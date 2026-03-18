OMODA 7 Super Hybrid zmienia podejście do hybryd. I ma sens

Azjatycka marka zaprezentowała oficjalny cennik i specyfikację modelu OMODA 7 Super Hybrid. Klienci będą mogli wybrać pośród trzech wersji wyposażenia. Zaczynamy od Comfort, przechodzimy przez Luxury, a kończymy na Premium. Ceny? Tu akurat OMODA powoli przestaje być „tanią chińską marką”, chociaż nadal klienci mogą liczyć na znacznie niższe ceny niż w przypadku europejskich marek, jednocześnie cieszą się wysokim wyposażeniem.

OMODA 7 Super Hybrid.

Ile kosztuje w Polsce OMODA 7 Super Hybrid? Poznaliśmy oficjalne ceny oraz specyfikację tego modelu. Auto w wersji Comfort zostało wycenione na kwotę wynoszącą 169 900 zł, z kolei Luxury to wydatek rzędu 179 900 zł. Najdroższa jest wersja Premium, ponieważ kosztuje 184 900 zł. Warto wspomnieć, że możemy liczyć na korzystne finansowanie, gdzie wariant Luxury w leasingu 100,1% kosztuje 1499 zł netto miesięcznie. Nie sposób również zaznaczyć, że model ten posiada pakiet gwarancyjny: 3 lata bez limitu przebiegu lub 7 lat do 150 tysięcy kilometrów. Jest też 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów na tak zwane komponenty wysokonapięciowe. To pokazuje, że OMODA jest pewna produktu, który oferuje.

OMODA 7 Super Hybrid.

Polski cennik OMODA 7 Super Hybrid. Ile trzeba zapłacić za nową hybrydę?

Pisałem o tym modelu pod koniec lutego bieżącego roku. Wtedy to informowałem o warunkach dotyczących przedsprzedaży. Dziś dostępny jest na stronie marki OMODA oficjalny cennik. Analizując ten dokument widać, że producent dość mocno sugeruje zakup wersji Luxury i ma to sens, ponieważ w wariancie Luxury oraz Premium mamy bardzo bogate wyposażenie standardowe. Mam na myśli między innymi dach panoramiczny, system kamer 540 stopni, 20-calowe felgi aluminiowe, przesuwny wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala czy tapicerkę skórzaną z elementami zamszu syntetycznego. Jeśli chodzi o kolory, możemy wybierać pośród pięciu dostępnych. Żaden nie wymaga dopłaty.

OMODA 7 Super Hybrid.

Niezależnie od wersji wyposażenia jaką wybierzemy, mamy do dyspozycji między innymi bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, a także ładowarkę indukcyjna. Rzecz jasna, wariant Comfort również posiada 15,6-calowy ekran dotykowy, jednak nie jest w tym przypadku przesuwny. Auto już od pierwszej wersji posiada również podgrzewane przednie fotele, jednak wybierając Luxury są w standardzie wentylowane i elektrycznie regulowane, a w opcji Premium dodatkowo posiadają funkcję masażu. OMODA 7 Super Hybrid wśród elementów wyposażenia wymienia również system nagłośnienia SONY, który w standardzie dostępny jest od wersji Luxury.

OMODA 7 Super Hybrid.

Zasięg, moc i technologia. Co naprawdę oferuje OMODA 7 Super Hybrid?

Przede wszystkim producent twierdzi, że ten model potrafi przejechać do 1100 km bez konieczności doładowania prądu czy tankowania benzyny. Wszystko za sprawą opracowanego przez koncern układu, który składa się z silnika 1.5 T-GDi, skrzyni biegów 1 DHT oraz akumulatora o pojemności 18,4 kWh. Co ciekawe, w skrzyni zintegrowano dwa silniki elektryczne. Pierwszy to silnik trakcyjny o mocy 204 KM i 310 Nm momentu obrotowego, drugi – ISG pełni funkcję generatora, a jego moc to 136 KM i 120 Nm. Moc systemowa to 279 KM i 365 Nm momentu obrotowego.

Przekłada się to na przyspieszenie wynoszące 8,5 sekundy od 0 do 100 km/h. Co ciekawe, podobno na samym prądzie będziemy mogli przejechać do 90 kilometrów. Akumulator możemy ładować z mocą 40 kW. Mało tego, możemy go wykorzystać do zasilania urządzeń elektrycznych o mocy do 3,3 kW za sprawą funkcji vehicle-to-load.