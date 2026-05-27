Sony BRAVIA True RGB to nowy rozdział w domowym kinie marki, bo tym razem nie chodzi tylko o większą jasność, większy ekran albo kolejne hasło o „filmowej jakości”. Sony pokazuje dwa telewizory Sony BRAVIA True RGB — flagowy BRAVIA 9 II oraz BRAVIA 7 II — a do tego nowy zestaw kina domowego BRAVIA Theatre Trio.

Najważniejsza zmiana siedzi w podświetleniu. RGB Backlight Master Drive Pro pozwala niezależnie sterować czerwonymi, zielonymi i niebieskimi diodami LED, dzięki czemu modele Sony BRAVIA True RGB mają oferować najszerszą paletę barw w historii domowych telewizorów Sony. Do tego dochodzą większe przekątne, specjalny ekran przeciwodblaskowy w BRAVIA 9 II, funkcje kinowe, obsługa Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X i IMAX Enhanced oraz audio, które ma przenieść do salonu doświadczenia znane ze studiów Sony Pictures Entertainment.

Sony BRAVIA True RGB, czyli nowy pomysł na kolor

Rynek telewizorów od lat żyje pojedynkiem jasności, czerni, kontrastu i technologii paneli. Sony w nowych BRAVIA 9 II i BRAVIA 7 II próbuje przesunąć rozmowę w stronę koloru. Sony BRAVIA True RGB opiera się na niezależnie sterowanych czerwonych, zielonych i niebieskich diodach LED, a to ma pozwolić na dokładniejsze budowanie barw niż w standardowych rozwiązaniach Mini LED.

To ważne, bo dobry obraz nie polega wyłącznie na tym, że telewizor świeci mocno. Kolor musi być czysty, stabilny i wiarygodny, również wtedy, gdy oglądasz film w jasnym salonie, a nie w idealnie zaciemnionej sali kinowej. Sony podkreśla, że nowe telewizory True RGB oferują najszerszą gamę kolorów w historii domowych telewizorów marki.

Yoshihiro Ono z Sony Corporation przypomina, że firma rozwija sterowanie diodami LED od ponad 20 lat — od telewizora QUALIA 005 z 2004 roku po technologię Backlight Master Drive z 2016 roku. Sony BRAVIA True RGB ma być kolejnym etapem tej drogi, łączącym precyzję indywidualnie sterowanych diod RGB z zaletami Mini LED i OLED.

BRAVIA 9 II. Flagowiec z ekranem do 115 cali

BRAVIA 9 II to najważniejszy model w nowej linii. Dostaje najbardziej zaawansowaną odsłonę technologii True RGB, system RGB Triluminos Max oraz Luminance Booster Pro. Te rozwiązania mają poprawiać czystość barw podstawowych, płynność przejść tonalnych i precyzję koloru przy wysokiej jasności.

Najbardziej efektowny jest jednak rozmiar. BRAVIA 9 II będzie dostępny nie tylko w przekątnych 65, 75 i 85 cali, ale też w wersji 115-calowej. To już nie jest telewizor, który „stoi w salonie”. To ekran, który przejmuje ścianę i próbuje zbliżyć domowe oglądanie do kinowej skali.

Flagowiec dostaje też technologię Immersive Black Screen Pro, czyli specjalną powłokę ograniczającą odbicia światła. Ma ona pomagać utrzymać głęboką czerń i czytelność detali w ciemnych scenach nawet w jasnych pomieszczeniach. Co ciekawe, w ocenę tej powłoki byli zaangażowani specjaliści Sony Pictures Entertainment, żeby obraz lepiej oddawał intencje twórców filmowych w realnych domowych warunkach.

BRAVIA 7 II. True RGB w bardziej elastycznych rozmiarach

BRAVIA 7 II ma przenieść technologię True RGB do szerszej gamy rozmiarów. Model będzie dostępny w przekątnych 50, 55, 65, 75, 85 i 98 cali. To sprawia, że łatwiej dopasować go do różnych mieszkań i salonów — od klasycznych ustawień pod telewizorem po duży ekran w domowej strefie filmowej.

Ten model również korzysta z niezależnie sterowanych diod LED RGB i technologii X-Wide Angle Pro. Sony podkreśla, że obraz ma zachowywać naturalne kolory pod szerokim kątem oglądania. To praktyczne, bo w salonie rzadko wszyscy siedzą idealnie na wprost ekranu.

BRAVIA 7 II wygląda więc jak propozycja dla osób, które chcą nowej technologii koloru Sony, ale niekoniecznie potrzebują absolutnie flagowego 115-calowego potwora. To nadal duży krok w stronę kinowego obrazu, tylko w bardziej domowych konfiguracjach.

Jasny salon nie ma być już wrogiem filmu

Jednym z ciekawszych wątków jest oglądanie w jasnych wnętrzach. Telewizory często wyglądają najlepiej w sklepie albo w zaciemnionym pokoju testowym. W domu jest inaczej: okna, lampy, odbicia, jasne ściany, różne kąty oglądania i kanapa, na której każdy siedzi trochę gdzie indziej.

