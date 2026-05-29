Promocja na paliwo bp może przydać się kierowcom, którzy planują czerwcowy weekend w trasie i chcą trochę obniżyć koszt tankowania. W aplikacji BPme nadal dostępny jest rabat 35 groszy na litr paliwa regularnego: benzyny 95 oraz oleju napędowego. Mechanizm jest prosty — kierowca aktywuje kupon w aplikacji, a zniżka nalicza się automatycznie przy płatności. Kupony pojawiają się regularnie w środy i można wykorzystać je elastycznie, bez konieczności planowania tankowania na konkretny dzień. Od 1 czerwca bp dorzuca też dodatkową korzyść: każdy, kto zatankuje dowolną ilość paliwa i zeskanuje aplikację BPme przy kasie, otrzyma bony o łącznej wartości 10 zł do wykorzystania w Wild Bean Cafe i na myjniach bp.

Promocja na paliwo bp

Długi weekend czerwcowy dla wielu kierowców oznacza pierwszy większy wyjazd w sezonie. Czasem to krótki wypad nad wodę, czasem spontaniczna wizyta u znajomych, a czasem po prostu kilka dni poza miastem. W każdym scenariuszu tankowanie po drodze jest jednym z tych punktów, które trudno ominąć.

Promocja na paliwo bp ma działać właśnie w takich sytuacjach. Kierowcy mogą korzystać z rabatu 35 groszy na litr paliwa regularnego, czyli benzyny 95 oraz oleju napędowego. Zniżka jest dostępna przez aplikację BPme i została przygotowana w związku z 35-leciem bp w Polsce.

Najważniejsze jest to, że promocja nie wymaga tankowania wyłącznie w jeden konkretny dzień. Kupony pojawiają się regularnie w środy, a ich elastyczność pozwala dopasować tankowanie do realnych planów wyjazdowych. To praktyczne, bo czerwcowe wyjazdy rzadko zawsze idą zgodnie z harmonogramem.

Jak działa rabat 35 groszy na litrze?

Mechanizm jest prosty. Trzeba aktywować kupon w aplikacji BPme, a rabat nalicza się automatycznie przy płatności. Nie ma dodatkowych warunków ani konieczności planowania tankowania w konkretnym terminie.

To ważne, bo promocje paliwowe bywają skomplikowane: limitowane godziny, konkretne dni, specjalne warunki albo konieczność spełnienia kilku dodatkowych wymagań. Tutaj bp komunikuje prostszy model — kupon w aplikacji i automatyczna zniżka przy kasie.

Rabat 35 groszy na litrze będzie najbardziej odczuwalny przy większym tankowaniu, zwłaszcza przed trasą. Nie zmieni całego budżetu wakacyjnego, ale przy długim weekendzie i rosnących kosztach podróży każda przewidywalna oszczędność ma znaczenie.

BPme jako centrum promocji

Aplikacja BPme jest tu kluczowa, bo to w niej dostępne są kupony promocyjne. Kierowca musi aktywować zniżkę przed płatnością, a potem rabat nalicza się automatycznie.

To wpisuje się w szerszy trend na stacjach paliw: promocje coraz częściej są przenoszone do aplikacji, bo pozwalają łatwiej zarządzać kuponami, komunikować nowe oferty i budować lojalność klientów. Dla kierowcy oznacza to jedno — przed tankowaniem warto sprawdzić aplikację, bo zniżka może być dostępna właśnie tam.

W przypadku czerwcowego weekendu BPme daje też dodatkową elastyczność. Jeśli wyjazd przesunie się o dzień, plan zmieni się rano albo tankowanie wypadnie po drodze, kupon można dopasować do sytuacji.

Od 1 czerwca dodatkowe bony za tankowanie

bp dorzuca też drugą korzyść. Od 1 czerwca każdy, kto zatankuje dowolną ilość paliwa i zeskanuje aplikację BPme przy kasie, otrzyma bony o łącznej wartości 10 zł. Jeden bon o wartości 5 zł można wykorzystać w Wild Bean Cafe, a drugi — także 5 zł — na myjniach bp.

To dobry ruch, bo przy trasie stacja paliw nie jest już tylko miejscem tankowania. Kierowcy często chcą przy okazji napić się kawy, zjeść coś szybkiego, odświeżyć samochód albo zrobić krótki postój. Bon do kawiarni i myjni naturalnie podpina się pod taki scenariusz.

W praktyce promocja na paliwo bp łączy więc trzy potrzeby: tańsze tankowanie, przerwę w trasie i przygotowanie auta do podróży.

Paliwa z technologią ACTIVE

bp podkreśla też jakość paliw. Paliwa dostępne na stacjach bp zawierają technologię ACTIVE, która ma pomagać utrzymać silnik w dobrej kondycji przez ograniczanie osadzania się zanieczyszczeń i wspieranie sprawnej pracy jednostki napędowej.

