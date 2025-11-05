Test soundbara Sony BRAVIA Theatre Bar 6. Inny wymiar audio

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 to soundbar dla osób oczekujących wysokiej jakości dźwięku w domu. Czy sprosta wymaganiom zarówno miłośników kina domowego, melomanów, jak i osób ceniących komfort podczas grania w gry? Sprawdźmy jak się spisze ten soundbar w codziennym użytkowaniu.
Dane techniczne Sony BRAVIA Theatre Bar 6
- Liczba kanałów: 5.1.2 – układ zapewniający obsługę dźwięku przestrzennego z dodatkowymi kanałami skierowanymi ku górze dla efektu Dolby Atmos
- Moc całkowita: 420 W
- Obsługiwane formaty dźwięku: Dolby Atmos, DTS:X oraz 360 Reality Audio
- Łączność: HDMI eARC, 2x HDMI IN, wejście optyczne, Bluetooth 5.2, Wi-Fi
- Wymiary soundbara: 1200 x 64 x 140 mm
- Subwoofer: bezprzewodowy, kompaktowy, łatwy do umiejscowienia nawet w wąskich przestrzeniach
- Funkcje smart: integracja z Asystentem Google, Apple AirPlay 2, Spotify Connect
Zestaw wyposażono w pilot zdalnego sterowania. Warto już teraz wspomnieć, że konfiguracja przebiega sprawnie, także dzięki czytelnym komunikatom wyświetlanym na panelu LED i w aplikacji mobilnej Sony. Producent umożliwia aktualizacje oprogramowania poprzez sieć Wi-Fi.
Wygląd zewnętrzny
Mamy do czynienia z klasyczną elegancją oraz minimalizmem. To może się spodobać, bowiem soundbar wraz z głośnikiem niskotonowym są pod względem designu… uniwersalne. Obudowa Sony BRAVIA Theatre Bar 6 została wykonana z wysokiej jakości materiałów – solidnego tworzywa i metalu, dzięki czemu prezentuje się estetycznie i jak już wspominałem, pasuje do większości nowoczesnych aranżacji wnętrz. Smukła sylwetka oraz matowa, czarna kolorystyka umożliwiają dyskretne wkomponowanie urządzenia zarówno w salonie, jak i dedykowanym pokoju kinowym.
Cechą charakterystyczną BRAVIA Theatre Bar 6 są subtelnie wkomponowane w obudowę diody LED, które informują o stanie urządzenia i wybranym trybie pracy. Panel sterowania ulokowano w górnej części soundbara. Można za jego pomocą zmieniać podstawowe ustawienia, aczkolwiek nie oszukujmy się – zazwyczaj będziesz korzystać z bardzo wygodnego w obsłudze pilota. Metalowa maskownica nie tylko nadaje całości nowoczesny wygląd, ale także chroni głośniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Subwoofer wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i nowoczesnym designem, co pozwala na jego wygodne ustawienie w dowolnym miejscu pomieszczenia. Całość zestawu została zaprojektowana z myślą o spójności wizualnej z telewizorami Sony BRAVIA, lecz uniwersalne wykończenie sprawia, że soundbar dobrze prezentuje się również w towarzystwie innych marek sprzętu RTV, co widać w moim przypadku – korzystam z telewizora marki Philips.
Test dźwięku w różnych warunkach
Czas sprawdzić najważniejszą kwestię związaną z głośnikami, a więc jakością dźwięku. Jestem w tej kwestii wyczulony. Ogólnie preferuję kolumny, jednak soundbary oferują coraz lepszy poziom, dlatego z zainteresowaniem patrzę w ich kierunku. Jak jest w przypadku modelu marki Sony? Dobrze, nawet bardzo dobrze, ale czy kogoś to dziwi?
Muzyka
Odsłuch zaczynam od muzyki. Sprzęt potrafi zaoferować czysty, zbalansowany dźwięk z szeroką sceną stereo. Dźwięk jest bogaty w detale, a wokale pozostają naturalne i wyraźne nawet przy wysokim poziomie głośności. Bas generowany przez subwoofer jest głęboki i sprężysty, nie zagłusza pozostałych pasm i nie wprowadza niepożądanych rezonansów.
Testując różne gatunki, od muzyki klasycznej przez jazz po pop, można stwierdzić, że urządzenie radzi sobie bardzo dobrze. Strumieniowanie przez Spotify Connect i Apple AirPlay 2 działa sprawnie.
Filmy
Soundbar BRAVIA Theatre Bar 6 został stworzony z myślą o domowym kinie, co potwierdzają testy podczas oglądania materiałów filmowych z serwisów streamingowych takich jak Netflix, HBO Max czy innych. Zastosowanie technologii Dolby Atmos oraz DTS:X pozwala na uzyskanie dźwięku przestrzennego, w którym efekty specjalne – takie jak wybuchy, przelatujące obiekty czy opady deszczu – są realistycznie rozmieszczone w przestrzeni.
Dialogi są dobrze słyszalne niezależnie od natężenia efektów dźwiękowych w tle. Funkcja trybu nocnego, redukująca bas i podbijająca tony średnie, przydaje się podczas późnych seansów, minimalizując ryzyko zakłócenia spokoju domowników czy sąsiadów.
Gry
Podczas testów z komputerem, Sony BRAVIA Theatre Bar 6 wykazuje się niskim opóźnieniem sygnału audio oraz precyzyjnym odwzorowaniem lokalizacji dźwięków w przestrzeni. Jest to szczególnie istotne w grach z rozbudowaną warstwą dźwiękową, takich jak strzelanki czy gry akcji typu EA FC, gdzie szybka reakcja na bodźce słuchowe przekłada się na efektywność rozgrywki.
Podsumowanie
Sony BRAVIA Theatre Bar 6 to soundbar oferujący wysoką jakością dźwięku przestrzennego, szerokie możliwości łączności oraz elegancki, uniwersalny design. Myślę, że spełni oczekiwania wymagających użytkowników zarówno podczas oglądania filmów, słuchania muzyki, jak i grania w gry. I Cena soundbara jest akceptowalna biorąc pod uwagę oferowaną jakość dźwięku. Krótko mówiąc, jeśli obecnie wykorzystujesz do odsłuchu głośniki wbudowane w TV i możesz zainwestować – warto rozważyć ten model. A ile kosztuje? Obecnie kupisz ten zestaw za 1799 zł, co wydaje się być bardzo dobrą ofertą. Przy okazji, zobacz ten soundbar Sony w Media Expert.
