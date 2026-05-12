Cofnięty licznik? W Polsce to problem co 10. auta

Rynek aut używanych w Polsce ma jedną zasadę, o której wielu kupujących przypomina sobie za późno: okazja często kończy się fakturą z warsztatu. Ładny lakier, czyste wnętrze i dobrze napisana oferta potrafią skutecznie przykryć to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. A przebieg jest jednym z tych elementów, które najmocniej wpływają na cenę, zaufanie i decyzję zakupową. Według danych Carly aż 12 procent aut w Polsce ma manipulowany przebieg, a średnia skala cofnięcia licznika wynosi niemal 70 tys. km. To nie jest kosmetyczna korekta przed sprzedażą. To różnica, która może oznaczać przepłacenie kilkunastu tysięcy złotych, większe ryzyko awarii i samochód dużo bardziej zmęczony, niż sugeruje licznik.

Cofnięty licznik to nie legenda z giełdy

Każdy, kto choć raz kupował używane auto, zna ten klimat. „Niemiec płakał jak sprzedawał”, „jeżdżone tylko do pracy”, „oryginalny przebieg”, „stan bardzo dobry”, „nic nie wymaga wkładu”. Problem w tym, że polski rynek samochodów używanych od lat opiera się na asymetrii informacji. Sprzedający wie więcej. Kupujący widzi ogłoszenie, dokumenty, historię serwisową, oględziny i własne wrażenie. A wrażenie można wyreżyserować.

Przebieg jest szczególnie ważny, bo działa na psychikę. Auto z niższym przebiegiem wydaje się młodsze, mniej zużyte, bardziej warte dopłaty i bezpieczniejsze jako zakup. Dlatego cofnięty licznik jest tak skutecznym oszustwem. Nie trzeba zmieniać całego samochodu. Wystarczy zmienić jego historię w oczach kupującego.

Według Carly 12 procent aut w Polsce ma cofnięty licznik. To więcej niż jedno na dziesięć aut. Średnia skala cofnięcia wynosi 69 872 km, czyli dystans wystarczający, żeby mocno zmienić ocenę zużycia wielu podzespołów.

70 tysięcy kilometrów różnicy. To nie jest detal

W motoryzacji 70 tys. km to nie jest liczba bez znaczenia. To może być różnica między autem świeżym a takim, które zbliża się do drogich napraw. To kolejne komplety opon, hamulce, zawieszenie, sprzęgło, dwumasa, rozrząd, skrzynia, turbosprężarka, elementy układu wtryskowego, akumulator trakcyjny w hybrydzie albo ogólne zmęczenie wnętrza i mechaniki.

Oczywiście stan samochodu nie zależy wyłącznie od przebiegu. Auto z dużym przebiegiem, ale dobrze serwisowane i uczciwie opisane, może być lepszym wyborem niż egzemplarz „igła” po retuszu historii. Problem zaczyna się wtedy, gdy płacisz za samochód z deklarowanym przebiegiem 160 tys. km, a realnie kupujesz auto, które przejechało 230 tys. km. Wtedy nie chodzi tylko o cyferki na zegarach. Chodzi o cenę, ryzyko i przyszłe koszty.

Carly zwraca uwagę, że cofnięty licznik sztucznie obniża deklarowany poziom zużycia samochodu i podnosi jego wartość rynkową. Kupujący płaci więc nie za realny stan pojazdu, ale za obraz auta mniej zużytego, niż jest w rzeczywistości.

Strata może sięgnąć 30 tysięcy złotych

Najbardziej działa na wyobraźnię finansowa skala problemu. Według analizy Carly typowa strata kupującego auto posiadające cofnięty licznik mieści się między 14 000 a 21 000 zł. W przypadku wybranych modeli, szczególnie droższych samochodów, może dojść nawet do 30 000 zł.

To nie są pieniądze, które znikają abstrakcyjnie. One są ukryte w zawyżonej cenie zakupu, szybszych naprawach, gorszej późniejszej odsprzedaży i problemach z ustaleniem realnej historii pojazdu. Kupujesz auto jako zadbane i mniej wyeksploatowane, a potem okazuje się, że jego podzespoły są dużo bliżej końca życia, niż wynikało z licznika.

W przypadku droższych aut premium skala problemu rośnie. Im wyższa wartość samochodu, tym większy wpływ ma przebieg na cenę. Różnica kilkudziesięciu tysięcy kilometrów w kilkuletnim SUV-ie, dieslu klasy premium albo aucie sportowym potrafi być warta konkretne pieniądze. Dlatego manipulacja przebiegiem nie jest drobnym przekrętem. To realny transfer kosztu na kupującego.

Polska jest szczególnie podatna na ten problem

Polski rynek aut używanych, w dużej mierze oparty na imporcie, pozostaje szczególnie podatny na problem określany jako cofnięty licznik. Istotną rolę odgrywa wysoki udział aut sprowadzanych z Niemiec, Belgii i Holandii oraz duży udział starszych pojazdów, w których ryzyko ingerencji w przebieg jest większe.

Import sam w sobie nie jest problemem. Problemem jest moment, w którym samochód przechodzi przez kilka rąk, różne kraje, różne systemy dokumentacji i różnych pośredników. Im dłuższa i mniej przejrzysta historia auta, tym większa przestrzeń na manipulację.

Kupujący często próbuje bronić się raportami, książką serwisową, fakturami i oględzinami. To wszystko ma sens, ale nie zawsze wystarczy. Dokumenty można zgubić, przerobić albo dobrać tak, żeby wyglądały wiarygodnie. Wnętrze można wyczyścić. Lakier można odświeżyć. Licznik można cofnąć. Dlatego coraz większe znaczenie mają dane zapisane w samym pojeździe.

