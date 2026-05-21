Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete. Odkurzacz z przyszłości

Sprzątanie podłóg dawno przestało być tematem, który da się zamknąć w pytaniu: „czy dobrze ciągnie?”. Dzisiejszy sprzęt ma odkurzać, myć, sam dobierać moc, kontrolować wodę, nie zostawiać smug, wjeżdżać pod meble i po wszystkim sam zadbać o własną higienę. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete wchodzi dokładnie w ten moment jako flagowy odkurzacz wet&dry klasy premium. Wygląda jak sprzęt wyjęty z futurystycznego laboratorium, ale pod efektowną obudową ma bardzo konkretne technologie: iLoop Smart Sensor, konstrukcję 180° Lay-Flat, czyszczenie krawędzi z trzech stron, SmoothDrive, StreakFree Scraper, Reverse Scrub, HydroBurst i FlashDry Self-Cleaning z suszeniem w 85°C. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma być odkurzaczem dla tych, którzy chcą czystej podłogi bez osobnego odkurzania, mopowania i późniejszego czyszczenia całego urządzenia.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete nie wygląda jak zwykły odkurzacz

W świecie AGD design często jest tylko dodatkiem. Sprzęt ma działać, mieścić się w szafie i nie straszyć w kącie. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete próbuje odwrócić tę logikę. Marka mówi o estetyce Cyber-Future, inspirowanej cyberpunkiem, geometrycznymi liniami i futurystyczną formą. To urządzenie ma nie tylko sprzątać, ale też pasować do nowoczesnej przestrzeni domowej.

Na żywo taki kierunek ma sens, bo odkurzacze wet&dry często stoją w stacji dokującej na widoku. Jeśli sprzęt ma być częścią codzienności, a nie czymś wciskanym za drzwi pralni, wygląd zaczyna mieć znaczenie. Smukła bryła, miękko wyprofilowane krawędzie typu Golden Fillet, ekran Pixel Matrix i system Neon Light sprawiają, że Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete wygląda bardziej jak gadżet z segmentu smart home niż klasyczny sprzęt do sprzątania.

Neon Light nie jest tylko ozdobą. System zmienia kolory i wzory światła w zależności od statusu pracy urządzenia, dając użytkownikowi szybkie informacje zwrotne. Do tego dochodzi drobno piaskowana powłoka odporna na odciski palców, czyli detal ważny w sprzęcie, który regularnie bierze się do ręki.

Odkurza i myje w jednym przejeździe

Największy praktyczny sens Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete polega na tym, że urządzenie łączy odkurzanie i mycie podłóg w jednym cyklu. To dokładnie ten typ wygody, którego oczekuje się od nowoczesnego sprzętu domowego. Nie najpierw odkurzacz, potem mop, potem wiadro, potem płukanie. Jeden sprzęt ma zebrać suche zabrudzenia, mokry brud i jednocześnie zostawić podłogę czystą.

Technologia iLoop Smart Sensor automatycznie dopasowuje moc ssania oraz ilość wody do poziomu zabrudzeń. To ważne, bo podłoga w domu nie jest wszędzie taka sama. Inaczej wygląda kuchnia po gotowaniu, inaczej przedpokój po deszczu, inaczej salon, a jeszcze inaczej miejsce przy misce psa. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma reagować na te różnice bez ręcznego kombinowania z ustawieniami.

Wysoka moc ssania Powerful Suction odpowiada za podnoszenie kurzu, piasku, włosów i mokrych zabrudzeń. To właśnie mokre zabrudzenia są największym testem dla odkurzaczy tego typu, bo klasyczny odkurzacz ich nie ruszy, a zwykły mop często tylko rozprowadzi problem po większej powierzchni.

180° Lay-Flat. Wreszcie sprzątanie pod niskimi meblami

Jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań jest ultracienka konstrukcja 180° Lay-Flat. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete może pracować niemal na płasko, co ułatwia sprzątanie pod niskimi meblami i w trudno dostępnych miejscach.

