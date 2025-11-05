Test soundbara Sony BRAVIA Theatre Bar 6. Inny wymiar audio

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 to soundbar dla osób oczekujących wysokiej jakości dźwięku w domu. Czy sprosta wymaganiom zarówno miłośników kina domowego, melomanów, jak i osób ceniących komfort podczas grania w gry? Sprawdźmy jak się spisze ten soundbar w codziennym użytkowaniu.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Dane techniczne Sony BRAVIA Theatre Bar 6

Liczba kanałów: 5.1.2 – układ zapewniający obsługę dźwięku przestrzennego z dodatkowymi kanałami skierowanymi ku górze dla efektu Dolby Atmos

Moc całkowita: 420 W

Obsługiwane formaty dźwięku: Dolby Atmos, DTS:X oraz 360 Reality Audio

Łączność: HDMI eARC, 2x HDMI IN, wejście optyczne, Bluetooth 5.2, Wi-Fi

Wymiary soundbara: 1200 x 64 x 140 mm

Subwoofer: bezprzewodowy, kompaktowy, łatwy do umiejscowienia nawet w wąskich przestrzeniach

Funkcje smart: integracja z Asystentem Google, Apple AirPlay 2, Spotify Connect

Zestaw wyposażono w pilot zdalnego sterowania. Warto już teraz wspomnieć, że konfiguracja przebiega sprawnie, także dzięki czytelnym komunikatom wyświetlanym na panelu LED i w aplikacji mobilnej Sony. Producent umożliwia aktualizacje oprogramowania poprzez sieć Wi-Fi.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Wygląd zewnętrzny

Mamy do czynienia z klasyczną elegancją oraz minimalizmem. To może się spodobać, bowiem soundbar wraz z głośnikiem niskotonowym są pod względem designu… uniwersalne. Obudowa Sony BRAVIA Theatre Bar 6 została wykonana z wysokiej jakości materiałów – solidnego tworzywa i metalu, dzięki czemu prezentuje się estetycznie i jak już wspominałem, pasuje do większości nowoczesnych aranżacji wnętrz. Smukła sylwetka oraz matowa, czarna kolorystyka umożliwiają dyskretne wkomponowanie urządzenia zarówno w salonie, jak i dedykowanym pokoju kinowym.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Cechą charakterystyczną BRAVIA Theatre Bar 6 są subtelnie wkomponowane w obudowę diody LED, które informują o stanie urządzenia i wybranym trybie pracy. Panel sterowania ulokowano w górnej części soundbara. Można za jego pomocą zmieniać podstawowe ustawienia, aczkolwiek nie oszukujmy się – zazwyczaj będziesz korzystać z bardzo wygodnego w obsłudze pilota. Metalowa maskownica nie tylko nadaje całości nowoczesny wygląd, ale także chroni głośniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Subwoofer wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i nowoczesnym designem, co pozwala na jego wygodne ustawienie w dowolnym miejscu pomieszczenia. Całość zestawu została zaprojektowana z myślą o spójności wizualnej z telewizorami Sony BRAVIA, lecz uniwersalne wykończenie sprawia, że soundbar dobrze prezentuje się również w towarzystwie innych marek sprzętu RTV, co widać w moim przypadku – korzystam z telewizora marki Philips.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Test dźwięku w różnych warunkach

Czas sprawdzić najważniejszą kwestię związaną z głośnikami, a więc jakością dźwięku. Jestem w tej kwestii wyczulony. Ogólnie preferuję kolumny, jednak soundbary oferują coraz lepszy poziom, dlatego z zainteresowaniem patrzę w ich kierunku. Jak jest w przypadku modelu marki Sony? Dobrze, nawet bardzo dobrze, ale czy kogoś to dziwi?

Muzyka

Odsłuch zaczynam od muzyki. Sprzęt potrafi zaoferować czysty, zbalansowany dźwięk z szeroką sceną stereo. Dźwięk jest bogaty w detale, a wokale pozostają naturalne i wyraźne nawet przy wysokim poziomie głośności. Bas generowany przez subwoofer jest głęboki i sprężysty, nie zagłusza pozostałych pasm i nie wprowadza niepożądanych rezonansów.

Testując różne gatunki, od muzyki klasycznej przez jazz po pop, można stwierdzić, że urządzenie radzi sobie bardzo dobrze. Strumieniowanie przez Spotify Connect i Apple AirPlay 2 działa sprawnie.

Filmy

Soundbar BRAVIA Theatre Bar 6 został stworzony z myślą o domowym kinie, co potwierdzają testy podczas oglądania materiałów filmowych z serwisów streamingowych takich jak Netflix, HBO Max czy innych. Zastosowanie technologii Dolby Atmos oraz DTS:X pozwala na uzyskanie dźwięku przestrzennego, w którym efekty specjalne – takie jak wybuchy, przelatujące obiekty czy opady deszczu – są realistycznie rozmieszczone w przestrzeni.

Dialogi są dobrze słyszalne niezależnie od natężenia efektów dźwiękowych w tle. Funkcja trybu nocnego, redukująca bas i podbijająca tony średnie, przydaje się podczas późnych seansów, minimalizując ryzyko zakłócenia spokoju domowników czy sąsiadów.

Gry

Podczas testów z komputerem, Sony BRAVIA Theatre Bar 6 wykazuje się niskim opóźnieniem sygnału audio oraz precyzyjnym odwzorowaniem lokalizacji dźwięków w przestrzeni. Jest to szczególnie istotne w grach z rozbudowaną warstwą dźwiękową, takich jak strzelanki czy gry akcji typu EA FC, gdzie szybka reakcja na bodźce słuchowe przekłada się na efektywność rozgrywki.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6.

Podsumowanie

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 to soundbar oferujący wysoką jakością dźwięku przestrzennego, szerokie możliwości łączności oraz elegancki, uniwersalny design. Myślę, że spełni oczekiwania wymagających użytkowników zarówno podczas oglądania filmów, słuchania muzyki, jak i grania w gry. I Cena soundbara jest akceptowalna biorąc pod uwagę oferowaną jakość dźwięku. Krótko mówiąc, jeśli obecnie wykorzystujesz do odsłuchu głośniki wbudowane w TV i możesz zainwestować – warto rozważyć ten model. A ile kosztuje? Obecnie kupisz ten zestaw za 1799 zł, co wydaje się być bardzo dobrą ofertą. Przy okazji, zobacz ten soundbar Sony w Media Expert.

