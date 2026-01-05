Kompaktowe kombi do miasta? Sprawdziłem Hyundai i30 Wagon

Jeździłem wieloma autami tego typu, ale jeśli interesuje Cię kompaktowe kombi do miasta, zerknij w kierunku tego modelu. Hyundai i30 wagon zaskoczył mnie wysoką jakością wykonania, sensownym zużyciem paliwa i rewelacyjnym wręcz układem kierowniczym.

MY2025 Hyundai i30 Wagon N Line – kompaktowe kombi do miasta. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Są auta z jednej strony zwyczajne, ale z drugiej takie, którymi lubię jeździć. Zalicza się do nich Hyundai i30 Wagon, a więc kompaktowe kombi, idealne do miasta. Co ciekawe, trzecia generacja została zaprezentowana we wrześniu 2016, a więc ma dziesięć lat! Fakt, przeszła pewne modyfikacje (mam na myśli aż dwa liftingi), jednak patrząc na to, że dostępny jest polski cennik i30 na rok 2026, producent nie planuje z niego rezygnować. Przynajmniej nie w tym roku. Nasuwa się pytanie: czy przez „wiek” tej generacji, Hyundai i30 Wagon nie jest już przestarzały?

Dziesięć lat na karku, a nadal wygląda świeżo

Są takie auta, na które nie działa czas. Idealnym przykładem jest chociażby Volvo XC60, które przeszło delikatny lifting. Nie wspominam o XC90, które przecież pojawiło się w ofercie w 2014 roku i nadal jest produkowane. Nie inaczej jest w gamie koreańskiej marki Hyundai. Prezentowany i30 Wagon po drugim liftingu wygląda nowocześnie i niczego mu nie brakuje. Szczególnie w wersji N Line, która pod względem designu ma aspiracje do bycia sportowym wozem. Nieco inne zdanie na ten temat ma silnik, jednak o nim za chwilę. Przy okazji zobacz, jak i30 Wagon wyglądał w 2018 roku.

Duży grill, liczne i bardzo efektowne przetłoczenia na przednim pasie, świetnie narysowane reflektory z agresywną kreską światła do jazdy dziennej. Widzisz? Zdecydowanie, ciężko napisać coś złego na temat wyglądu tego auta.

Linia boczna, lekko opadająca, również wygląda cały czas dobrze. WIdać fajne przetłoczenie biegnące od przedniego błotnika, które kończy się tuż przy tylnej lampie LED. W przypadku wersji N Line mamy do dyspozycji 18-calowe felgi aluminiowe, które świetnie pasują do tego modelu. Możesz sobie myśleć, że przesadzam ale patrząc na to dziesięcioletnie auto, w życiu bym nie powiedział, że Koreańczycy tak długo mają je w swojej ofercie. Szczerze? Wygląda lepiej niż niektóre nowe modele!

Tylna część również wypada świetnie. Dwie końcówki wydechu, wspomniane już lampy, w które wtłoczono agresywne LED-owe diody i aerodynamiczny spojler, który dodaje temu modelowi sportu. Co tu dużo pisać – i30 Wagon w wersji N Line,. szczególnie w kolorze Engine Red wygląda rewelacyjnie i niczego mu nie brakuje.

Wnętrze? Proste ale i nowoczesne. Klienci to docenią

Ekrany, wszędzie te ekrany. Z jednej strony nic do nich nie mam – pozwalają na wyświetlanie tego, czego ja potrzebuję. Z drugiej natomiast wiele osób krytykuje producentów za to, że za ich sprawą oszczędzają, idą na łatwiznę, co negatywnie wpływa na odbiór samochodu. Szczerze mówiąc, w przypadku Hyundai i30 Wagon, wcale nie odczuwałem tego, by wyświetlacze mnie przytłaczały. We wnętrzu panuje spokój i połączenie klasyki z nowoczesnością.

