Uwaga, Facebook nie działa. Awaria Instagram i Messenger!

Osoby, które chciały dziś, 3 marca 2026 porozmawiać ze znajomymi przez Messenger, pooglądać fotki i filmy publikowane na Instagram, mogły się mocno zdziwić. Facebook nie działa i wygląda na to, że Meta ma spory problem.
Patrząc na portal Downdetector.pl, jest to problem globalny, który dotyczy wielu użytkowników. Obecnie nie wiadomo dlaczego Facebook nie działa. Próbując uruchomić Messenger, również napotkałem problem. Musiałem się na nowo zalogować, a kiedy podałem login i hasło, strona po dłuższym czasie przekierowała mnie na kolejną podstronę związaną z weryfikacją mojego konta. Chciałem to zrobić, jednak witryna uruchomiła stronę informującą, iż konto jest tymczasowo niedostępne.
Awaria Instagram, Messenger. Facebook nie działa
Kiedy chcesz włączyć Facebook, bądź porozmawiać przez komunikator Messenger, otrzymujesz komunikat:
Konto tymczasowo niedostepne. Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut.Źródło: Facebook
Niestety, klikając w jakikolwiek link, nie dzieje się zupełnie nic. Co ciekawe, według Downdetector nie działa również Instagram, aczkolwiek mi osobiście udaje się nie tylko zalogować ale również normalnie przeglądać stronę i wszystkie podstrony. Najwidoczniej ten problem został już rozwiązany, bądź nie dotyczy wszystkich użytkowników.
Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że dwa lata temu, 5 marca 2024 pisaliśmy o globalnej awarii Meta. Czy to oznacza, że mamy tak zwaną powtórkę z rozrywki? Problem jest globalny, gdyż sprawdziłem między innymi Downdetector w USA czy w Niemczech i wszędzie widniały zgłoszenia dotyczące awarii serwisów Meta. Przeanalizowałem również portal, na którym można dodać informację o awarii w krajach takich jak Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania. W niektórych widać, że problem z Instagramem już powoli zostaje zażegnany, natomiast Facebook i Messenger nadal nie działają. Włosi dodają do tego niestabilną pracę aplikacji Whatsapp, która także należy do Meta, a więc nic dziwnego, że ona również może sprawiać problemy.
Obecnie nie wiadomo dlaczego Facebook i ogólnie serwisy Meta nie działają. Przeglądam wpisy na x.com i widzę, że irytacja użytkowników jest coraz większa. Niestety, nie ma żadnych komunikatów z grupy Meta, dlatego tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. Najwidoczniej wina stoi po stronie serwerów, a już z pewnością łącza, które przekazuje dane do użytkowników. Niezależnie czy mówimy o Europie, Stanach Zjednoczonych czy innych częściach świata – fani portali społecznościowych grupy Meta nie mogą dostać się do swoich profili.
Nasuwa się pytanie: czy faktycznie powinniśmy korzystać z mediów społecznościowych tylko jednej grupy, w tym przypadku Meta? Wystarczy taka awaria i jesteśmy odcięci od możliwości sprawdzenia różnych wpisów, a przede wszystkim kontakt z wieloma osobami jest utrudniony. Mam tu na myśli oczywiście tych, którzy komunikują się tylko za pomocą Messenger. Oczywiście, to pytanie wraca jak bumerang, gdyż w przypadku awarii zawsze zastanawiamy się nad sensem „nałogu” jednej platformy. Co ciekawe, Facebook działa (przynajmniej mi) w wersji mobilnej, na iPhone z iOS. Czy to oznacza, że problem dotyczy tylko wersji na komputery?
Awaria Facebooka na komputer. Instagram wraca
Instagram „wraca do gry” po kilkunastu minutach problemu, jednak Facebook – przede wszystkim na komputerach nie działa. Messenger również ma problem z dostarczeniem wiadomości. Niektórzy wręcz pisali o tym, że obawiali się blokady Facebooka, potocznie nazywanego „banem”, jednak chyba Grupa Meta nie ma powodów, do tego, by kogokolwiek blokować, prawda? Jedno jest pewne – przedstawiciele Meta muszą szybko rozwiązać problem, gdyż dla takiego przedsiębiorstwa każda minuta niedostępności oznacza gigantyczne problemy finansowe.
W tym wszystkim zaskakujące jest również to, że niektóre elementy Facebooka działają. Próbowałem zalogować się w przeglądarce Chrome jako tryb Incognito. Oczywiście, pojawiła się strona logowania, a następnie musiałem aktywować uwierzytelnianie. Kiedy to zrobiłem, rzecz jasna zobaczyłem stronę, która informowała iż konto jest tymczasowo niedostępne. W tym samym czasie miałem uruchomioną stronę w trybie normalnym i tam pojawiła się chmurka informująca mnie o tym, że ktoś próbował, a następnie zalogował się na moje konto. Wygląda więc na to, że Facebook nie działa – to fakt, ale pewne funkcje pracujące w tle już tak.
Taak, niestety masz rację. Też sprawdzałam w innych krajach i podobnie jak Ty widzę mnóstwo zgłoszeń awarii, praktycznie – gdzie bym nie kliknęła. Pozostaje mieć nadzieję, że problem zostanie szybko usunięty. Mnie zależy na tym szczególnie – Messenger jest mi niezbędny do pracy.
Zauważyłem, że wiele osób opiera wręcz swoją komunikację w sieci na Messenger. Według mnie to problem, gdyż w przypadku takich sytuacji jesteśmy odcięci od świata.