Dreame L50s Pro Ultra. Robot, który sprząta po sobie

Dobry robot sprzątający nie powinien wymagać opieki jak kolejne domowe urządzenie do pilnowania. Ma odkurzyć, umyć, wrócić do stacji, wyczyścić mopy, opróżnić kurz i przygotować się do następnego cyklu bez proszenia użytkownika o pomoc.

Dreame L50s Pro Ultra

Dreame L50s Pro Ultra celuje właśnie w ten poziom wygody, czyli sprzątanie, które dzieje się w tle, a nie wchodzi do kalendarza jak kolejny obowiązek. To następca modelu L40s Pro Ultra, ale z mocniejszym naciskiem na higienę, zakamarki, dywany, włosy i trudne plamy. Mamy tu 30 000 Pa siły ssania, dwa przeciwbieżne wałki, mopy obracające się z prędkością 165 obr./min, stację myjącą wodą o temperaturze 100°C i automatyczne opróżnianie kurzu nawet na 100 dni. Cena? 2999 zł, z kuponem 100 zł na kolejne zakupy do 24 maja.

Sprzątanie ma zniknąć z głowy

Największy problem robotów sprzątających nie polega już na tym, czy potrafią jeździć po mieszkaniu. To potrafi prawie każdy. Prawdziwa różnica zaczyna się wtedy, gdy robot ma poradzić sobie z normalnym domem: włosami, sierścią, okruchami, piaskiem w przedpokoju, zaschniętą plamą w kuchni, kablem przy biurku, skarpetką przy łóżku i progiem między pomieszczeniami.

Dreame L50s Pro Ultra wygląda jak sprzęt projektowany właśnie pod ten codzienny chaos. Nie pod idealnie pusty apartament z katalogu, tylko pod mieszkanie, w którym ktoś naprawdę żyje. Dlatego producent mocno akcentuje nie tylko moc ssania, ale też pracę przy krawędziach, unikanie przeszkód, ograniczanie plątania włosów i automatyczne domywanie trudniejszych miejsc.

To ważne, bo robot za 2999 zł nie może być tylko gadżetem. Ma przejąć powtarzalny obowiązek i robić to na tyle dobrze, żeby użytkownik nie musiał po nim poprawiać. Jeżeli po każdym cyklu trzeba wyciągać włosy ze szczotki, dolewać wodę, płukać mopy i przecierać stację, cała „bezobsługowość” szybko robi się marketingowym żartem.

30 000 Pa i szczotki, które mają nie łapać włosów

Sercem odkurzania jest system HyperStream Detangling DuoBrush. Składa się z dwóch przeciwbieżnie obracających się gumowych szczotek, które mają wyczesywać dywany, zbierać zabrudzenia i jednocześnie ograniczać problem wplątywania się włosów. To jedna z tych funkcji, którą najbardziej docenią właściciele zwierząt oraz osoby z długimi włosami w domu.

Każdy, kto miał robota sprzątającego, zna ten widok: wałek opleciony włosami tak mocno, że bez nożyczek i cierpliwości nie ma podejścia. Jeśli Dreame faktycznie ogranicza ten problem, robi dużą rzecz nie dla specyfikacji, ale dla codziennego komfortu.

Siła ssania wynosi 30 000 Pa. To bardzo wysoki poziom jak na robota sprzątającego i wartość, która powinna dać duży zapas przy trudniejszych zabrudzeniach. Oczywiście sama liczba nie sprząta. Liczy się też konstrukcja kanału ssącego, szczotki, praca przy dywanach i logika tras. Ale przy tym modelu Dreame wyraźnie nie próbuje grać w półśrodki.

Krawędzie, listwy i przestrzeń pod meblami

Najłatwiej posprzątać środek pokoju. Najtrudniej ogarnąć to, co zostaje przy ścianach, listwach, narożnikach i niskich meblach. Właśnie tam widać różnicę między robotem, który „przejechał”, a robotem, który faktycznie zrobił robotę.

L50s Pro Ultra ma wysuwaną szczotkę boczną do suchych zabrudzeń w rogach i wzdłuż ścian. Do tego dochodzi ramię MopExtend RoboSwing, które wysuwa pady mopujące poza obrys robota, żeby docierać pod niskie meble i czyścić tuż przy listwach przypodłogowych.

To nie jest efektowna funkcja na pokaz. To praktyka. Roboty o okrągłej konstrukcji zawsze mają problem z narożnikami i krawędziami, bo fizyki nie da się oszukać. Wysuwane elementy są próbą obejścia tego ograniczenia. Jeżeli działają dobrze, ograniczają konieczność ręcznego poprawiania miejsc, które dotąd były poza zasięgiem robota.