W oczy rzuca się fajny design kierownicy, która nawiązuje do sportowych aspiracji N Line. Tuż za nią ulokowano czytelny wyświetlacz, na którym możemy odczytać nie tylko prędkość i obroty silnika, ale również spalanie czy wskazówki nawigacji.

W centralnej części kokpitu umieszczono 10,25-calowy ekran dotykowy, który wyświetla mapę, ale równie dobrze może prezentować nam Apple CarPlay i Android Auto. Niżej umieszczono osobny panel klimatyzacji – jak widać w testowanym modelu mamy do dyspozycji wersję dwustrefową. Idąc dalej, przy drążku zmiany biegów (7-biegowy automat dwusprzęgłowy 7DCT) umieszczono przyciski do aktywacji podgrzewania foteli, kierownicy czy aktywacji funkcji auto hold. Warto jeszcze dodać, że ten model oferuje wiele portów USB typu C umieszczonych z przodu i z tyłu kabiny oraz możliwość ładowania indukcyjnego naszego telefonu.

Jak jeździ Hyundai i30 Wagon, czyli kompaktowe kombi do miasta?

Skupiałem się na aspektach wersji N Line. Czy one dotyczą również kwestii technicznych? Zauważalna jest inna praca układu kierowniczego, a zawieszenie wydaje się być twardsze. Jeśli więc szukasz komfortu, celuj w inne wersje wyposażenia.

Rozmiar kabiny, ilość miejsca dla pasażerów

Zacznijmy od tego, że ten kompaktowy wóz mający około 4,5 m długości i niecałe 1,8 m szerokości oferuje rozstaw osi na poziomie 2,65 m. To oznacza, że pasażerowie przednich foteli nie mają na co narzekać, natomiast z tyłu może być trochę ciasno – szczególnie mam tu na myśli ilość miejsca na nogi. Jeśli więc planujecie często podróżować w czwórkę, lepiej rozważyć nieco większy samochód.

Bagażnik

Plusem jest natomiast jego bagażnik, który ma 602 litry pojemności do okien i aż 1650 litrów po złożeniu tylnych siedzeń. Szerokość otworu bagażnika to 101,7 cm, a jego długość to 80,8 cm. Długość przestrzeni bagażowej wynosi 105,3 cm, a jej szerokość 105,8 cm, więc trzeba przyznać, że jest całkiem ustawny i to widać na załączonym zdjęciu. Plusem jest niski próg załadunkowy, co ułatwia zapakowanie wielu towarów – nawet tych większych opakowań.

Kompaktowe kombi do miasta – codzienne użytkowanie

Połączenie silnika 1.5 T-GDI o mocy 140 KM z 7-biegowym automatem wypada rewelacyjnie. Mamy całkiem niskie spalanie na poziomie 6 – 7 litrów w mieście i podobnie w trasie przy 120 km/h. Na ten rok modelowy ten silnik został zastąpiony dwoma nowymi wariantami. Pierwszy z nich to 1.0 T-GDI 115 KM z 6-biegową skrzynią manualną. Drugi natomiast to 1.6 T-GDI o mocy 150 KM, który współpracuje z 7-biegowym automatem dwusprzęgłowym 7DCT. Co ciekawe, i30 można było również kupić z 1.5 DPI i 6-biegowym manualem. Silnik ten współpracował z instalacją LPG, jednak był dostępny tylko w wersji Pure. Ja jednak skupię się na wersji N Line z 1.5, bowiem to nią jeździłem.

Auto w mieście zachowuje się świetnie. Jest „żywe”, chętnie wchodzi na obroty, a przy tym zaspokaja się całkiem rozsądną ilością paliwa. Skrzynia zmieniała biegi pewnie i nie odczułem tu jakichkolwiek opóźnień. Z racji siedmiu przełożeń, spalanie w trasie również było akceptowalne jak na auto z silnikiem benzynowym. Plusem jest również precyzyjny układ kierowniczy, który sprawiał, że aż się prosiło, by i30 Wagon N Line zabrać na tor, jednak nie oszukujmy się, z tym motorem wiele byśmy nie zwojowali. Zawieszenie w wariancie N Line nie należy do tych komfortowych. Co ciekawe, nie znalazłem żadnych wzmianek dotyczących modyfikacji tego elementu względem innych wersji wyposażenia, jednak odczuwalna jest zwiększona twardość, co nie każdemu się spodoba.

