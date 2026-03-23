MS 500i – pilarka, która stała się ikoną. STIHL na 100-lecie

Setne urodziny to nie byle okazja i STIHL dobrze o tym wie. Marka, która od dekad wyznacza standardy w świecie pilarek łańcuchowych, postanowiła uczcić swój jubileusz czymś naprawdę specjalnym. Efekt? Limitowana edycja kultowego modelu STIHL MS 500i, która już teraz zapowiada się na łakomy kąsek dla kolekcjonerów i profesjonalistów.

Pilarka STIHL MS 500i w wersji limitowanej na 100-lecie marki.

Nie każde narzędzie staje się ikoną

Od 1926 roku STIHL buduje swoją pozycję na technologii i niezawodności. Jubileuszowa odsłona MS 500i to ukłon w stronę tej historii, ale podany w bardzo nowoczesnym wydaniu. Sprzęt przyciąga wzrok elegancką, czarną stylistyką z motywami 100-lecia — znajdziemy je zarówno na obudowie, jak i prowadnicy. Całość dopełnia specjalna grafika na prowadnicy Light X, która jasno komunikuje: to nie jest zwykła pilarka.

Producent nie ukrywa, że to coś więcej niż tylko sprzęt do pracy. To symbol doświadczenia i rozwoju technologii, który ma trafić do najbardziej wymagających użytkowników.

STIHL MS 500i w limitowanej edycji

Choć wygląd robi swoje, najważniejsze kryje się w środku. STIHL MS 500i to wciąż jedna z najbardziej zaawansowanych pilarek na rynku. Była pierwszą seryjnie produkowaną pilarką z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa — i to właśnie ta technologia odpowiada za jej imponujące osiągi.

Mówimy tu o naprawdę konkretnych liczbach:

Błyskawiczne przyspieszenie (od 0 do maksymalnych obrotów w zaledwie 0,25 sekundy),

Świetny stosunek mocy do masy (1,24 kg/kW),

Wysoka precyzja pracy nawet przy wymagających zadaniach.

W praktyce oznacza to jedno: sprzęt, który nie tylko wygląda, ale też robi robotę — i to na najwyższym poziomie.

To nie jest zwykła pilarka. Jak dorwać limitowaną edycję?

Tu zaczyna się najciekawsze — bo nie będzie łatwo. Jubileuszowa seria trafia na rynek w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy, a sprzedaż została podzielona na etapy.

Najpierw trzeba zapisać się na specjalną listę chętnych. Osoby, które to zrobią, dostaną pierwszeństwo zakupu. To rozwiązanie jasno pokazuje, że STIHL celuje w najbardziej zaangażowanych fanów i kolekcjonerów.

100 lat STIHL. Historia, która coś znaczy

Limitowane edycje mają to do siebie, że szybko znikają — a potem ich wartość często tylko rośnie. W przypadku jubileuszowej STIHL MS 500i mamy wszystko, czego potrzeba: historię, technologię i unikalny design.

Jeśli ktoś szuka sprzętu „do lasu”, to nadal świetny wybór. Ale jeśli ktoś myśli o czymś więcej — czymś, co za kilka lat może być już białym krukiem — to właśnie jedna z tych okazji. Jedno jest pewne: na 100-lecie STIHL nie poszło na półśrodki. Po szczegółowe informacje na temat tego modelu, jak i innych produktów odsyłam na stronę producenta – STIHL Polska.