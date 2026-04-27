Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule: limit bez kompromisów

Są SUV-y, które mają być szybkie. Są też takie, które mają wyglądać. Lamborghini postanowiło zrobić coś innego – stworzyć samochód, który ma być manifestem. Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule nie powstał po to, żeby trafić w gusta wszystkich. Powstał po to, żeby dać klientowi pełną kontrolę nad tym, czym jeździ. To nie jest kolejna limitowana edycja z nowym lakierem i plakietką. To podejście, w którym personalizacja przestaje być dodatkiem, a staje się sednem produktu. I właśnie dlatego ten model mówi więcej o właścicielu niż o samej marce. Pytanie brzmi: czy to wciąż samochód, czy już luksusowy projekt na kołach?

Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule nie jest kolejnym wariantem dobrze znanego modelu. To próba przesunięcia granicy w segmencie luksusowych SUV-ów. Produkcja ograniczona do 630 egzemplarzy mówi jasno: dostępność nie jest tutaj priorytetem. Priorytetem jest ekskluzywność i możliwość stworzenia auta, które realnie będzie inne niż wszystkie. Za koncepcją stoi program Ad Personam – dziś odpowiadający za niemal 96% konfiguracji samochodów marki. W praktyce oznacza to jedno: klient nie kupuje auta z katalogu. Projektuje je.

Personalizacja na poziomie, którego wcześniej nie było

Największą zmianą w Tettonero Capsule jest skala możliwości konfiguracji.

Do dyspozycji masz:

6 bazowych kolorów nadwozia (w tym nowe: Giallo Tenerife i Verde Mercurius),

wykończenie Nero Shiny obejmujące dach, słupki i detale,

dodatkowe kolory akcentów (m.in. Rosso Mars, Verde Mantis),

6 wariantów zacisków hamulcowych,

felgi do 23 cali,

opcjonalne oznaczenie „63”.

Efekt? Ponad 70 konfiguracji, które realnie różnią się charakterem, a nie tylko detalami.

Wnętrze to osobny temat:

dominujący Nero Ade,

kontrastowe akcenty w 6 wariantach,

materiały premium: włókno węglowe, Dinamica, Corsa-Tex,

pełna personalizacja przeszyć i detali.

To już nie jest konfigurator. To proces projektowy.

Design jako doświadczenie, nie tylko forma

Premiera podczas Milano Design Week 2026 nie była przypadkowa. Lamborghini jasno komunikuje: design to proces, nie efekt końcowy.

Model pokazano w przestrzeni immersyjnej, gdzie samochód był częścią większej narracji – obok modeli Revuelto i Temerario. Całość uzupełniało doświadczenie kulinarne przygotowane przez szefa kuchni z gwiazdką Michelin.

Brzmi jak przesada? Może. Ale dokładnie o to chodzi – Urus SE Tettonero Capsule ma działać na więcej niż jeden zmysł.

800 KM i technologia, która robi różnicę

Pod całym tym designem jest konkretna inżynieria.

Układ napędowy:

silnik V8 4.0 biturbo,

wsparcie jednostki elektrycznej,

bateria o pojemności 25,9 kWh.

Łączna moc: 800 KM. Moment obrotowy: 950 Nm

Osiągi:

0–100 km/h: 3,4 sekundy

prędkość maksymalna: 312 km/h

To nie są liczby, które próbują imponować. One po prostu ustawiają standard w segmencie.

Za prowadzenie odpowiada:

centralny torque splitter,

elektroniczny tylny mechanizm różnicowy.

Efekt? Auto, które radzi sobie zarówno na torze, jak i poza asfaltem – bez kompromisów w dynamice.

Hybryda w Lamborghini – zmiana czy ewolucja?

Lamborghini od kilku lat jasno pokazuje kierunek: elektryfikacja bez utraty charakteru. Urus SE, obok modeli Revuelto i Temerario, tworzy pierwszą w pełni zelektryfikowaną gamę marki. I to jest ważne – tu nie chodzi o ekologię jako główny komunikat.

Chodzi o:

lepsze osiągi,

natychmiastową reakcję,

większą kontrolę nad mocą.

Elektryfikacja staje się narzędziem, nie ograniczeniem.

Dla kogo jest Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule?

Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule to nie jest SUV dla kogoś, kto chce „mieć Lamborghini”.

To samochód dla kogoś, kto:

wie dokładnie, czego chce,

traktuje auto jako element stylu życia,

chce mieć wpływ na każdy detal,

nie akceptuje kompromisów.

Urus SE Tettonero Capsule nie sprzedaje się osiągami. Sprzedaje się możliwością stworzenia czegoś unikalnego.

Wnioski

Lamborghini zrobiło coś ryzykownego – oddało dużą część kontroli w ręce klienta. I to działa.

Dostajesz:

800 KM i topowe osiągi,

hybrydową technologię nowej generacji,

ponad 70 konfiguracji,

realną ekskluzywność (630 sztuk).

Ale najważniejsze jest coś innego: to samochód, który mówi o właścicielu więcej niż jakikolwiek inny SUV na rynku.

Ale najważniejsze jest coś innego: to samochód, który mówi o właścicielu więcej niż jakikolwiek inny SUV na rynku.

I właśnie dlatego ma sens.