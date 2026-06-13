Mercedes C 300 e 4MATIC to najbardziej sensowny PHEV. Serio

Nie będę udawał. Jestem fanem diesli Mercedesa. Są spięte z rewelacyjną automatyczną skrzynią, potrafią palić śmieszne ilości paliwa, jechać spokojnie, dostojnie i bez niepotrzebnego teatru. Ale Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC zmusił mnie do lekkiego zawieszenia broni. Bo to nie jest plug-in zrobiony tylko po to, żeby ładnie wyglądać w tabelce emisji. To hybryda, która realnie potrafi przejechać około 100 kilometrów na prądzie, a po rozładowaniu baterii nadal nie zamienia się w paliwożernego kloca. Średnia z 2800 kilometrów wyniosła 6,4 l/100 km, przy czym 16 procent trasy pokonano na prądzie. Jak na mocną, ciężką, komfortową limuzynę premium z napędem 4MATIC — wynik rewelacyjny.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Klasa C, czyli Mercedes na dobry początek

Klasa C zawsze była trochę jak przedsionek większego świata. To jeszcze nie reprezentacyjna E-Klasa, jeszcze nie salon na kołach jak S-Klasa, ale już samochód, w którym czuć, że Mercedes wie, jak robić komfortowe auta. Wsiadasz i od razu masz wrażenie, że wszystko jest spokojniejsze. Droga mniej męczy, hałas mniej przeszkadza, fotele lepiej trzymają ciało, a kabina ma ten rodzaj dopracowania, którego często brakuje tańszym markom próbującym udawać premium wielkim ekranem i ambientem.

Wnętrze Mercedes Klasa C 220d All-Terrain

Oczywiście, przestrzeń w kabinie nie jest największa. To nadal Klasa C, a nie limuzyna dla prezesa, ochroniarza i dwóch walizek z gotówką. Cztery osoby pojadą wygodnie, ale nie ma tu salonowej swobody. Z tyłu dorosły pasażer nie będzie cierpiał, ale też nie zacznie pisać listu pochwalnego do Stuttgartu. To samochód klasy średniej premium, nie prywatny wagon pierwszej klasy.

Ale w codziennym użytkowaniu ta wielkość ma sens. C-Klasa nie jest za duża, łatwo się nią manewruje, dobrze czuje się w mieście, a jednocześnie na trasie daje poczucie auta znacznie dojrzalszego niż typowy kompakt. I za to ją lubię.

Wnętrze Mercedes Klasa C 220d All-Terrain

Prowadzenie: za to Klasa C zawsze miała u mnie plus

Najbardziej lubię Klasę C za prowadzenie. To auto ma w sobie lekkość i precyzję, których często brakuje większym Mercedesom. E-Klasa jest bardziej dostojna, bardziej komfortowa, bardziej „dorosła”. Klasa C jest zwinniejsza. Nadal wygodna, nadal elegancka, ale mniej kanapowa.

W C 300 e 4MATIC czuć dodatkową masę układu hybrydowego, bo cudów nie ma. 2130 kg to dużo. Dużo za dużo jak na samochód tej klasy. To już nie jest lekka limuzyna, tylko kawał technologii z dużą baterią, napędem na cztery koła i całym premium-bagażem współczesnej motoryzacji. Ale Mercedes potrafił to zamaskować lepiej, niż się spodziewałem.

Auto prowadzi się pewnie, stabilnie i przyjemnie. Nie jest sportowe w takim sensie jak BMW serii 3, ale daje bardzo dobrą kontrolę i spokój przy szybszej jeździe. Układ kierowniczy jest wygodny, reakcje przewidywalne, a 4MATIC dorzuca poczucie bezpieczeństwa, szczególnie przy gorszej pogodzie. To auto do szybkiego, komfortowego i bardzo pewnego pokonywania kilometrów.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Wnętrze: mały Mercedes, ale już z dużym klimatem

Kabina Klasy C robi robotę. Nie jest tak spektakularna jak w E-Klasie, ale daje bardzo mocne poczucie obcowania z nowoczesnym Mercedesem. Świetne materiały, dobre spasowanie, wygodne fotele, bardzo przyjemne wyciszenie i technologia, która faktycznie coś wnosi, a nie tylko wygląda dobrze na zdjęciach prasowych.