Sony BRAVIA True RGB ma odpowiadać właśnie na te warunki. Niezależne sterowanie diodami RGB, szersza paleta barw, redukcja poświaty i technologie przeciwodblaskowe w BRAVIA 9 II mają sprawić, że obraz będzie bardziej naturalny nie tylko wieczorem, ale też w normalnym, dziennym użyciu.

To ważna różnica. Domowe kino nie działa tylko w piątek o 22:00 przy zgaszonym świetle. Działa przy meczu w dzień, serialu po pracy, bajce dla dzieci, filmie w niedzielę po południu i grze na konsoli. Telewizor musi radzić sobie z codziennością, a nie tylko z idealnym scenariuszem.

Funkcje kinowe i tryby skalibrowane pod platformy

BRAVIA 9 II i BRAVIA 7 II dostają zestaw funkcji inspirowanych kinem. My Cinema ma optymalizować obraz i dźwięk do oglądania filmów, a Ambient Optimization automatycznie dopasowuje obraz i dźwięk do warunków panujących w pomieszczeniu oraz miejsca, w którym siedzi widz.

Do tego dochodzą tryby Studio Calibrated dla Netflix, Prime Video i Sony Pictures Core, przy czym dostępność zależy od regionu. Telewizory obsługują też Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X i IMAX Enhanced.

To wszystko składa się na jeden cel: obraz i dźwięk mają być możliwie bliskie temu, co zakładali twórcy. Sony bardzo mocno buduje tę narrację wokół własnego zaplecza filmowego, czyli Sony Pictures Entertainment. W przeciwieństwie do wielu producentów elektroniki ma bezpośredni dostęp do ludzi, którzy tworzą i oceniają treści kinowe.

Dźwięk w telewizorze też dostał więcej uwagi

Sony nie ogranicza się do obrazu. Oba modele BRAVIA mają pełnozakresowe głośniki, funkcję Voice Zoom 3 opartą na AI oraz udoskonalone 3D Surround Upscaling, które przekształca dźwięk stereo w przestrzenny dźwięk 3D.

Voice Zoom 3 brzmi szczególnie praktycznie. Dialogi są jednym z największych problemów domowego oglądania. Muzyka i efekty potrafią przykryć głos aktorów, szczególnie w dynamicznych scenach. Funkcja poprawiająca słyszalność dialogów może być ważniejsza niż kolejny tryb obrazu, bo realnie wpływa na komfort seansu.

BRAVIA 9 II dostaje dodatkowo Acoustic Multi-Audio+ z liniowymi głośnikami wysokotonowymi skierowanymi ku górze. To ma zapewnić bardziej przestrzenne, kinowe brzmienie z samego telewizora.

BRAVIA Theatre Trio. Trzy głośniki zamiast klasycznego soundbara

Drugą dużą premierą jest BRAVIA Theatre Trio. To bezprzewodowy zestaw kina domowego złożony z trzech przednich głośników: lewego, prawego i centralnego. Sony rozwijało go we współpracy z ekspertami Sony Pictures Entertainment, żeby lepiej oddać sposób, w jaki projektuje się dźwięk filmowy.

To ciekawa alternatywa dla klasycznego soundbara. Zamiast jednej belki pod telewizorem dostajemy trzy zoptymalizowane głośniki przednie, które mają budować szeroką scenę i poprawiać czytelność dialogów. Centralny kanał jest tu szczególnie ważny, bo w kinie domowym to właśnie on odpowiada za głosy i zakotwiczenie akcji na ekranie.

Sony przywołuje też opinie ludzi z branży filmowej. Tony Lamberti, nominowany do Oscara realizator dźwięku, podkreśla przestrzenność BRAVIA Theatre Trio, a Andrew DeCristofaro z Sony Pictures Entertainment mówi o przeniesieniu do domu detali zaprojektowanych w ścieżce dźwiękowej.

24 wirtualne głośniki i kalibracja przez USB-C

BRAVIA Theatre Trio korzysta z technologii 360 Spatial Sound Mapping. System może generować do 24 wirtualnych głośników, tworząc rozległe pole akustyczne wokół widza. Celem jest wrażenie obecności wielu fizycznych głośników bez konieczności przebudowy całego salonu.

Nowością jest zaawansowany mikrofon USB-C do kalibracji. Ma on pomóc dokładniej dopasować parametry czasowe i przestrzeń dźwiękową do akustyki konkretnego pomieszczenia. To ważne, bo nawet najlepszy system audio może zagrać przeciętnie, jeśli nie uwzględni układu salonu, ścian, mebli i miejsca odsłuchu.

Zestaw obsługuje Dolby Atmos, DTS:X i IMAX Enhanced. Można go też rozbudować o opcjonalne subwoofery i tylne głośniki, w tym konfigurację z dwoma subwooferami.

Bez soundbara też można rozbudować dźwięk

Sony wprowadza też funkcję bezpośredniego połączenia. Pozwala ona sparować opcjonalne bezprzewodowe subwoofery i tylne głośniki bezpośrednio ze zgodnymi telewizorami BRAVIA, bez konieczności używania soundbara.

