Test Dreame L50s Pro Ultra. Robot z klasą. Dlaczego?

Są sprzęty, które kupujesz po to, żeby „coś tam pomagały”, i są takie, które po kilku dniach zmieniają domową rutynę na tyle mocno, że trudno wrócić do starego układu. Dreame L50s Pro Ultra należy do tej drugiej grupy. Testuję wersję czarną ze złotymi dodatkami i od razu widać, że to nie jest robot, którego trzeba chować przed gośćmi. Wygląda elegancko, nowocześnie i trochę jak element wyposażenia drogiego apartamentu, a nie plastikowe AGD wrzucone przypadkiem pod ścianę. Ale wygląd to tylko wejście do tematu, bo prawdziwa wartość tego modelu zaczyna się wtedy, gdy pierwszy raz odpalisz pełny cykl odkurzania i mopowania. Dziś powiem to wprost: bez robota z dobrym mopowaniem nie wyobrażam sobie normalnego funkcjonowania w domu.

Dreame L50s Pro Ultra

Wygląd Dreame L50s Pro Ultra: czarny robot ze złotym charakterem

Zacznijmy od rzeczy, której w testach robotów często się nie docenia: wyglądu. L50s Pro Ultra w czarnej wersji ze złotymi dodatkami prezentuje się naprawdę efektownie. To nie jest sprzęt, który wygląda jak „małe AGD”. To bardziej element nowoczesnego wnętrza, który można postawić w salonie bez poczucia, że psuje cały klimat pomieszczenia.

Dreame L50s Pro Ultra

Czerń robi tu robotę. Jest bardziej elegancka niż klasyczna biel, mniej laboratoryjna i zdecydowanie bardziej męska. Złote detale dodają mu trochę charakteru, ale bez wchodzenia w tani przepych. To ważne, bo robot ze stacją dokującą nie jest czymś, co znika po użyciu do szuflady. On stoi w mieszkaniu cały czas. Jeśli masz nowoczesny salon, ciemne meble, drewnianą podłogę, beton architektoniczny albo po prostu lubisz estetykę premium, czarny L50s Pro Ultra pasuje dużo lepiej niż większość białych robotów sprzątających.

Sama stacja jest spora, ale przy tym wygląda schludnie. To nie jest minimalistyczna ładowarka, tylko pełna baza obsługująca kurz, wodę, detergenty i mopy. Trzeba znaleźć dla niej miejsce, najlepiej przy ścianie, z dostępem do prądu i przestrzenią przed robotem. W zamian dostajesz coś, co realnie ogranicza codzienną obsługę. W tego typu sprzęcie rozmiar stacji nie jest wadą samą w sobie. To cena za wygodę.

Dreame L50s Pro Ultra

Odkurzanie: 30 000 Pa i koniec wymówek

Dreame L50s Pro Ultra ma moc ssania na poziomie 30 000 Pa. To liczba, która dobrze wygląda w specyfikacji, ale ważniejsze jest to, że robot w praktyce radzi sobie z codziennym brudem bardzo pewnie. Kurz, piasek z przedpokoju, okruchy po śniadaniu, drobne zabrudzenia z kuchni i sierść nie są dla niego problemem. Moc na takim poziomie skutecznie sprawdzi się w przypadku usuwania kurzu, sierści i większych zabrudzeń z twardych podłóg oraz dywanów.

Dreame L50s Pro Ultra

Najbardziej lubię w tym robocie to, że nie trzeba go „oszczędzać”. Nie masz wrażenia, że powinien jeździć tylko po lekko zakurzonej podłodze, a poważniejszy brud zostawić klasycznemu odkurzaczowi. L50s Pro Ultra dobrze sprawdza się jako podstawowy sprzęt do codziennego utrzymania mieszkania. Oczywiście raz na jakiś czas i tak warto sięgnąć po odkurzacz ręczny do kanapy, samochodu czy półek, ale podłogi można spokojnie oddać Dreame.

Duże znaczenie ma też system HyperStream DuoBrush. Dwie współpracujące szczotki, jedna gumowa TPU i druga z włosiem, mają ograniczać problem zaplątanych włosów i skuteczniej kierować brud do pojemnika. To szczególnie ważne w domu, gdzie ktoś ma dłuższe włosy albo mieszkają zwierzęta. Najbardziej irytujące w robotach nie jest samo sprzątanie, tylko późniejsze wyciąganie kołtunów ze szczotki. Tutaj ten problem został mocno ograniczony. Po dwóch tygodniach testów mogę śmiało stwierdzić, że ten system radzi sobie wzorowo. Nie musiałem ani razu wyciągać włosów ze szczotki.