Czy warto kupić Hyundai i30 Wagon N Line w 2026 roku?

Tak, to auto ma już kilka lat „na karku”, ale totalnie tego nie widać. Mało tego, masz wszystkie systemy bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Mam tu na myśli utrzymywanie pasa ruchu, aktywny tempomat, Apple CarPlay i Android Auto, więc Yanosika, Spotify i Mapy Google na pokładzie. Dwustrefowa klima, podgrzewane fotele i kierownica, spory bagażnik. Czego chcieć więcej? Jeśli chodzi o technologię, przyzwyczaiłem się do reflektorów typu Matrix, które skutecznie „wycinają” wszystkich uczestników drogi, jednocześnie mi „oferując” jak najwięcej światła. Nie można mieć wszystkiego, wiem. I bez tego Hyundai i30 Wagon N Line to świetne kompaktowe kombi do miasta. Bez dwóch zdań.

I tu mam akurat kłopot. Hyundai wyceniał w ubiegłym roku i30 N Line na 127 500 zł za wersję z 6-biegową skrzynią manualną, lub 134 500 zł za wariant z 7-biegowym automatem. Cały czas można jeszcze kupić auta z ubiegłego roku i ceny te znacznie spadają. W przypadku skrzyni manualnej mówimy o kwocie rzędu 106 500 zł, natomiast za auto z automatem musimy zapłacić 113 500 zł. Sporo jak za kompakt, wiem, ale to topowa, najdroższa odmiana. Dla porównania, wersja Modern z litrowym silnikiem i 6-biegowym manualem kosztuje 80 900 zł.

Zaskoczyły mnie natomiast ceny na rok 2026. Po pierwsze zmienia się silnik. Jeśli chcesz automat, musisz wybrać 1.6 T-GDI o mocy 150 KM. W tym przypadku N Line kosztuje 140 500 zł. Jest jeszcze skrzynia manualna, ale „połączona” tylko z 1.0 T-GDI o mocy 115 KM, a więc będzie palić sporo, a przy okazji o przyspieszeniu możemy zapomnieć. Ile kosztuje? 124 000 zł. Mamy więc sporą podwyżkę względem roku poprzedniego. Mało tego, ta zmiana dotyczy wszystkich wersji, od Pure zaczynając, która dziś startuje od 110 400 zł. Trochę drogo Panie Hyundai.

A co tam ciekawego przygotowali dealerzy? Jeśli chodzi o „gotowce” wybór jest znikomy – szczególnie w przypadku kombi. Salon z Gdańska ma do sprzedania i30 z 1.0 T-GDI w wersji Smart z manualną skrzynią i to, uwaga, z 2024 roku za 95 800 zł. Słabo. Najtańszy N Line w kombi z 1.5 140 KM ale i 6-biegowym manualem kosztuje 111 800 zł. Jeśli nie przeszkadza Ci auto używane, zerknij na ogłoszenia. To kompaktowe kombi do miasta w wersji N Line z automatem kupisz nawet za 65 tys zł, a mowa tu o aucie z rocznika 2021.

Werdykt ostateczny: jest trochę drogo. A nawet dużo za drogo, ale jeśli uda Ci się uzyskać rabat, będziesz cieszył się zgrabnym, nowoczesnym i przede wszystkim praktycznym autem. Mnie i30 Wagon N Line urzekł na tyle, że mógłbym nim jeździć każdego dnia, a zwolennikiem nadwozia kombi nie jestem.