To może być bardzo praktyczne dla osób, które chcą lepszy bas albo bardziej przestrzenny dźwięk, ale nie chcą kolejnego urządzenia pod ekranem. W minimalistycznych salonach soundbar bywa problemem wizualnym, szczególnie jeśli telewizor stoi nisko albo jest zamontowany na ścianie.

Sony próbuje więc dać kilka ścieżek: sam telewizor z lepszym audio, BRAVIA Theatre Trio jako mocniejszy system przedni albo rozbudowa o subwoofery i tyły bez klasycznego soundbara.

Design, który ma zniknąć w salonie

Nowe modele korzystają ze wzornictwa Harmonic Presence. Sony mówi o ramce z subtelną, falistą fakturą, transparentnej centralnej podstawie, efekcie unoszenia się telewizora i ukrytym okablowaniu.

To ważne, bo duże telewizory coraz bardziej dominują wnętrza. Przy 85, 98 czy 115 calach ekran nie jest już dodatkiem do salonu. Jest jego główną ścianą. Dlatego producenci muszą dbać nie tylko o obraz, ale też o to, jak telewizor wygląda, gdy jest wyłączony.

Sony próbuje rozwiązać to spokojnym, bardziej architektonicznym designem. Telewizor ma być duży, ale nie toporny. Technologiczny, ale nie krzyczący.

Recykling, SORPLAS i odnawialne tworzywo w BRAVIA 9 II

Sony zwraca też uwagę na materiały. W obudowach telewizorów, elementach wewnętrznych i pilotach wykorzystano materiały z recyklingu, w tym tworzywo SORPLAS. BRAVIA 9 II jest pierwszym telewizorem Sony, w którym zastosowano odnawialne tworzywo sztuczne wytwarzane z biomasy, między innymi ze zużytego oleju spożywczego.

Materiał ze źródeł odnawialnych wykorzystano między innymi w tylnej obudowie i wybranych komponentach wewnętrznych. Modele True RGB mają też energooszczędny system RGB Backlight Master Drive Pro do sterowania diodami LED RGB.

To nie będzie główny powód zakupu dla fana kina domowego, ale przy dużej elektronice użytkowej materiały i zużycie energii coraz częściej stają się częścią rozmowy.

Dostępność Sony BRAVIA True RGB i BRAVIA Theatre Trio

Telewizory BRAVIA 9 II i BRAVIA 7 II oraz zestaw BRAVIA Theatre Trio są dostępne w przedsprzedaży od 27 maja 2026 roku w Sony oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych.

BRAVIA 9 II będzie oferowany w rozmiarach 65, 75, 85 i 115 cali. BRAVIA 7 II pojawi się w przekątnych 50, 55, 65, 75, 85 i 98 cali.

Dla kogo są nowe telewizory Sony?

BRAVIA 9 II jest dla osób, które chcą możliwie najmocniejszego domowego doświadczenia Sony: duży ekran, najnowsze True RGB, lepsza powłoka przeciwodblaskowa i najbardziej zaawansowane sterowanie podświetleniem. To telewizor dla kogoś, kto traktuje salon jak prywatną salę kinową.

BRAVIA 7 II będzie bardziej uniwersalnym wyborem. Nadal dostajesz Sony BRAVIA True RGB, szerokie kąty, funkcje kinowe i duży zakres rozmiarów, ale łatwiej dobrać go do realnego mieszkania. Z kolei BRAVIA Theatre Trio jest dla tych, którzy wiedzą, że duży ekran bez dobrego dźwięku zawsze zostawia niedosyt.

Najciekawsze jest to, że Sony nie sprzedaje tych produktów osobno jako przypadkowych nowości. Buduje cały ekosystem: obraz, dźwięk, kalibracja, współpraca z Sony Pictures i domowe warunki oglądania.

Sony BRAVIA True RGB to próba zrobienia kina z normalnego salonu

Najważniejszy wniosek jest prosty: Sony chce, żeby telewizor coraz mniej przypominał ekran do oglądania treści, a coraz bardziej narzędzie do odtwarzania wizji twórców. Stąd Sony BRAVIA True RGB, współpraca z ekspertami filmowymi, tryby kalibrowane pod platformy, BRAVIA Theatre Trio i nacisk na warunki domowe, a nie laboratoryjne.

Sony BRAVIA True RGB ma rozwiązać jeden z największych problemów domowego kina: obraz musi być efektowny, ale nie może przekłamywać intencji filmu. Ma być jasny, ale nie przepalony. Kolorowy, ale nie sztuczny. Duży, ale nadal elegancki w salonie. Dźwięk ma być przestrzenny, ale nie wymagać budowy studia nagraniowego w mieszkaniu.

Czy BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II i BRAVIA Theatre Trio dowiozą te obietnice w praktyce, pokażą testy. Ale kierunek jest jasny: Sony chce zbudować domowe kino nie przez sam rozmiar ekranu, tylko przez precyzyjny kolor, kontrolę światła i dźwięk zaprojektowany razem z ludźmi od filmów.

