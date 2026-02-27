100 lat mocy, drewna i innowacji. STIHL świętuje jubileusz

Trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się od jednoosobowego warsztatu. W 1926 roku w Stuttgart Andreas Stihl postanowił ułatwić ludziom pracę z drewnem. Sto lat później marka STIHL jest światowym liderem sprzedaży pilarek łańcuchowych i jednym z najważniejszych graczy w segmencie sprzętu spalinowego oraz akumulatorowego. A jubileusz? Zamiast patrzeć wyłącznie wstecz, firma mocno akcentuje przyszłość.

Sto lat marki! Na zdjęciu dr. Nikolas Stihl i jubileuszowa edycja pilarki MS-500i

Dziś rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Waiblingen wyznacza standardy w leśnictwie, ogrodnictwie, architekturze krajobrazu i budownictwie. Choć STIHL przez dekady kojarzył się głównie z silnikami spalinowymi, dziś równie mocno stawia na technologię akumulatorową. Co ciekawe, te dwa światy nie rywalizują ze sobą – firma świadomie rozwija oba kierunki równolegle.

– Długotrwały sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy firma zna swoje korzenie, ale jednocześnie ma odwagę zaczynać nowe rozdziały – podkreśla dr Nikolas Stihl, przewodniczący rady nadzorczej. I właśnie ta filozofia najlepiej oddaje jubileuszowe hasło: „W zgodzie z naturą. Od 1926 roku”. To nie tylko marketingowy slogan, ale ukłon w stronę idei założyciela, który już sto lat temu mówił o pracy z naturą i w naturze.

Marka świętuje okrągłą rocznicę założenia działalności.

Akumulatory rosną w siłę, spaliny zostają w grze

STIHL jasno deklaruje ambicje: chce być numerem jeden na świecie także w segmencie urządzeń akumulatorowych. Już dziś co czwarty sprzedany produkt marki działa na baterii, a w Europie Zachodniej – m.in. w Niemczech i Szwajcarii – udział „akumulatorów” przekracza 60 procent. To właśnie z myślą o tym rynku uruchomiono nowy zakład produkcyjny w Oradea, który odpowiada za wytwarzanie sprzętu akumulatorowego dla Europy.

Jednocześnie STIHL nie rezygnuje z silników spalinowych. Firma od 1971 roku pozostaje światowym liderem sprzedaży pilarek łańcuchowych i – jak podkreśla prezes Michael Traub – nie zamierza oddać tej pozycji. Dlatego inwestycje w rozwój technologii spalinowej wciąż są ważnym elementem strategii.

Najlepszym przykładem tej równowagi jest jubileuszowa odsłona kultowej pilarki STIHL MS 500i. To pierwsza na świecie seryjnie produkowana pilarka spalinowa z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa. Limitowana edycja na 100-lecie przyciąga uwagę eleganckim, czarnym designem i stanowi symbol inżynierskich kompetencji marki.

Sport, adrenalina i drewno – czyli TIMBERSPORTS®

Historia STIHL to nie tylko technologia, ale też sportowe emocje. Od 1985 roku marka organizuje zawody STIHL TIMBERSPORTS®, które łączą XIX-wieczne tradycje drwali z adrenaliną sportów ekstremalnych. To widowisko na najwyższym światowym poziomie – i arena, na której Polacy od lat odgrywają bardzo mocną rolę.

Po drużynowym wicemistrzostwie świata w 2017 roku i rekordzie Europy w 2024, przyszedł kolejny sukces. W 2025 roku, podczas Mistrzostw Świata w Mediolanie, polska reprezentacja sięgnęła po brązowe medale zarówno w rywalizacji drużynowej, jak i indywidualnej.

Timbersports – emocjonujący sport dla prawdziwych twardzieli

Jubileusz STIHL, który potrwa cały rok

Setne urodziny STIHL to nie jednorazowe wydarzenie. Kulminacją obchodów będą Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS® Series, które odbędą się 30 i 31 października 2026 roku w Stuttgarcie – dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. Zawodnicy zmierzą się w sześciu ekstremalnych konkurencjach, sprawdzających szybkość, precyzję i siłę.

Równolegle marka uruchomiła specjalną platformę jubileuszową, na której prezentuje najważniejsze momenty ze swojej historii, innowacje pokazane z nowej perspektywy oraz niepublikowane wcześniej ciekawostki zza kulis. To dobre miejsce, by zobaczyć, jak przez sto lat zmieniało się podejście do pracy z drewnem – i jak przedsiębiorstwo zamierza robić to przez kolejne dekady.

Jedno jest pewne: jeśli ktoś myślał, że 100-lecie to moment na zwolnienie tempa, marka właśnie udowadnia, że to raczej solidny punkt startowy do kolejnego rozdziału.

