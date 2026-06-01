Kamery Reolink OMVI pokazują, że domowy monitoring przestaje być prostym obrazem z jednej kamery ustawionej na bramę, podjazd albo wejście do domu. Nowa seria łączy panoramiczny podgląd z dwóch obiektywów z dodatkowym obiektywem obrotowo-uchylnym, który potrafi śledzić poruszający się obiekt w monitorowanym obszarze. Reolink stawia tu na dookólny monitoring, inteligentne śledzenie SyncTrack, lokalne funkcje AI, rozdzielczość do 24 MP oraz brak subskrypcji. Obok serii OMVI firma pokazuje też energooszczędne urządzenia Power-Efficient, w tym kamerę Argus MagiCam, wideodomofony Video Doorbell 2. generacji i Video Doorbell SE oraz wewnętrzną kamerę E1 Swift. Wspólny kierunek jest prosty: więcej inteligencji, mniej kabli, dłuższa praca na baterii i lokalna kontrola bez miesięcznych opłat.

Kamery Reolink OMVI

Typowa kamera monitoringu ma jeden problem: widzi tylko to, na co jest skierowana. Jeśli ustawisz ją szeroko, tracisz szczegóły. Jeśli ustawisz ją wąsko, tracisz kontekst. Kamery Reolink OMVI próbują rozwiązać ten kompromis przez połączenie dwóch typów obrazu w jednym urządzeniu.

Górna część odpowiada za panoramiczny podgląd dużej przestrzeni, a dolny obiektyw obrotowo-uchylny może śledzić ruch i dawać zbliżenie na konkretny obiekt. Dzięki temu użytkownik nie musi wybierać między szerokim widokiem a dokładną obserwacją osoby, pojazdu albo zwierzęcia.

To szczególnie ważne przy monitoringu posesji, podjazdu, sklepu, magazynu albo większego terenu wokół domu. Sama detekcja ruchu nie wystarczy, jeśli kamera nie potrafi utrzymać obiektu w kadrze.

Kamery Reolink OMVI

SyncTrack, czyli panorama i śledzenie w jednym systemie

Sercem serii OMVI jest funkcja SyncTrack. Gdy kamera panoramiczna wykryje poruszający się obiekt, obiektyw uchylno-obrotowy płynnie podąża za nim w monitorowanym obszarze. Do tego dochodzi automatyczne kadrowanie, które dynamicznie powiększa i centruje śledzony obiekt, utrzymując na nim ostrość do momentu opuszczenia kadru.

W praktyce oznacza to mniej ręcznego przeglądania nagrań i większą szansę, że ważne zdarzenie zostanie pokazane czytelnie. Kamera nie tylko rejestruje ruch, ale też próbuje skupić uwagę na tym, co faktycznie może mieć znaczenie.

Użytkownik może jednocześnie oglądać panoramiczny podgląd i zbliżone nagrania śledzenia w aplikacji mobilnej lub na komputerze. W widoku panoramicznym wystarczy dotknąć wybranego obszaru, aby skierować tam obiektyw obrotowo-uchylny do dokładniejszej inspekcji.

ReoNeura AI i lokalne wyszukiwanie nagrań

Kamery Reolink OMVI wspiera ReoNeura AI. System odpowiada za lokalne wyszukiwanie wideo, czyli szybsze znajdowanie konkretnych klipów bez ręcznego przekopywania całej historii nagrań. AI ma też dokładniej rozpoznawać obiekty i ograniczać liczbę fałszywych alarmów.

To ważne, bo w monitoringu największym problemem nie zawsze jest brak nagrania. Często problemem jest jego znalezienie. Jeśli kamera rejestruje wiele zdarzeń dziennie, każdy fałszywy alarm obniża zaufanie użytkownika do systemu.

Lokalne działanie funkcji jest dodatkowym atutem. Seria OMVI obsługuje lokalną pamięć masową, w tym karty microSD do 512 GB oraz rejestratory NVR Reolink. Producent podkreśla, że wszystkie funkcje działają bez subskrypcji i miesięcznych opłat.

