Nowe telewizory Samsung AI TV 2026 – widzieliśmy je na żywo

Samsung AI TV 2026 to nie jest już tylko kolejna linia telewizorów z większym ekranem, cieńszą ramką i hasłem o kinowej jakości obrazu. Samsung pokazuje pełną ofertę na 2026 rok i jasno sugeruje, że nowoczesny telewizor ma być coraz mniej biernym ekranem, a coraz bardziej inteligentnym centrum salonu. W nowych modelach pojawia się Samsung Vision AI, czyli warstwa funkcji, która ma poprawiać obraz, dźwięk i interakcję z telewizorem. Do tego dochodzą ekrany od 42 do aż 115 cali, technologie Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED i lifestyle’owe The Frame. Samsung AI TV 2026 ma więc odpowiadać na bardzo różne potrzeby: kino domowe, gaming, sport, minimalistyczne wnętrza i telewizor, który po seansie potrafi zamienić się w galerię sztuki.

Samsung AI TV 2026 – relacja z wydarzenia.

Samsung AI TV 2026 to telewizory, które mają myśleć za użytkownika

Telewizory od lat obiecują lepszą jakość obrazu, ale coraz częściej problemem nie jest sam panel. Problemem jest to, co oglądasz, skąd pochodzi sygnał, jak jasno jest w pokoju, czy siedzisz wieczorem przy filmie, czy w dzień oglądasz mecz, czy grasz na konsoli. Samsung AI TV 2026 próbuje odpowiedzieć właśnie na tę zmienność.

Samsung Vision AI ma działać jak inteligentna warstwa, która dopasowuje obraz, dźwięk i interakcję do treści oraz sytuacji. W praktyce oznacza to mniej ręcznego grzebania w ustawieniach, a więcej automatycznej optymalizacji. Telewizor ma rozpoznawać, czego potrzebuje scena, mecz albo gra, i odpowiednio reagować.

W 2026 roku Vision AI trafia do wszystkich telewizorów 4K. To ważne, bo sztuczna inteligencja przestaje być dodatkiem tylko do najdroższych modeli. Samsung przesuwa ją do szerszej gamy, od dużych ekranów premium po bardziej dostępne serie.

Vision AI: skalowanie, piłka nożna i dźwięk pod kontrolą

Najbardziej praktycznie brzmi Skalowanie AI 4K Pro. Funkcja korzysta ze 128 sieci neuronowych i ma przekształcać treści do jakości zbliżonej do 4K. To ważne, bo nawet jeśli kupujesz bardzo dobry telewizor, nadal oglądasz materiały z różnych źródeł: streamingu, telewizji, YouTube’a, starszych filmów i transmisji sportowych. Nie wszystko jest idealnym natywnym 4K.

Druga funkcja jest skrojona pod kibiców. Tryb AI Piłka Nożna automatycznie steruje obrazem i dźwiękiem podczas meczu. Ma wzmacniać kolory, poprawiać kontrast i wyróżniać głos komentatora, żeby łatwiej śledzić akcję. To brzmi jak funkcja stworzona na wieczory, kiedy salon zamienia się w małą strefę kibica. Jak działa ta ostatnia opcja? W skrócie, jeśli chcesz słuchać tylko kibiców, nie ma sprawy – AI tak dostosuje na żywo parametry, że „wytnie” głos komentatora i na odwrót – przyciszasz kibiców, zwiększasz głos komentarza.

Trzecia rzecz to Kontroler Dźwięku AI Pro. Telewizor analizuje dźwięk w czasie rzeczywistym i dzieli go na trzy ścieżki: głos, muzykę w tle i efekty. Użytkownik może regulować każdą z nich osobno z menu albo komendami głosowymi. To może być bardzo przydatne, gdy dialogi są za ciche, muzyka zbyt agresywna albo efekty w filmie przykrywają wszystko inne.