To nie jest drobny bajer. Kurz, włosy i okruchy lubią zbierać się właśnie tam, gdzie najtrudniej wjechać standardowym sprzętem: pod kanapą, łóżkiem, szafką RTV czy niską komodą. Jeśli odkurzacz myjący nie radzi sobie z takimi miejscami, w praktyce nadal trzeba poprawiać ręcznie albo sięgać po drugi sprzęt.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma też system czyszczenia krawędzi z trzech stron. To kolejna ważna rzecz, bo przy ścianach i listwach przypodłogowych często zostaje najwięcej brudu. Dobre sprzątanie nie polega na przejechaniu przez środek pokoju. Polega na tym, żeby urządzenie poradziło sobie właśnie z krawędziami, rogami i miejscami przy meblach.

SmoothDrive, czyli odkurzacz nie ma walczyć z użytkownikiem

Odkurzacze wet&dry potrafią być cięższe i bardziej wymagające w prowadzeniu niż klasyczne modele pionowe. Dlatego technologia SmoothDrive jest jednym z tych elementów, które mogą realnie zmienić odbiór sprzętu. Inteligentne wsparcie ruchu ma zapewniać płynne i lekkie manewrowanie urządzeniem.

To szczególnie ważne przy większych mieszkaniach i domach. Jeśli sprzęt jest mocny, ale po 15 minutach męczy rękę, użytkownik szybko zacznie go omijać. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete obiecuje komfort, który ma sprawić, że codzienne sprzątanie będzie mniej fizycznie uciążliwe.

Do tego dochodzi tryb cichy. Nie każdy chce, żeby szybkie ogarnięcie kuchni po kolacji brzmiało jak start samolotu. Quiet Mode może mieć znaczenie wieczorem, przy dzieciach, przy pracy z domu albo wtedy, gdy po prostu nie chcesz zamieniać mieszkania w strefę hałasu.

StreakFree Scraper, Reverse Scrub i HydroBurst

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma kilka technologii, które skupiają się na jakości mycia. StreakFree Scraper odpowiada za szybkie odprowadzanie wilgoci, eliminowanie smug i śladów wody. To bardzo ważne, bo wiele urządzeń myjących potrafi zostawić podłogę mokrą, a potem widać każdy przejazd wałka.

Reverse Scrub pomaga zbierać brudną wodę dzięki kontrolowanemu ruchowi wałka. Z kolei HydroBurst wykorzystuje skoncentrowany strumień wody pod ciśnieniem, aby pomagać usuwać bardziej uporczywe zabrudzenia.

W praktyce chodzi o kuchnię, zaschnięte plamy, ślady po butach, rozlane napoje, brud przy wejściu i codzienne sytuacje, które nie zawsze kończą się na „przejechać i gotowe”. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma być sprzętem do takich realnych scenariuszy, a nie tylko do demonstracji na idealnie czystej podłodze.

FlashDry Self-Cleaning, czyli sprzęt sam dba o higienę

Największy problem odkurzaczy myjących zaczyna się po sprzątaniu. Brudna woda, wilgotny wałek, zapach i konieczność czyszczenia elementów roboczych potrafią skutecznie zniechęcić do regularnego używania. Dlatego Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma system FlashDry Self-Cleaning z podgrzewaną wodą i szybkim suszeniem w 85°C.

To jedna z kluczowych funkcji w sprzęcie premium. Urządzenie nie powinno wymagać drugiego sprzątania po sprzątaniu. Samoczyszczenie i suszenie mają przygotować sprzęt do kolejnego użycia, ograniczyć wilgoć i poprawić higienę wałka.

W tym segmencie samo „myje podłogę” już nie wystarczy. Liczy się cały proces: przed, w trakcie i po pracy. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete próbuje zamknąć ten proces w możliwie wygodnym cyklu.

Do 80 minut pracy na jednym ładowaniu

Bateria ma pozwalać na nawet 80 minut pracy na jednym ładowaniu. To bardzo istotne, bo odkurzacz myjący często jest używany na większych powierzchniach, a nie tylko punktowo. Jeśli sprzęt ma być głównym narzędziem do podłóg, nie może wymagać przerwy w połowie mieszkania.

Oczywiście realny czas pracy będzie zależał od trybu, poziomu zabrudzeń i sposobu używania, ale sama deklaracja 80 minut daje duży zapas. To szczególnie ważne dla domów z twardymi podłogami, gdzie odkurzanie i mycie jednym urządzeniem może zastąpić kilka osobnych czynności.

