Philips LatteGo Pro 8000 jest teraz dostępny w dwóch nowych kolorach: czarnym i szarokaszmirowym. To ruch, który dobrze pokazuje, jak zmieniło się podejście do domowych ekspresów. Sprzęt do kawy nie ma już tylko parzyć espresso, cappuccino czy cold brew. Ma też dobrze wyglądać na blacie, pasować do frontów, blatów, oświetlenia i całej estetyki kuchni. Nowe warianty kolorystyczne Philips LatteGo Pro 8000 odpowiadają właśnie na ten trend. Czarna wersja pasuje do nowoczesnych, loftowych i industrialnych wnętrz, a szarokaszmirowa wpisuje się w modę na spokojne, ciepłe i ponadczasowe aranżacje. Do tego ekspres oferuje ponad 50 napojów kawowych, personalizację smaku, cichą technologię SilentBrew, aplikację HomeID oraz system mleczny LatteGo Pro z dwiema karafkami do spieniania mleka na gorąco i na zimno.

Philips LatteGo Pro 8000

Domowy ekspres do kawy coraz częściej stoi w kuchni na widoku. Nie jest urządzeniem wyciąganym z szafki tylko na chwilę. Pracuje codziennie, zajmuje miejsce na blacie i staje się jednym z najbardziej widocznych elementów kuchni. Dlatego design zaczyna mieć niemal takie samo znaczenie jak funkcje.

Philips LatteGo Pro 8000 odpowiada na tę zmianę nowymi kolorami. Czarny wariant jest bardziej wyrazisty i techniczny. Dobrze pasuje do kuchni minimalistycznych, loftowych, industrialnych oraz aranżacji opartych na kontraście bieli, grafitu, stali i drewna.

Szarokaszmirowy wariant idzie w inną stronę. Jest cieplejszy, spokojniejszy i bardziej wnętrzarski. Kaszmir stał się jednym z mocniejszych trendów ostatnich sezonów, bo łączy beż, krem i złamaną szarość. To kolor, który nie krzyczy, ale buduje przytulność i elegancję.

Czarny ekspres do nowoczesnej kuchni

Czarny Philips LatteGo Pro 8000 to propozycja dla osób, które lubią mocniejsze akcenty. Taki ekspres dobrze wygląda w kuchni z ciemnymi frontami, grafitowym blatem, stalowymi dodatkami albo jasnymi szafkami, przy których czarny sprzęt tworzy kontrast.

To kolor bezpieczny, ale nie nudny. W nowoczesnych kuchniach czarny sprzęt AGD często działa jak punkt ciężkości całej aranżacji. Dobrze komponuje się z industrialnym oświetleniem, drewnem, betonem architektonicznym i minimalistycznymi powierzchniami.

W praktyce oznacza to, że ekspres nie musi być chowany. Może stać na blacie i wyglądać jak zaplanowany element wystroju.

Philips LatteGo Pro 8000

Szarokaszmirowy wariant dla spokojniejszych wnętrz

Druga nowość, czyli szarokaszmirowy Philips LatteGo Pro 8000, pasuje do zupełnie innego stylu. To wariant dla osób, które chcą sprzętu bardziej miękkiego wizualnie, mniej kontrastowego i lepiej wpisującego się w kuchnie o spokojnym, domowym charakterze.

Kaszmir pojawia się dziś na frontach mebli, ścianach, tkaninach i dekoracjach. Jest bardziej przytulny niż chłodna szarość, ale mniej dosłowny niż klasyczny beż. Dzięki temu dobrze pasuje do wnętrz, które mają być eleganckie, ale nie przesadnie formalne.

Philips LatteGo Pro 8000 w tym kolorze może być dobrym wyborem do kuchni w stylu modern classic, japandi, soft minimalism albo aranżacji opartych na drewnie, jasnym kamieniu i ciepłym świetle.

Ponad 50 napojów kawowych na ciepło i zimno

Design jest ważny, ale ekspres musi przede wszystkim robić dobrą kawę. Philips LatteGo Pro 8000 oferuje ponad 50 napojów kawowych, zarówno na ciepło, jak i na zimno. Na liście są klasyki, takie jak espresso, americano i cappuccino, ale też mniej oczywiste propozycje: galão, melange czy black eye.

Do tego dochodzi funkcja cold brew, która pozwala przygotować orzeźwiającą mrożoną kawę w domu. To ważne, bo kawowe przyzwyczajenia mocno się zmieniły. Dla wielu osób kawa nie kończy się już na espresso rano i cappuccino po południu. Latem coraz częściej liczą się napoje zimne, mleczne i bardziej kawiarniane.

Philips LatteGo Pro 8000 próbuje więc przenieść część doświadczenia z kawiarni do kuchni. Nie przez sam wygląd, ale przez szeroki wybór napojów.

Personalizacja kawy pod własny smak

Każdą kawę można dopasować do własnych preferencji. Ekspres pozwala wybrać jeden z 7 poziomów intensywności oraz regulować moc, ilość i temperaturę napoju.

To kluczowe, bo w domu rzadko jedna kawa pasuje wszystkim. Jedna osoba chce mocne espresso, druga łagodniejsze americano, trzecia mleczne cappuccino, a ktoś inny cold brew z dużą ilością lodu. Im więcej ustawień, tym łatwiej zrobić kawę taką, jaką faktycznie lubi użytkownik.