Micro RGB, czyli pokaz siły dla najbardziej wymagających

Na szczycie oferty są telewizory Micro RGB. Samsung rozszerza tę linię o nowe rozmiary ekranów. Seria R95H będzie dostępna w przekątnych 65, 75, 85 i 115 cali, a R86H w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali.

Technologia Micro RGB wykorzystuje mikroskopijne podświetlenie RGB oraz strefowe przyciemnianie koloru i jasności. Celem jest precyzyjna kontrola barw czerwonej, zielonej i niebieskiej, bardziej szczegółowy obraz oraz kolory bliższe temu, co widzi ludzkie oko. Do tego dochodzi matowy ekran Glare Free, który ma utrzymać czytelność obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych.

To nie jest linia dla kogoś, kto szuka po prostu dużego telewizora do seriali. Micro RGB wygląda jak propozycja dla osób, które chcą maksymalnej precyzji, dużych przekątnych i efektu „ściany obrazu” bez kompromisu w jasności oraz kolorach.

OLED 2026: cztery serie i mocny ukłon w stronę graczy

Oferta Samsung OLED na 2026 rok obejmuje cztery modele: S99H, S95H, S90H i S85H. Flagowy S99H ma FloatLayer Design, dzięki któremu telewizor po montażu wygląda, jakby unosił się przy ścianie. Dostaje też Bezprzewodowy Moduł One Connect, który może stać nawet 10 metrów od telewizora i przesyłać sygnał do 8K 120 Hz.

S95H ma OLED HDR Pro, procesor AI NQ4 Gen3, Dźwięk Podążający za Obiektem+ i głośniki 4.2.2-kanałowe. To model dla tych, którzy chcą mocnego połączenia obrazu, dźwięku i eleganckiego designu Infinity One.

S90H wygląda szczególnie ciekawie dla graczy. Ma Glare Free, OLED HDR+, procesor AI NQ4 Gen3 i Ultimate Gaming Pack z Upłynniaczem Ruchu 165 Hz, NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium Pro. To zestaw, który celuje w płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu i z niskimi opóźnieniami. S85H jest bardziej przystępną propozycją OLED, ale nadal z obsługą FreeSync Premium i G-Sync.

The Frame i The Frame Pro. Telewizor, który po seansie udaje obraz

The Frame pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych linii Samsunga, bo odpowiada na zupełnie inny problem niż typowy telewizor. Tu nie chodzi tylko o oglądanie, ale też o to, jak ekran wygląda wtedy, gdy jest wyłączony. Dzięki Art Store użytkownik dostaje dostęp do ponad 5000 dzieł sztuki z galerii i muzeów z całego świata.

The Frame Pro będzie dostępny w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali. Ma smukłą konstrukcję o grubości 24,9 mm, Bezprzewodowy Moduł One Connect, jakość obrazu Neo QLED, certyfikat Pantone Validated ArtfulColor, matową matrycę Glare Free i upłynniacz ruchu 144 Hz.

Klasyczny The Frame pojawi się w rozmiarach 43, 55 i 65 cali. To wybór dla osób, które chcą minimalistycznej instalacji, płaskiego designu i telewizora, który w salonie wygląda bardziej jak element aranżacji niż czarny prostokąt na ścianie.

Neo QLED: QN80H i QN74H dla różnych budżetów

Rodzina Neo QLED 2026 obejmuje modele QN80H i QN74H. QN80H to bardziej zaawansowany wariant, dostępny od 50 do 100 cali. Ma procesor AI NQ4 Gen2 z 20 sieciami neuronowymi, strefowe podświetlenie, Upłynniacz Ruchu 144 Hz, Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro i Dolby Atmos. Całość zamknięto w nowym Monolith Edge Design.

QN74H ma przenieść technologię Quantum Mini LED do szerszej grupy odbiorców. Występuje w rozmiarach od 43 do 85 cali, oferuje 100% natężenie kolorów z matrycą Quantum Dot, procesor AI NQ4 i smukły AirSlim Design.

