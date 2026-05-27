STIHL TIMBERSPORTS World Trophy to format, w którym sportowe cięcie i rąbanie drewna zamienia się w czysty pojedynek nerwów, siły i techniki. Nie ma tu długiego budowania tempa, kalkulowania i spokojnego odrabiania strat. Dwóch zawodników wychodzi na scenę, a potem w maksymalnie dwie minuty musi bez przerwy przejść przez cztery konkurencje: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck i Standing Block Chop. Jeden błąd w prowadzeniu pilarki, jedno złe uderzenie siekierą albo zbyt wolna zmiana stanowiska może wyrzucić z walki o podium. 6 czerwca w Budapeszcie szesnastu najlepszych zawodników świata zmierzy się w systemie knock-out, a Polskę w rywalizacji reprezentować będzie Michał Dubicki. Dzień wcześniej w Mistrzostwach Świata Rookie wystartuje Mikołaj Groenwald.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy to format bez miejsca na kalkulację

W większości sportów da się czasem przeczekać słabszy moment. W STIHL TIMBERSPORTS World Trophy nie ma takiego luksusu. Format knock-out jest brutalnie prosty: przegrywasz pojedynek i odpadasz. Wygrywasz — przechodzisz dalej, ale nie dostajesz dużo czasu na regenerację.

Na scenie pojawia się dwóch zawodników. Obaj działają jednocześnie, obaj widzą tempo rywala i obaj są pod presją od pierwszej sekundy. Właśnie dlatego STIHL TIMBERSPORTS World Trophy uchodzi za jeden z najbardziej intensywnych formatów w całym cyklu. To nie jest tylko test siły. To test tego, czy zawodnik potrafi utrzymać technikę, oddech i głowę, kiedy obok ktoś tnie drewno równie szybko.

W maksymalnie dwie minuty trzeba wykonać cztery zadania w konkretnej kolejności. Nie ma czasu na poprawianie błędów. Nie ma spokojnego wejścia w rytm. Każda sekunda jest widoczna, a każde zawahanie może oznaczać koniec marzeń o finale.

Cztery konkurencje, jeden ciągły sprint

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy składa się z czterech konkurencji: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck i Standing Block Chop. Najważniejsze jest to, że zawodnik nie wykonuje ich osobno, z przerwami i czasem na złapanie oddechu. Wszystko dzieje się w jednym biegu, bez zatrzymania.

To zmienia charakter rywalizacji. Zawodnik musi nie tylko świetnie wykonać każdą konkurencję, ale też płynnie przechodzić między stanowiskami. Jeśli jedna zmiana będzie zbyt wolna, rywal może odjechać. Jeśli zawodnik przeszarżuje na początku, może zabraknąć mu siły na końcówkę. Jeśli będzie zbyt ostrożny, przegra tempem.

Dlatego STIHL TIMBERSPORTS World Trophy przypomina sportowy sprint połączony z technicznym egzaminem. Ręce muszą być szybkie, nogi stabilne, oddech pod kontrolą, a głowa zimna.

Stock Saw, czyli seryjna pilarka i precyzja od pierwszej sekundy

Rywalizację otwiera Stock Saw. To konkurencja z użyciem seryjnej pilarki łańcuchowej. Wszyscy zawodnicy korzystają z identycznych urządzeń, więc nie ma tu przewagi sprzętu. Liczy się refleks, technika i idealne prowadzenie pilarki.

Zadanie polega na odcięciu z poziomo ustawionej kłody dwóch równych krążków drewna. Najpierw wykonuje się cięcie z góry na dół, a potem z dołu do góry. Brzmi prosto, ale w praktyce to konkurencja, w której mały błąd może kosztować bardzo dużo. Krzywe prowadzenie pilarki, utrata rytmu albo kara za nieprecyzyjne cięcie potrafią od razu ustawić cały pojedynek.

Stock Saw jest więc pierwszym testem nerwów. Zawodnik musi wejść w bieg agresywnie, ale bez chaosu. To początek, który może dać przewagę albo od razu zmusić do gonienia przeciwnika.

