Test Sony ULT Field 5 – głośnik bluetooth dla wymagających?

W dobie mobilności i nieustannie zmieniającego się stylu życia coraz większą popularność zyskują przenośne głośniki Bluetooth. Ich celem jest nie tylko ułatwienie słuchania muzyki w dowolnym miejscu, ale także zapewnienie odpowiedniej jakości dźwięku oraz funkcjonalności, które odpowiadają potrzebom współczesnych użytkowników. Sony ULT Field 5 stanowi jeden z ciekawych produktów w tej kategorii, będąc propozycją japońskiego giganta dla osób poszukujących kompromisu między mocą, wytrzymałością a mobilnością.

Sony ULT Field 5.

Zalety głośników Bluetooth. Dlaczego warto?

Chyba każdy wie, że głośnik Bluetooth to bardzo fajny sprzęt, który warto posiadać. Dlaczego? Powodów jest wiele. Oczywiście, z racji mobilności można zabrać Sony ULT Field 5 ze sobą niemal wszędzie. Masz chęć na piknik, a może chcesz posłuchać muzyki u znajomego na domówce, który nie posiada sprzętu audio? Bierzesz sobie taki głośnik i możesz „urozmaicić” imprezę fajną muzyką.

Warto jeszcze wspomnieć, nawiązując do pleneru, że takie głośniki są zazwyczaj wodoodporne i wytrzymałe, dzięki czemu nie musimy martwić się o uszkodzenie, kiedy np. „złapie” nas deszcz. Mało tego, można znaleźć modele, które potrafią… pływać! Widziałem takie na żywo. A co z jakością dźwięku? Cóż, bywa różnie. W Sony ULT Field 5 pokładałem nadzieje. Jakby nie patrzeć, to marka mocno związana z tematem audio.

Sony ULT Field 5.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu głośnika Bluetooth?

Wybierając głośnik Bluetooth, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów, które znacząco wpływają na późniejsze zadowolenie z zakupu:

Jakość dźwięku – najważniejszy parametr, na który powinno się zwrócić uwagę. Warto sprawdzić, czy głośnik odtwarza zarówno niskie, jak i wysokie tony oraz czy nie zniekształca dźwięku przy większej głośności. Czas pracy na baterii – im dłuższy czas pracy, tym lepiej, szczególnie podczas wyjazdów czy imprez plenerowych. Wytrzymałość i certyfikaty odporności – IP67 lub IP68 gwarantują ochronę przed wodą i pyłem. Kompaktowe wymiary i waga – głośnik powinien być lekki i łatwy do przenoszenia. Łączność i kompatybilność – obsługa najnowszych wersji Bluetooth oraz możliwość parowania z wieloma urządzeniami to duży atut. Dodatkowe funkcje – na przykład możliwość korzystania z asystentów głosowych, wbudowany mikrofon do rozmów czy opcja ładowania innych urządzeń (funkcja powerbanku).

Sony ULT Field 5.

Dane techniczne Sony ULT Field 5

Sony ULT Field 5 to głośnik, który już w specyfikacji technicznej prezentuje się bardzo obiecująco. Oto najważniejsze parametry:

Moc wyjściowa: 60W RMS

Czas pracy na baterii: do 25 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu

Ładowanie: USB-C, szybkie ładowanie (ok. 3,5 godziny)

Odporność: IP67 – wodoodporność i pyłoszczelność,

Łączność: Bluetooth 5.3, obsługa kodeków SBC, AAC, LDAC

Wymiary: 320 x 144 x 125 mm

Masa: ok. 3,3 kg

Wbudowany mikrofon: tak, obsługa połączeń głosowych

Dodatkowe funkcje: tryb MEGA BASS, możliwość łączenia kilku głośników w jeden system stereo/party chain, wbudowany powerbank (ładowanie urządzeń mobilnych)

Sony ULT Field 5.

