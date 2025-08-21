Nowości Sony INZONE. Pierwsza klawiatura gamingowa? Jasne!

Sony stwierdza, że same słuchawki to za mało i wrzuca do swojej serii Sony INZONE całą paczkę nowych sprzętów. Świeże słuchawki – nauszne H9 II i douszne E9 – do tego pierwszą gamingową klawiaturę od Sony, mysz i podkładki. Innymi słowy: komplet pod biurko gracza. A więc co my tu mamy?

Nowości z serii gamingowej Sony INZONE.

H9 II – lekkie słuchawki na długie granie

Nowe H9 II ważą tylko 260 g, mają odłączany mikrofon i redukcję hałasu. Czyli zero marudzenia, że po paru godzinach bolą uszy. W środku siedzi przetwornik z topowych WH-1000XM6, więc dźwięk jest taki, że usłyszysz i kroki w oddali, i konkretny bas.

Mikrofon? Na wysięgniku, z AI, która wycina szumy. Do tego USB-C i Bluetooth LE Audio. Bateria trzyma nawet 30 godzin czyli spokojnie starczy na kilka maratonów w weekend.

Sony INZONE H9 II.

E9 – douszne, turniejowe

Druga nowość to E9 – małe, przewodowe słuchawki douszne. Zatwierdzone do mistrzostw Apex Legends, więc wiadomo – poziom pro.

Konstrukcja zamknięta, wkładki piankowe i silikonowe w zestawie, a całość świetnie izoluje od hałasu. Idealne, żeby totalnie odciąć się od świata i skupić na grze.

Sony INZONE E9.

Klawiatura KBD-H75 – pierwsza od Sony

Sony wreszcie dorzuciło klawiaturę do oferty. KBD-H75 to kompakt 75%, bez zbędnych przerw między klawiszami. Najważniejszy bajer? Rapid trigger, czyli klawisze reagują szybciej, nawet bez pełnego kliknięcia. Do tego 8000 Hz odpytywania i miększy feeling dzięki montażowi gasket. Aluminiowa obudowa sprawia, że sprzęt wygląda pancernie i ma wytrzymać lata klepania.

Sony KBD-H75

Mouse-A – mysz piórkowa

Pierwsza mysz Sony, Mouse-A, waży tylko 48 g. Tak lekka, że pewnie zapomnisz, że trzymasz ją w ręce. W środku czujnik do 30 000 DPI, prędkość do 750 IPS i przyspieszenia do 70 g – brzmi jak kosmos, ale w skrócie: jest mega precyzyjna i szybka. Bateria starcza na 90 godzin, a przełączniki optyczne sprawiają, że reakcja jest błyskawiczna.

Podkładki Mat-F i Mat-D – do wyboru, do koloru

Sony dorzuciło też dwie podkładki. Mat-F – grubsza (6 mm), dla graczy na niskiej czułości, daje większą kontrolę i łatwiej hamuje ruchy. Mat-D – cieńsza (4 mm), stworzona pod szybki ślizg i dynamiczne granie na wysokiej czułości.

Obie powstały z pomocą Fnatic i mają obszyte brzegi, więc nie będą się strzępić po paru miesiącach intensywnego katowania.

Mat-F i Mat-D Mat-F i Mat-D

Bonus – H3 w czerni

Na koniec drobna zmiana: przewodowe słuchawki Sony INZONE H3 dorzucają nową wersję kolorystyczną – czarną.

Kiedy nowości Sony INZONE pojawią się w sklepach?

Cały ten zestaw pojawi się we wrześniu 2025. Co tu dużo mówić, po prostu trzeba przyznać że Sony nie zwalnia tempa, a seria Sony INZONE powoli staje się kompletnym zestawem sprzętu dla graczy – od słuchawek i klawiatur, po myszki i podkładki. Zostało tylko pytanie: kto z Was wpadnie po te nowości na premierę, a kto poczeka, aż pojawią się na biurkach streamerów i e-sportowców?

Jeśli chcesz poznać szczegóły, sprawdź stronę Sony Inzone.