Lubię w tym aucie światła. Są rewelacyjne. To jedna z tych rzeczy, które doceniasz dopiero po zmroku, kiedy zamiast zastanawiać się, czy zaraz zobaczysz sarnę, po prostu widzisz drogę. Lubię też nawigację Mercedesa. Jest czytelna, dopracowana i naprawdę pomocna, a nie tylko wrzucona do systemu, żeby po chwili aktywować Apple CarPlay i Mapy Google. Nagłośnienie również robi bardzo dobre wrażenie. Do tego dochodzą wygodne fotele, świetna pozycja za kierownicą i ogólne poczucie jakości.

To nadal nie jest E-Klasa? Oczywiście. E-Klasa daje więcej przestrzeni, więcej majestatu i więcej tego „płynięcia”. Ale C-Klasą też można przejechać kilkaset kilometrów i wysiąść bez poczucia, że życie znowu coś ci zabrało. To bardzo przyjemny samochód do podróżowania.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Napęd: plug-in, który naprawdę potrafi jeździć na prądzie

No dobrze, przejdźmy do najważniejszego. C 300 e 4MATIC to hybryda plug-in. A ja do plug-inów mam stosunek prosty: jeśli ładujesz, mają sens. Jeśli nie ładujesz, wożisz ciężką baterię i oszukujesz samego siebie, że jesteś ekologiczny.

Tutaj Mercedes zrobił coś bardzo dobrego. Ten samochód realnie potrafi przejechać około 100 kilometrów na prądzie. I to zmienia wszystko. Bo przy takim zasięgu wiele osób przez większość tygodnia nie spali ani mililitra benzyny. Dojazdy do pracy, szkoła, zakupy, miasto, obwodnica, codzienne sprawy — wszystko można robić elektrycznie. Bez odpalania silnika spalinowego, bez hałasu, bez wizyt na stacji.

To nie jest plug-in starej szkoły, który po 30 kilometrach mówi: „dziękuję, teraz radź sobie benzyną”. Tutaj tryb elektryczny jest pełnoprawnym sposobem jazdy. I właśnie dlatego C 300 e ma sens dla kogoś, kto ma gniazdko, wallbox albo regularny dostęp do ładowania. Wtedy to auto może być przez większość czasu elektrykiem, ale bez lęku typowego dla elektryków. Bo gdy bateria się skończy, jedziesz dalej na benzynie.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

A po rozładowaniu baterii? Dalej jest dobrze

Największe zaskoczenie? Spalanie po rozładowaniu baterii. Na drodze ekspresowej Mercedes C 300 e 4MATIC zużywał 5,5-6 l/100 km. Na autostradzie przy 140 km/h było około 7 l/100 km. W aucie ważącym ponad dwie tony, z automatem, napędem 4MATIC i mocnym układem napędowym to naprawdę bardzo dobry wynik.

Średnia z 2800 kilometrów wyniosła 6,4 l/100 km, przy czym 16 procent dystansu pokonano na prądzie. To brzmi uczciwie. Nie jak katalogowa bajka o spalaniu 0,5 l/100 km, tylko jak realny wynik z normalnego użytkowania. I właśnie za to szanuję ten napęd. Mercedes nie tylko dał dużą baterię, ale też sprawił, że po jej rozładowaniu samochód nadal zachowuje się rozsądnie.

