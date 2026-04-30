Majówka 2026 z Huawei. Zebrałem wszystkie okazje zakupowe

Maj to moment, kiedy technologia zaczyna mieć konkretny cel. Nie kupujesz już „bo chcesz”, tylko dlatego, że coś ma sens – jako prezent, jako upgrade, jako decyzja na najbliższe miesiące. Huawei dobrze to rozumie i wchodzi w sezon z promocją, która nie jest tylko katalogiem przecenionych produktów. Tu chodzi o realne wybory: smartwatch, który mierzy więcej niż kroki, laptop, który nie zwalnia przy pracy, słuchawki, które faktycznie nosisz cały dzień. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej. Bo nie każda promocja to okazja – ale ta ma kilka mocnych punktów.

HUAWEI WATCH D2

Największym „gamechangerem” tej promocji jest HUAWEI WATCH D2.

To nie jest zwykły zegarek:

całodobowy pomiar ciśnienia,

EKG,

SpO2, tętno, stres,

ponad 80 trybów sportowych,

do 6 dni pracy na baterii.

Cena: 1299 zł – najniższa w historii. To sprzęt, który realnie wchodzi w segment zdrowia, nie tylko aktywności. Gdzie go kupić? Między innymi jest dostępny w sieci Media Expert. Kliknij w link, by przenieść się do sklepu.

Jeśli szukasz czegoś bardziej klasycznego:

WATCH GT 6 – od 899 zł , kilka wariantów i rozmiarów,

, kilka wariantów i rozmiarów, WATCH GT 5 – od 699 zł ,

, WATCH GT 5 Pro – 899 zł ,

, WATCH FIT 4 – 499 zł, do 10 dni pracy.

Tu marka robi coś dobrze – daje wybór. Od prostego trackera po zaawansowane narzędzie zdrowotne.

Laptopy Huawei: konkret dla pracy i mobilności

MateBook X Pro 2024 – premium bez kompromisów

MateBook X Pro 2024

Intel Core U7-155H,

16 GB RAM,

1 TB SSD.

Cena: 6499 zł + router w zestawie. To sprzęt dla ludzi, którzy realnie pracują na laptopie, nie tylko przeglądają internet.

MateBook D 14 2024 – rozsądny wybór

MateBook D 14 2024 to bardzo dobra propozycja jeśli chodzi o laptopy biurowe. Masz dobre parametry, lekką konstrukcję i solidne wykonanie. Co skrywa obudowa?

Intel Core i5-12450H,

16 GB RAM,

512 GB SSD,

1,39 kg.

Cena: 2099 zł. W tej półce cenowej trudno znaleźć coś bardziej kompletnego.

Słuchawki Huawei: lifestyle i budżet w jednym

FreeClip 2 – design, który ma sens

HUAWEI FreeClip 2

konstrukcja otwarta (OWS),

lekkość i komfort,

do 38 godzin pracy.

Cena: 699 zł + dodatki. To bardziej styl życia niż audiofilia – ale działa. Kliknij tutaj i zobacz jak wygląda ten model w najnowszej wersji kolorystycznej. Pisaliśmy o nim kilka dni temu.

FreeBuds Pro 5 – dla jakości dźwięku

FreeBuds Pro 5

flagowa jakość dźwięku,

segment premium.

Cena: 699 zł.

Budżetowe opcje

FreeBuds SE 3 – 149 zł

FreeBuds SE 2 – 99 zł

Tu nie ma filozofii – tanio i wystarczająco dobrze.

Tablety Huawei: od podstawy po sprzęt premium

MatePad SE 11 – codzienny użytek

MatePad SE 11 Cena: 599 zł. Prosty, tani, do konsumowania treści.

MatePad 11.5 2025 i MatePad Pro 13.2

MatePad 11.5: 1249 zł ,

, MatePad Pro 13.2: 3999 zł (z rysikiem i klawiaturą).

Tu już wchodzimy w sprzęt do pracy i tworzenia.

MatePad 11.5 S 2026 – nowości Huawei 2026.

Gdzie kupić i jak długo trwa promocja?

Oferta obowiązuje:

na huawei.pl,

w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik,

oraz w oficjalnej strefie marki na Allegro.

Czas: do 24 maja 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Co faktycznie warto kupić?

Najbardziej opłacalne:

WATCH D2 (najniższa cena + funkcje zdrowotne),

MateBook D 14 (stosunek ceny do możliwości),

FreeClip 2 (jeśli zależy Ci na wygodzie i designie).

Dla bardziej wymagających:

MateBook X Pro,

MatePad Pro 13.2,

WATCH Ultimate.

Majowe promocje Huawei

Producent nie zrobił „promocji dla wszystkich”. I dobrze.

Zamiast tego:

daje konkretne obniżki,

dorzuca sensowne dodatki,

celuje w realne potrzeby.

Efekt? To jedna z tych akcji, gdzie łatwo znaleźć coś, co faktycznie ma sens – nie tylko na prezent.