Dreame L50s Pro Ultra

Mopowanie: funkcja, bez której dziś nie chcę żyć

Dreame L50s Pro Ultra nie jest robotem, który tylko „ma mopowanie”. To trzeba mocno podkreślić. Dla mnie robot bez skutecznego mopowania w 2026 roku traci połowę sensu. Samo odkurzanie jest ważne, ale dopiero połączenie odkurzania i mycia sprawia, że podłoga wygląda naprawdę dobrze. I właśnie tutaj L50s Pro Ultra pokazuje, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyższej półki.

Dreame L50s Pro Ultra

Robot korzysta z systemu Dual Omni-Scrub, czyli dwóch obrotowych padów mopujących pracujących w zakresie 360°. Producent podaje też nacisk 13 N, który ma pomagać w usuwaniu zaschniętych zabrudzeń i poprawiać kontakt padów z podłogą, fugami i nierównościami. W praktyce to nie jest tylko delikatne przeciągnięcie wilgotnym materiałem tak, jak było kiedyś. Podłoga po sprzątaniu wygląda świeżo, nie ma wrażenia lepkości, a regularne używanie robota sprawia, że brud nie zdąży się nawarstwić. To faktycznie się dzieje, ponieważ wystarczyło mi kilka dni bez robota, by zauważyć wiele nieczystości na podłogach.

Największą różnicę czuć w kuchni i przy wejściu. Kuchnia zawsze zdradza, czy robot naprawdę mopuje. Krople po gotowaniu, ślady po butach, kurz wymieszany z wilgocią, delikatne smugi przy blacie — to są rzeczy, które słabsze roboty tylko rozmazują. Dreame L50s Pro Ultra radzi sobie z nimi znacznie lepiej. Nie zastąpi ręcznego szorowania w sytuacji awaryjnej, ale przy regularnym sprzątaniu sprawia, że ręczny mop przestaje być podstawowym narzędziem, a staje się sprzętem „na specjalne okazje”.

Dreame L50s Pro Ultra

Krawędzie i narożniki: robot wreszcie nie omija najgorszych miejsc

Klasyczny problem robotów sprzątających jest prosty: środek pokoju wygląda świetnie, a przy listwach zostaje brud. Dreame L50s Pro Ultra ma na to technologię Dual Flex Arm, czyli wysuwaną szczotkę boczną i ruchomy moduł mopujący. Według producenta pady mogą sięgać nawet do 40 mm w wąskie przestrzenie pod meblami i przy krawędziach. Jedyna rzecz, do której muszę się przyczepić to wysokość robota i brak możliwości chowania wieżyczki. Efekt? Sprzęt nie wjeżdża pod cokół, przez co muszę samodzielnie zawsze sprzątać okruchy, a jest ich tam hurtowa ilość. Szczególnie po porannym krojeniu chleba.

W codziennym użytkowaniu to bardzo ważne. Kurz nie zbiera się przecież grzecznie na środku salonu. On siedzi przy listwach, przy nogach stołu, w narożnikach, przy szafkach kuchennych i w miejscach, gdzie normalnie nie chce się człowiekowi schylać. L50s Pro Ultra robi tu wyraźnie więcej niż starsze roboty, które jechały blisko ściany, ale fizycznie nie były w stanie dotrzeć do samej krawędzi.

Nie oznacza to, że robot idealnie wyczyści każdy centymetr podłogi w każdym mieszkaniu. Cudów nie ma. Ale poziom pokrycia jest bardzo dobry, a przy regularnym harmonogramie różnica jest widoczna. Podłoga wygląda równo, a nie jak po sprzątaniu „mniej więcej”.

Dreame L50s Pro Ultra

Dywany, progi i przeszkody: lepiej, niż się spodziewałem

Roboty sprzątające często przegrywają nie z brudem, tylko z mieszkaniem. Próg, kabel, dywan, noga suszarki, zabawka, but zostawiony w złym miejscu — i nagle inteligentny sprzęt zachowuje się jak zagubiony stażysta. Dreame L50s Pro Ultra wypada tu dojrzale.