Oczywiście, diesel dalej siedzi mi z tyłu głowy. C 220 d albo C 300 d to nadal układy, które potrafią przejeżdżać długie trasy z absurdalnie niskim spalaniem i bez żadnego kabla. Ale C 300 e jest pierwszą wersją, przy której nie mówię od razu: „dajcie mi diesla i nie zawracajcie głowy”. Tu naprawdę można się zastanowić.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Dla kogo Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC ma sens?

Ten Mercedes jest dla człowieka, który ma gdzie ładować. Koniec. To jest warunek podstawowy. Jeśli mieszkasz w domu, masz wallboxa i codziennie robisz kilkadziesiąt kilometrów, C 300 e może być genialny. Przez tydzień jeździsz na prądzie, a kiedy przychodzi weekend albo dalsza trasa, masz normalny silnik spalinowy i bardzo dobry automat.

Jeśli nie masz gdzie ładować, kup diesla albo benzynę. Naprawdę. Nie ma sensu dopłacać do ciężkiej hybrydy plug-in, jeśli będziesz ładował ją raz na miesiąc przy okazji zakupów. Wtedy tracisz największą zaletę tego auta, a zostają masa, mniejszy bagażnik i wyższa cena.

C 300 e nie jest autem dla każdego. To nie jest uniwersalna odpowiedź na wszystkie problemy świata. Ale dla właściwego użytkownika może być świetnym kompromisem między elektromobilnością a klasyczną swobodą podróżowania.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Największa wada? Bagażnik

Układ hybrydowy ma swoją cenę i widać ją z tyłu. Bagażnik jest przeciętny. Bardzo przeciętny jak na samochód tej klasy. To „zasługa” dużej baterii, która zabiera przestrzeń i sprawia, że C-Klasa traci część swojej praktyczności.

I to trzeba dobrze przemyśleć. Jeśli jeździsz sam albo we dwoje, pewnie machniesz ręką. Jeśli masz rodzinę, wózek, walizki, torby, sprzęt i życie, które nie mieści się w eleganckiej torbie weekendowej, bagażnik C 300 e może zacząć irytować. Szczególnie że mówimy o samochodzie premium, za duże pieniądze, który ma być także autem na trasy.

To trochę paradoks. Napęd pozwala jeździć daleko i oszczędnie, ale bagażnik przypomina, że hybryda plug-in zawsze coś zabiera. W tym przypadku zabiera przestrzeń.

Druga wada: masa

2130 kg. Powtórzę: 2130 kg. To naprawdę dużo. Współczesna motoryzacja trochę oszalała, bo samochody klasy średniej zaczynają ważyć tyle, ile kiedyś porządne limuzyny albo SUV-y. Oczywiście rozumiem: bateria, silnik elektryczny, napęd 4MATIC, bezpieczeństwo, wygłuszenie, wyposażenie. Ale fizyki nie da się usunąć z menu MBUX.

Na szczęście Mercedes dobrze maskuje wagę. Auto nie prowadzi się jak słoń na treningu baletowym. Jest pewne, stabilne i przyjemne. Ale masa jest faktem. Czuć ją przy ostrzejszym hamowaniu, przy szybkim przerzucaniu auta i w ogólnym poczuciu, że to już nie jest lekka, zwinna limuzyna. To nowoczesny, bardzo dopracowany, ale ciężki samochód.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC

Cena: za gwiazdę trzeba zapłacić

No i dochodzimy do ceny. C 300 e 4MATIC jest drogi. W porównaniu z BMW 330e xDrive czy Volvo S60 T6 Recharge eAWD Mercedes wypada wysoko cenowo, a po doposażeniu robi się naprawdę poważnie. I tutaj nie ma wielkiej filozofii: za gwiazdę na masce trzeba zapłacić. Cena wersji C 300 e 4MATIC z EQ startuje od 292 700 zł. BMW 330e xDrive zaczyna się od 265 000 zł, natomiast Volvo V60 T6 AWD Plug-in od 245 900 zł.