W urządzeniu działa też inteligentny asystent baristy, który pomaga wydobyć z ziaren najlepszy smak. Za aromat odpowiada trwały ceramiczny młynek. Ceramiczne młynki są cenione między innymi za odporność na zużycie i stabilną pracę przy codziennym mieleniu.

Philips LatteGo Pro 8000

SilentBrew, czyli kawa bez porannego hałasu

Codzienny komfort podnosi technologia SilentBrew, wyróżniona certyfikatem Quiet Mark. To ważne, bo ekspresy automatyczne potrafią być głośne, szczególnie rano, gdy dom jeszcze śpi.

Cichsze przygotowanie kawy ma znaczenie nie tylko w małych mieszkaniach. Przydaje się też wtedy, gdy ktoś pracuje z domu, ma kuchnię połączoną z salonem albo po prostu nie chce, żeby pierwszą rzeczą po przebudzeniu był dźwięk młynka i pompy.

Philips LatteGo Pro 8000 ma więc odpowiadać nie tylko na potrzebę jakości kawy, ale też na rytm codziennego życia.

LatteGo Pro z dwiema karafkami

Jednym z najważniejszych elementów ekspresu jest automatyczny system mleczny LatteGo Pro. W tej wersji urządzenie korzysta z dwóch oddzielnych karafek: jednej do spieniania mleka na gorąco, drugiej do spieniania na zimno.

To praktyczne, bo kawy mleczne są dziś jedną z najważniejszych kategorii napojów domowych. Cappuccino, latte, flat white, mrożone kawy mleczne — wszystkie wymagają dobrej pianki. Philips LatteGo Pro 8000 ma przygotowywać ją gładką i kremową, bez konieczności ręcznego spieniania.

Dwie karafki pomagają też oddzielić scenariusze: klasyczne gorące kawy i napoje zimne. To szczególnie ważne przy funkcjach cold brew i letnich kawach.

System mleczny, który ma być szybki w czyszczeniu

Mleko jest największym testem wygody w ekspresie. Nawet najlepszy system spieniania traci sens, jeśli po każdym użyciu wymaga długiego rozbierania i mycia. Dlatego Philips mocno podkreśla prostotę czyszczenia LatteGo Pro.

System składa się tylko z dwóch elementów, które można umyć pod bieżącą wodą. Według informacji producenta LatteGo Pro to najszybszy w czyszczeniu system mleczny wśród najczęściej stosowanych systemów spieniania mleka w automatycznych ekspresach „One-Touch”.

To może być jeden z najważniejszych argumentów zakupowych. Bo domowy ekspres ma ułatwiać życie, a nie tworzyć dodatkowy obowiązek po każdej kawie.

Aplikacja HomeID i codzienna obsługa

Philips LatteGo Pro 8000 łączy się z aplikacją HomeID. To kolejny element, który przesuwa ekspres w stronę nowoczesnego sprzętu domowego, a nie tylko klasycznego AGD.

Aplikacja może być przydatna szczególnie dla osób, które lubią odkrywać nowe przepisy, lepiej poznać funkcje urządzenia i korzystać z podpowiedzi w codziennym użytkowaniu. Przy ekspresie oferującym ponad 50 napojów taka pomoc ma sens, bo użytkownik nie zawsze od razu wie, co może przygotować.

Philips LatteGo Pro 8000

Dla kogo jest Philips LatteGo Pro 8000?

Philips LatteGo Pro 8000 jest dla osób, które chcą automatycznego ekspresu z szerokim wyborem napojów i mocnym naciskiem na kawy mleczne. Najbardziej skorzystają ci, którzy piją różne kawy w ciągu dnia i chcą mieć możliwość przygotowania zarówno klasycznego espresso, jak i cappuccino, cold brew czy mniej typowych napojów.

Nowe kolory sprawiają, że ekspres jest też ciekawszy dla osób urządzających kuchnię. Czarny wariant będzie lepszy do mocniejszych, nowoczesnych aranżacji. Szarokaszmirowy sprawdzi się tam, gdzie liczy się spokój, ciepło i subtelność.

To urządzenie dla kogoś, kto patrzy na ekspres nie tylko jak na sprzęt do kawy, ale też jak na widoczny element kuchni.

Gdzie kupić ten ekpres?

Sprzęt jest dostępny w popularnych sieciach elektromarketów. Przykładowo, zaglądając na stronę Media Expert można znaleźć model w dwóch kolorach: srebrnym i czarnym. Co ciekawe, ten pierwszy jest o 200 zł tańszy. Klikając w poniższe linki przeniesiesz się na stronę sklepu:

Philips LatteGo Pro 8000 pokazuje, że ekspres też może być elementem designu

Najciekawsze w tej premierze nie jest samo dodanie dwóch kolorów. Ważniejsze jest to, co te kolory mówią o rynku. Ekspres automatyczny staje się stałym elementem kuchni, a nie tylko urządzeniem użytkowym. Ma parzyć kawę, ale też wyglądać dobrze na co dzień.

Philips LatteGo Pro 8000 łączy więc dwa kierunki: kawiarniane możliwości i wnętrzarski wygląd. Ponad 50 napojów, cold brew, personalizacja, ceramiczny młynek, SilentBrew, HomeID i LatteGo Pro z dwiema karafkami odpowiadają za funkcje. Czarny i szarokaszmirowy wariant odpowiadają za styl.

I właśnie dlatego ten ekspres może zainteresować nie tylko miłośników kawy, ale też osoby, które chcą, żeby kuchnia była spójna, dopracowana i dobrze zaprojektowana.

Zobacz również Philips Ovi Ultra.