soundcore Liberty 5 Pro to nie są słuchawki, które mają tylko dobrze grać w drodze do biura. Anker Innovations pozycjonuje nowe modele Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max jako biznesowe narzędzia produktywności, stworzone dla ludzi, którzy dużą część dnia spędzają na rozmowach, spotkaniach i ustaleniach.

Najmocniejszy argument? Wersja Liberty 5 Pro Max ma inteligentne etui ładujące z ekranem AMOLED 1,78 cala i funkcją AI Note-Taker, która pozwala nagrywać spotkania bezpośrednio na etui, bez używania smartfona. Po zakończeniu nagrania aplikacja soundcore generuje transkrypcję, rozpoznaje rozmówców, wyciąga kluczowe wnioski i zadania do wykonania. Do tego dochodzi procesor ANKER THUS AI Chip, układ 10 czujników, Adaptive ANC 4.0 i oficjalny rekord Guinnessa za najwyższy obiektywny wynik jakości mowy w kategorii słuchawek TWS.

W świecie biznesu słuchawki dawno przestały być tylko dodatkiem do muzyki. Dla menedżera, konsultanta, prawnika, handlowca czy project managera są narzędziem pracy. Przez nie przechodzą rozmowy z klientami, telekonferencje, briefingi, ustalenia, szybkie decyzje i rzeczy, które później trzeba jeszcze przepisać do notatek.

Według materiałów Anker Innovations polscy menedżerowie projektów, konsultanci, prawnicy i dyrektorzy sprzedaży tracą średnio od 3 do 4 godzin tygodniowo na ręczne sporządzanie notatek z rozmów telefonicznych i spisywanie ustaleń.

I właśnie w ten problem uderza soundcore Liberty 5 Pro Max. To nie ma być kolejny model TWS z lepszym basem i ANC. To próba zrobienia ze słuchawek małego asystenta produktywności, który pomaga nie tylko usłyszeć rozmowę, ale też zamienić ją w tekst, zadania i konkretne wnioski.

AI Note-Taker, czyli notatki zamknięte w etui

Najbardziej wyróżniający się element ma model soundcore Liberty 5 Pro Max. Etui ładujące zostało wyposażone w ekran AMOLED o przekątnej 1,78 cala i funkcję AI Note-Taker. Nagrywanie można uruchomić dwukrotnym stuknięciem przycisku z tyłu obudowy etui. Co ważne, proces działa autonomicznie — bez konieczności używania smartfona.

To może być bardzo praktyczne w scenariuszach biznesowych. Spotkanie w sali konferencyjnej, szybka rozmowa po prezentacji, konsultacja z klientem, ustalenia przy biurku — nie zawsze wygodnie jest wyciągać telefon i szukać aplikacji do nagrywania. Jeśli etui może przejąć tę rolę, próg wejścia jest znacznie niższy.

Po zakończeniu sesji nagraniowej aplikacja soundcore automatycznie generuje transkrypcję tekstową, rozpoznaje poszczególnych rozmówców oraz samodzielnie wyciąga kluczowe wnioski i zadania do wykonania.

THUS AI Chip i rekord jakości mowy

Sercem obu modeli jest procesor ANKER THUS AI Chip. To on odpowiada za przetwarzanie głosu i działanie funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Anker mocno podkreśla jakość rozmów, bo Liberty 5 Pro w kwietniu 2026 roku uzyskał oficjalny certyfikat Guinness World Records za najwyższy obiektywny wynik jakości mowy, czyli wskaźnik G-MOS, w kategorii bezprzewodowych słuchawek TWS.

To istotne, bo w słuchawkach biznesowych jakość mikrofonów bywa ważniejsza niż jakość muzyki. Jeśli rozmówca słyszy szum kawiarni, stację metra albo open space, cała rozmowa robi się męcząca. A jeśli słuchawki potrafią skutecznie wyciągnąć głos użytkownika z hałasu, realnie poprawiają komfort pracy.

W praktyce soundcore Liberty 5 Pro ma rozwiązywać problem, który zna każdy pracujący mobilnie: jesteś poza biurem, ale nadal musisz brzmieć profesjonalnie.

