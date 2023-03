Test Mercedes Klasa C 220d udowadnia, że diesel to król dróg

Ciągle słyszymy o tych elektrykach – jakie to one nie są wspaniałe, ekologiczne itd. A tu proszę, test Mercedes Klasa C 220d pokazuje wszystkim, że da się przygotować auto, które będzie tanie w eksploatacji (mam na myśli koszty paliwa), a co za tym idzie, może być eko. Bo jak inaczej opisać samochód, który spala średnio 4 – 5 litrów oleju napędowego?

Test Mercedes Klasa C 220d All-Terrain

Mercedes-Benz Klasy C piątej generacji jest już z nami na rynku dwa lata, bowiem zaprezentowano go w lutym 2021. Model ten pojawił się na łamach naszego portalu w ubiegłym roku. Paweł testował odmianę C300e czyli hybrydę plug-in. Co ciekawe, miał okazję jeździć również wersją C220d, a więc z takim samym silnikiem, który prezentuję w tym artykule. I serio, bardzo mocno zastanawiam się jakim cudem auto spalało mu średnio osiem litrów diesla, bowiem jakbym się nie starał, nie było opcji abym przekroczyć 6,5 litra na 100 kilometrów. Ostatecznie po blisko tysiącu przejechanych kilometrów komputer wskazał średnie spalanie na poziomie 5 litrów!

Mercedes Klasa C 220d All-Terrain to król szos. Niezależnie czy mowa o szutrze czy asfalcie!

Pod maską testowanego auta ulokowano 2-litrowego diesla z dodatkowym układem hybrydowym MHEV. Tak, diesel w dzisiejszych czasach, gdzie testując auta ten rodzaj paliwa jest niczym święty Graal. Motor ten generował 200 KM i 440 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracował z 9-biegowym automatem. Całość potrafiła napędzić cztery koła i całkiem żwawo rozpędzić się do 100 km/h, bowiem czas jaki był potrzebny do tej “operacji” wynosił 7,8 sekundy.

Kilka słów o samej hybrydzie. To taki specjalny moduł alternatora oraz rozrusznika, który generuje 20 KM. Pomaga głównie przy rozruchu, ale także np. wprowadza samochód w tryb żeglowania, kiedy tylko jest to możliwe. Efekt to wspomniane spalanie, które nawet w mieście, przy spokojnej jeździe może oscylować w granicach 4 – 5 litrów, chociaż wydaje mi się, że model ten idealnie czuje się na długich dystansach przy włączonym aktywnym tempomacie.

Mercedes Klasa C 220d All-Terrain to nie tylko pakiet wizualny

Oczywiście, główną zmianą jest design. All-Terrain to przede wszystkim inny front (zderzak, grill), plastikowe nadkola czy specjalnie przeznaczone dla tego pakietu 19-calowe obręcze aluminiowe. Auto jest o 40 mm wyższe i 21 mm szersze od odmian “nieterenowych”. Czy coś to zmienia? Wydaje mi się, że tak, bowiem taka Klasa C All-Terrain może być wykorzystywana np. w miejscach, gdzie asfalt pojawi się dopiero za jakiś czas. A tam, gdzie jest grząsko, nawet takie cztery centymetry “do góry” mogą znacznie pomóc. Tym bardziej, że mamy też napęd na cztery koła, który również ułatwia jazdę po tego typu nawierzchniach.

Uwielbia długie trasy

Prezentowany silnik diesla w połączeniu z dobrym wyciszeniem i komfortowymi fotelami oznacza jedno – Mercedes Klasa C 220d All-Terrain to idealny kompan podczas pokonywania bardzo długich odcinków. Tym bardziej, że zbiornik paliwa ma zaledwie 40 litrów, a i tak bez problemu można osiągnąć około 1200 kilometrów zasięgu. Jeździsz, jeździsz i jeszcze raz jeździsz, a tak jakby paliwa nie ubywało. Magia? Raczej świetnie rozwinięta technologia. Aż szkoda, że Mercedes woli kosztem takich silników rozwijać elektryki, które wszyscy dobrze wiemy jakie są. Ani ekologiczne, ani ekonomiczne. Dodam tylko, że ten silnik diesla (podobno taki nieekologiczny!) generuje zaledwie 129 g/km jeśli chodzi o emisję CO2!

Co do długich tras, pomimo tego, że to przecież Klasa C, a nie Klasa S, C220d jest naprawdę dobrze wyciszona. Nie zmęczą Was nawet podróże drogami ekspresowymi czy autostradami. Wystarczy dokupić nagłośnienie Burmester i jazda będzie bardzo przyjemna. Dodam również, że era klekoczących diesli już dawno minęła. W tym modelu możecie doświadczyć wysokiej kultury pracy tego motoru. W kabinie trudno rozróżnić, czy jest to benzyna czy diesel, serio!

Aby nie tylko w stu procentach zachwycać się tym autem, można nieco narzekać na ilość miejsca na nogi na tylnej kanapie. Wiem, to Klasa C, ale nie ukrywam, oczekiwałbym od takiego kombi nieco lepszych warunków podróżowania na tylnej kanapie. Tym bardziej, że wcale nie jest to już kompaktowych rozmiarów samochód, bowiem jego długość oscyluje w okolicach 4,8 metra.

Jeśli chodzi o długie podróże, bagażnik wcale nie należy do jakiś ogromnych. Oferuje 490 litrów lub 1510, jeśli złożycie fotele. Na szczęście jest w miarę ustawny, przez co nie będzie problemu z zapakowaniem kilku walizek. A te na pewno będą często tam ulokowane, bowiem nawet długi odcinek, przykładowo do krajów Bałkańskich nie będzie żadnym wyzwaniem – ani dla auta, ani dla podróżujących.

Jeśli chcesz uterenowione kombi, Mercedes Klasa C 220d All-Terrain to słuszny wybór

Tak naprawdę nie masz jakiegoś wielkiego pola manewru, jeśli chciałbyś kupić kompaktowe (powiedzmy) kombi, które dodatkowo będzie oferowało silnik diesla i uterenowiony pakiet. Oprócz Klasy C All-Terrain możesz kupić np. Audi A4 Allroad z 2-litrowym silnikiem diesla, ale w tym przypadku automat ma “tylko” 7 biegów. Jest jeszcze Volvo V60 Cross Country z 2.0 B4 o mocy 197 KM. Cenowo? Wszystkie wypadają podobnie, na korzyść Audi, jednak pamiętaj, że “cztery pierścienie” odbiegają technologicznie od pozostałych wariantów. Mnie Mercedes Klasa C 220d All-Terrain urzekł na tyle, że mogę śmiało stwierdzić – jeździłbym!

