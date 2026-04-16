Kia Seltos w Polsce. Co zaoferuje rywal MG HS i Jaecoo 7?

Kia Seltos to nie jest nowa historia. To raczej próba powrotu do rozmowy, która w Europie już dawno się zaczęła. Kompaktowe SUV-y są dziś jednym z najbardziej zatłoczonych segmentów rynku, a każdy kolejny model musi mieć coś więcej niż tylko „dobry pakiet”. Seltos przyjeżdża z solidnym zapleczem — globalnym sukcesem i nową generacją, która ma być bardziej dopracowana. Tylko że europejski klient jest trudniejszy niż kiedykolwiek. Tu nie wystarczy być poprawnym. Tu trzeba być lepszym od konkurencji, która nie śpi.
Segment C-SUV to dziś centrum motoryzacyjnego świata. To tutaj sprzedaje się najwięcej aut i to tutaj decyzje klientów są najbardziej bezlitosne. Nie ma miejsca na „może się uda”. Seltos trafia dokładnie w środek tej walki. Z jednej strony to model, który globalnie radzi sobie świetnie — jeden z najlepiej sprzedających się samochodów marki. Z drugiej strony Europa rządzi się własnymi zasadami. Tutaj liczy się nie tylko cena i wyposażenie, ale też prowadzenie, jakość wykończenia i ogólne „czucie” auta. I właśnie tutaj zaczynają się pytania.
Design Kia Seltos: nowocześnie ale zachowawczo
Nowy Seltos wygląda dobrze. Ale to „dobrze” jest bardzo kontrolowane. Nie ma co się oszukiwać. Widzimy tu dużo podobieństw z innymi modelami tej marki, jak chociażby Kia EV3, bądź delikatnie Kia Sorento.
Nie ma tu przesady, nie ma kontrowersji. Jest nowoczesny przód z charakterystycznym oświetleniem, trochę ostrzejsze linie, trochę więcej „SUV-owej” postawy. Wszystko się zgadza — tylko że nic nie zaskakuje. W segmencie, w którym design często robi pierwszą robotę, to może być zarówno zaleta, jak i problem. Bo Seltos nie przyciąga wzroku. On raczej nie odstrasza.
Wnętrze: cyfrowo i przewidywalnie
W środku Kia idzie dokładnie w tym kierunku, którego można się było spodziewać. Duże ekrany, uproszczony układ, mniej fizycznych przycisków, więcej cyfrowego sterowania. To działa — przynajmniej na pierwszy rzut oka. Panoramiczny zestaw ekranów, ambientowe oświetlenie, cyfrowy kluczyk. Wszystko, co dziś trzeba mieć, żeby nie odstawać od konkurencji.
Ale znowu: to nie jest poziom, który wyprzedza segment. To jest poziom, który go dogania. Na plus wypada praktyczność. 536 litrów bagażnika, sporo miejsca w kabinie, rozwiązania, które faktycznie mają sens w codziennym użytkowaniu.
I to może być jego najmocniejszy argument.
Napęd Kia Seltos: żadnych eksperymentów
Kia nie próbuje tutaj rewolucji. Dostajemy benzynowe 1.6 T-GDI i hybrydę. Moc do 180 KM w benzynie i do 178 KM w hybrydzie.
Nowością jest system e-AWD w wersji hybrydowej, ale trudno mówić o przełomie. To raczej logiczne rozwinięcie niż coś, co zmienia zasady gry. I być może dobrze. Bo w tym segmencie klienci nie szukają eksperymentów. Szukają przewidywalności. Tylko że konkurencja oferuje dokładnie to samo.
Technologia: dużo, ale czy potrzebnie?
Lista systemów jest długa. Asystenci jazdy, półautonomiczne funkcje, systemy bezpieczeństwa, aktualizacje OTA. Najciekawiej wygląda system przewidywania ograniczeń prędkości, który analizuje drogę z wyprzedzeniem.
Brzmi dobrze — tylko że realnie większość użytkowników i tak korzysta z kilku podstawowych funkcji. Reszta to dodatki, które robią wrażenie na prezentacji, ale szybko przestają mieć znaczenie.
To trochę problem całej branży, nie tylko Kii.
Największe pytanie: dlaczego właśnie Seltos?
I tu dochodzimy do sedna. Bo Seltos jest poprawny. W każdej kategorii. Design, wnętrze, napęd, technologia — wszystko jest na swoim miejscu.
Tylko że dziś to za mało. Klient wchodzący do salonu będzie miał obok kilka, kilkanaście realnych alternatyw. I każda z nich oferuje podobny poziom. Wtedy decyzja przestaje być racjonalna, a zaczyna być emocjonalna.
I właśnie tej emocji tutaj brakuje.
Premiera to dopiero początek
Nowy model zadebiutuje w Polsce podczas Poznań Motor Show, a do sprzedaży trafi latem.
I wtedy zacznie się prawdziwy test. Nie na prezentacji, nie w komunikacie prasowym, tylko na rynku. Wśród ludzi, którzy wydają własne pieniądze i nie mają czasu na analizowanie „filozofii designu”. Nowy crossover ma wszystko, żeby być rozsądnym wyborem. Pytanie brzmi: czy ktoś jeszcze szuka dziś tylko rozsądku?
Szczegóły na temat tego modelu znajdziesz na stronie Kia Polska.