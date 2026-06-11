Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ. Ładuj albo bierz diesla

GLC 300 e 4MATIC EQ jest bardzo dobrym samochodem. Ba, momentami wręcz świetnym. To premium SUV w najbardziej rozsądnym rozmiarze. Jest przestronny, komfortowy, świetnie wyciszony i ma to „mercedesowskie” poczucie jakości, którego oczekujesz po aucie za takie pieniądze. Jako plug-in hybrid też robi wrażenie, bo ma duży akumulator, realny zasięg elektryczny ponad 100 km i możliwość ładowania prądem stałym z mocą 60 kW. Problem? To wszystko ma sens tylko wtedy, gdy naprawdę ładujesz. Jeśli nie masz gdzie, ten samochód szybko zamienia się w ciężkiego SUV-a z benzynowym silnikiem, małym zbiornikiem paliwa i spalaniem, które na autostradzie przestaje być zabawne.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

GLC, czyli złoty środek Mercedesa

Mercedes GLC jest popularny nie bez powodu. To jeden z najbardziej uniwersalnych SUV-ów premium na rynku. Nie jest tak wielki jak GLE, więc nie męczy w mieście i na ciasnych parkingach. Nie jest też tak mały jak GLA czy GLB, więc w środku daje prawdziwe poczucie przestrzeni i komfortu. To auto z kategorii: jeden samochód do wszystkiego.

I właśnie dlatego tak wielu klientów wybiera GLC. Możesz nim jeździć do pracy, w trasę, na rodzinne wakacje, pod hotel, do klienta i na zwykłe zakupy. Wszędzie wygląda dobrze. Nie jest ostentacyjny, ale ma status. Nie krzyczy „patrzcie na mnie”, ale jasno komunikuje, że kierowca nie kupił auta przypadkiem.

W tej generacji GLC dodatkowo bardzo dobrze wygląda. Jest elegancki, nowoczesny, ale nie przesadzony. Mercedes nie poszedł tu w agresję na siłę. To nie jest SUV, który musi mieć minę wściekłego robota, żeby ktoś uznał go za premium. GLC jest bardziej dojrzały. I to mu pasuje.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Wnętrze: komfort, technologia i ten mercedesowski spokój

W kabinie GLC szybko przypomina, dlaczego ludzie dopłacają do marek premium. Jest wygodnie, przestronnie i bardzo przyjemnie. Fotele są komfortowe, pozycja za kierownicą dobra, wyciszenie bardzo solidne, a materiały i spasowanie robią dokładnie takie wrażenie, jakiego oczekujesz po Mercedesie.

Kokpit jest nowoczesny, mocno cyfrowy, ale nie przytłacza tak bardzo jak w niektórych autach, które próbują zrobić z deski rozdzielczej salon z telewizorem. Duży ekran centralny, cyfrowe zegary, system MBUX, dobre oświetlenie ambientowe, przyjemne detale — wszystko jest tu podane elegancko. Można oczywiście narzekać, że kiedyś Mercedes miał więcej fizycznych przycisków i mniej miziania po ekranie, ale w GLC ten cyfrowy świat jest przynajmniej dobrze zrobiony. Jeśli to Ci przeszkadza, lepiej nie patrz na najnowszą generację, która obecnie jest sprzedawana tylko w wariancie EV.

To wnętrze jest też bardzo praktyczne. Z przodu miejsca jest dużo, z tyłu spokojnie usiądą dorośli, bagażnik w plug-inie trochę traci przez baterię, ale nadal da się tym normalnie żyć. To nie jest samochód, w którym rodzina musi grać w Tetrisa z walizkami przy każdym wyjeździe. GLC zachowuje codzienną użyteczność, a to w SUV-ie premium jest ważniejsze niż kolejna animacja na ekranie.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Plug-in, który naprawdę potrafi jechać na prądzie

Największą zaletą GLC 300 e jest zasięg elektryczny. To nie jest stary plug-in, który po 35 kilometrach mówi „dziękuję, dalej benzyna”. Coś takiego pamiętam z testowanego dawno temu GLE 500E. Mercedes zrobił tu układ, który realnie pozwala jeździć po mieście i okolicach jak elektrykiem.

GLC 300 e 4MATIC EQ może być ładowany maksymalną mocą AC 11 kW oraz DC 60 kW. Mercedes już przy prezentacji tej generacji plug-inów podkreślał, że przy opcjonalnym ładowaniu DC 60 kW bateria może zostać naładowana w około 30 minut, a ładowarka pokładowa AC 11 kW jest rozwiązaniem do ładowania z wallboxa.

