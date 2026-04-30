Mio: kamery z trybem parkingowym nowej generacji

Mio rozwija swoją linię wideorejestratorów o funkcje, które mają znaczenie nie tylko w trasie, ale przede wszystkim wtedy, gdy samochód stoi. Nowe modele, takie jak Mio MiVue 903W Pro czy 803W Pro, dostają wbudowany tryb parkingowy z nagrywaniem poklatkowym i detekcją ruchu jednocześnie. Do tego dochodzi sensor Sony STARVIS 2, HDR i system ostrzegania o pomiarach prędkości. Całość uzupełnia akcja cashback, która realnie obniża cenę wejścia. Sprawdzamy, czy to tylko update, czy faktyczna zmiana.
Autor:Malgorzata Kowalik
30/04/2026
Spis treści ukryj
1. Ochrona akumulatora i prosta obsługa
2. Jakość nagrań: Sony STARVIS 2 robi robotę
3. Łączność i codzienna wygoda
4. System ostrzegania, który działa w tle
5. Cashback: realna obniżka ceny
6. Dla kogo są nowe kamery Mio?
7. Tryb parkingowy nowej generacji w kamerach Mio

Zostawiasz auto na parkingu i liczysz, że nic się nie wydarzy. W teorii wszystko jest pod kontrolą. W praktyce wystarczy chwila – rysa, obcierka, ucieczka sprawcy i zostajesz z problemem. Dlatego kamery samochodowe przestały być gadżetem, a zaczęły być realnym zabezpieczeniem. Mio idzie o krok dalej i wprowadza tryb parkingowy, który nie tylko nagrywa, ale robi to w sposób, jakiego wcześniej w tej klasie sprzętu nie było. Bez dodatkowych akcesoriów, bez kombinowania, bez półśrodków. Pytanie tylko: czy to faktycznie zmienia coś w codziennym użytkowaniu?

Największa zmiana? Tryb parkingowy, który nie wymaga dodatkowego zasilacza ani instalacji. W nowych kamerach Mio wszystko jest już wbudowane – wyciągasz sprzęt z pudełka i masz gotowy system ochrony auta na postoju. Ale kluczowe jest to, jak działa.

Masz dwa równoległe systemy:

  • nagrywanie poklatkowe przez całą noc,
  • ciągłe wykrywanie ruchu.

I to jednocześnie. Co więcej, oba typy nagrań zapisywane są osobno, więc łatwiej znaleźć konkretny moment zdarzenia. To duża zmiana względem standardowych rozwiązań, które zazwyczaj oferują tylko jeden tryb działania. W praktyce oznacza to jedno – nawet jeśli coś wydarzy się na parkingu, masz realną szansę to zobaczyć i udowodnić.

Ochrona akumulatora i prosta obsługa

Tryb parkingowy brzmi dobrze, dopóki nie zaczyna rozładowywać akumulatora. Mio rozwiązuje ten problem poprzez system zabezpieczający, który kontroluje poziom energii i zapobiega jego nadmiernemu spadkowi.

Obsługa? Prosta:

  • aktywujesz tryb w menu,
  • kamera robi resztę.

Bez dodatkowych kabli, bez wizyty u elektryka. To ważne, bo właśnie takie detale decydują, czy funkcja jest używana na co dzień, czy zostaje tylko na papierze.

Jakość nagrań: Sony STARVIS 2 robi robotę

W modelu Mio MiVue 903W Pro kluczową rolę odgrywa sensor Sony STARVIS 2. To rozwiązanie znane z profesjonalnych systemów monitoringu, które:

  • poprawia widoczność w nocy,
  • zwiększa czułość na światło,
  • pozwala uchwycić więcej detali.

W praktyce oznacza to lepszą czytelność tablic rejestracyjnych i szczegółów otoczenia, czyli dokładnie tego, co ma znaczenie w sytuacjach spornych.

Do tego dochodzi HDR, który:

  • łączy różne poziomy ekspozycji,
  • poprawia widoczność w trudnych warunkach,
  • radzi sobie z ostrym słońcem i światłami nocą.

Efekt? Obraz, który faktycznie nadaje się jako dowód.

Łączność i codzienna wygoda

Nowe modele Mio dostają też moduł Wi-Fi, który zmienia sposób korzystania z kamery.

Możesz:

  • szybko zgrać nagrania na smartfon,
  • aktualizować oprogramowanie OTA,
  • zarządzać urządzeniem bez wyjmowania karty pamięci.

To ma znaczenie, bo w praktyce większość użytkowników nie chce bawić się w manualne kopiowanie plików.

System ostrzegania, który działa w tle

Kamery Mio wyposażone są w system ostrzegania o:

  • fotoradarach,
  • odcinkowych pomiarach prędkości.

Dzięki bazie GPS i aktualizacjom:

  • kamera informuje z wyprzedzeniem,
  • oblicza średnią prędkość na odcinkach kontrolowanych,
  • pomaga uniknąć mandatu.

To funkcja, która działa w tle, ale realnie wpływa na styl jazdy.

Cashback: realna obniżka ceny

Mio dorzuca do tego promocję cashback:

Aby skorzystać:

  • kupujesz urządzenie do 30 czerwca 2026,
  • rejestrujesz je online,
  • otrzymujesz zwrot.

To prosty mechanizm, który realnie obniża koszt zakupu.

Dla kogo są nowe kamery Mio?

To nie jest sprzęt tylko dla kierowców zawodowych.

Najwięcej zyskają:

  • osoby zostawiające auto na ulicy lub parkingu,
  • kierowcy robiący długie trasy,
  • ludzie, którzy chcą mieć dowód w razie kolizji,
  • każdy, kto nie chce ryzykować „słowo przeciwko słowu”.

Tryb parkingowy nowej generacji w kamerach Mio

Mio nie próbuje robić rewolucji na siłę. Zamiast tego poprawia to, co naprawdę ma znaczenie.

Dostajesz:

  • zaawansowany tryb parkingowy bez dodatkowych kosztów,
  • bardzo dobrą jakość nagrań,
  • wygodną obsługę,
  • systemy, które działają w tle.

Efekt? Kamera, która nie tylko nagrywa, ale realnie chroni Twój samochód – nawet wtedy, gdy Cię przy nim nie ma.