Robot rozpoznaje dywany i automatycznie podnosi pady mopujące na wysokość 10,5 mm, żeby nie moczyć krótkiego włosia. Może też całkowicie omijać delikatne lub grubsze dywany podczas mopowania. To kluczowe, bo dobry robot myjący nie może wymagać, żeby przed każdym startem zwijać dywany jak przed remontem.

Jest też system EasyLeap, który pozwala pokonywać progi do 2,2 cm, a w przypadku konstrukcji dwustopniowych do łącznej wysokości 4 cm. Do tego dochodzi nawigacja Smart Pathfinder Technology LDS i rozpoznawanie ponad 220 typów obiektów. W praktyce robot dobrze ogarnia układ mieszkania, sensownie wyznacza trasę i nie sprawia wrażenia, że jeździ losowo. To jeden z tych elementów, które odróżniają sprzęt premium od tańszych modeli: mniej poprawiania, mniej ratowania robota, mniej komunikatów „utknąłem”.

Dreame L50s Pro Ultra

Stacja PowerDock: największy luksus to brak obsługi

Stacja to serce tego urządzenia. Dreame L50s Pro Ultra sam opróżnia pojemnik na kurz, uzupełnia wodę w robocie, dozuje detergent, myje pady, suszy je gorącym powietrzem i korzysta z worka na kurz o pojemności 3,2 l. Producent deklaruje nawet do 100 dni bezobsługowej pracy, chociaż oczywiście to zależy przede wszystkim od warunków, metrażu i ilości brudu.

To jest dokładnie ten moment, w którym robot przestaje być gadżetem, a staje się domowym systemem utrzymania porządku. W starszych urządzeniach po sprzątaniu zaczynała się druga robota: wyjmij pojemnik, wysyp kurz, wypłucz mopy, wysusz je, sprawdź wodę. To już przeszłość. Tutaj większość tej pracy przejmuje stacja. Ty musisz pamiętać głównie o dolewaniu czystej wody, wylewaniu brudnej, wymianie worka i okresowej konserwacji elementów eksploatacyjnych.

Dreame L50s Pro Ultra

Bardzo ważna jest technologia ThermoHub, czyli mycie padów wodą do 100°C. Producent podaje, że gorąca woda pomaga rozpuszczać tłuste zabrudzenia i usuwać brud z padów, a system analizuje stopień zabrudzenia wody i w razie potrzeby uruchamia dodatkowe płukanie. To nie jest detal. W robotach mopujących higiena padów jest absolutnie kluczowa. Brudny mop nie sprząta. Brudny mop tylko rozprowadza wspomnienia po poprzednim sprzątaniu.

Do tego dochodzi system AceClean DryBoard z 20 dyszami, który czyści podstawę stacji i ma ograniczać gromadzenie się zabrudzeń oraz nieprzyjemnych zapachów. I to czuć w codziennym użyciu. Sprzęt, który pracuje z wodą i brudem, musi być dobrze zaprojektowany pod eksploatację. Inaczej po miesiącu zaczyna irytować.

Dreame L50s Pro Ultra

Aplikacja i inteligentny dom

Dreame L50s Pro Ultra współpracuje z aplikacją Dreamehome, Siri, Alexą i Google Home. Jest też opcja sterowania głosowego. Przyszły użytkownik tego robota znajdzie również funkcje przyjazne właścicielom zwierząt, w tym tryb lokalizacji pupili przy użyciu kamery i analizę miejsc ich aktywności.

Aplikacja daje duże możliwości personalizacji. Można ustawić harmonogramy, pomieszczenia, kolejność sprzątania, siłę ssania, intensywność mopowania, strategie dla dywanów i strefy zakazane. To ważne, bo dobry robot powinien z czasem dopasować się do mieszkania, a nie wymagać, żeby mieszkanie dopasowało się do niego.

Najlepszy scenariusz? Ustawiasz stały harmonogram i przestajesz o tym myśleć. Kuchnia częściej, salon regularnie, sypialnia spokojniej, przedpokój mocniej. Robot ma pracować wtedy, gdy nie przeszkadza. Rano, gdy wychodzisz. Po południu, gdy jesteś poza domem. Albo wieczorem, jeśli lubisz widzieć, jak robi robotę za Ciebie.