Mopowanie, które ma bardziej szorować niż przecierać

Dreame L50s Pro Ultra korzysta z systemu Dual Omni-Scrub, czyli dwóch rotacyjnych mopów pracujących z prędkością 165 obr./min. Producent mówi o efekcie intensywnego szorowania i usuwaniu zaschniętych plam. To ważne, bo mopowanie w robotach przez długi czas było bardziej odświeżaniem podłogi niż realnym myciem.

Dwa obrotowe pady mają większy sens niż bierne przeciąganie wilgotnej szmatki po podłodze. Szczególnie w kuchni, przy stole, w przedpokoju albo tam, gdzie podłoga dostaje codziennie piach, wodę, jedzenie i ślady butów.

Jest też 32-stopniowa regulacja wilgotności. To bardzo istotne przy podłogach drewnianych, panelach i powierzchniach, które nie lubią nadmiaru wody. Jeden tryb mopowania dla całego domu to zbyt mało. Inaczej trzeba traktować płytki, inaczej panele, a jeszcze inaczej podłogę, która ma przeżyć lata bez puchnięcia na łączeniach.

Progi do 4 cm i EasyLeap

Robot sprzątający traci sens, jeśli trzeba go przenosić między pomieszczeniami. Dreame L50s Pro Ultra dostał system EasyLeap, w którym koła główne wspierają czteroramienne moduły pomagające pokonywać przeszkody. Według producenta robot może przejeżdżać przez progi o wysokości do 4 cm, a także poruszać się po wilgotnych i śliskich powierzchniach.

To ważne w polskich mieszkaniach i domach, gdzie przejścia między pomieszczeniami często nie są idealnie płaskie. Listwy progowe, różnice wysokości, dywaniki, płytki i panele potrafią skutecznie unieruchomić słabsze roboty. Jeśli L50s Pro Ultra radzi sobie z takimi przeszkodami, staje się bardziej samodzielny.

A właśnie samodzielność jest tu kluczem. Nie chodzi o to, żeby robot świetnie posprzątał jedno idealne pomieszczenie. Chodzi o to, żeby ogarnął cały dom bez interwencji użytkownika.

Stacja bazowa robi tu połowę roboty

Największą różnicę w robotach premium robi dziś stacja. Dreame L50s Pro Ultra ma wielofunkcyjną bazę, która automatycznie myje mopy wodą o temperaturze 100°C w systemie ThermoHub. Ma to rozpuszczać tłuszcz i usuwać brud z padów po pracy.

To nie jest drobiazg. Brudny mop to jeden z największych grzechów robotów mopujących. Jeśli pady nie są dobrze czyszczone, robot zaczyna rozprowadzać zabrudzenia po kolejnych pomieszczeniach. Mycie w wysokiej temperaturze i suszenie gorącym powietrzem mają utrzymać system mopujący w gotowości i ograniczyć nieprzyjemne zapachy.

Stacja automatycznie opróżnia też zbiornik na kurz robota. Według producenta wystarcza to nawet na 100 dni pracy. Do tego baza uzupełnia wodę i dozuje środek czyszczący.

W praktyce to oznacza, że użytkownik nie musi po każdym sprzątaniu wykonywać całego rytuału obsługi. I bardzo dobrze, bo jeśli robot ma naprawdę zmienić codzienność, musi sprzątać nie tylko podłogę, ale też własny bałagan.

AceClean DryBoard i 20 dysz

Nowością w L50s Pro Ultra jest ulepszona taca AceClean DryBoard z systemem 20 dysz spryskujących. Ich zadaniem jest równomierne rozprowadzanie wody podczas czyszczenia. Taca ma czyścić się sama dzięki ciągłemu przepływowi świeżej wody i obracającym się mopom, a brudna woda jest natychmiast odprowadzana.

To brzmi jak techniczny detal, ale może być jednym z ważniejszych elementów w dłuższym użytkowaniu. Stacja robota sprzątającego bardzo łatwo staje się miejscem, w którym zbiera się osad, wilgoć i brud. Jeśli baza sama ogranicza gromadzenie zabrudzeń, użytkownik rzadziej musi ją rozbierać i czyścić ręcznie.

To jest właśnie poziom wygody, za który płaci się w tej klasie sprzętu. Nie tylko za moc ssania, ale za mniejszą liczbę nieprzyjemnych czynności po sprzątaniu.

Robot, który wraca do brudnego miejsca

Dreame L50s Pro Ultra wykorzystuje OmniDirt Detection. System sprawdza stopień zabrudzenia wody podczas mycia mopów. Jeśli wykryje, że dany fragment podłogi był wyjątkowo brudny, robot może automatycznie wrócić w to miejsce i umyć je ponownie.