To ważny kontekst, bo kierowcy zwykle patrzą przede wszystkim na cenę. Promocja przyciąga uwagę, ale w trasie znaczenie ma także przewidywalność paliwa i zaufanie do stacji. Długi weekend to nie jest moment, w którym ktoś chce eksperymentować z przypadkowym tankowaniem.

W informacji prasowej bp przypomina również, że wszystkie stacje bp w Polsce oferują paliwa usuwające zanieczyszczenia z silnika: bp Ultimate z technologią ACTIVE oraz paliwa regularne z technologią ACTIVE.

Wild Bean Cafe, czyli postój z kawą i jedzeniem

Czerwcowy wyjazd to nie tylko sama jazda. To też postój, kawa, coś do jedzenia i moment oddechu. Na stacjach bp w kawiarenkach Wild Bean Cafe podróżni znajdą przekąski i napoje dopasowane do wiosenno-letnich wyjazdów.

bp wyróżnia między innymi smaki z selekcji Roberta Makłowicza, inspirowane kulinarnymi podróżami i aromatami z różnych stron świata. W ofercie są kanapki z linii Hot Grill oraz hot dogi w oryginalnych kompozycjach.

Do tego dochodzi kawa z Wild Bean Cafe oraz propozycje na cieplejsze dni: mrożone kawy i lemoniady. Nowością jest też linia produktów proteinowych, nagrodzona w maju na Targach Stacja Paliw.

Myjnia i wakacyjne gadżety

bp przypomina też o myjniach ręcznych i automatycznych dostępnych na stacjach. W kontekście wyjazdów ma to sens, bo czyste auto to nie tylko estetyka. Lepsza widoczność przez szyby i czyste światła wpływają na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy.

Dla kierowców przygotowano letnią promocję: przy zakupie karnetu na myjnię można odebrać wakacyjne gadżety, takie jak torby plażowe, dmuchańce czy paletki do gry. To dodatki skrojone pod rodzinne wyjazdy nad jezioro albo na plażę.

W połączeniu z bonem 5 zł na myjnie bp, dostępnym po zatankowaniu i zeskanowaniu BPme, stacja ma działać jak szybki punkt przygotowania do dalszej drogi.

bp w Polsce: 35 lat i prawie 580 stacji

Promocja 35 groszy na litrze nawiązuje do 35-lecia bp w Polsce. Firma jest obecna na polskim rynku od 35 lat i działa pod markami bp, Aral i Castrol. Pod marką bp funkcjonuje w Polsce prawie 580 stacji i całodobowe sklepy.

Ten zasięg ma znaczenie przy weekendowych wyjazdach. Promocja na paliwo bp działa najlepiej wtedy, gdy nie trzeba specjalnie zmieniać trasy tylko po to, żeby z niej skorzystać. Im większa sieć, tym większa szansa, że stacja pojawi się naturalnie po drodze.

Dla kogo jest promocja na paliwo bp?

Promocja na paliwo bp jest przede wszystkim dla kierowców, którzy planują czerwcowe wyjazdy i tankują benzynę 95 albo olej napędowy. Najwięcej sensu ma przy dłuższej trasie lub pełnym tankowaniu, bo wtedy rabat 35 groszy na litrze będzie bardziej zauważalny.

Oferta może też zainteresować osoby, które korzystają z aplikacji BPme albo są gotowe ją uruchomić przed tankowaniem. Dodatkowe bony do Wild Bean Cafe i myjni bp sprawiają, że promocja nie kończy się na paliwie — obejmuje też typowe potrzeby podróżne.

To dobry pakiet dla tych, którzy chcą połączyć tankowanie, kawę, szybki posiłek i ewentualne odświeżenie auta w jednym miejscu.

Czerwcowy weekend z bp ma być tańszy i wygodniejszy

Najważniejszy komunikat jest prosty: podczas czerwcowych wyjazdów bp chce przyciągnąć kierowców nie tylko ceną paliwa, ale całym doświadczeniem postoju. Promocja na paliwo bp w BPme daje bezpośrednią oszczędność 35 groszy na litrze. Bony o wartości 10 zł dokładają korzyść na kawiarnię i myjnię. Wild Bean Cafe odpowiada na przerwę w trasie, a myjnie i wakacyjne gadżety wpisują się w rodzinne wyjazdy.

Nie trzeba jechać daleko, żeby taki zestaw miał sens. Wystarczy dłuższy weekend, spontaniczny plan i konieczność zatankowania po drodze. A jeśli przy okazji można zapłacić mniej, wypić kawę, zjeść coś ciepłego i jeszcze odświeżyć auto, postój na stacji przestaje być tylko techniczną przerwą.