I to robi różnicę. W codziennym użytkowaniu ponad 100 km na prądzie oznacza, że wiele osób może przez większość tygodnia w ogóle nie uruchamiać silnika spalinowego. Dojazd do pracy, szkoła, zakupy, siłownia, obiad u rodziny, miasto, obwodnica — wszystko da się zrobić elektrycznie. A kiedy trzeba jechać dalej, masz pod maską benzynę. Brzmi idealnie? Prawie. Bo jest jeden warunek: nie możesz zapominać o ładowaniu.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Bez ładowania Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ traci sens

GLC 300 e jest świetnym plug-inem, ale słabym samochodem dla kogoś, kto nie ma gdzie go ładować. I to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Jeśli masz dom, garaż, wallbox albo regularny dostęp do ładowarki, ten Mercedes może być genialny. Wtedy jeździsz tanio po mieście, korzystasz z ciszy napędu elektrycznego, a benzynę zostawiasz na dalsze wyjazdy.

Ale jeśli nie masz gdzie ładować, szukaj innej wersji. Naprawdę.

Bo przy rozładowanej baterii GLC 300 e zaczyna przypominać, że hybryda plug-in to nie magia, tylko fizyka. Auto dużo waży, a masa nie znika tylko dlatego, że w konfiguratorze wszystko wygląda ekologicznie. Na autostradzie przy rozładowanej baterii spalanie w okolicach 10-11 l/100 km nie jest żadnym szokiem. Na drodze ekspresowej to około 8 l/100 km. W mieście 6-7 l/100 km, bo tam hybryda ma jeszcze sensowne warunki do odzysku energii i wspomagania jazdy.

Czy to są tragiczne wyniki? Nie. Jak na dużego, mocnego SUV-a premium z napędem 4MATIC — da się to zrozumieć. Ale jako argument za „ekologiczną” hybrydą plug-in? Już mniej. Szczególnie gdy ktoś nie ładuje auta regularnie i wozi dużą baterię głównie po to, żeby mieć zielone sumienie w folderze.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Mały zbiornik paliwa, czyli trasy bez zachwytu

Największy problem trasowy GLC 300 e to nie tylko spalanie po rozładowaniu baterii. To także zbiornik paliwa. 49 litrów w takim aucie to wartość, która nie robi z niego króla autostrad. Jeśli na tego typu drodze spalasz około 10 l/100 km, realny zasięg na benzynie nie jest imponujący. Oczywiście możesz ruszyć z pełną baterią i pełnym bakiem, wtedy całość wygląda znacznie lepiej. Ale po rozładowaniu akumulatora robi się bardziej przyziemnie.

I tu właśnie wychodzi różnica między plug-inem a klasycznym dieslem. GLC 300 e najlepiej działa w trybie: codziennie ładuję, na prądzie robię miasto, a benzyny używam wtedy, gdy trzeba. A najlepiej, by ta potrzeba pojawiała się bardzo rzadko. Jeśli ktoś dużo jeździ trasami, często pokonuje autostrady i nie ma cierpliwości do ładowania, diesel zaczyna wyglądać bardzo sensownie.

Dla porównania GLC 220 d 4MATIC ma 197 KM plus 23 KM wsparcia mild hybrid, 440 Nm, automat 9G-TRONIC, napęd 4MATIC, przyspieszenie 0-100 km/h w 8,0 s i średnie zużycie paliwa WLTP 5,2-5,9 l/100 km. Czyli tak, jest wolniejszy i mniej efektowny od 300 e, ale do tras pasuje jak porządne buty do długiego marszu. Może nie robi „eko-show”, ale robi to, do czego został stworzony.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Jazda: komfortowy SUV premium, dokładnie taki, jak trzeba

Pomijając dyskusję o napędzie, GLC 300 e jeździ bardzo dobrze. Jest komfortowy, stabilny, cichy i przewidywalny. Nie próbuje udawać sportowego auta, ale nie jest też pontonem. To SUV premium w klasycznym sensie: ma być wygodnie, pewnie i bez nerwów.

Napęd elektryczny daje bardzo przyjemną płynność w mieście. Ruszanie jest ciche, reakcja natychmiastowa, a auto sprawia wrażenie bardziej luksusowego właśnie wtedy, gdy jedzie bezszelestnie. To jedna z największych zalet plug-inów w autach premium: cisza pasuje do luksusu. Gdy benzyna się włącza, nadal jest kulturalnie, choć oczywiście nie ma tu takiego spokoju jak w trybie EV.