Wygląd zewnętrzny Sony ULT Field 5

Sony ULT Field 5 robi bardzo dobre wrażenie pod względem estetycznym. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które zostało dodatkowo wzmocnione gumowymi elementami na narożnikach, co zabezpiecza Sony ULT Field 5 przed upadkami. Matowa faktura nie tylko dobrze się prezentuje, ale również ogranicza widoczność zabrudzeń i odcisków palców. Głośnik dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. Do naszej redakcji dotarła wersja czarna, co widać na zdjęciach.

Duże, wyraźnie oznaczone przyciski na górnej części obudowy pozwalają na intuicyjną obsługę – nawet w rękawiczkach czy podczas aktywności na świeżym powietrzu. Producent zadbał także o praktyczny pasek do przenoszenia, który można łatwo zdemontować. Całość prezentuje się nowocześnie i solidnie, a przemyślane detale, takie jak szczelnie zamykane gniazda (chroniące porty USB i audio), świadczą o dbałości o szczegóły.

Sony ULT Field 5.

Test dźwięku Sony ULT Field 5

Przechodząc do najważniejszego aspektu, czyli jakości dźwięku, Sony ULT Field 5 nie zawodzi nawet wymagających melomanów. Fakt, zdaję sobie sprawę z tego, że to głośnik Bluetooth, a nie zestaw audio, jednak oczekuję po marce tego, że pewien poziom będzie osiągnięty. Udało się? Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, głośnik oferuje zaskakująco potężny i czysty dźwięk. Dwa szerokopasmowe przetworniki wspierane przez dwa pasywne radiatory gwarantują pełnię brzmienia w całym zakresie częstotliwości.

Niskie tony są głębokie i sprężyste, szczególnie po aktywacji trybu MEGA BASS, który wzmacnia go bez wprowadzania zniekształceń. Aż nieprawdopodobne, że mówimy o głośniku Bluetooth. To tylko potwierdza jakość, jaką oferuje Sony. Średnica pozostaje klarowna i naturalna, wokale są odpowiednio wyeksponowane, a wysokie tony nie kłują w uszy, zachowując detaliczność nawet przy większej głośności. Głośnik świetnie radzi sobie zarówno z muzyką elektroniczną, rockiem, jak i spokojniejszymi gatunkami, np. jazzem czy klasyką. Szczególnie te dwa ostatnie słuchałem często podczas pracy i muszę przyznać, szczegółowość stała na wysokim poziomie.

W warunkach plenerowych Sony ULT Field 5 imponuje równomiernym rozprowadzeniem dźwięku. Nawet na otwartej przestrzeni nie pojawia się efekt „zagubienia” basu czy rozmycia sceny. Warto również zwrócić uwagę na funkcję łączenia kilku głośników w system stereo lub party chain – dzięki temu dźwięk może otoczyć słuchaczy ze wszystkich stron, co sprawdzi się podczas większych imprez czy eventów na świeżym powietrzu. Takie połączenie zrobiła kiedyś redakcja Technosfera, podpinając do siebie sto głośników. Sami zobaczcie klikając w ten link.

Podsumowanie testu

Sony ULT Field 5 to przemyślana propozycja dla osób poszukujących dobrego głośnika Bluetooth, który sprawdzi się zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Świetna jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii, solidna, wodoodporna konstrukcja oraz przydatne dodatki (jak tryb MEGA BASS czy możliwość łączenia kilku głośników) sprawiają, że ten model wyróżnia się na tle konkurencji – szczególnie wspomnianym dźwiękiem.

Oczywiście, jak każde urządzenie, Sony ULT Field 5 nie jest pozbawiony wad – dla niektórych użytkowników masa może być nieco zbyt duża, a cena może wydawać się wysoka (1100 zł) w porównaniu do tańszych modeli (sprawdź ten głośnik w Media Expert). Jednak biorąc pod uwagę jakość wykonania i oferowane możliwości, jest to inwestycja, która z pewnością się opłaci wszystkim ceniącym dobry dźwięk i niezawodność.

Podsumowując, Sony ULT Field 5 to głośnik, który spełni oczekiwania zarówno wymagających melomanów, jak i osób szukających urządzenia na każdą okazję – od rodzinnych wyjazdów, przez imprezy w plenerze, aż po codzienne korzystanie w domowym zaciszu.

