Nissan Leaf i Ferrari Luce raczej nie powinny być porównane. Jeden jest popularnym elektrykiem, drugi pierwszym elektrycznym pojazdem tej parki i jednym z najbardziej kontrowersyjnych modeli w historii Maranello. A jednak po premierze Ferrari Luce część internautów zaczęła porównywać jego sylwetkę z trzecią generacją Nissana Leafa. Podobny kolor, zbliżony ogólny zarys nadwozia i trochę dobrej woli wystarczyły, żeby temat zaczął żyć w sieci. Nissan szybko to podchwycił i opublikował żartobliwy post, w którym podziękował Ferrari za „komplement”.

Są porównania oczywiste: Golf kontra Focus, BMW kontra Mercedes. I są takie, które powstają wyłącznie dlatego, że internet ma dobre oko do memów. Nissan Leaf i Ferrari Luce należą zdecydowanie do tej drugiej kategorii.

Po premierze Ferrari Luce użytkownicy sieci zaczęli dopatrywać się podobieństw między pierwszym elektrycznym Ferrari a nowym Leafem. Nie chodzi o detale techniczne, proporcje premium czy klasę auta. Bardziej o ogólny kształt, kolor i pierwsze wrażenie, gdy patrzy się na oba samochody z dystansu. Motor1 podkreśla, że po dokładniejszym spojrzeniu oba modele mają ze sobą niewiele wspólnego, ale internetowe skojarzenie i tak wystarczyło, żeby temat się rozkręcił.

I wtedy Nissan zrobił to, co w social mediach często działa najlepiej: nie obraził się, nie tłumaczył i nie udawał, że nic się nie stało. Po prostu wszedł w żart.

Nissan dziękuje Ferrari

Nissan opublikował w mediach społecznościowych zestawienie Leafa i Ferrari Luce. Do tego dorzucił komunikat skierowany wprost do Maranello. Nissan napisał, że imitacja jest najszczerszą formą pochlebstwa, więc dziękuje Ferrari. Na końcu pojawiło się hasło: „Na turkusowych elektrykach znamy się nie od wczoraj.”.

To złośliwość w lekkiej formie, ale bardzo celna marketingowo. Nissan nie musi udowadniać, że Leaf jest podobny do Ferrari. Wystarczy, że pokaże, że ludzie o tym mówią. W świecie social mediów samo wejście do rozmowy bywa ważniejsze niż techniczna racja.

Portal Motor1 zauważa, że producenci samochodów rzadko zaczepiają się w ten sposób online, a tym bardziej rzadko ktoś żartuje z Ferrari. Właśnie dlatego post Nissana przyciągnął uwagę.

Podobieństwo? Raczej internetowy skrót niż kopia

Trzeba uczciwie powiedzieć: Nissan Leaf i Ferrari Luce nie są bliźniakami. Redaktor portalu Motor1 pisze wprost, że auta wyglądają bardzo różnie, a po bliższym obejrzeniu praktycznie nie mają wspólnych elementów. Podobieństwo sprowadza się raczej do koloru i ogólnej sylwetki, którą można skojarzyć, jeśli patrzy się szybko albo z przymrużeniem oka.

Ale właśnie takie skojarzenia najczęściej działają w internecie. Nie muszą być idealnie precyzyjne. Muszą być wystarczająco zabawne, żeby ludzie zaczęli komentować, udostępniać i dopisywać własne żarty.

W tym sensie Nissan wygrał moment. Ferrari pokazało przełomowy elektryczny model, a Leaf na chwilę dostał darmowe światło reflektorów obok jednego z najgłośniejszych aut roku.

Leaf i Luce nie są rywalami. Nawet przez sekundę

Najbardziej absurdalna część tej historii polega na tym, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wybierał między Nissanem Leafem a Ferrari Luce. Nowy elektryk z Maranello startuje we Włoszech od 550 tys. euro, a Leaf od niecałych 41 tys. euro. To oznacza, że Ferrari jest około 13,5 razy droższe.

Różnica dotyczy nie tylko ceny. To samochody z zupełnie innych planet. Leaf jest elektrykiem dla masowego odbiorcy. Ferrari Luce ma być luksusowym, ekstremalnym, pierwszym elektrycznym modelem marki, który musi jednocześnie bronić legendy Maranello i otwierać nowy rozdział.

Właśnie dlatego żart działa. Gdyby chodziło o dwóch realnych konkurentów, komunikat mógłby wyglądać agresywnie. Tutaj jest bezpieczniejszy, bo dystans między autami jest tak ogromny, że całość brzmi jak internetowy mem, a nie atak.

Ferrari raczej nie musi odpowiadać

Czy Ferrari odpowie? Raczej może się to nie wydarzyć, bo cała sytuacja jest tylko niewinną próbą podbicia zaangażowania w social mediach. I trudno się z tym nie zgodzić. Maranello nie ma tu wiele do wygrania. Jeśli odpowie, tylko przedłuży życie żartu. Jeśli nie odpowie, temat sam zgaśnie.

Nissan natomiast już zrobił swoje. Przechwycił rozmowę, w której mógł wyglądać jak przypadkowy bohater, i zamienił ją w mały marketingowy strzał. Bez wielkiej kampanii, bez drogiego spotu i bez udawania, że Leaf naprawdę konkuruje z Ferrari.

To jest dokładnie ten typ komunikacji, który działa w 2026 roku: szybka reakcja, lekki ton i umiejętność wykorzystania internetowego skojarzenia.

Dlaczego ta historia jest ciekawsza niż samo porównanie?

Bo pokazuje, jak zmienił się język marek motoryzacyjnych. Kiedyś producenci aut komunikowali się głównie przez reklamy, konferencje i oficjalne premiery. Dzisiaj równie ważna potrafi być jedna szybka odpowiedź w social mediach.

Nissan Leaf i Ferrari Luce nie są podobne w sensie konstrukcyjnym, cenowym ani rynkowym. Ale przez chwilę stały się częścią tej samej rozmowy. Dla Leafa to czysty zysk wizerunkowy, bo pojawił się obok Ferrari bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Dla Ferrari to raczej drobny internetowy szum wokół i tak bardzo głośnej premiery, która niekoniecznie została odebrana pozytywnie.

Najważniejsze jest jednak to, że elektryczne auta stały się dziś tematem nie tylko technologicznym, ale też kulturowym. Dyskutuje się o ich kształcie, memach, podobieństwach i reakcjach marek. A to oznacza, że rynek EV dorósł do etapu, w którym nawet Leaf może na moment wejść w dialog z Ferrari.

Nissan wykorzystał żart lepiej niż niejeden budżet reklamowy

Ta historia nie zmieni losów ani Nissana, ani Ferrari. Nie sprawi, że klienci zaczną porównywać konfiguratory obu marek. Ale jako przykład sprytnej komunikacji działa świetnie. Nissan zobaczył, że ludzie porównują Leafa z Ferrari Luce, i zamiast milczeć, zrobił z tego lekki, zgrabny komentarz.

To jest dokładnie taki internetowy moment, który trudno zaplanować, ale można dobrze wykorzystać. Nissan Ireland zrobił to szybko, z humorem i bez przesadnego zadęcia.

A Ferrari? Cóż, jeśli ktoś porównuje twój elektryczny hipersamochód do Nissana Leafa, możesz się obrazić. Albo uznać, że skoro wszyscy o tym mówią, to premiera naprawdę przebiła się do masowej wyobraźni.