10 czujników, 8 mikrofonów i przewodnictwo kostne

Za jakość przechwytywania mowy odpowiada matryca 10 czujników. Składa się z ośmiu mikrofonów analizujących hałas otoczenia oraz dwóch sensorów przewodnictwa kostnego, które wychwytują fizyczne wibracje czaszki podczas mówienia.

To bardzo ważny technicznie element. Mikrofony zbierają dźwięk z otoczenia, ale sensory przewodnictwa kostnego pomagają systemowi zrozumieć, kiedy i co mówi sam użytkownik. Dzięki temu sieć neuronowa w procesorze może izolować głos w czasie rzeczywistym i oddzielać go od hałasu.

Anker podaje przykład skrajnie hałaśliwego środowiska, takiego jak peron metra czy gwarna kawiarnia w centrum biznesowym. System ma przechwytywać mowę nawet wtedy, gdy użytkownik mówi bardzo cicho, a rozmówca po drugiej stronie powinien słyszeć czysty komunikat bez zakłóceń środowiskowych.

Adaptive ANC 4.0 analizuje dźwięk 384 tysiące razy na sekundę

Oba modele korzystają też z Adaptive ANC 4.0. System analizuje sygnał dźwiękowy do 384 000 razy na sekundę i dynamicznie koryguje krzywą redukcji hałasu w czasie rzeczywistym. Ma eliminować zarówno niskie częstotliwości silników, jak i gwar biurowych rozmów.

To ważne, bo praca mobilna oznacza ciągłą zmianę otoczenia. Raz jesteś w biurze, raz w pociągu, raz w kawiarni, raz na lotnisku. Stały, sztywny profil ANC nie zawsze wystarcza. Adaptacyjne ANC ma reagować na warunki i dopasowywać redukcję hałasu do tego, co dzieje się wokół.

Dla użytkownika biznesowego liczy się prosty efekt: mniej rozpraszaczy, wyraźniejsze rozmowy i większa szansa, że nie trzeba będzie powtarzać każdego zdania.

Polskie oprogramowanie jako przewaga

Anker Innovations mocno akcentuje też lokalny kontekst. Według materiałów marki ponad 60 procent użytkowników smartfonów w Polsce korzysta z Androida, a ekosystemowe ograniczenia Apple AirPods odcinają dużą część profesjonalistów od zaawansowanych funkcji zarządzania urządzeniem. Producent wskazuje też, że 8 procent użytkowników słuchawek JBL w Polsce skarży się na brak rodzimego języka w oprogramowaniu.

soundcore odpowiada na to pełną polską wersją aplikacji. Dla wielu osób to może być ważniejsze, niż brzmi na papierze. Jeśli sprzęt ma pomagać w pracy, konfiguracja, personalizacja i obsługa nie powinny wymagać kombinowania w obcym języku.

Aplikacja soundcore daje dostęp do personalizacji dźwięku HearID 5.0 i sterowania głosowego offline. Producent podaje, że reakcja na 20 wbudowanych komend wynosi 0,91 sekundy.

Multipoint z trzema urządzeniami

W środowisku pracy jedno urządzenie już nie wystarcza. Laptop firmowy, prywatny telefon, tablet, czasem drugi komputer — przełączanie audio między nimi potrafi być irytujące. soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max oferują łączność Multipoint z możliwością jednoczesnego sparowania aż trzech urządzeń.

To bardzo praktyczne. Możesz prowadzić spotkanie na laptopie, odebrać rozmowę z telefonu i wrócić do pracy bez ręcznego rozłączania oraz parowania słuchawek. W codziennym biurze takie drobiazgi potrafią oszczędzić więcej nerwów niż kolejna funkcja audio w specyfikacji.

Dla użytkownika biznesowego Multipoint jest dziś jedną z najważniejszych funkcji słuchawek. Bez niej nawet świetnie brzmiące modele potrafią przegrywać wygodą.

Bateria, odporność i funkcje bezpieczeństwa

Oba modele oferują do 6,5 godziny pracy z włączonym ANC oraz do 28 godzin łącznego czasu działania z etui ładującym. Do tego dochodzi klasa odporności IP55, wsparcie dla Apple Find My i Google Fast Pair.