To ciekawy kierunek, bo klasyczne roboty zwykle wykonują zaplanowaną trasę i kończą pracę niezależnie od tego, czy dana strefa naprawdę została dobrze doczyszczona. Tutaj urządzenie ma analizować efekt pośrednio — przez brudną wodę — i reagować na sytuację.

Przy opornych plamach robot potrafi też unieść przednie koło kierunkowe, zwiększając nacisk mopów na podłoże, a następnie szorować zabrudzenie gęstymi ruchami w kształcie łuku. To brzmi konkretnie i pokazuje, że Dreame nie traktuje mopowania jako dodatku do odkurzania.

Nawigacja, LED i rozpoznawanie 220 obiektów

Za poruszanie się po domu odpowiada Smart Pathfinder wspierany technologią 3DAdapt ze światłem strukturalnym. Robot ma wbudowane oświetlenie LED i algorytmy AI, dzięki którym rozpoznaje ponad 220 typów codziennych przedmiotów, także w całkowitej ciemności.

To ważne, bo dom nie zawsze jest przygotowany pod sprzątanie. Na podłodze zostają kable, skarpetki, buty, zabawki, torby, wagi łazienkowe i inne przeszkody. L50s Pro Ultra ma oceniać je bardziej inteligentnie: zachować większy dystans od kabli czy skarpetek, żeby ich nie wciągnąć, ale podjechać bliżej do bezpiecznych obiektów, takich jak buty czy waga, aby dokładniej posprzątać wokół nich.

To jest dobry przykład tego, gdzie AI ma sens. Nie w haśle na pudełku, ale w codziennym unikaniu irytacji. Robot, który nie wplątuje kabla i nie zostawia wielkiej martwej strefy wokół każdej przeszkody, jest po prostu lepszym robotem.

Cena Dreame L50s Pro Ultra

Dreame L50s Pro Ultra kosztuje katalogowo 2999 zł. Do 24 maja przy zakupie można otrzymać kupon rabatowy o wartości 100 zł na kolejne zakupy u tego samego sprzedawcy. Przykładowo, w Media Expert kupisz go za 2839 zł.

To nie jest niski budżet, ale przy takim zestawie funkcji cena wygląda jak próba wejścia w segment premium bez przekraczania granicy 4000 zł. Mamy moc 30 000 Pa, dwa gumowe wałki, zaawansowane mopowanie, stację z myciem wodą 100°C, automatyczne opróżnianie kurzu, uzupełnianie wody, dozowanie detergentu, rozpoznawanie przeszkód i pokonywanie progów do 4 cm.

Najważniejsze pytanie brzmi: czy wykorzystasz tę autonomię? Jeśli masz małe, proste mieszkanie, mało dywanów i lubisz sam kontrolować sprzątanie, to może być przesada. Jeśli jednak masz większy dom, zwierzęta, dzieci, dywany, progi, kuchnię używaną codziennie i mało czasu, taki robot zaczyna mieć sens.

Dla kogo jest Dreame L50s Pro Ultra?

To sprzęt dla ludzi, którzy chcą, żeby robot nie tylko odkurzył, ale realnie przejął większość obowiązków związanych z podłogą. Dla domu, w którym jest sierść, włosy, piasek z przedpokoju, plamy w kuchni i różne powierzchnie. Dla użytkownika, który nie chce codziennie sprawdzać, czy robot ma czyste mopy, pusty pojemnik i wodę w zbiorniku.

Najbardziej przekonuje mnie tutaj nie sama moc ssania, choć 30 000 Pa robi wrażenie. Bardziej liczy się cały system: szczotki ograniczające plątanie włosów, wysuwane elementy do krawędzi, mopowanie z naciskiem, stacja myjąca w 100°C i automatyczne ponowne czyszczenie brudnych miejsc. To właśnie takie rzeczy oddzielają zaawansowanego robota od urządzenia, które ładnie wygląda w aplikacji, ale po tygodniu wymaga więcej uwagi niż powinno.

Dreame L50s Pro Ultra nie obiecuje, że człowiek już nigdy nie dotknie mopa czy odkurzacza. Takie obietnice są dobre na baner, nie do normalnego życia. Ale jeśli potrafi utrzymać podłogi w stanie, w którym ręczne sprzątanie staje się wyjątkiem, a nie rutyną, to robi dokładnie to, czego oczekuje się od nowoczesnego smart home.

Bo najlepsza technologia domowa nie jest tą, którą ciągle pokazujesz znajomym. Najlepsza jest ta, o której po kilku tygodniach przestajesz myśleć, bo po prostu robi swoje.

