E-bike’i Sharp 2026 pokazują, że marka chce wejść w sezon nie jednym modelem, ale całą flotą rowerów elektrycznych na różne potrzeby. W nowej gamie pojawiają się dwie zupełnie nowe kategorie: Micro Bike i Moto Bike, a do tego dwa nowe modele City Bike. Sharp celuje więc jednocześnie w osoby dojeżdżające po mieście, użytkowników szukających kompaktowego roweru do mieszkania lub biura oraz tych, którzy chcą bardziej wyrazistego sprzętu inspirowanego motocyklami i klasycznymi „banana bikes”. Wszystkie modele korzystają z silników o mocy 250 W i wspomagania do 25 km/h, ale różnią się konstrukcją, zasięgiem, baterią i charakterem jazdy. City Bike ma być wygodnym codziennym środkiem transportu, Micro Bike ultrakompaktowym rozwiązaniem na krótsze dystanse, a Moto Bike alternatywą dla skutera lub motoroweru.

E-bike’i Sharp 2026 mają odpowiadać na różne style jazdy

Rynek rowerów elektrycznych dojrzewa. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło powiedzieć „e-bike”, żeby wzbudzić ciekawość. Dzisiaj użytkownicy oczekują czegoś bardziej konkretnego: innego roweru do dojazdów, innego do małego mieszkania, innego do rekreacji i innego dla kogoś, kto chce po prostu wyróżniać się na ulicy.

E-bike’i Sharp 2026 wpisują się właśnie w ten podział. Marka pokazuje nie tylko nowe modele, ale też różne scenariusze użytkowania. City Bike ma odpowiadać na codzienną mobilność miejską. Micro Bike ma rozwiązywać problem braku miejsca. Moto Bike ma dawać większą frajdę, mocniejszy styl i klimat bliższy skuterowi niż klasycznemu rowerowi miejskiemu.

To dobre podejście, bo współczesny e-bike nie jest już jedną kategorią. Jest narzędziem do konkretnego trybu życia.

Sharp City Bike BK-ED05-EG2 i BK-ED05-EW2, czyli miejski komfort

Najbardziej klasyczną częścią nowej gamy są Sharp City Bike BK-ED05-EG2 i BK-ED05-EW2. To rowery elektryczne stworzone z myślą o wygodnym i bezpiecznym poruszaniu się po mieście: do pracy, sklepu, kawiarni albo na codzienne krótkie trasy.

Komfort ma zapewniać wyprostowana pozycja siedząca. To ważne w mieście, bo taki układ ułatwia obserwowanie otoczenia, ogranicza zmęczenie pleców i lepiej pasuje do spokojnej jazdy w ruchu miejskim. Do tego dochodzi niska rama, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie, szczególnie przy częstych postojach na światłach, pod sklepem albo przy biurze.

City Bike nie próbuje być sportowy. Ma być praktyczny, wygodny i przewidywalny. To sprzęt dla osób, które chcą zastąpić część przejazdów autem, komunikacją miejską albo klasycznym rowerem.

250 W, 25 km/h i zasięg do 80 km

Oba modele City Bike korzystają z silnika o mocy 250 W, który wspiera jazdę do prędkości 25 km/h. To standardowy, zgodny z miejskim charakterem poziom wspomagania. Nie chodzi o robienie z roweru motoroweru, tylko o ułatwienie ruszania, podjazdów i jazdy na dłuższym dystansie.

Wbudowany, wyjmowany akumulator 12,8 Ah 36 V ma pozwalać przejechać do 80 km na jednym ładowaniu. To zasięg wystarczający nie tylko na kilka krótkich przejazdów po mieście, ale też na dłuższą trasę bez codziennego ładowania.

Do tego dochodzi 7-biegowa przerzutka. W praktyce pomaga dopasować jazdę do warunków: ruszania spod świateł, podjazdu, szybszego odcinka albo spokojnego toczenia się przez parkową ścieżkę.

Micro Bike, czyli e-bike do mieszkania i biura

Sharp Micro Bike BK-AD04-EB to najciekawszy model z punktu widzenia osób, które mają ograniczoną przestrzeń. Sharp mówi tu o ultrakompaktowym rowerze na krótkie dystanse, ale z pełnią funkcjonalności e-bike’a.

Taki sprzęt ma sens w dużych miastach, gdzie rower musi zmieścić się w mieszkaniu, korytarzu, windzie, biurze albo małej komórce lokatorskiej. Nie każdy ma garaż, wózkownię czy bezpieczną rowerownię. A zostawianie droższego e-bike’a pod blokiem na noc to dla wielu osób zbyt duże ryzyko.

Micro Bike ma rozwiązywać ten problem przez mniejszy format. Można go łatwiej przechowywać, przenosić i używać jako codziennego środka transportu na krótszych dystansach.

Mały rozmiar, ale nadal 80 km zasięgu

Mimo kompaktowej konstrukcji Sharp Micro Bike BK-AD04-EB ma silnik 250 W i zintegrowany akumulator 8 Ah 36 V. Deklarowany zasięg wynosi do 80 km.