Czy Mercedes daje w zamian więcej? W wielu miejscach tak. Komfort, wyciszenie, światła, technologia, nawigacja, ogólne poczucie jakości — to wszystko buduje argument za C-Klasą. Ale rachunek nadal jest wysoki. Szczególnie gdy pamiętasz, że bagażnik jest mały, masa duża, a diesel w tej gamie potrafi być tańszy, prostszy w użytkowaniu i bardziej naturalny do tras.

To nie jest zakup z kalkulatora. To zakup z przekonania, że chcesz Mercedesa, chcesz plug-ina i będziesz go ładował. Jeśli te trzy warunki są spełnione, C 300 e 4MATIC broni się bardzo dobrze. Jeśli nie — konfigurator szybko zaczyna wyglądać jak finansowa pułapka w eleganckim garniturze.

Konkurencja: BMW ostrzej, Volvo mocniej, Mercedes wygodniej

BMW 330e xDrive będzie bardziej sportowe w odbiorze. To nadal BMW serii 3, czyli auto, które bardziej zachęca do aktywnej jazdy. Mercedes odpowiada komfortem i wyciszeniem. Jeśli lubisz jeździć dynamicznie po zakrętach, BMW może być bardziej naturalnym wyborem. Jeśli chcesz płynąć, Mercedes zaczyna punktować.

Volvo V60 T6 Recharge eAWD to z kolei inna filozofia. Skandynawski klimat, świetne fotele, często kapitalne audio i bardzo przyjemny charakter. Ale Volvo jest mniej klasyczne jako kombi premium (nowego S60 już nie kupisz, a szkoda), a do tego jego dostępność i pozycjonowanie bywają specyficzne. Mercedes pozostaje bardziej oczywistym wyborem dla kogoś, kto chce wejść w świat klasycznej niemieckiej limuzyny.

Klasa C nie musi wygrywać wszystkim. Ona wygrywa spójnością. Komfort, technologia, prowadzenie, jakość i bardzo dobry napęd PHEV tworzą samochód, który łatwo polubić.

Diesel w sercu, plug-in w głowie

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC to jedna z tych hybryd plug-in, które naprawdę mają sens. Nie dlatego, że w katalogu wygląda ekologicznie. Dlatego, że realnie potrafi przejechać około 100 kilometrów na prądzie, a po rozładowaniu baterii nadal pali rozsądne ilości paliwa. 5,5-6 litrów na ekspresówce, około 7 litrów przy 140 km/h i średnia 6,4 l/100 km z 2800 kilometrów to wyniki, których nie trzeba pudrować marketingiem.

To także bardzo dobra Klasa C. Wygodna, świetnie wyciszona, dobrze wykonana, przyjemna w prowadzeniu i naszpikowana technologią, którą naprawdę czuć w codziennym użytkowaniu. Światła, nawigacja, nagłośnienie, fotele, jakość kabiny — to są rzeczy, za które lubię Mercedesa. Minusy? Bagażnik. Masa. Cena. Bagażnik jest przeciętny, masa 2130 kg robi wrażenie z tych złych powodów, a cena przypomina, że gwiazda na masce nigdy nie była promocją z marketu.

Czy kupiłbym Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC? Sercem nadal patrzyłbym na diesla, takiego jak C 220d. Jestem boomerem klasycznej motoryzacji i dobrze zestrojony diesel Mercedesa z automatem to dla mnie coś bardzo logicznego. Ale C 300 e 4MATIC? To pierwszy plug-in w tej klasie, przy którym naprawdę bym się zawahał. Bo jeśli masz gdzie ładować, ten samochód może być genialnym kompromisem.

Mercedes-Benz Klasa C 300 e 4MATIC to plug-in dla ludzi, którzy naprawdę będą używać tej technologii. Ładujesz — masz świetnego Mercedesa z elektrycznym spokojem i benzynową wolnością. Nie ładujesz — weź diesla i nie komplikuj sobie życia. Zupełnie tak samo jak w przypadku GLC 300 e 4MATIC.