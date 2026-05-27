Acira Tri-Mode to klawiatura dla graczy, którzy nie chcą oddawać połowy biurka samemu sprzętowi. Nowa bezprzewodowa mechaniczna klawiatura gamingowa Trust GXTrust Acira 60% Mini Tri-Mode pokazuje, że kompaktowy format nie musi oznaczać rezygnacji z funkcji. Ma układ 60%, liniowe przełączniki OUTEMU Red, trzy tryby łączności, pełne podświetlenie RGB, dedykowane oprogramowanie i akumulator pozwalający grać nawet do 50 godzin na jednym ładowaniu. Najważniejsze jest jednak to, że Acira Tri-Mode robi dokładnie to, czego oczekują gracze rywalizacyjni: zwalnia miejsce na ruchy myszą, ogranicza bałagan na biurku i pozwala wybrać sposób połączenia zależnie od sprzętu oraz sytuacji.

W grach rywalizacyjnych przestrzeń na biurku ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Duża klawiatura pełnowymiarowa wygląda poważnie, ale często zabiera miejsce, którego gracz potrzebuje na szerokie ruchy myszą. Szczególnie w FPS-ach, gdzie niska czułość i duży zakres ruchu mogą realnie wpływać na precyzję celowania.

Właśnie dlatego Acira Tri-Mode korzysta z układu 60%. To kompaktowy format, który usuwa część rzadziej używanych sekcji, ale zostawia to, co najważniejsze podczas gry. Dzięki temu klawiatura zajmuje mniej miejsca, a ręka prowadząca mysz ma więcej przestrzeni do pracy.

To nie jest sprzęt dla kogoś, kto codziennie żyje w arkuszach kalkulacyjnych i potrzebuje osobnego bloku numerycznego. Acira Tri-Mode jest dla gracza, który chce mieć stanowisko czystsze, szybsze i bardziej nastawione na rozgrywkę.

Mały format, ale bez utraty funkcji

Kompaktowe klawiatury mają jedną pułapkę: mogą wyglądać dobrze, ale czasem irytują brakiem funkcji. Trust próbuje to rozwiązać przez klawisze o potrójnych funkcjach oraz skróty Fn. Dzięki temu Acira Tri-Mode ma oferować możliwości zbliżone do pełnowymiarowej klawiatury, mimo że fizycznie zajmuje znacznie mniej miejsca.

Klawisze wielofunkcyjne Fn pozwalają sterować multimediami, w tym odtwarzaniem, pauzą i regulacją głośności. To ważne, bo gracze często przeskakują między grą, Discordem, muzyką, streamingiem i przeglądarką. Jeśli każda taka czynność wymaga wychodzenia z gry albo szukania ustawień, kompaktowy sprzęt szybko traci sens.

Acira Tri-Mode ma być mała, ale nie uboga. I właśnie to jest jej główny pomysł: mniej plastiku na biurku, ale nadal dużo kontroli pod palcami.

Trzy tryby łączności to największa przewaga

Najważniejszą zmianą względem klasycznej wersji Acira Wireless jest łączność tri-mode. Użytkownik może korzystać z odbiornika USB-A, dwóch połączeń Bluetooth albo kabla USB-C-A. To daje dużą swobodę, bo jedna klawiatura może obsłużyć kilka różnych scenariuszy.

Na komputerze gamingowym można używać odbiornika USB-A. Do laptopa można przełączyć się przez Bluetooth. Przy ładowaniu albo wtedy, gdy liczy się stabilność połączenia, można podpiąć kabel USB-C-A i grać dalej. To praktyczne, szczególnie jeśli ktoś ma jedno stanowisko do grania, pracy i codziennego używania kilku urządzeń.

Warto pamiętać, że Bluetooth nie działa na konsolach PlayStation i Xbox, a część funkcji może być ograniczona na konsolach. Mimo to Acira Tri-Mode daje większą elastyczność niż klasyczna klawiatura działająca tylko jednym sposobem.

OUTEMU Red, czyli liniowe przełączniki do szybkiej gry

Acira Tri-Mode została wyposażona w liniowe przełączniki OUTEMU Red. To wybór dobrze pasujący do gamingu, bo takie przełączniki są płynne, szybkie i nie mają wyraźnego progu aktywacji jak przełączniki dotykowe czy klikające. Dla wielu graczy oznacza to szybszą reakcję i bardziej przewidywalne wciskanie klawiszy.