To ciekawe, bo taki zasięg w małym rowerze może wystarczyć na wiele dni miejskiego użytkowania. Oczywiście realny dystans będzie zależał od wagi użytkownika, trybu wspomagania, terenu, temperatury i stylu jazdy, ale sama deklaracja dobrze wpisuje się w codzienne dojazdy.

Micro Bike jest propozycją dla osób, które nie chcą dużego roweru, ale nadal chcą korzystać z wygody elektrycznego wspomagania. To model bardziej praktyczny niż efektowny, choć jego kompaktowa forma sama w sobie może przyciągać uwagę.

Moto Bike, czyli e-bike z charakterem skutera

Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2 idzie w zupełnie inną stronę. To rower elektryczny dla osób, które chcą wyróżnić się na ulicy i czerpać z jazdy więcej przyjemności niż tylko sprawny dojazd z punktu A do B. Model został zainspirowany stylistyką motocykli oraz klasycznym retro designem typu „banana bikes”.

Na zdjęciach z materiału prasowego widać, że Moto Bike faktycznie mocno odchodzi od klasycznej sylwetki roweru miejskiego. Niebieska aluminiowa rama, nisko osadzone siedzisko i bardziej swobodna pozycja jazdy sprawiają, że bliżej mu wizualnie do lekkiego motoroweru albo miejskiego cruisera niż zwykłego e-bike’a.

To model dla tych, którzy chcą, żeby rower był nie tylko środkiem transportu, ale też elementem stylu.

Zasięg do 100 km i akumulator pod siedzeniem

Moto Bike ma wyjmowany akumulator 14 Ah 48 V umieszczony pod siedzeniem. Zasila on silnik o mocy 250 W i pozwala na jazdę ze wspomaganiem do 25 km/h. Deklarowany zasięg wynosi do 100 km.

To najlepszy wynik w nowej gamie Sharp. Przy takim zasięgu Moto Bike może służyć nie tylko do miejskich przejażdżek, ale też do rekreacyjnych tras za miasto, spotkań ze znajomymi i dłuższego weekendowego kręcenia bez ciągłego pilnowania baterii.

7-biegowa przerzutka i płynne przyspieszenie mają sprawić, że model będzie ciekawą alternatywą dla skutera lub motoroweru. Oczywiście nadal mówimy o e-bike’u ze wspomaganiem do 25 km/h, ale stylistycznie i użytkowo Moto Bike celuje w podobne emocje: wygodę, luz i miejską niezależność.

E-bike’i Sharp 2026: ceny i dostępność nowych modeli



Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2 jest dostępny od maja 2026 roku w sugerowanej cenie 7999 zł. Sharp Micro Bike BK-AD04-EB ma pojawić się w czerwcu 2026 roku w cenie 4499 zł. Sharp City Bike BK-ED05-EG2 jest dostępny od maja 2026 roku za 5999 zł, a Sharp City Bike BK-ED05-EW2 trafi do sprzedaży w lipcu 2026 roku, również w cenie 5999 zł.

To pokazuje jasny podział gamy. Micro Bike jest najtańszą i najbardziej kompaktową propozycją. City Bike zajmuje środek jako uniwersalny rower miejski. Moto Bike jest najdroższy, ale też najbardziej charakterystyczny i oferuje największy deklarowany zasięg.

Dla kogo są e-bike’i Sharp 2026?

City Bike będzie dla osób, które chcą wygodnego roweru miejskiego do codziennych przejazdów. Niska rama, wyprostowana pozycja i zasięg do 80 km sprawiają, że to najbezpieczniejszy wybór dla użytkownika szukającego praktycznego e-bike’a do miasta.

Micro Bike jest dla tych, którzy mają mało miejsca i jeżdżą głównie na krótkich dystansach. To propozycja do mieszkania, biura, małej przestrzeni i codziennego przemieszczania się bez konieczności przechowywania pełnowymiarowego roweru.

Moto Bike jest dla użytkowników, którzy chcą czegoś bardziej efektownego. Jeśli ktoś patrzy na e-bike’a nie tylko jak na narzędzie, ale też jak na sposób wyróżnienia się na ulicy, ten model będzie najciekawszy.

E-bike’i Sharp 2026 to nie jeden rower, ale cała gama na różne potrzeby

Najważniejsze w tej premierze jest to, że Sharp nie pokazuje jednego e-bike’a „dla wszystkich”. Zamiast tego buduje gamę pod różne potrzeby: miejską wygodę, kompaktowy format i stylistyczną alternatywę dla skutera.

E-bike’i Sharp 2026 mają więc trafiać do ludzi, którzy chcą jeździć inaczej, ale niekoniecznie tak samo. Jedni potrzebują roweru do pracy. Drudzy czegoś, co zmieści się w mieszkaniu. Trzeci chcą sprzętu, który wygląda jak mały motocykl, ale nadal pozostaje elektrycznym rowerem ze wspomaganiem.

I właśnie ta różnorodność jest tu najciekawsza. Bo sezon 2026 może być dla Sharpa nie tylko kolejnym wejściem w kategorię e-bike’ów, ale próbą pokazania, że elektryczny rower może mieć więcej niż jedną osobowość.