To segment dla osób, które chcą bardzo dobrego, jasnego, uniwersalnego telewizora do sportu, filmów, seriali i grania, ale niekoniecznie muszą iść w najbardziej ekstremalne Micro RGB albo OLED.

Mini LED: większy kontrast w bardziej dostępnej formie

Samsung rozwija też telewizory Mini LED. Modele M80H i M74H mają przynieść lepszą jasność oraz kontrast w porównaniu z tradycyjnymi LED-ami, a Pure Spectrum Color ma zapewniać miliard odcieni i realistyczne kolory.

M80H będzie dostępny w rozmiarach 55, 65, 75, 85 i 100 cali. Ma Upłynniacz Ruchu 144 Hz, procesor AI NQ4 Gen2 z 20 sieciami neuronowymi oraz Tryb AI, który daje szybki dostęp do adaptacyjnych ustawień obrazu i dźwięku.

M74H trafi do jeszcze szerszej grupy odbiorców, bo pojawi się w rozmiarach od 43 do 85 cali. Dostaje procesor Mini LED 4K, Upłynniacz Ruchu 60 Hz, Dynamic Sound Pack, Q-Symphony i Pure Spectrum Color. To telewizor dla tych, którzy chcą wejść w Mini LED bez konieczności kupowania najwyższej serii.

Dla kogo jest Samsung AI TV 2026?

Samsung AI TV 2026 jest dla bardzo różnych użytkowników, bo oferta została mocno rozwarstwiona. Jeśli chcesz największy ekran i najbardziej zaawansowaną precyzję obrazu, patrzysz na Micro RGB. Jeśli liczysz na czerń, kontrast i gaming, OLED-y będą najbardziej naturalnym wyborem. Jeśli telewizor ma być też elementem wnętrza, The Frame i The Frame Pro grają w swojej kategorii.

Neo QLED będzie rozsądną opcją dla ludzi, którzy chcą mocnego, uniwersalnego telewizora do wszystkiego: sportu, filmów, konsoli i codziennego oglądania. Mini LED wygląda jak propozycja dla tych, którzy chcą lepszego kontrastu i jasności niż w klasycznych LED-ach, ale w bardziej przystępnej konfiguracji.

Najważniejsze jest jednak to, że Samsung AI TV 2026 nie opiera się wyłącznie na panelach. Coraz większy ciężar przenosi się na oprogramowanie i AI. Telewizor ma poprawiać słabsze źródła, wyciągać dialogi, dopasowywać sport, wspierać gaming i lepiej odnajdywać się w konkretnym salonie.

Samsung AI TV 2026 pokazuje, że telewizor znowu chce być centrum domu

Przez chwilę mogło się wydawać, że telewizor traci znaczenie na rzecz laptopów, tabletów i smartfonów. Ale duży ekran wraca do gry, bo domowa rozrywka jest dziś bardziej wymagająca niż kiedykolwiek. Streaming, sport na żywo, konsole, filmy, YouTube, sztuka na ścianie, praca z multimediami i domowe kino — wszystko to nadal najlepiej działa na dużym ekranie.

Samsung AI TV 2026 próbuje pokazać, że telewizor nie jest już tylko końcowym odbiornikiem sygnału. Ma być urządzeniem, które rozumie treść, poprawia ją, dopasowuje dźwięk, reaguje na użytkownika i potrafi dobrze wyglądać we wnętrzu.

To jest prawdziwa zmiana. Nie większa przekątna sama w sobie, nie kolejny numer w nazwie serii, tylko telewizor, który coraz częściej sam robi rzeczy, które kiedyś wymagały ręcznej konfiguracji. I jeśli Vision AI będzie działać tak, jak obiecuje Samsung, wybór dobrego ustawienia obrazu może w końcu przestać być sportem dla cierpliwych.