Nagroda z IFA 2025 i pozycja marki

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete jeszcze przed oficjalną premierą rynkową zdobył All-Scenario Cleaning Innovation Gold Award podczas Global Product Technology Innovation Awards 2025 na targach IFA w Berlinie. To wyróżnienie ma potwierdzać jego pozycję w segmencie inteligentnych rozwiązań do sprzątania.

Sama marka Tineco działa od 1998 roku i specjalizuje się w inteligentnych odkurzaczach oraz urządzeniach do pielęgnacji domu. Według danych przywołanych w informacji prasowej od czterech lat pozostaje światową marką nr 1 w kategorii domowych odkurzaczy wet&dry, mierząc globalną sprzedaż detaliczną w jednostkach.

Tineco podaje też, że jej produkty trafiają do ponad 24 milionów gospodarstw domowych, a marka jest obecna w około 30 krajach. To ważne tło, bo FLOOR ONE S9 Scientist Complete nie jest eksperymentem nowej firmy. To flagowy produkt marki, która mocno rozwija segment odkurzaczy myjących.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete w Polsce

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete jest już dostępny w Polsce online oraz w sklepach stacjonarnych największych sieci RTV i AGD. Można go kupić między innymi w X-KOM, Neonet, Media Expert, Komputroniku i RTV EURO AGD. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 3999 zł.

W ofercie Tineco w Polsce znajduje się obecnie około 30 modeli odkurzaczy. Obok S9 Scientist Complete pojawiają się lub mają pojawić się także modele myjące S9 Artist Steam Pro, S7 Stretch Steam Plus, S7 MAX Gold, S7 Fold Elite, i7 Fold Premium i S5 Stretch Gold, a także modele pionowe Pure One A90S, Station 5 Pro oraz S70 Plus.

To pokazuje, że Tineco nie traktuje polskiego rynku marginalnie. Marka buduje szeroką ofertę i próbuje wejść zarówno w segment premium, jak i w różne potrzeby użytkowników: od mycia podłóg po klasyczne odkurzanie pionowe.

Dla kogo jest Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete?

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete jest dla osób, które mają dużo twardych podłóg i chcą połączyć odkurzanie z myciem w jednym urządzeniu. Najwięcej sensu ma w mieszkaniach i domach, gdzie regularnie pojawiają się mokre zabrudzenia, piasek, włosy, ślady po butach, resztki z kuchni albo bałagan po dzieciach i zwierzętach.

To sprzęt dla kogoś, kto nie chce ręcznie mopować po odkurzaniu i nie chce później rozbierać urządzenia do czyszczenia wałka. Cena 3999 zł jasno pokazuje, że mówimy o segmencie premium. Ale jeśli sprzęt faktycznie zastępuje kilka czynności, sam dobiera parametry pracy, sprząta pod meblami, przy krawędziach i sam czyści się po użyciu, jego sens staje się bardziej zrozumiały.

Nie jest to urządzenie dla kogoś, kto raz w tygodniu szybko przejedzie małą kawalerkę. Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete ma największy sens tam, gdzie podłogi są codziennym polem walki.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete pokazuje, dokąd idzie sprzątanie

Najciekawsze w tym urządzeniu nie jest to, że odkurza i myje. Takich sprzętów jest już sporo. Najciekawsze jest to, jak bardzo Tineco próbuje dopracować cały proces: od rozpoznawania zabrudzeń, przez prowadzenie, czyszczenie krawędzi, pracę pod meblami, usuwanie smug, aż po samoczyszczenie i suszenie.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Complete jest więc przykładem nowej generacji AGD. Sprzęt nie ma tylko wykonać zadania. Ma sam podjąć część decyzji, ułatwić użytkownikowi ruch, informować go światłem i ekranem, a po wszystkim przygotować się do kolejnego użycia.

To dokładnie ten kierunek, w którym powinno iść smart home: mniej aplikacyjnego zamieszania, więcej realnej wygody. Jeśli technologia ma coś zmieniać w domu, to właśnie takie codzienne czynności jak sprzątanie. Bo podłoga brudzi się codziennie, a dobry sprzęt powinien sprawić, że przestajesz o tym myśleć.

