Google zmienia Mapy. Bez konta tracisz ważne funkcje

Jeszcze niedawno Google chwaliło się, że jego usługi są dostępne „dla wszystkich”. Teraz coraz więcej użytkowników łapie się za głowę. Wszystko przez zmiany w Mapy Google, które zaczęły działać zupełnie inaczej, gdy korzystasz z nich bez zalogowanego konta.

Aplikacja Mapy Google w samochodzie z Apple CarPlay.

Mapy Google z ograniczeniami. Nie masz konta, masz problem

Internauci zauważyli, że po wylogowaniu z konta Google aplikacja potrafi przełączyć się w tzw. widok ograniczony (ang. limited view). Efekt? Z mapy znikają elementy, które dla wielu osób były jej największą zaletą. Mowa m.in. o:

opiniach i ocenach użytkowników,

galeriach zdjęć i filmów dodanych przez społeczność,

informacjach o popularnych godzinach,

menu lokali oraz powiązanych miejscach.

Bez tych danych Mapy Google zaczynają przypominać… zwykłą mapę z pinezkami. Da się dojechać do celu, ale trudno podjąć świadomą decyzję, gdzie faktycznie warto się zatrzymać.

Użytkownicy zauważyli zmiany jako pierwsi

O całej sprawie zrobiło się głośno za sprawą wpisów na Reddit. To tam użytkownicy zaczęli porównywać działanie Map Google w trybie zalogowanym i bez konta. W wielu przypadkach różnice były ogromne.

Niektórzy piszą, że widzą tylko jedno zdjęcie danego miejsca, inni – że sekcja opinii całkowicie zniknęła. Pojawiają się też komunikaty sugerujące, że aplikacja „może działać w trybie ograniczonym”, choć bez jasnego wyjaśnienia, co to właściwie oznacza.

„Mapy Google stały się bezużyteczne”

W kolejnych komentarzach nie brakuje ostrych słów. Część użytkowników wprost twierdzi, że Mapy Google bez opinii i zdjęć tracą sens. Dla wielu osób to właśnie recenzje społeczności były kluczowe – zwłaszcza w podróży, przy wyborze restauracji, kawiarni czy hotelu.

Pojawiają się też spekulacje, że Google testuje nową politykę i zmiany są wdrażane stopniowo, tylko dla wybranych regionów lub kont. To by tłumaczyło, dlaczego nie każdy widzi ograniczenia w takim samym zakresie.

Dlaczego Google to robi?

Oficjalnego stanowiska na razie brak, ale powodów może być kilka. Najczęściej wymienia się:

chęć zwiększenia liczby aktywnych kont Google,

lepszą personalizację treści dla zalogowanych użytkowników,

ograniczenie nadużyć, scrapowania danych i automatycznego pobierania opinii.

Problem w tym, że takie podejście kłóci się z dotychczasową filozofią Map Google. Przez lata była to jedna z nielicznych dużych platform, które pozwalały swobodnie przeglądać ogromną bazę opinii i zdjęć bez konieczności logowania.

Test, błąd czy nowy standard?

Na ten moment Google nie wydało żadnego komentarza. Nie wiadomo więc, czy „limited view” to chwilowy błąd, test A/B, czy może zapowiedź stałych zmian. Jeśli jednak ograniczenia zostaną na dłużej, dla wielu użytkowników będzie to wyraźny sygnał: bez konta Google coraz trudniej korzystać z podstawowych usług.

Jedno jest pewne – jeśli używasz Map Google bez logowania, możesz się zdziwić. I to niekoniecznie pozytywnie.