Przełączniki zostały przetestowane do 50 milionów kliknięć. To ważne, bo w grach klawiatura dostaje mocno po głowie. Te same klawisze są wciskane setki razy podczas jednej sesji, a ruchy często są szybkie, nerwowe i powtarzalne.

Acira Tri-Mode nie celuje więc wyłącznie w wygląd. Mechaniczne przełączniki mają dać wyczuwalne, stabilne działanie i trwałość, której trudno oczekiwać od zwykłej klawiatury membranowej.

Do 50 godzin gry i ładowanie bez przerwy w zabawie

Wbudowany akumulator ma zapewnić do 50 godzin gry na jednym ładowaniu, nawet przy włączonym podświetleniu RGB. To dobry wynik, bo podświetlenie zwykle mocno wpływa na czas pracy. Oczywiście realny czas będzie zależał od sposobu używania, jasności podświetlenia i warunków pracy, ale sama deklaracja wygląda sensownie dla kompaktowej klawiatury bezprzewodowej.

Gdy bateria zacznie się kończyć, dołączony kabel USB-C-A o długości 1,8 m pozwoli grać dalej podczas ładowania. To drobiazg, który w praktyce ma znaczenie. Bezprzewodowa klawiatura jest wygodna, ale nie może przerywać rozgrywki w najgorszym momencie.

Acira Tri-Mode rozwiązuje to prosto: chcesz grać bez kabla, grasz bez kabla. Musisz ładować, podpinasz przewód i nie kończysz sesji.

RGB i oprogramowanie dla tych, którzy lubią kontrolę

Pełne podświetlenie RGB oferuje 16,8 miliona kolorów. Dla jednych to kosmetyka, dla innych ważny element stanowiska. Klawiatura gamingowa często jest częścią całego setupu, więc możliwość dopasowania kolorów do reszty sprzętu, nastroju albo gry ma znaczenie.

Dostępne jest też dedykowane oprogramowanie. Pozwala programować klawisze i dostosowywać efekty świetlne. To szczególnie przydatne, jeśli ktoś chce ustawić własne skróty, przypisać często używane funkcje albo po prostu stworzyć układ dopasowany do konkretnej gry.

Acira Tri-Mode nie jest więc tylko małą klawiaturą z RGB. To sprzęt, który można ustawić pod siebie — zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie.

Dla kogo jest Acira Tri-Mode?

Acira Tri-Mode jest dla graczy, którzy chcą kompaktowej klawiatury mechanicznej bez przywiązania do jednego sposobu połączenia. Najbardziej skorzystają osoby grające na małym biurku, fani FPS-ów, użytkownicy laptopów gamingowych i ci, którzy lubią mieć jedno akcesorium do kilku urządzeń.

To także ciekawa opcja dla graczy, którzy chcą wejść w świat mechanicznych klawiatur, ale nie chcą wydawać fortuny. Sugerowana cena 69,99 euro pozycjonuje Acira Tri-Mode jako sprzęt rozsądny cenowo, szczególnie biorąc pod uwagę trzy tryby łączności, RGB, przełączniki mechaniczne i kompaktowy format.

Nie będzie to idealny wybór dla każdego. Jeśli ktoś potrzebuje pełnowymiarowego układu, bloku numerycznego albo klasycznej klawiatury do pracy biurowej, 60% może wymagać przyzwyczajenia. Ale dla gracza, który chce więcej miejsca na mysz i mniej chaosu na biurku, Acira Tri-Mode ma dużo sensu.

Acira Tri-Mode pokazuje, że mała klawiatura może być dużym upgrade’em

Najciekawsze w tej premierze jest to, że Trust nie próbuje przekonywać, że większe zawsze znaczy lepsze. Acira Tri-Mode idzie w odwrotną stronę: mniej klawiszy na wierzchu, więcej miejsca na ruch, więcej sposobów połączenia i wystarczająco dużo funkcji, żeby nie czuć ograniczeń.

To sprzęt dla graczy, którzy chcą uporządkować stanowisko bez utraty szybkości, personalizacji i mechanicznego charakteru. Układ 60%, OUTEMU Red, łączność tri-mode, RGB, programowalne klawisze i do 50 godzin pracy tworzą zestaw, który dobrze pasuje do nowoczesnego, kompaktowego setupu.

Acira Tri-Mode nie musi być największą klawiaturą na biurku, żeby robić robotę. I właśnie o to w niej chodzi.

