceny katalogowej

Czas na kolejny robot, który „niszczy” konkurencję ceną z okazji oferty MOVA na Black Friday 2025, bowiem ta katalogowa, wynosząca 3399 zł została obniżona o 46%. Jak nietrudno się domyślić, mówimy o bardzo dobrym urządzeniu za cenę poniżej dwóch tysięcy złotych. Stąd to moje stwierdzenie dotyczące produktów innych firm. Tak czy inaczej. MOVA P50 Ultra testowałem wiosną tego roku i nadal uważam, że jest to jeden z najfajniejszych robotów sprzątających dostępnych na rynku. Jego głównym atutem jest właśnie rewelacyjny stosunek ceny do możliwości, jakie oferuje. Jedyna rzecz jakiej mi brakuje to chowany LiDAR, ale nie można mieć wszystkiego, prawda?

Urządzenie zostało wyposażone w silnik oferujący moc ssania na poziomie 19000 Pa, co sprawia, że skutecznie pozbywamy się nawet najmniejszych drobinek z naszej podłogi. Oczywiście, kwestia mopowania również została tu „załatwiona” wzorowo. Mamy dwa mopy, które są odłączane w razie potrzeby. Jeśli aktywujemy funkcję mycia podłogi, będziemy cieszyli się nieskazitelnie czystą powierzchnią, bez względu na to z czego została wykonana. Co ciekawe, zainstalowałem go u rodziny, gdzie w domu dawno nie były myte płytki w korytarzu oraz kuchni. Wystarczyło kilka wykonanych przez robota przejazdów, a ich blask wrócił. Lepszego potwierdzenia super jakości chyba nie potrzebujecie, prawda?

Oczywiście, jak na sprzęt marki MOVA przystało, mamy tutaj zaawansowaną szczotkę, która sprawia, że wręcz nie doświadczymy splątanych włosów i wierzcie mi lub nie, faktycznie po długim czasie, gdzie robot intensywnie pracował dwa razy tygodniowo, takowych praktycznie nie znalazłem. To oznacza, że technologia sprawdza się wzorowo. Tak jak inne roboty z tego zestawienia, ten również posiada stację dokującą z dwoma zbiornikami na wodę: czystą i brudną oraz pojemnik na kurz. W obudowie ulokowano także miejsce na zbiorniczek, do którego nalewamy płyn.

Gdzie kupić MOVA P50 Ultra? Zapewne po lekturze tego tekstu już wiesz, że zasugeruję sprawdzenie sieci elektromarketów Media Expert. Jeśli wolisz inny, zerknij na porównywarkę cenową Ceneo.pl. Znajdziesz tam najlepszą cenę z możliwych.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA P50 Ultra.

MOVA P50 Pro Ultra – obniżka o 41% od ceny katalogowej

MOVA na Black Friday 2025 bardzo mocno obniżyła również cenę modelu P50 Pro Ultra, który według sugerowanej kwoty katalogowej kosztuje 4249 zł. W praktyce powinniśmy więc za około 2500 zł kupić skuteczny w likwidowaniu nieczystości stałych i płynnych sprzęt, który dodatkowo z racji wariantu „Ultra” został doposażony w szereg akcesoriów.

Tak, to ten sam robot, który posiada wydajny silnik generujący moc ssania na poziomie 19000 Pa. To też ten robot, który automatycznie opróżnia kurz i pierze mopy w wodzie o temperaturze 75 stopni Celsjusza. To również ten model, który inteligentnie wykrywa zabrudzenia i dostosowuje parametry pracy, by skutecznie się ich pozbyć. Wymieniać można długo. Jeśli chcecie poczytać o nim, wyżej podałem link do recenzji, w której sprawdzam wszystkie jego możliwości.

Czym się wyróżnia, jeśli porównamy go do modelu Ultra? Oczywiście, chodzi o akcesoria, które są dołączone do zestawu. Oprócz samego robota i stacji dokującej z płytką przedłużającą rampę, producent dołącza worek na kurz, dwie podkładki mopa, kasetkę (bądź komorę – zwał, jak zwał), do której wlewamy detergent, który również jest dołączony do zestawu. Dzięki temu podłoga będzie jeszcze lepiej wyczyszczona i będzie cechowała się ładnym zapachem.

Gdzie kupić MOVA P50 Pro Ultra? Chyba już wiesz, skoro przeczytałeś ten tekst. Możesz to zrobić za pośrednictwem Media Expert, ale równie dobrze sprzęt ten w świetnej cenie kupisz u innych sprzedawców. Wszystkich znajdziesz za pośrednictwem porównywarki Ceneo.pl.

Promocje MOVA na Black Friday 2025. Na zdjęciu MOVA P50 Pro Ultra.

Świetne ceny urządzeń MOVA z okazji Black Friday 2025

Jak widać, marka MOVA przygotowała ofertę, która trafi do osób operujących różnym budżetem. Jedno jest pewne – rabaty są bardzo wysokie, co sprawia, że marka bardzo kusi. Co wybrać? Każdy z tych robotów sprzątających jest dobrą opcją, jeśli chcesz cieszyć się skutecznie posprzątaną podłogą. To właśnie je łączy. Wysoka jakość wykonania, precyzja w działaniu i rozsądna cena.

Materiał powstał we współpracy z marką MOVA.