Kamery Reolink OMVI

OMVI 3i WiFi i OMVI 3i PoE, czyli podstawowe modele z 18 MP

Podstawowe kamery Reolink OMVI to OMVI 3i WiFi i OMVI 3i PoE. Oba modele mają system trzech obiektywów o łącznej rozdzielczości 18 MP. Składają się na to dwa obiektywy panoramiczne o sumarycznej rozdzielczości 10 MP oraz obrotowy obiektyw 8 MP.

Różnica między wersjami dotyczy sposobu łączności i instalacji. OMVI 3i WiFi będzie wygodniejsza tam, gdzie nie ma doprowadzonego przewodu sieciowego. OMVI 3i PoE lepiej pasuje do bardziej stałych instalacji, w których jednym przewodem można przesyłać dane i zasilać urządzenie.

To rozsądny podział, bo monitoring domowy i firmowy ma różne wymagania. W domu liczy się często prostota montażu. W firmie ważniejsza może być stabilność, okablowanie i integracja z istniejącą infrastrukturą.

Kamery Reolink OMVI

OMVI X16 PoE, czyli flagowiec z 24 MP i 16-krotnym zoomem

Najmocniejszym modelem jest OMVI X16 PoE. Kamera została wyróżniona nagrodą CES 2026 Innovation Award oraz iF DESIGN AWARD 2026. Jej system z trzema obiektywami ma łączną rozdzielczość 24 MP. Składa się na niego panoramiczna kamera z dwoma obiektywami 16 MP oraz obrotowy obiektyw 4K/8 MP z 16-krotnym zoomem optycznym.

To wyraźnie bardziej zaawansowany model do miejsc, w których liczą się detale z większej odległości. Zoom optyczny ma przewagę nad cyfrowym, bo pozwala przybliżać obraz bez tak dużej utraty jakości. Reolink podkreśla, że dzięki rozdzielczości 4K odległe szczegóły pozostają ostre podczas powiększania nagrania.

OMVI X16 PoE ma też potrójny silnik, który umożliwia obrót 360 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie. To kamera dla użytkowników, którzy oczekują bardziej kompletnego monitoringu dużej przestrzeni, a nie tylko pasywnego podglądu jednego punktu.

Kamery Reolink OMVIKamery Reolink OMVI

Seria Power-Efficient, czyli monitoring na baterii bez częstego ładowania

Obok kamer OMVI Reolink pokazuje serię Power-Efficient. To zasilane bateryjnie dzwonki do drzwi i kamery, zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji oraz niedrogiej eksploatacji. Kluczowym elementem jest układ Qualcomm QCC730 Micro-Power Wi-Fi, który ma pozwalać urządzeniom działać do 96 proc. dłużej na baterii niż standard branżowy.

To bardzo ważne w monitoringu bezprzewodowym. Kamera na baterii jest wygodna tylko wtedy, gdy nie wymaga ciągłego ładowania. Jeśli trzeba zdejmować ją co kilka tygodni, przewaga prostego montażu szybko znika.

Reolink próbuje więc rozwiązać jeden z największych problemów kamer bateryjnych: kompromis między wygodą instalacji a czasem pracy.

Kamery Reolink OMVI

Argus MagiCam, czyli mała kamera na magnes

Argus MagiCam to bezprzewodowa, przenośna kamera w kształcie sześcianu. Ma rozdzielczość 2 MP, zasilanie bateryjne i magnetyczny system montażu, który ułatwia instalację oraz zmianę położenia.

Kamery Reolink OMVI

To urządzenie dla osób, które chcą mieć elastyczny monitoring bez stałego montażu. Kamera może przydać się przy wejściu, w garażu, na balkonie, w małym biurze albo w miejscu, gdzie nie ma zasilania i nie opłaca się prowadzić kabli.

Wykrywanie ludzi jest przetwarzane lokalnie na urządzeniu, co ma zapewniać precyzyjne alerty. Według Reolink zaawansowane zarządzanie energią pozwala Argus MagiCam działać do dziewięciu miesięcy na baterii.

Kamery Reolink OMVI

Video Doorbell 2. generacji i Video Doorbell SE

Video Doorbell 2. generacji to wideodomofon z obrazem 4 MP w formacie 1:1. Obsługuje lokalne inteligentne wykrywanie ludzi, pojazdów, zwierząt i paczek. Może działać na akumulatorze do 10 miesięcy albo zostać podłączony przewodowo do istniejącego systemu dzwonka, co pozwala na nagrywanie 24/7.

