Kia Seltos w Polsce. Co zaoferuje rywal MG HS i Jaecoo 7?

Kia Seltos to nie jest nowa historia. To raczej próba powrotu do rozmowy, która w Europie już dawno się zaczęła. Kompaktowe SUV-y są dziś jednym z najbardziej zatłoczonych segmentów rynku, a każdy kolejny model musi mieć coś więcej niż tylko „dobry pakiet”. Seltos przyjeżdża z solidnym zapleczem — globalnym sukcesem i nową generacją, która ma być bardziej dopracowana. Tylko że europejski klient jest trudniejszy niż kiedykolwiek. Tu nie wystarczy być poprawnym. Tu trzeba być lepszym od konkurencji, która nie śpi.

2026 Kia Seltos.

Segment C-SUV to dziś centrum motoryzacyjnego świata. To tutaj sprzedaje się najwięcej aut i to tutaj decyzje klientów są najbardziej bezlitosne. Nie ma miejsca na „może się uda”. Seltos trafia dokładnie w środek tej walki. Z jednej strony to model, który globalnie radzi sobie świetnie — jeden z najlepiej sprzedających się samochodów marki. Z drugiej strony Europa rządzi się własnymi zasadami. Tutaj liczy się nie tylko cena i wyposażenie, ale też prowadzenie, jakość wykończenia i ogólne „czucie” auta. I właśnie tutaj zaczynają się pytania.

Design Kia Seltos: nowocześnie ale zachowawczo

Nowy Seltos wygląda dobrze. Ale to „dobrze” jest bardzo kontrolowane. Nie ma co się oszukiwać. Widzimy tu dużo podobieństw z innymi modelami tej marki, jak chociażby Kia EV3, bądź delikatnie Kia Sorento.

Nie ma tu przesady, nie ma kontrowersji. Jest nowoczesny przód z charakterystycznym oświetleniem, trochę ostrzejsze linie, trochę więcej „SUV-owej” postawy. Wszystko się zgadza — tylko że nic nie zaskakuje. W segmencie, w którym design często robi pierwszą robotę, to może być zarówno zaleta, jak i problem. Bo Seltos nie przyciąga wzroku. On raczej nie odstrasza.

Wnętrze: cyfrowo i przewidywalnie

W środku Kia idzie dokładnie w tym kierunku, którego można się było spodziewać. Duże ekrany, uproszczony układ, mniej fizycznych przycisków, więcej cyfrowego sterowania. To działa — przynajmniej na pierwszy rzut oka. Panoramiczny zestaw ekranów, ambientowe oświetlenie, cyfrowy kluczyk. Wszystko, co dziś trzeba mieć, żeby nie odstawać od konkurencji.

Ale znowu: to nie jest poziom, który wyprzedza segment. To jest poziom, który go dogania. Na plus wypada praktyczność. 536 litrów bagażnika, sporo miejsca w kabinie, rozwiązania, które faktycznie mają sens w codziennym użytkowaniu.

I to może być jego najmocniejszy argument.

Napęd Kia Seltos: żadnych eksperymentów

Kia nie próbuje tutaj rewolucji. Dostajemy benzynowe 1.6 T-GDI i hybrydę. Moc do 180 KM w benzynie i do 178 KM w hybrydzie.

Nowością jest system e-AWD w wersji hybrydowej, ale trudno mówić o przełomie. To raczej logiczne rozwinięcie niż coś, co zmienia zasady gry. I być może dobrze. Bo w tym segmencie klienci nie szukają eksperymentów. Szukają przewidywalności. Tylko że konkurencja oferuje dokładnie to samo.

Technologia: dużo, ale czy potrzebnie?

Lista systemów jest długa. Asystenci jazdy, półautonomiczne funkcje, systemy bezpieczeństwa, aktualizacje OTA. Najciekawiej wygląda system przewidywania ograniczeń prędkości, który analizuje drogę z wyprzedzeniem.

Brzmi dobrze — tylko że realnie większość użytkowników i tak korzysta z kilku podstawowych funkcji. Reszta to dodatki, które robią wrażenie na prezentacji, ale szybko przestają mieć znaczenie.

To trochę problem całej branży, nie tylko Kii.

Największe pytanie: dlaczego właśnie Seltos?

I tu dochodzimy do sedna. Bo Seltos jest poprawny. W każdej kategorii. Design, wnętrze, napęd, technologia — wszystko jest na swoim miejscu.

Tylko że dziś to za mało. Klient wchodzący do salonu będzie miał obok kilka, kilkanaście realnych alternatyw. I każda z nich oferuje podobny poziom. Wtedy decyzja przestaje być racjonalna, a zaczyna być emocjonalna.

I właśnie tej emocji tutaj brakuje.

Premiera to dopiero początek

Nowy model zadebiutuje w Polsce podczas Poznań Motor Show, a do sprzedaży trafi latem.

I wtedy zacznie się prawdziwy test. Nie na prezentacji, nie w komunikacie prasowym, tylko na rynku. Wśród ludzi, którzy wydają własne pieniądze i nie mają czasu na analizowanie „filozofii designu”. Nowy crossover ma wszystko, żeby być rozsądnym wyborem. Pytanie brzmi: czy ktoś jeszcze szuka dziś tylko rozsądku?

Szczegóły na temat tego modelu znajdziesz na stronie Kia Polska.