Jeśli ktoś szuka narzędzia, które ogarnie jesienne porządki to popularny producent sprzętu ogrodniczego dorzucił do swojej oferty coś nowego. Chodzi o akumulatorową przecinarkę STIHL GTA 30 – małą, lekką i stworzoną do takich zadań, które zwykle kończą się stwierdzeniem: „Kurczę, przydałoby się coś poręczniejszego niż piła, ale mocniejszego niż sekator”.

Przecinarka akumulatorowa do gałęzi STIHL GTA 30.

Do ogrodu i do warsztatu – jedno urządzenie, dwa światy

GTA 30 została zaprojektowana głównie z myślą o pracach wokół domu. Przycinanie krzewów, gałęzi, kształtowanie drzewek, porządkowanie po wichurach – ten klimat. Ale spokojnie, nie kończy się tylko na ogrodzie.

Urządzenie daje radę również w warsztacie: przycinanie listew, desek, rozdrabnianie drobnych elementów czy przygotowywanie drewna do małych projektów DIY. To taki typ narzędzia, które szybko staje się „tym, po które sięga się najczęściej”, bo jest lekkie i natychmiast gotowe do pracy.

Przecinarka akumulatorowa do gałęzi STIHL GTA 30.

Co tam siedzi w środku? – szybki rzut oka na możliwości

STIHL wrzucił tu kilka rozwiązań, które mają ułatwiać życie, a nie dokładać roboty.

W zestawie są dwa akumulatory AS 2, które pozwalają zrobić sporo, zanim trzeba będzie biec po ładowarkę. Producent podaje, że na jednym komplecie można wykonać do 180 cięć w świerku 5 × 5 cm. I chociaż w praktyce wiadomo – wszystko zależy od drewna i intensywności pracy – to wynik wygląda sensownie jak na tak małe urządzenie.

Automatyczne napinanie łańcucha

Zero bawienia się śrubokrętami i kluczykami. Napinanie odbywa się beznarzędziowo – przekręcasz, ustawiasz, działasz. Prościej już się nie da.

Łatwa obsługa i szybka konserwacja

GTA 30 jest raczej z kategorii „wyjmij i używaj”, nie „studiuj instrukcję przez pół dnia”. Beznarzędziowy dostęp do łańcucha sprawia, że jego czyszczenie czy wymiana nie zajmują wieków.

Przecinarka akumulatorowa do gałęzi STIHL GTA 30.

STIHL GTA 30 jest lekka i dobrze leży w dłoni

Urządzenie waży 1,9 kg razem z akumulatorem i zestawem tnącym, więc ręka tak szybko się nie męczy. Gumowany uchwyt poprawia pewność chwytu, a cała konstrukcja jest wyważona tak, żeby można było pracować nawet w trudniej dostępnych miejscach.

Prowadnica, łańcuch i reszta technicznego towarzystwa

Przecinarka dostała 15-centymetrową prowadnicę STIHL Light 01 i łańcuch 1/4″ PM3, który już wcześniej był stosowany w innych urządzeniach tej marki. Efekt? Czyste cięcie, brak irytujących wibracji i ogólnie większa precyzja. Co ważne – dźwignia blokady działa zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych, więc nie ma tu faworyzowania grup użytkowników.

Smukła konstrukcja sprawia, że da się dotrzeć nawet tam, gdzie gałęzie rosną „jak im się podoba”. To naprawdę przydatne, gdy masz gęsty żywopłot albo drzewo, które od dawna wymaga lekkiego ogarnięcia.

Co w zestawie z STIHL GTA 30?

Od razu po wyjęciu z pudełka można zaczynać pracę. W komplecie znajduje się:

Przecinarka GTA 30

Dwa akumulatory AS 2

Podwójna szybka ładowarka AL 5-2

Solidna walizka narzędziowa

Walizka to miły dodatek – narzędzie nie lata po garażu i łatwiej je przenosić.

Kto z tego skorzysta?

GTA 30 jest dla każdego, kto:

ma ogród i chce utrzymać go w ryzach bez biegania z ciężką piłą,

robi mniejsze projekty z drewna i nie potrzebuje dużych, głośnych maszyn,

ceni sobie szybkie, wygodne narzędzia, które po prostu robią to, co powinny.

Nie jest to sprzęt do powalania drzew czy cięcia bali na opał – ale do lżejszych zastosowań domowych pasuje jak ulał.

Dostępność i cena STIHL GTA 30 – szybki przegląd

Ceny wyglądają następująco:

1399 zł – zestaw: GTA 30 + 2 akumulatory + podwójna ładowarka + walizka

179 zł – akumulator AS 2

449 zł – ładowarka AL 5-2

Czy to najtańsze narzędzie na rynku? Nie. Ale patrząc na funkcje, ergonomię i to, że w komplecie od razu dostaje się dwa akumulatory i ładowarkę – oferta nie wygląda źle, zwłaszcza dla osób, które szukają jakości i wygody.

Szybki rzut oka na specyfikację

Silnik: bezszczotkowy EC

Moc: 400 W

Waga z akumulatorem: 1,9 kg

Długość prowadnicy: 15 cm

Łańcuch: STIHL 1/4″ PM3

Prędkość łańcucha: 8 m/s

Olej: 50 ml, bio

Napinanie: automatyczne, beznarzędziowe

Dodatki: wskaźnik poziomu baterii, uchwyt do powieszenia, walizka

Podsumowanie – małe, poręczne i naprawdę praktyczne

STIHL GTA 30 to taki typ narzędzia, które szybko okazuje się „brakującym elementem” w domowym warsztacie. Nie zajmuje dużo miejsca, jest lekkie, obsługuje się je intuicyjnie i sprawdza się w większości drobnych zadań, które pojawiają się w ogrodzie czy podczas domowych projektów.

Jeżeli ktoś szuka urządzenia do precyzyjnego cięcia przez cały rok – od jesiennych gałęzi po zimowe prace przy drewnie – GTA 30 wygląda na sensowny wybór. Szczegóły na temat tego modelu znajdziesz na stronie producenta: STIHL Polska.