4MATIC daje pewność w gorszych warunkach, a całość jest dopracowana tak, jak oczekujesz po Mercedesie. To nie jest auto do szukania emocji. To auto do wygodnego przemieszczania się z poczuciem, że jedziesz czymś porządnym. I w tej roli GLC jest naprawdę świetny.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Cena i sens zakupu Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

GLC 300 e 4MATIC EQ nie jest tanim samochodem, bo mówimy o SUV-ie premium z dużym układem plug-in, napędem 4MATIC i zaawansowanym wyposażeniem. Obecnie cennik startuje od 338 800 zł, więc kwota kosmiczna jak na SUV-a tego typu. Dwu i trzyletnie egzemplarze można znaleźć za około 200 tysięcy złotych z całkiem rozsądnym przebiegiem, a to sprawia, że jest to łakomy kąsek dla kogoś, kto chce jeździć hybrydą plug-in premium.

I tu warto zadać sobie pytanie: jak będziesz go używać? Jeśli masz ładowanie w domu i codziennie robisz 30-80 km, GLC 300 e może być świetnym wyborem. Jeździsz na prądzie, tankujesz rzadko, masz komfort Mercedesa i spalinowy silnik na dalsze wypady. Wtedy ten samochód naprawdę ma sens.

Jeśli mieszkasz w bloku, nie masz stałego dostępu do ładowania, a większość kilometrów robisz na trasach, to plug-in jest bardziej skomplikowaną odpowiedzią na pytanie, którego nie zadałeś. Wtedy GLC 220 d brzmi po prostu rozsądniej. Może mniej modnie, może mniej „zielono” w konfiguratorze, ale bardziej życiowo.

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ

Konkurencja: wszyscy chcą być rozsądnym premium SUV-em

Rywali nie brakuje. BMW X3 plug-in, Audi Q5 TFSI e, Volvo XC60 T8, Lexus NX 450h+, Range Rover Evoque PHEV — każdy próbuje połączyć komfort, prestiż i jazdę na prądzie. Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ ma jednak mocny argument w postaci bardzo dużego zasięgu elektrycznego oraz ładowania DC, czego w plug-inach nadal nie można uznać za standard.

Volvo XC60 T8 będzie mocniejsze i bardziej dynamiczne. Lexus NX 450h+ może przemawiać niezawodnością i spokojem. BMW X3 będzie bardziej sportowe. Audi Q5 bardziej zachowawcze. Ale GLC ma ten idealny balans: komfort, status, technologia i uniwersalność. To samochód, który bardzo łatwo polecić, ale tylko właściwej osobie.

Testowany model to świetny plug-in, ale nie dla każdego

Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ to bardzo dobry SUV premium. Jest wygodny, komfortowy, przestronny, świetnie wykonany i idealnie trafia rozmiarem w potrzeby wielu kierowców. Nie za duży, nie za mały, do miasta i w trasę, do pracy i na rodzinny wyjazd. Jako samochód Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ jest naprawdę udany.

Jako plug-in też robi wrażenie, bo ponad 100 km realnej jazdy na prądzie to nie jest już zabawka do poprawiania norm emisji, tylko faktycznie użyteczne rozwiązanie. Możliwość ładowania DC z mocą 60 kW również jest dużym plusem, choć w praktyce większość właścicieli i tak będzie ładować go w domu z wallboxa.

Ale ten samochód trzeba ładować. Regularnie. Bez tego traci sens. Przy rozładowanej baterii Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ robi się ciężkim SUV-em, który na autostradzie potrafi spalić około 10 l/100 km, na ekspresówce 8 l/100 km, a w mieście 6-7 l/100 km. Do tego ma 49-litrowy zbiornik paliwa, więc jako klasyczne auto na długie trasy nie jest idealny.

Czy bym kupił? Jako fan klasycznej motoryzacji i boomer z sercem do diesli pewnie wybrałbym GLC 220 d. Nie dlatego, że GLC 300 e jest złe. Przeciwnie — to świetne auto. Po prostu 220 d bardziej pasuje do mojego sposobu jazdy: wsiąść, zatankować, zrobić trasę i nie myśleć o kablu. Podsumowując, Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC EQ jest świetny dla kogoś, kto ma go gdzie ładować. Jeśli jest inaczej, nie oszukuj się. Weź diesla i śpij spokojnie.