Mazda CX-30 2027 jest już dostępna do zamawiania u autoryzowanych dealerów marki w Polsce, a pierwsze dostawy zaplanowano na sierpień. Kompaktowy SUV Mazdy z roku modelowego 2027 otrzymał nowe wersje wyposażenia, udoskonalone systemy bezpieczeństwa i-Activsense, poprawione adaptacyjne reflektory LED oraz nowe kolory nadwozia Aero Grey i Zinc Green. Do gamy dołącza poziom Homura Plus oraz specjalna wersja Makoto z jasnym wnętrzem. Ceny zaczynają się od 120 400 zł za odmianę Prime-Line z silnikiem 2.5 e-Skyactiv G 140 KM i manualną skrzynią biegów.

Mazda CX-30 2027

Mazda CX-30 od debiutu w 2019 roku łączy kompaktowe rozmiary z praktycznym wnętrzem i bardziej eleganckim charakterem niż wiele typowych miejskich SUV-ów. W Europie model stał się jednym z ważniejszych samochodów w gamie Mazdy, dlatego rocznik modelowy 2027 nie przynosi gwałtownej zmiany kierunku.

Zamiast tego Mazda poprawia to, co w codziennym użytkowaniu może mieć największe znaczenie: bezpieczeństwo, komfort, multimedia, stylistykę i zakres wersji wyposażenia. To typowy lifting w stylu marki, czyli bez krzykliwych dodatków, ale z naciskiem na detale.

Nowe wersje Homura Plus i Makoto

Do gamy Mazdy CX-30 2027 dołącza nowy poziom wyposażenia Homura Plus. Ma oferować dodatkowe elementy klasy premium, ulepszone oświetlenie, bogatsze wyposażenie zwiększające komfort oraz bardziej dopracowane wykończenia wnętrza.

Drugą nowością jest wersja specjalna Makoto. Wyróżnia się jasnym wnętrzem, które ma podkreślać nowoczesny styl, komfort i japońskie podejście do detali. Mazda odwołuje się tu do filozofii „Crafted in Japan”, czyli starannego projektowania i jakości wykonania.

To ważne, bo CX-30 konkuruje nie tylko ceną czy rozmiarem, ale też odczuciem jakości w kabinie.

Mazda CX-30 2027

Lepsze systemy bezpieczeństwa i-Activsense

Mazda CX-30 2027 otrzymała ulepszone systemy bezpieczeństwa i-Activsense. Najważniejszą zmianą jest poprawiony Smart Brake Support, czyli system wspomagania hamowania.

SBS ma teraz lepiej wykrywać innych uczestników ruchu, w tym motocykle. Poprawiono też wsparcie na skrzyżowaniach, czyli w sytuacjach, w których kierowca często musi reagować szybko i pod kątem.

Asystent utrzymania pasa ruchu ELK zyskał funkcję wykrywania motocykli w martwym polu oraz ostrzegania wysiadających pasażerów przed otwarciem drzwi, jeśli z tyłu nadjeżdża inny pojazd.

Reflektory LED mają lepiej widzieć pieszych

Mazda poprawiła również adaptacyjne reflektory LED ALH. System ma zwiększać widoczność w trudnych warunkach, m.in. przez chwilowe skierowanie punktowej wiązki światła na pieszego znajdującego się na poboczu w nieoświetlonym miejscu.

Reflektory mają też ograniczać oślepianie kierowcy od dużych, silnie odblaskowych znaków drogowych. To szczegół, który brzmi technicznie, ale w praktyce może poprawiać komfort jazdy nocą.

W nowych samochodach światła coraz częściej są nie tylko elementem stylistyki, ale też realnym systemem wsparcia kierowcy.

Mazda CX-30 2027

Nowe kolory: Aero Grey i Zinc Green

Stylistyka Mazdy CX-30 2027 nadal opiera się na języku Kodo. Zmiany są subtelne, a największą nowością w wyglądzie jest zaktualizowana paleta lakierów.

Do oferty trafiają kolory Aero Grey oraz Zinc Green. Ten drugi będzie dostępny w produkcji od października 2026 roku.