Kamery Reolink OMVI

Format 1:1 jest praktyczny przy drzwiach wejściowych, bo pozwala lepiej zobaczyć osobę stojącą blisko kamery i paczki pozostawione pod progiem. Przy klasycznym szerokim kadrze część takich szczegółów bywa mniej czytelna.

W ofercie pojawi się też Video Doorbell SE. To dzwonek Wi-Fi z widokiem 4:3 i rozdzielczością 3 MP, przygotowany do codziennego monitorowania drzwi wejściowych.

Kamery Reolink OMVI

E1 Swift do zwierząt, dzieci i wnętrz

Seria Power-Efficient obejmuje również E1 Swift. To wewnętrzna kamera obrotowo-uchylna, zaprojektowana z myślą o obserwowaniu zwierząt oraz o spokoju rodziców niemowląt i dzieci.

Taki typ kamery sprawdza się tam, gdzie użytkownik chce szybko zerknąć, co dzieje się w domu: czy pies śpi, czy dziecko się obudziło, czy w salonie coś się wydarzyło. Obrotowo-uchylna konstrukcja daje więcej swobody niż stała kamera skierowana tylko w jeden punkt.

Kamery Reolink OMVI

Ceny i dostępność nowych urządzeń Reolink

OMVI 3i PoE jest dostępna od dziś w sugerowanej cenie detalicznej 289,99 euro. OMVI 3i WiFi trafi do sprzedaży w lipcu w cenie 299,99 euro. Flagowa OMVI X16 PoE ma pojawić się w trzecim kwartale 2026 roku w cenie od 450 do 550 dolarów.

Argus MagiCam jest już dostępna w cenie 54,99 euro. Video Doorbell 2. generacji, Video Doorbell SE i E1 Swift mają trafić do sprzedaży w trzecim kwartale 2026 roku. Produkty Reolink można kupić przez oficjalną stronę producenta i Amazon.

Kamery Reolink OMVI

Dla kogo są kamery Reolink OMVI i seria Power-Efficient?

Kamery Reolink OMVI są dla osób, które potrzebują szerokiego monitoringu z aktywnym śledzeniem. Sprawdzą się przy domach, podjazdach, ogrodach, małych firmach, magazynach i wszędzie tam, gdzie jeden statyczny kadr nie wystarcza. OMVI 3i będzie rozsądnym wejściem w tę technologię, a OMVI X16 PoE wyborem dla bardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują większej rozdzielczości i zoomu optycznego.

Seria Power-Efficient jest dla tych, którzy chcą prostego montażu i długiej pracy na baterii. Argus MagiCam pasuje do elastycznego monitoringu bez kabli. Video Doorbell 2. generacji i Video Doorbell SE są dla osób, które chcą lepiej kontrolować wejście do domu. E1 Swift sprawdzi się jako wewnętrzna kamera do zwierząt, dzieci i codziennego podglądu mieszkania.

Kamery Reolink OMVI

Reolink stawia na monitoring bez abonamentu i z większą autonomią

Najciekawsze w nowych urządzeniach Reolink jest połączenie dwóch kierunków. Z jednej strony mamy kamery Reolink OMVI z trzema obiektywami, AI, SyncTrack, podglądem panoramicznym i lokalną pamięcią. Z drugiej serię Power-Efficient, która ma działać długo na baterii i nie wymagać skomplikowanej instalacji.

To pokazuje, że monitoring domowy idzie w stronę większej autonomii. Kamera ma nie tylko nagrywać, ale też rozpoznawać obiekty, śledzić ruch, ograniczać fałszywe alarmy i pozwalać szybko znaleźć ważne nagrania. A wszystko to bez miesięcznej subskrypcji.

Dla użytkownika oznacza to prostszą decyzję: mniej opłat, mniej kabli i więcej funkcji działających lokalnie. Jeśli Reolink dobrze połączy jakość obrazu z wygodą obsługi, nowe kamery mogą być ciekawą propozycją dla osób, które chcą zabezpieczyć dom albo firmę bez wchodzenia w drogie systemy monitoringu.

Zobacz również inne nasze artykuły z kategorii smart home.