Underhand Chop. Siekiera, równowaga i drewno pod stopami

Drugą konkurencją jest Underhand Chop. To jedna z najbardziej widowiskowych części STIHL TIMBERSPORTS World Trophy, bo zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie i przecina drewno siekierą pod własnymi stopami.

Tu siła bez kontroli nie wystarczy. Trzeba utrzymać równowagę, uderzać pod odpowiednim kątem i zachować precyzję, mimo że ciało pracuje na granicy stabilności. Po przerąbaniu jednej strony zawodnik musi błyskawicznie obrócić się i kontynuować zadanie po drugiej stronie.

Właśnie ten obrót często robi różnicę. Jeśli zostanie wykonany płynnie, zawodnik utrzymuje tempo. Jeśli jest spóźniony albo nerwowy, rywal może zyskać cenne ułamki sekund. A w STIHL TIMBERSPORTS World Trophy ułamki sekund potrafią decydować o wszystkim.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy

Single Buck. Dwumetrowa piła i praca całym ciałem

Trzeci etap to Single Buck. Zawodnik używa blisko dwumetrowej piły ręcznej, żeby odciąć pojedynczy krążek z kłody ustawionej na stojaku. Ta konkurencja wygląda surowo i klasycznie, ale wymaga ogromnej techniki.

Nie chodzi tylko o siłę ramion. Piła musi płynnie przechodzić przez drewno, a ciało zawodnika musi pracować w równym rytmie od pierwszego do ostatniego pociągnięcia. Idealna technika sprawia, że ostrze dosłownie połyka kłodę. Każde zawahanie, każde szarpnięcie i każdy spadek tempa powodują stratę czasu.

Single Buck jest szczególnie trudny po dwóch wcześniejszych konkurencjach, bo zawodnik ma już za sobą pracę pilarką i siekierą. Mięśnie są zmęczone, a przed nim wciąż zostaje finałowy Standing Block Chop.

Standing Block Chop. Ostatnie uderzenia, które mogą odwrócić wynik

Finałem każdego biegu jest Standing Block Chop. To konkurencja inspirowana tradycyjną ścinką drzewa siekierą. Zawodnik staje przed pionowo ustawioną kłodą i musi przeciąć ją na pół uderzeniami z obu stron.

To moment, w którym wszystko wychodzi na jaw: siła, technika, zmęczenie i psychika. Liczy się miejsce trafienia, kąt wejścia ostrza, dynamika ruchu i to, czy zawodnik potrafi utrzymać moc do samego końca. Jeśli wcześniej stracił zbyt dużo energii, tutaj zapłaci za to najwięcej.

Standing Block Chop jest idealnym finałem STIHL TIMBERSPORTS World Trophy, bo wynik może zmienić się w ostatnich sekundach. Jeden zawodnik może prowadzić po trzech konkurencjach, ale jeśli drugi szybciej i czyściej rozbije pionową kłodę, to on wygra bieg.

Dlaczego ten format tak dobrze ogląda się na żywo?

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy jest bardzo wdzięczne dla kibiców, bo nie trzeba długo czekać na emocje. Pojedynek zaczyna się natychmiast i od razu widać, kto jest szybszy, kto lepiej zmienia stanowisko, kto ma czystsze cięcia i kto zaczyna tracić rytm.

Akcja jest krótka, intensywna i łatwa do śledzenia. Dwie minuty wystarczą, żeby zobaczyć cztery różne konkurencje, zmianę tempa, kryzys fizyczny i często walkę do ostatniego uderzenia siekiery. To sport, który działa obrazem: lecące wióry, dźwięk pilarki, praca piły ręcznej i ogromna presja pojedynku jeden na jednego.

Dlatego World Trophy nie jest tylko zawodami dla znawców. Nawet ktoś, kto pierwszy raz ogląda sportowe cięcie i rąbanie drewna, szybko rozumie stawkę. Kto wolniej tnie, odpada. Kto popełni błąd, płaci za niego natychmiast.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy

Michał Dubicki powalczy z elitą

W tegorocznym STIHL TIMBERSPORTS World Trophy Polskę będzie reprezentować Michał Dubicki. To jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii tej dyscypliny, znany z siły, doświadczenia i umiejętności pracy pod presją. Od lat utrzymuje się w europejskiej czołówce i potrafi narzucić rywalom bardzo wysokie tempo.