Dreame L50s Pro Ultra

Czas pracy i technikalia

Dreame L50s Pro Ultra ma akumulator 5200 mAh, co przekłada się na czas pracy do 171 minut. Robot automatycznie wraca do stacji i może wznowić sprzątanie od miejsca, w którym przerwał. Jest też tryb ładowania poza godzinami szczytu, co może mieć znaczenie przy większej liczbie inteligentnych urządzeń w domu. Szczerze mówiąc, nie ważne jak długo on pracuje. Ciebie to nie interesuje. On robi swoją robotę i na tym koniec.

Wymiary robota to 350 × 350 × 103,8 mm, pojemność zbiornika na kurz w robocie wynosi 250 ml, zbiornik na wodę ma 80 ml, a stacja ma zbiornik na czystą wodę 4,5 l i brudną 4 l. Jest też filtr HEPA, funkcja samoczyszczenia, automatyczne opróżnianie kurzu, automatyczne uzupełnianie wody, dozowanie detergentu i suszenie padów gorącym powietrzem.

W zestawie dostajemy robota, stację dokującą, szczotkę główną, szczotkę boczną, pojemnik na kurz z filtrem, uchwyty na pady, pady mopujące, dwa worki na kurz (jeden już zainstalowany), filtr płyty czyszczącej, rampę do stacji, płyn do czyszczenia podłogi 200 ml, moduł dozownika detergentu oraz instrukcje. To dobry pakiet startowy, choć przy regularnym używaniu trzeba oczywiście liczyć się z kosztami worków, padów, filtrów i płynu.

Dreame L50s Pro Ultra

Specyfikacja techniczna Dreame L50s Pro Ultra

Model Dreame L50s Pro Ultra Kolor testowany Czarny ze złotymi dodatkami Moc ssania 30 000 Pa Akumulator 5200 mAh Czas pracy Do 171 minut Wymiary robota 350 × 350 × 103,8 mm Pojemność pojemnika na kurz 250 ml Zbiornik wody w robocie 80 ml Zbiornik czystej wody w stacji 4,5 l Zbiornik brudnej wody w stacji 4 l Mopowanie 2 obrotowe pady, Dual Omni-Scrub Nacisk mopów 13 N Mycie mopów Gorąca woda do 100°C Suszenie mopów Gorące powietrze Nawigacja Smart Pathfinder Technology LDS Rozpoznawanie obiektów Ponad 220 typów Pokonywanie progów Do 2,2 cm, dwustopniowo do 4 cm Unoszenie mopów na dywanach 10,5 mm Stacja PowerDock, automatyczne opróżnianie, mycie, suszenie, dolewanie wody, dozowanie detergentu Worek na kurz w stacji 3,2 l Filtr HEPA Aplikacja Dreamehome Smart home Matter, Siri, Alexa, Google Home Cena oficjalna 2899 zł w promocji / 2999 zł regularnie

Skuteczność w domu: największa zaleta to regularność

Największą siłą L50s Pro Ultra nie jest jednorazowy pokaz mocy. Największą siłą jest regularność. Robot może sprzątać codziennie albo kilka razy w tygodniu, a to całkowicie zmienia stan podłóg. Brud nie ma czasu się zbierać. Piasek nie zdąży porysować paneli. Kurz nie tworzy widocznych warstw. Kuchnia nie zaczyna żyć własnym życiem po dwóch dniach gotowania.

To sprzęt dla ludzi, którzy lubią porządek, ale nie chcą udawać, że sprzątanie to pasja. Ja lubię czysty dom, ale nie mam ochoty codziennie chodzić z mopem. Dreame L50s Pro Ultra idealnie wpisuje się w ten styl. Nie zastępuje myślenia, ale mocno ogranicza obowiązki. Zamiast „muszę posprzątać”, częściej masz poczucie: „jest ogarnięte”.

I właśnie dlatego funkcja mopowania jest dla mnie obowiązkowa. Samo odkurzenie podłogi daje wrażenie porządku. Dopiero odkurzenie i mopowanie daje poczucie czystości. To szczególnie widać przy świetle dziennym, kiedy smugi, kurz i drobne ślady wychodzą bez litości.

Dreame L50s Pro Ultra

Co mi się podoba w Dreame L50s Pro Ultra?

