Majówka 2026 z Huawei. Zebrałem wszystkie okazje zakupowe

Huawei łączy dwie majowe akcje w jedną, spójną ofertę – obejmującą smartwatche, laptopy, słuchawki i tablety. Promocje obowiązują zarówno online, jak i w dużych sieciach sprzedaży. Najmocniejsze punkty? HUAWEI WATCH D2 w najniższej cenie w historii, HUAWEI MateBook X Pro 2024 dla wymagających oraz szeroka gama zegarków z serii GT. Do tego dochodzą gratisy, rabaty i sensownie ustawione ceny. Sprawdzamy, co faktycznie się opłaca.
Autor:Daniel Laskowski
30/04/2026
HUAWEI WATCH D2 HUAWEI WATCH D2
HUAWEI WATCH D2
Spis treści ukryj
1. Laptopy Huawei: konkret dla pracy i mobilności
1.1. MateBook X Pro 2024 – premium bez kompromisów
1.2. MateBook D 14 2024 – rozsądny wybór
2. Słuchawki Huawei: lifestyle i budżet w jednym
2.1. FreeClip 2 – design, który ma sens
2.2. FreeBuds Pro 5 – dla jakości dźwięku
2.3. Budżetowe opcje
3. Tablety Huawei: od podstawy po sprzęt premium
3.1. MatePad SE 11 – codzienny użytek
3.2. MatePad 11.5 2025 i MatePad Pro 13.2
4. Gdzie kupić i jak długo trwa promocja?
5. Co faktycznie warto kupić?
6. Majowe promocje Huawei

Maj to moment, kiedy technologia zaczyna mieć konkretny cel. Nie kupujesz już „bo chcesz”, tylko dlatego, że coś ma sens – jako prezent, jako upgrade, jako decyzja na najbliższe miesiące. Huawei dobrze to rozumie i wchodzi w sezon z promocją, która nie jest tylko katalogiem przecenionych produktów. Tu chodzi o realne wybory: smartwatch, który mierzy więcej niż kroki, laptop, który nie zwalnia przy pracy, słuchawki, które faktycznie nosisz cały dzień. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej. Bo nie każda promocja to okazja – ale ta ma kilka mocnych punktów.

HUAWEI WATCH D2
HUAWEI WATCH D2

Największym „gamechangerem” tej promocji jest HUAWEI WATCH D2.

To nie jest zwykły zegarek:

  • całodobowy pomiar ciśnienia,
  • EKG,
  • SpO2, tętno, stres,
  • ponad 80 trybów sportowych,
  • do 6 dni pracy na baterii.

Cena: 1299 zł – najniższa w historii. To sprzęt, który realnie wchodzi w segment zdrowia, nie tylko aktywności. Gdzie go kupić? Między innymi jest dostępny w sieci Media Expert. Kliknij w link, by przenieść się do sklepu.

Jeśli szukasz czegoś bardziej klasycznego:

  • WATCH GT 6 – od 899 zł, kilka wariantów i rozmiarów,
  • WATCH GT 5 – od 699 zł,
  • WATCH GT 5 Pro – 899 zł,
  • WATCH FIT 4 – 499 zł, do 10 dni pracy.

Tu marka robi coś dobrze – daje wybór. Od prostego trackera po zaawansowane narzędzie zdrowotne.

Laptopy Huawei: konkret dla pracy i mobilności

MateBook X Pro 2024 – premium bez kompromisów

MateBook X Pro 2024

  • Intel Core U7-155H,
  • 16 GB RAM,
  • 1 TB SSD.

Cena: 6499 zł + router w zestawie. To sprzęt dla ludzi, którzy realnie pracują na laptopie, nie tylko przeglądają internet.

MateBook D 14 2024 – rozsądny wybór

MateBook D 14 2024 to bardzo dobra propozycja jeśli chodzi o laptopy biurowe. Masz dobre parametry, lekką konstrukcję i solidne wykonanie. Co skrywa obudowa?

  • Intel Core i5-12450H,
  • 16 GB RAM,
  • 512 GB SSD,
  • 1,39 kg.

Cena: 2099 zł. W tej półce cenowej trudno znaleźć coś bardziej kompletnego.

Słuchawki Huawei: lifestyle i budżet w jednym

FreeClip 2 – design, który ma sens

HUAWEI FreeClip 2

  • konstrukcja otwarta (OWS),
  • lekkość i komfort,
  • do 38 godzin pracy.

Cena: 699 zł + dodatki. To bardziej styl życia niż audiofilia – ale działa. Kliknij tutaj i zobacz jak wygląda ten model w najnowszej wersji kolorystycznej. Pisaliśmy o nim kilka dni temu.

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2.
Słuchawki HUAWEI FreeClip 2.

FreeBuds Pro 5 – dla jakości dźwięku

FreeBuds Pro 5

  • flagowa jakość dźwięku,
  • segment premium.

Cena: 699 zł.

Budżetowe opcje

  • FreeBuds SE 3 – 149 zł
  • FreeBuds SE 2 – 99 zł

Tu nie ma filozofii – tanio i wystarczająco dobrze.

Tablety Huawei: od podstawy po sprzęt premium

MatePad SE 11 – codzienny użytek

MatePad SE 11 Cena: 599 zł. Prosty, tani, do konsumowania treści.

MatePad 11.5 2025 i MatePad Pro 13.2

MatePad 11.5 2025, MatePad Pro 13.2.

  • MatePad 11.5: 1249 zł,
  • MatePad Pro 13.2: 3999 zł (z rysikiem i klawiaturą).

Tu już wchodzimy w sprzęt do pracy i tworzenia.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - nowości Huawei 2026.
MatePad 11.5 S 2026 – nowości Huawei 2026.

Gdzie kupić i jak długo trwa promocja?

Oferta obowiązuje:

  • na huawei.pl,
  • w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik,
  • oraz w oficjalnej strefie marki na Allegro.

Czas: do 24 maja 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Co faktycznie warto kupić?

Najbardziej opłacalne:

  • WATCH D2 (najniższa cena + funkcje zdrowotne),
  • MateBook D 14 (stosunek ceny do możliwości),
  • FreeClip 2 (jeśli zależy Ci na wygodzie i designie).

Dla bardziej wymagających:

  • MateBook X Pro,
  • MatePad Pro 13.2,
  • WATCH Ultimate.

Majowe promocje Huawei

Producent nie zrobił „promocji dla wszystkich”. I dobrze.

Zamiast tego:

  • daje konkretne obniżki,
  • dorzuca sensowne dodatki,
  • celuje w realne potrzeby.

Efekt? To jedna z tych akcji, gdzie łatwo znaleźć coś, co faktycznie ma sens – nie tylko na prezent.

Autor:Daniel Laskowski
Sprawdź również