Carly czyta to, czego nie widać na zegarach

Carly pomaga wykryć cofnięty licznik dzięki funkcji „Sprawdzanie samochodu używanego”. System odczytuje wartości przejechanych kilometrów z różnych sterowników pojazdu, czyli ECU. Dzięki temu można sprawdzić, czy przebieg widoczny na liczniku jest zgodny z danymi zapisanymi w samochodzie.

To ważne, bo przebieg nie zawsze żyje tylko w jednym miejscu. Nowoczesne samochody zapisują dane w różnych modułach. Manipulacja samym licznikiem może nie wystarczyć, jeśli inne sterowniki przechowują sprzeczne informacje. Właśnie takie rozjazdy są cenne przy ocenie ryzyka.

Carly umożliwia też szybką diagnostykę auta, która pomaga wykryć ewentualne usterki. Dla kupującego to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. Nie zastępuje wizyty w dobrym warsztacie ani oględzin przez specjalistę, ale daje dostęp do danych, których nie widać podczas standardowego spaceru wokół samochodu.

Uczciwy sprzedający też może zyskać

Weryfikacja przebiegu nie jest ważna tylko dla kupujących. Carly podkreśla, że potwierdzony przebieg może być przewagą również dla uczciwych sprzedających. Transparentność zwiększa wiarygodność ogłoszenia i pozwala wyróżnić ofertę na tle rynku pełnego podejrzanie atrakcyjnych egzemplarzy.

To logiczne. Jeśli sprzedajesz auto z prawdziwym przebiegiem i dobrą historią, chcesz to udowodnić. Samo zdanie „przebieg oryginalny” nic już nie znaczy, bo widział je każdy, kto przeglądał ogłoszenia przez więcej niż pięć minut. Ale dane z diagnostyki, historia serwisowa i spójność informacji mogą podnieść zaufanie do samochodu.

Na rynku aut używanych zaufanie jest walutą. A tam, gdzie zaufanie jest niskie, wygrywa ten, kto potrafi pokazać konkrety.

Jak nie wpaść na cofnięty licznik?

Po pierwsze, nie kupować wyłącznie oczami. Ładne zdjęcia i świeżo wyprane wnętrze nie mówią nic o realnym przebiegu. Po drugie, sprawdzać historię auta w dostępnych bazach, dokumentach i raportach. Po trzecie, podłączyć samochód do diagnostyki i szukać niespójności w sterownikach. Po czwarte, jechać na oględziny z kimś, kto wie, gdzie patrzeć.

Warto też sprawdzić, czy zużycie wnętrza pasuje do deklarowanego przebiegu. Kierownica, pedały, fotel kierowcy, przełączniki, pas bezpieczeństwa, stan przycisków i ogólna kondycja kabiny potrafią dużo powiedzieć. Nie są dowodem, ale są sygnałem. Auto z bardzo niskim przebiegiem i mocno zmęczonym wnętrzem powinno uruchomić alarm w głowie.

Trzeba również patrzeć na logikę historii. Jeśli auto ma 8 lat, było dieslem sprowadzonym z Niemiec i ma 115 tys. km, warto zadać kilka dodatkowych pytań. Nie dlatego, że to niemożliwe. Dlatego, że w przypadku rynku aut używanych zdrowy sceptycyzm jest tańszy niż późniejsza naprawa.

Przebieg to nie wszystko, ale kłamstwo zmienia wszystko

Nie każdy samochód z dużym przebiegiem jest zły. To trzeba powiedzieć jasno. Dobrze serwisowane auto flotowe z autostradowymi kilometrami może być rozsądniejszym zakupem niż samochód „mało jeżdżony”, ale zaniedbany, niedogrzewany i serwisowany byle jak. Przebieg jest tylko jednym z elementów układanki.

Ale manipulacja przebiegiem zmienia wszystko. Jeśli ktoś cofnął licznik, to znaczy, że zbudował transakcję na fałszu. Wtedy pytanie brzmi: co jeszcze ukryto? Wypadek? Naprawę blacharską? Problemy z silnikiem? Brak serwisu? Cofnięty licznik jest czerwonym światłem nie tylko dla przebiegu, ale dla całej historii auta.

Dlatego kupujący powinien traktować dane jak tarczę. Im więcej informacji da się zweryfikować, tym mniejsze ryzyko decyzji pod wpływem emocji. A emocje przy zakupie auta używanego są wyjątkowo niebezpieczne, bo sprzedający dobrze wie, jak je uruchomić.

Rynek potrzebuje danych, nie obietnic

Polski rynek samochodów używanych dojrzewa, ale nadal ma dużo miejsc, w których zaufanie przegrywa z kombinowaniem. Cofnięte liczniki są jednym z najbardziej irytujących przykładów, bo uderzają w kupujących bezpośrednio: w ich portfel, bezpieczeństwo i późniejszy spokój z autem.

Dane Carly pokazują skalę, której nie warto ignorować. 12 procent aut z manipulacją przebiegu. Średnio prawie 70 tys. km cofnięcia. Typowa strata od 14 do 21 tys. zł. Maksymalnie nawet 30 tys. zł na jednym aucie. To wystarczająco dużo, żeby przed zakupem nie oszczędzać na sprawdzeniu samochodu.

Kupno używanego auta zawsze będzie miało element ryzyka. Ale ryzyko można ograniczyć. Diagnostyka, odczyt danych z pojazdu, historia serwisowa, oględziny w warsztacie i chłodna głowa są dziś ważniejsze niż dobre wrażenie po jeździe próbnej.

Bo prawda jest prosta: licznik można cofnąć. Kosztów, które po tym przyjdą, już nie.

