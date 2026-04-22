Nowe BMW 7 Series. Technologia wchodzi na wyższy poziom

Nowa generacja BMW 7 Series to coś więcej niż flagowa limuzyna. To platforma technologiczna, która pokazuje przyszłość marki – od napędów, przez systemy autonomiczne, aż po cyfrowe wnętrze. Do wyboru dostajesz wszystko: od klasycznych jednostek spalinowych, przez hybrydy plug-in, aż po w pełni elektryczne i7. Do tego dochodzi zupełnie nowe podejście do designu i użytkowania auta. To samochód, który ma być równie dobry do prowadzenia, jak i do bycia prowadzonym. I właśnie w tym tkwi jego siła.

BMW nie owija w bawełnę – to jedna z największych aktualizacji w historii modelu . Siódma generacja „siódemki” to krok w stronę technologii znanych z nadchodzącej Neue Klasse, czyli przyszłości całej marki. Mówimy o aucie, które nie tylko ma być luksusowe, ale też pełnić rolę technologicznego lidera. To właśnie tutaj pojawiają się rozwiązania, które później trafią do innych modeli.

Napędy: elektryfikacja bez kompromisów

Jednym z najmocniejszych punktów nowej serii 7 jest szeroki wybór napędów. Na szczycie znajdziemy elektryczne warianty BMW i7. W zależności od wersji mówimy o mocy od 455 KM do nawet 680 KM w topowej odmianie M70 xDrive . Przyspieszenie do setki? Nawet 3,8 sekundy.

Zasięg również robi wrażenie – do około 728 km według WLTP . Do tego szybkie ładowanie: 10–80% w około 28 minut. BMW nie zamyka się na jedną drogę – daje wybór. BMW nie odcina się od tradycji – i to widać w gamie nowej serii 7. Oprócz elektryków i hybryd plug-in, wciąż dostępne są klasyczne jednostki spalinowe wspierane technologią mild hybrid 48V. To ważna informacja dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na pełną elektryfikację, ale chcą już korzystać z nowoczesnych rozwiązań.

Pod maską znajdziemy sześciocylindrowe silniki benzynowe, m.in. w wersji 740 xDrive o mocy 400 KM. To konstrukcja dobrze znana, dopracowana i – co ważne – nadal bardzo komfortowa w codziennym użytkowaniu. Przyspieszenie do 100 km/h w około 5 sekund i wysoka kultura pracy pokazują, że „spalina” wciąż ma sens w tej klasie.

Jeszcze ciekawiej robi się przy dieslu. BMW potwierdza, że wariant 740d xDrive pojawi się na rynku (premiera planowana na listopad 2026). Mówimy tu o 3-litrowym, sześciocylindrowym silniku wysokoprężnym o mocy 313 KM i aż 670 Nm momentu obrotowego. To dokładnie ten typ napędu, który ma sens w długich trasach – elastyczny, oszczędny i przewidywalny.

W świecie, w którym wielu producentów odcina diesla grubą kreską, BMW robi coś innego: zostawia wybór. I dla wielu klientów premium to nadal będzie argument.

Wnętrze: cyfrowy salon na kołach

Tu zaczyna się prawdziwa gra. Nowe BMW 7 Series to nie tylko luksus – to doświadczenie. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, żeby działało jak nowoczesna przestrzeń do pracy i relaksu.

Największą nowością jest BMW Panoramic iDrive oraz system operacyjny BMW OS X. Do tego dochodzi ekran dla pasażera z przodu i potężny Theatre Screen z tyłu – 31,3 cala, 8K, streaming, wideokonferencje. Brzmi jak gadżet? Może. Ale w praktyce to zmienia sposób korzystania z auta – szczególnie jeśli często jeździsz z tyłu.

Komfort: limuzyna, która rozumie potrzeby

BMW od lat gra na dwóch frontach: kierowca i pasażer. Tutaj robi to jeszcze lepiej. Z jednej strony masz adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i opcjonalne systemy skrętnych kół tylnych. Z drugiej – Executive Lounge, masaże, wentylowane fotele i pełne wyciszenie kabiny. To samochód, który równie dobrze sprawdzi się na autostradzie, jak i w roli mobilnego biura.

Design: nowa twarz luksusu

Nowa „siódemka” nie próbuje być subtelna. Monolityczna bryła, podświetlany grill BMW Iconic Glow i minimalistyczne reflektory tworzą bardzo charakterystyczny wygląd . To design, który ma być rozpoznawalny z daleka.

Do tego dochodzi szeroka personalizacja – ponad 500 kombinacji kolorów oraz nowe wykończenia, w tym unikalne BMW Individual Dual-Finish .

Technologie i bezpieczeństwo

Nowa seria 7 to także rozwinięcie systemów wspomagania kierowcy. Mamy tu rozwiązania z poziomu SAE Level 2, jazdę bez trzymania kierownicy na autostradzie do 130 km/h oraz bardziej zaawansowane systemy parkowania .

Do tego dochodzi coraz większe wykorzystanie AI – zarówno w prowadzeniu, jak i interakcji z autem.

Kiedy zobaczymy auto na drogach?

Premiera nowego BMW 7 Series odbyła się dziś 22 kwietnia 2026 roku, a produkcja rusza latem tego samego roku. To oznacza jedno: ten samochód bardzo szybko stanie się nowym punktem odniesienia w segmencie luksusowych limuzyn.

BMW 7 Series vs Mercedes S-Class 2026: walka o tron

Segment luksusowych limuzyn od lat sprowadza się do jednego pojedynku: BMW serii 7 kontra Mercedes-Benz Klasa S. I choć oba auta grają w tej samej lidze, robią to zupełnie inaczej.

BMW idzie w stronę technologii i cyfrowego doświadczenia. Nowa „siódemka” to w dużej mierze mobilne centrum dowodzenia – z systemem BMW Panoramic iDrive, ogromnymi ekranami i integracją funkcji, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla świata IT. To samochód dla tych, którzy chcą być o krok przed innymi.

Mercedes-Benz Klasa S tradycyjnie stawia bardziej na komfort i „niewidzialną technologię”. Tam wszystko ma działać w tle – bez epatowania ekranami czy efektami wizualnymi. To inna filozofia: mniej show, więcej spokoju.

Różnice widać też w napędach. BMW mocno rozwija elektrycznego i7, który oferuje nawet ponad 700 km zasięgu. Mercedes odpowiada EQS-em, ale w klasycznej S-Klasie wciąż dominują hybrydy i jednostki spalinowe.

Wnioski? BMW Serii 7 to wybór dla tych, którzy chcą nowoczesności, technologii i efektu „wow”. Mercedes Klasy S pozostaje opcją dla tych, którzy szukają absolutnego komfortu i dyskretnego luksusu. I właśnie dlatego ten pojedynek wciąż ma sens – bo nie chodzi o to, który samochód jest lepszy. Chodzi o to, który bardziej pasuje do Twojego stylu życia.

Podsumowanie

Nowe BMW 7 Series to nie jest samochód dla każdego. I dobrze.

To auto dla tych, którzy chcą mieć dostęp do najnowszej technologii, zanim stanie się standardem. Dla tych, którzy oczekują komfortu, ale nie chcą rezygnować z osiągów. I dla tych, którzy wiedzą, że premium to nie logo – tylko doświadczenie.

BMW nie próbuje tu być „lepsze od poprzednika”. Ono redefiniuje swoją własną klasę. Zgadzasz się?