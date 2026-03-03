Uwaga, Facebook nie działa. Awaria Instagram i Messenger!

Osoby, które chciały dziś, 3 marca 2026 porozmawiać ze znajomymi przez Messenger, pooglądać fotki i filmy publikowane na Instagram, mogły się mocno zdziwić. Facebook nie działa i wygląda na to, że Meta ma spory problem.

Awaria Meta. Facebook nie działa. Problem również zaobserwowano na serwisach Instagram i Messenger.

Patrząc na portal Downdetector.pl, jest to problem globalny, który dotyczy wielu użytkowników. Obecnie nie wiadomo dlaczego Facebook nie działa. Próbując uruchomić Messenger, również napotkałem problem. Musiałem się na nowo zalogować, a kiedy podałem login i hasło, strona po dłuższym czasie przekierowała mnie na kolejną podstronę związaną z weryfikacją mojego konta. Chciałem to zrobić, jednak witryna uruchomiła stronę informującą, iż konto jest tymczasowo niedostępne.

Awaria Meta. Facebook nie działa. Problem również zaobserwowano na serwisach Instagram i Messenger.

Kiedy chcesz włączyć Facebook, bądź porozmawiać przez komunikator Messenger, otrzymujesz komunikat:

Konto tymczasowo niedostepne. Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut. Źródło: Facebook

Niestety, klikając w jakikolwiek link, nie dzieje się zupełnie nic. Co ciekawe, według Downdetector nie działa również Instagram, aczkolwiek mi osobiście udaje się nie tylko zalogować ale również normalnie przeglądać stronę i wszystkie podstrony. Najwidoczniej ten problem został już rozwiązany, bądź nie dotyczy wszystkich użytkowników.

Awaria Meta. Facebook nie działa. Problem również zaobserwowano na serwisach Instagram i Messenger.

Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że dwa lata temu, 5 marca 2024 pisaliśmy o globalnej awarii Meta. Czy to oznacza, że mamy tak zwaną powtórkę z rozrywki? Problem jest globalny, gdyż sprawdziłem między innymi Downdetector w USA czy w Niemczech i wszędzie widniały zgłoszenia dotyczące awarii serwisów Meta. Przeanalizowałem również portal, na którym można dodać informację o awarii w krajach takich jak Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania. W niektórych widać, że problem z Instagramem już powoli zostaje zażegnany, natomiast Facebook i Messenger nadal nie działają. Włosi dodają do tego niestabilną pracę aplikacji Whatsapp, która także należy do Meta, a więc nic dziwnego, że ona również może sprawiać problemy.

Obecnie nie wiadomo dlaczego Facebook i ogólnie serwisy Meta nie działają. Przeglądam wpisy na x.com i widzę, że irytacja użytkowników jest coraz większa. Niestety, nie ma żadnych komunikatów z grupy Meta, dlatego tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. Najwidoczniej wina stoi po stronie serwerów, a już z pewnością łącza, które przekazuje dane do użytkowników. Niezależnie czy mówimy o Europie, Stanach Zjednoczonych czy innych częściach świata – fani portali społecznościowych grupy Meta nie mogą dostać się do swoich profili.

Nasuwa się pytanie: czy faktycznie powinniśmy korzystać z mediów społecznościowych tylko jednej grupy, w tym przypadku Meta? Wystarczy taka awaria i jesteśmy odcięci od możliwości sprawdzenia różnych wpisów, a przede wszystkim kontakt z wieloma osobami jest utrudniony. Mam tu na myśli oczywiście tych, którzy komunikują się tylko za pomocą Messenger. Oczywiście, to pytanie wraca jak bumerang, gdyż w przypadku awarii zawsze zastanawiamy się nad sensem „nałogu” jednej platformy. Co ciekawe, Facebook działa (przynajmniej mi) w wersji mobilnej, na iPhone z iOS. Czy to oznacza, że problem dotyczy tylko wersji na komputery?

Instagram „wraca do gry” po kilkunastu minutach problemu, jednak Facebook – przede wszystkim na komputerach nie działa. Messenger również ma problem z dostarczeniem wiadomości. Niektórzy wręcz pisali o tym, że obawiali się blokady Facebooka, potocznie nazywanego „banem”, jednak chyba Grupa Meta nie ma powodów, do tego, by kogokolwiek blokować, prawda? Jedno jest pewne – przedstawiciele Meta muszą szybko rozwiązać problem, gdyż dla takiego przedsiębiorstwa każda minuta niedostępności oznacza gigantyczne problemy finansowe.

Awaria Facebooka 4.03. – serwis nie działa! Co się dzieje?

W tym wszystkim zaskakujące jest również to, że niektóre elementy Facebooka działają. Próbowałem zalogować się w przeglądarce Chrome jako tryb Incognito. Oczywiście, pojawiła się strona logowania, a następnie musiałem aktywować uwierzytelnianie. Kiedy to zrobiłem, rzecz jasna zobaczyłem stronę, która informowała iż konto jest tymczasowo niedostępne. W tym samym czasie miałem uruchomioną stronę w trybie normalnym i tam pojawiła się chmurka informująca mnie o tym, że ktoś próbował, a następnie zalogował się na moje konto. Wygląda więc na to, że Facebook nie działa – to fakt, ale pewne funkcje pracujące w tle już tak.