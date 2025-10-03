Aplikacja BPme święci prawdziwe sukcesy wśród polskich kierowców. W niespełna rok od premiery, już ponad 1,5 miliona użytkowników korzysta z jej funkcjonalności, a liczba ta wciąż rośnie. To naprawdę robi wrażenie – zwłaszcza, że BPme zdobyła świetne opinie zarówno w Google Play (4,6), jak i App Store (4,9). Wygląda na to, że kierowcy naprawdę polubili tę cyfrową pomoc w codziennych podróżach i zakupach.

Aplikacja BPme oferuje wiele korzyści na stacji bp. Zobacz o co chodzi.

Co sprawia, że aplikacja działa tak dobrze? Przede wszystkim mnogość możliwości, jakie daje aplikacja. To nie jest tylko program lojalnościowy – to praktyczne narzędzie, które łączy wygodę, realne oszczędności i bogatą ofertę usług. Dzięki BPme użytkownicy mogą korzystać z e-faktur na wybranych stacjach, licznych promocji paliwowych i sklepowych, atrakcyjnych rabatów na produkty Wild Bean Cafe, a także z systemu wyzwań, które pozwalają zdobywać dodatkowe punkty. Do tego dochodzi mapa stacji BP oraz wyszukiwarka olejów Castrol – wszystko w jednym miejscu, w Twoim telefonie.

Punkty i nagrody – proste i przyjemne

Najważniejszą funkcjonalnością aplikacji są oczywiście punkty. Za tankowanie, zakupy w sklepie BP, w Wild Bean Cafe, a nawet za korzystanie z myjni – każda transakcja to punkty. A punkty oznaczają nagrody i oszczędności! Dodatkowo, BP przygotowało też punkty promocyjne, które można zdobywać, realizując specjalne wyzwania w aplikacji lub kupując wybrane produkty. Co ciekawe, punkty podstawowe mogą zbierać też kierowcy płacący kartami flotowymi Routex, UTA i DKV.

Zebrane punkty można wymieniać na paliwo, zakupy lub specjalne kupony zniżkowe. A wkrótce pojawi się też możliwość korzystania z e-voucherów u partnerów BP oraz pobierania e-faktur. Wszystko po to, by korzystanie z BPme było jeszcze wygodniejsze i bardziej opłacalne.

Nowe funkcje i programy społeczne – pomagamy razem

Oprogramowanie nie poprzestaje na tym, co już działa. Jedną z najnowszych funkcji jest możliwość przekazywania punktów na rzecz partnerów społecznych BP. Od września br. użytkownicy aplikacji mogą wspierać aż pięć programów: TOPR, Pola Nadziei, Polską Akcję Humanitarną, Szlachetną Paczkę oraz Akademię Przyszłości. To świetna okazja, by codzienne zakupy i tankowania miały realny wpływ na życie innych.

Dzięki włączeniu partnerów społecznych do aplikacji BPme nasi klienci mogą wspierać organizacje, które ratują życie w górach, pomagają dzieciom i młodzieży, a także niosą pomoc najbardziej potrzebującym. To dla nas naturalne połączenie technologii, codziennych zakupów i realnej solidarności społecznej. dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy BP Polska.

Trzeba przyznać, że BP od lat wspiera inicjatywy społeczne, więc nowa funkcja w aplikacji jest kontynuacją ponad 20-letniej tradycji. Dzięki temu każdy użytkownik aplikacji może poczuć, że jego codzienne wybory mają znaczenie.

Wyzwania, mapy i wyszukiwarka – wszystko w jednym miejscu

Oprogramowanie BP to nie tylko punkty i nagrody. Aplikacja oferuje też wyzwania, które pozwalają zdobyć dodatkowe punkty i nagrody. To taki mały element zabawy w codziennym korzystaniu z aplikacji, który angażuje i motywuje do częstszych wizyt na stacjach BP.

Mapa stacji BP pozwala szybko zlokalizować najbliższą stację, a nawet planować trasę z uwzględnieniem punktów Wild Bean Cafe. Dzięki temu podróżowanie staje się prostsze i przyjemniejsze. Dodatkowo, wyszukiwarka olejów Castrol pomaga dobrać idealny olej do silnika, co jest szczególnie przydatne dla kierowców dbających o swoje auta.

Aplikacja w służbie wygody i oszczędności

BPme to dziś coś więcej niż karta lojalnościowa w telefonie. To kompleksowe narzędzie, które łączy zniżki, korzyści i specjalne promocje dostępne w różnych obszarach działalności BP. W jednej aplikacji mamy wszystko: od rabatów na paliwo, przez kupony w sklepach, po promocje w kawiarniach. Wszystko to sprawia, że korzystanie z niej jest wygodne, szybkie i… po prostu przyjemne.

Co więcej, aplikacja pozwala oszczędzać realne pieniądze. Dzięki niej codzienne zakupy i tankowania stają się bardziej opłacalne, a dodatkowe funkcje, takie jak programy społeczne, mapy stacji czy wyszukiwarka olejów, dodają jej wartości praktycznej.

Podsumowując – BPme to hit kierowców

Nie ma wątpliwości, że BPme szybko zdobyło serca polskich kierowców. Aplikacja łączy w sobie wygodę, oszczędności, nagrody i nowe możliwości, które wychodzą naprzeciw potrzebom użytkowników. Punkty, promocje, wyzwania, mapy, wyszukiwarka olejów, a teraz także wsparcie dla programów społecznych – wszystko to sprawia, że korzystanie z BPme jest nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne.

Jeśli jeszcze nie masz BPme w swoim telefonie, najwyższy czas nadrobić zaległości. Codzienne tankowania i zakupy w sklepie mogą teraz nieść realną korzyść – zarówno Tobie, jak i potrzebującym, którym możesz pomóc dzięki nowej funkcji przekazywania punktów.

BPme to aplikacja, która pokazuje, że nowoczesne technologie i codzienne nawyki mogą iść w parze z oszczędnościami, wygodą i społeczną solidarnością. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj kierowcę, który nie chciałby korzystać z takiej kombinacji korzyści.

P.S. w kwietniu pisaliśmy o tym, że BP świętuje milion pobrań BPme, a tu proszę, już 1,5 mln!