Mazda nie próbuje więc radykalnie zmieniać proporcji ani charakteru CX-30. Zamiast tego dodaje nowe warianty, które mają odświeżyć model i pozwolić klientom lepiej dopasować auto do własnego stylu.

Mazda CX-30 2027

Wnętrze z lepszymi materiałami i wentylacją foteli

W kabinie Mazda zapowiada lepszej jakości materiały, nowe wykończenia i większą funkcjonalność. Pojawią się dodatkowe elementy oświetlenia oraz udogodnienia zwiększające komfort, w tym opcjonalna wentylacja przednich foteli.

To szczególnie ważne w segmencie kompaktowych SUV-ów, gdzie klienci coraz częściej oczekują wyposażenia znanego wcześniej z wyższych klas. Wentylowane fotele w takim aucie mogą być mocnym argumentem w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza latem.

Mazda CX-30 2027

Mazda Connect z Alexą i aplikacją MyMazda

System Mazda Connect oferuje zaawansowane rozpoznawanie głosu, a integracja z Alexą pozwala naturalnie sterować funkcjami nawigacji, komunikacji i rozrywki. Mazda zaznacza jednak, że korzystanie z tej funkcji wymaga spełnienia określonych warunków, m.in. konta Amazon i usługi Mazda Connected Services.

Aplikacja MyMazda ma dodatkowo zwiększać wygodę obsługi dzięki funkcjom zdalnego sterowania i monitorowania pojazdu.

To kolejny element pokazujący, że Mazda CX-30 2027 ma być bardziej cyfrowa, ale bez porzucania klasycznego charakteru marki.

Silniki e-Skyactiv G i e-Skyactiv X

Gama napędowa Mazdy CX-30 2027 obejmuje jednostki e-Skyactiv G 140 KM oraz e-Skyactiv X 186 KM. Oba silniki korzystają z technologii Mazda M Hybrid.

Słabszy wariant 2.5 e-Skyactiv G 140 KM ma według danych producenta zużywać w cyklu mieszanym 6,0–6,5 l/100 km. Mocniejszy 2.0 e-Skyactiv X 186 KM ma zużycie 5,7–6,6 l/100 km, a w wersji AWD 6,2–6,6 l/100 km.

Napęd na przednie koła pozostaje podstawą, ale mocniejszy silnik e-Skyactiv X może być łączony również z napędem na wszystkie koła i-Activ AWD.

Mazda CX-30 2027

Ceny Mazdy CX-30 2027 w Polsce

Mazda CX-30 z roku modelowego 2027 jest już dostępna do zamawiania u autoryzowanych dealerów w Polsce. Pierwsze dostawy zaplanowano na sierpień.

Cena wersji Prime-Line z silnikiem 2.5 e-Skyactiv G o mocy 140 KM i manualną skrzynią biegów zaczyna się od 120 400 zł. Odmiana 2.0 e-Skyactiv X 186 KM z manualną skrzynią i wyposażeniem Prime-Line startuje od 124 400 zł.

To ważna informacja dla klientów, którzy szukają kompaktowego SUV-a z klasycznym silnikiem, lekką hybrydą i japońskim podejściem do prowadzenia.

Mazda CX-30 2027 nadal chce być SUV-em dla tych, którzy lubią prowadzić

Mazda podkreśla, że CX-30 2027 nadal ma dawać wrażenia z jazdy zgodne z filozofią Jinba-Ittai, czyli jedności kierowcy z samochodem. W praktyce oznacza to dopracowane nastawy podwozia, architekturę Skyactiv-Vehicle i nacisk na naturalne prowadzenie.

W segmencie pełnym podobnych crossoverów to może być jeden z ważniejszych wyróżników. CX-30 nie próbuje być największa ani najbardziej agresywna stylistycznie. Ma być kompaktowa, wygodna, elegancka i przyjemna w prowadzeniu.

Rocznik modelowy 2027 wzmacnia ten przepis, dodając lepsze systemy bezpieczeństwa, nowe wersje wyposażenia i bardziej dopracowane wnętrze.

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.