W takim formacie doświadczenie jest bezcenne. World Trophy nie wybacza chaosu, a zawodnik musi nie tylko znać konkurencje, ale też umieć zarządzać własnym organizmem podczas kolejnych biegów. Każdy wygrany pojedynek oznacza następny wysiłek. Każda runda zabiera energię, a finał wygrywa ten, kto nadal potrafi zachować precyzję.

Dla polskich kibiców występ Dubickiego będzie jednym z najważniejszych punktów zawodów w Budapeszcie.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy

Mikołaj Groenwald i młode pokolenie polskiego timbersportu

Dzień wcześniej, 5 czerwca, w Mistrzostwach Świata Rookie wystartuje Mikołaj Groenwald. To przedstawiciel młodego pokolenia polskiego timbersportu, który konsekwentnie rozwija swój talent.

Zestawienie Dubickiego i Groenwalda dobrze pokazuje, że polski timbersport ma dwa ciekawe wymiary. Z jednej strony doświadczenie i zawodnik obecny w europejskiej czołówce. Z drugiej młody reprezentant, który dopiero buduje swoją pozycję w międzynarodowej rywalizacji.

To ważne dla rozwoju dyscypliny w Polsce. STIHL TIMBERSPORTS nie opiera się wyłącznie na jednej generacji zawodników. Widać ciągłość: są nazwiska, które już mają mocną pozycję, i są młodzi, którzy chcą ją dopiero wywalczyć.

Pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet w serii STIHL TIMBERSPORTS

Wydarzenie w Budapeszcie będzie szczególne także z innego powodu. Po raz pierwszy w historii w ramach serii STIHL TIMBERSPORTS odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet.

To bardzo ważny moment dla całej dyscypliny. Sportowe cięcie i rąbanie drewna przez lata kojarzyło się głównie z męską rywalizacją, siłą i ekstremalnym wysiłkiem. Wprowadzenie kobiecych mistrzostw świata pokazuje, że seria rozwija się i otwiera na szerszą reprezentację zawodniczek na najwyższym poziomie.

Dla kibiców oznacza to jeszcze więcej rywalizacji jednego weekendu: Mistrzostwa Świata Rookie, Mistrzostwa Świata Kobiet i STIHL TIMBERSPORTS World Trophy.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy

Gdzie oglądać STIHL TIMBERSPORTS World Trophy?

Rywalizację będzie można oglądać online na ogólnodostępnym kanale YouTube STIHL Polska @STIHLPolskaYT. Mistrzostwa Świata Rookie odbędą się 5 czerwca o godz. 19. World Trophy zaplanowano na 6 czerwca o godz. 19, a Mistrzostwa Świata Kobiet na 6 czerwca o godz. 16.

Osoby, które chcą poczuć tempo i energię zawodów z bliska, mogą śledzić rywalizację na żywo w Budapeszcie. Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w sprzedaży.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy to sport dla ludzi, którzy lubią presję

Największa siła tego formatu polega na prostocie. Dwóch zawodników. Cztery konkurencje. Dwie minuty. Jeden przechodzi dalej, drugi odpada. Nie trzeba znać całej historii dyscypliny, żeby poczuć napięcie. Wystarczy zobaczyć, jak szybko może zmienić się prowadzenie i jak bezlitosny jest każdy błąd.

STIHL TIMBERSPORTS World Trophy pokazuje sportowe cięcie drewna w najbardziej skondensowanej formie. Jest siła, technika, praca całego ciała, ogromna precyzja i presja przeciwnika stojącego tuż obok. To format, w którym zawodnik nie tylko walczy z drewnem, ale też z czasem, zmęczeniem i własnymi nerwami.

Dlatego Budapeszt może dać kibicom dokładnie to, czego oczekują od ekstremalnego sportu: tempo, hałas, pot, wióry i finały rozstrzygane w ostatnich uderzeniach.

Przy okazji zobacz nasz artykuł na temat pilarki Stihl MS 500i.