6,5 godziny z ANC powinno wystarczyć na długi blok spotkań, podróż albo dzień pracy z przerwami. Etui wydłuża ten czas do pełniejszego scenariusza mobilnego, a IP55 daje większy spokój przy codziennym noszeniu, deszczu, kurzu czy treningu po pracy.

Apple Find My i Google Fast Pair są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, łatwiej sparować słuchawki z urządzeniami. Po drugie, łatwiej odnaleźć sprzęt, który w codziennej pracy często ląduje w torbie, marynarce, aucie albo na biurku w sali konferencyjnej.

Liberty 5 Pro czy Liberty 5 Pro Max?

Najprostszy podział wygląda tak: soundcore Liberty 5 Pro to model bardziej kompaktowy i tańszy, ale nadal z tym samym procesorem THUS AI Chip oraz rekordową klarownością rozmów. Liberty 5 Pro Max dodaje inteligentne etui z ekranem AMOLED i funkcję AI Note-Taker.

Jeśli priorytetem są rozmowy, ANC, Multipoint, dobra aplikacja i cena, Liberty 5 Pro może być rozsądniejszym wyborem. Jeśli ktoś naprawdę często odbywa spotkania, robi notatki, spisuje ustalenia i chce automatyzować ten proces, Liberty 5 Pro Max ma znacznie mocniejszy argument biznesowy.

To dobrze ustawiona segmentacja. Nie każdy potrzebuje etui z ekranem i AI Note-Takerem, ale osoby żyjące na spotkaniach mogą szybko zobaczyć w tym konkretną wartość.

Ceny i dostępność w Polsce

Słuchawki soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max są już dostępne na soundcore.com oraz Amazon.pl. Liberty 5 Pro kosztują 699 zł i występują w kolorach: błękitnym, białym, czarnym oraz różowym. Liberty 5 Pro Max kosztują 899 zł i są dostępne w wersjach kolorystycznych złotej oraz czarnej.

To poziom cenowy, który ustawia je wyżej niż standardowe słuchawki konsumenckie, ale nadal zauważalnie niżej niż część premium modeli ekosystemowych. Anker próbuje więc wejść w lukę: sprzęt biznesowy z AI i bardzo mocną jakością rozmów, ale bez ceny typowej dla najbardziej luksusowych marek.

Dla kogo są soundcore Liberty 5 Pro?

soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max są dla osób, które traktują słuchawki jako narzędzie pracy, a nie tylko gadżet audio. Najbardziej skorzystają menedżerowie, konsultanci, prawnicy, handlowcy, project managerowie, przedsiębiorcy i wszyscy, którzy często prowadzą rozmowy w ruchu.

Model Pro będzie dla tych, którzy chcą świetnej jakości połączeń, ANC, Multipoint i solidnego zestawu funkcji biznesowych. Model Pro Max jest dla użytkowników, którzy chcą pójść krok dalej i automatyzować notatki ze spotkań.

To nie są słuchawki projektowane wyłącznie pod muzykę, choć oczywiście nadal pełnią funkcję audio. Ich prawdziwa wartość zaczyna się tam, gdzie zwykłe słuchawki kończą pracę: przy transkrypcji, rozpoznawaniu rozmówców i wyciąganiu zadań z rozmowy.

soundcore Liberty 5 Pro pokazują, że AI w słuchawkach może mieć sens

Najciekawsze w tej premierze jest to, że AI nie jest tu tylko marketingowym dopiskiem. W soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max sztuczna inteligencja ma konkretne zadania: izolować głos, poprawiać jakość rozmów, obsługiwać notatki, generować transkrypcje i pomagać w wyciąganiu ustaleń.

To jest dużo bardziej praktyczne niż kolejna obietnica „inteligentnego dźwięku”. Jeśli ktoś rzeczywiście traci kilka godzin tygodniowo na notatki po rozmowach, AI Note-Taker w etui może być funkcją, która zmienia sposób pracy.

Oczywiście najważniejsze będą testy w prawdziwych warunkach: polskie rozmowy, spotkania z kilkoma osobami, hałaśliwe miejsca, szybkie ustalenia i jakość transkrypcji. Ale kierunek jest bardzo ciekawy. soundcore Liberty 5 Pro pokazują, że słuchawki biznesowe mogą przestać być tylko mikrofonem w uchu. Mogą stać się małym asystentem spotkań.