Największy plus to skuteczność połączona z automatyzacją. L50s Pro Ultra dobrze odkurza, bardzo dobrze mopuje i sam ogarnia znaczną część obsługi po pracy. Drugim ogromnym plusem jest wygląd testowanej czarnej wersji ze złotymi dodatkami. To urządzenie wygląda drożej, niż kosztuje, i pasuje do nowoczesnego wnętrza. Trzecia rzecz to mopowanie przy krawędziach oraz dobra ochrona dywanów. To elementy, które w codziennym użyciu naprawdę zmniejszają frustrację.

Doceniam też stację. Mycie mopów gorącą wodą, suszenie, dozowanie detergentu, opróżnianie kurzu i duże zbiorniki to zestaw, który sprawia, że robot nie wymaga ciągłego niańczenia. Właśnie tego oczekuję od nowoczesnego sprzętu smart home.

Dreame L50s Pro Ultra

Co można poprawić?

Po pierwsze, stacja wymaga miejsca. To nie jest rozwiązanie do bardzo małej kawalerki, gdzie każdy centymetr podłogi jest na wagę złota. Po drugie, czarna, elegancka obudowa wygląda świetnie, ale może bardziej eksponować kurz i odciski niż jasne wersje. Widać to nawet po zdjęciach. Robiłem co mogłem, ale odciski palców i tak się pojawiały. Po trzecie, wysokość robota 103,8 mm oznacza, że nie wjedzie pod każdy niski mebel – wspominałem o tym.

Cena i opłacalność

Dreame L50s Pro Ultra kosztuje 2999 zł. Znalazłem ten model w sieci Media Expert za 2798 zł. Klikając w ten link przeniesiesz się do sklepu, gdzie będziesz mógł dokonać zakupu.

Czy to dużo? Tak. Czy za dużo? Nie, jeśli naprawdę korzystasz z mopowania i automatycznej stacji. Przy tańszym robocie często oszczędzasz na zakupie, a potem płacisz czasem i nerwami. Tutaj płacisz więcej na starcie, ale dostajesz sprzęt, który realnie przejmuje codzienną robotę.

Dreame L50s Pro Ultra

Dla kogo jest Dreame L50s Pro Ultra?

To robot dla osób, które mają twarde podłogi i chcą mieć je regularnie czyste. Dla właścicieli mieszkań i domów, gdzie kuchnia łączy się z salonem. Dla ludzi ze zwierzętami. Dla tych, którzy nie znoszą smug i piasku pod stopami. Dla facetów, którzy lubią porządek, ale nie chcą spędzać soboty z mopem jak w rytuale pokuty.

Nie kupowałbym go tylko wtedy, gdy masz bardzo małe mieszkanie, mnóstwo niskich mebli albo prawie same grube dywany. W takim scenariuszu część jego zalet będzie mniej widoczna. Jeśli jednak masz mieszkanie z panelami, gresem, winylem, deską, krótkimi dywanami i codziennym ruchem domowników, L50s Pro Ultra ma bardzo dużo sensu.

Dreame L50s Pro Ultra

Co sądzę o testowanym robocie sprzątającym?

Dreame L50s Pro Ultra w czarnej wersji ze złotymi dodatkami to jeden z tych robotów, które nie tylko sprzątają, ale też pasują do stylu życia. Wygląda elegancko, działa skutecznie i daje dokładnie to, czego oczekuję od nowoczesnego sprzętu domowego: mniej obowiązków, więcej kontroli i czystą podłogę bez ciągłego myślenia o sprzątaniu.

Największe wrażenie robi mopowanie. To nie jest funkcja dopisana do specyfikacji, tylko realny powód, dla którego ten robot warto rozważyć. Mocne odkurzanie, dobra praca przy krawędziach, sensowna obsługa dywanów, stacja PowerDock i automatyczna pielęgnacja mopów składają się na sprzęt, który można traktować jako główne narzędzie do utrzymania podłóg w czystości.

Czy kupiłbym? Tak, szczególnie do mieszkania lub domu z twardymi podłogami. Dziś robot bez mopowania wydaje mi się połową rozwiązania. Dreame L50s Pro Ultra pokazuje, że dobra automatyzacja sprzątania nie polega na tym, że robot raz dziennie przejedzie po salonie. Polega na tym, że dom wygląda dobrze, a Ty nie musisz poświęcać temu życia.

Sprawdź również nasz test Dreame A3 AWD Pro, czyli robota koszącego z LiDAR.