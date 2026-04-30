Majówka 2026 z Huawei. Zebrałem wszystkie okazje zakupowe

Maj to moment, kiedy technologia zaczyna mieć konkretny cel. Nie kupujesz już „bo chcesz”, tylko dlatego, że coś ma sens – jako prezent, jako upgrade, jako decyzja na najbliższe miesiące. Huawei dobrze to rozumie i wchodzi w sezon z promocją, która nie jest tylko katalogiem przecenionych produktów. Tu chodzi o realne wybory: smartwatch, który mierzy więcej niż kroki, laptop, który nie zwalnia przy pracy, słuchawki, które faktycznie nosisz cały dzień. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć bliżej. Bo nie każda promocja to okazja – ale ta ma kilka mocnych punktów.
Największym „gamechangerem” tej promocji jest HUAWEI WATCH D2.
To nie jest zwykły zegarek:
- całodobowy pomiar ciśnienia,
- EKG,
- SpO2, tętno, stres,
- ponad 80 trybów sportowych,
- do 6 dni pracy na baterii.
Cena: 1299 zł – najniższa w historii. To sprzęt, który realnie wchodzi w segment zdrowia, nie tylko aktywności. Gdzie go kupić? Między innymi jest dostępny w sieci Media Expert. Kliknij w link, by przenieść się do sklepu.
Jeśli szukasz czegoś bardziej klasycznego:
- WATCH GT 6 – od 899 zł, kilka wariantów i rozmiarów,
- WATCH GT 5 – od 699 zł,
- WATCH GT 5 Pro – 899 zł,
- WATCH FIT 4 – 499 zł, do 10 dni pracy.
Tu marka robi coś dobrze – daje wybór. Od prostego trackera po zaawansowane narzędzie zdrowotne.
Laptopy Huawei: konkret dla pracy i mobilności
MateBook X Pro 2024 – premium bez kompromisów
MateBook X Pro 2024
- Intel Core U7-155H,
- 16 GB RAM,
- 1 TB SSD.
Cena: 6499 zł + router w zestawie. To sprzęt dla ludzi, którzy realnie pracują na laptopie, nie tylko przeglądają internet.
MateBook D 14 2024 – rozsądny wybór
MateBook D 14 2024 to bardzo dobra propozycja jeśli chodzi o laptopy biurowe. Masz dobre parametry, lekką konstrukcję i solidne wykonanie. Co skrywa obudowa?
- Intel Core i5-12450H,
- 16 GB RAM,
- 512 GB SSD,
- 1,39 kg.
Cena: 2099 zł. W tej półce cenowej trudno znaleźć coś bardziej kompletnego.
Słuchawki Huawei: lifestyle i budżet w jednym
FreeClip 2 – design, który ma sens
HUAWEI FreeClip 2
- konstrukcja otwarta (OWS),
- lekkość i komfort,
- do 38 godzin pracy.
Cena: 699 zł + dodatki. To bardziej styl życia niż audiofilia – ale działa. Kliknij tutaj i zobacz jak wygląda ten model w najnowszej wersji kolorystycznej. Pisaliśmy o nim kilka dni temu.
FreeBuds Pro 5 – dla jakości dźwięku
FreeBuds Pro 5
- flagowa jakość dźwięku,
- segment premium.
Cena: 699 zł.
Budżetowe opcje
- FreeBuds SE 3 – 149 zł
- FreeBuds SE 2 – 99 zł
Tu nie ma filozofii – tanio i wystarczająco dobrze.
Tablety Huawei: od podstawy po sprzęt premium
MatePad SE 11 – codzienny użytek
MatePad SE 11 Cena: 599 zł. Prosty, tani, do konsumowania treści.
MatePad 11.5 2025 i MatePad Pro 13.2
MatePad 11.5 2025, MatePad Pro 13.2.
- MatePad 11.5: 1249 zł,
- MatePad Pro 13.2: 3999 zł (z rysikiem i klawiaturą).
Tu już wchodzimy w sprzęt do pracy i tworzenia.
Gdzie kupić i jak długo trwa promocja?
Oferta obowiązuje:
- na huawei.pl,
- w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik,
- oraz w oficjalnej strefie marki na Allegro.
Czas: do 24 maja 2026 lub do wyczerpania zapasów.
Co faktycznie warto kupić?
Najbardziej opłacalne:
- WATCH D2 (najniższa cena + funkcje zdrowotne),
- MateBook D 14 (stosunek ceny do możliwości),
- FreeClip 2 (jeśli zależy Ci na wygodzie i designie).
Dla bardziej wymagających:
- MateBook X Pro,
- MatePad Pro 13.2,
- WATCH Ultimate.
Majowe promocje Huawei
Producent nie zrobił „promocji dla wszystkich”. I dobrze.
Zamiast tego:
- daje konkretne obniżki,
- dorzuca sensowne dodatki,
- celuje w realne potrzeby.
Efekt? To jedna z tych akcji, gdzie łatwo znaleźć coś, co faktycznie ma sens – nie tylko na prezent.